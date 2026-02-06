【趣吧】日本冬季賞雪景點10選｜走進浪漫雪國流冰Ｘ冰雪湖泊全攻略

▲日本冬季必訪賞雪景點（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

冬天來到日本，不只滑雪、泡湯，更能走進一片純白童話世界。從北海道廣闊的流冰與冰雪湖泊，到東北古色古香溫泉，再到關西雪景與中部雪猴自然奇觀，日本各地都有令人心動的冬季雪景等待你造訪～本篇一次整理最值得一去的「日本冬季賞雪景點」全攻略，帶你規劃夢幻的雪國度假旅程

文章重點：

北海道地區【網走市】北海道流冰

【美瑛町】白金青池

【小樽市】小樽運河



東北地區【山形縣】銀山溫泉

【山形縣】藏王樹冰



關西地區【京都府】天橋立

【京都府】貴船神社



其他地區【岐阜縣】白川鄉合掌村

【長野縣】地獄谷野猿公苑

【鳥取縣】鳥取砂丘



北海道地區｜冬季必訪賞雪景點

北海道賞雪景點-【網走市】北海道流冰

▲日本冬季必訪賞雪景點－【網走市】北海道流冰 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

北海道最著名的冬日奇觀之一，就是覆蓋鄂霍次克海的流冰。每年約1月中旬至3月中旬是觀賞流冰的高峰期，你可以在網走或紋別等地搭乘破冰船靠近海面浮冰，並親身感受冰塊撞擊船身的震撼與壯闊。

小提醒：若想拍攝壯麗的冰原或是近距離觀賞流冰，不妨安排流冰之旅為冬季北海道旅程的重頭戲！

北海道賞雪景點-【美瑛町】白金青池

▲日本冬季必訪賞雪景點－【美瑛町】白金青池 （圖／Unsplash）

位於美瑛地區的白金青池，青池湖水呈現濃郁的藍色，源自河水中的氫氧化鋁等天然礦物質。青池四季皆有不同的特色樣貌，冬季結冰加上白雪覆蓋，為這片湖泊帶來不同於夏日的神秘雪色景致，湖畔倒映雪景與枯木，猶如童話中的冰雪祕境～超級夢幻。

北海道賞雪景點-【小樽市】小樽運河

▲日本冬季必訪賞雪景點－【小樽市】小樽運河 （圖／Unsplash）

小樽運河一直是北海道最具代表性的景點之一，冬季白雪覆蓋運河兩岸與石造倉庫建築，配合夜晚點燈活動（如「雪物語」燈光祭），打造出極具浪漫氛圍的雪國景緻，適合情侶、家庭的漫步散策。

東北地區｜日本冬季經典行程

東北賞雪景點-【山形縣】銀山溫泉

▲日本冬季必訪賞雪景點－【山形縣】銀山溫泉 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

銀山溫泉是東北冬季最富詩意的溫泉街之一，兩旁木造旅館懷舊古樸，冬雪覆蓋下更顯其靜美。尤其夜晚煤氣燈點亮時，彷彿走進日本古典冬日繪畫裡，來一趟溫泉泡澡之旅，配上街邊雪花飄落，是冬天療癒行程的最佳選擇！

東北賞雪景點-【山形縣】藏王樹冰

▲日本冬季必訪賞雪景點－【山形縣】藏王樹冰 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

藏王樹冰絕對是冬季自然景觀中的奇幻代表，樹冰是寒風與冰雪層層堆積在樹木上形成的巨大冰雪造型，又被暱稱為「雪怪」，是日本東北地區冬季最獨特的雪景奇觀之一。最佳觀賞期為 12月下旬至3月上旬。可搭乘纜車深入山區近距離欣賞。

關西地區｜雪與歷史文化交融

關西賞雪景點-【京都府】天橋立

▲日本冬季必訪賞雪景點－【京都府】天橋立 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

被譽為「日本三景」之一的天橋立，由長達數公里的松林沙洲所組成，冬季白雪覆蓋下更為壯觀，而從展望台上往天橋立看去，彷彿一條龍飛昇上天際，又稱為「昇龍觀」，早晨雪霧繚繞、沙洲映照湖面，是攝影族不可錯過的景點之一。

關西賞雪景點-【京都府】貴船神社

▲日本冬季必訪賞雪景點－【京都府】貴船神社 （圖／貴船神社官方推特）

冬季的貴船神社被白雪包圍，紅色鳥居、石階和冬雪映照出的對比，是京都冬季最富詩意的景色之一，若遇上點燈活動夜間參拜，更能欣賞雪地中神社燈光與雪景交織的夢幻氛圍，喜歡旅遊結合歷史人文景色的人，超級適合來此一遊！

其他地區｜人氣雪景勝地

日本賞雪景點-【岐阜縣】白川鄉合掌村

▲日本冬季必訪賞雪景點－【岐阜縣】白川鄉合掌村 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

世界文化遺產白川鄉合掌造村落，在冬季成為日本最震撼的雪景之一，被厚雪覆蓋的茅草屋頂與古老村落呈現如童話般的銀白世界～若有幸遇上冬季點燈活動，更能看到如夢似幻的夜景美景。

日本賞雪景點-【長野縣】地獄谷野猿公苑

▲日本冬季必訪賞雪景點－【長野縣】地獄谷野猿公苑 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

長野的地獄谷野猿公苑，是日本冬季最有人氣的自然景點之一，在溫泉池中泡澡的日本獼猴，是世界少見的自然生態奇觀，這不是在動畫裡，而是真實世界中許多旅客冬遊日本的必拍地標，欣賞獼猴有趣又可愛的泡溫泉模樣！

日本賞雪景點-【鳥取縣】鳥取砂丘

▲日本冬季必訪賞雪景點－【鳥取縣】鳥取砂丘 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

雖然不像其他景點積雪覆蓋，但鳥取砂丘在冬季氣候清爽、空氣透明度高，非常適合欣賞大自然壯麗山色與沙丘線條。若遇上結霜或雪後的景致，更能呈現不一樣的冬季風貌，此地區1-2月降雪機率最高，想要順道欣賞雪景的人，可要把握時間出發囉！

無論是想體驗自然奇觀、文化古跡、浪漫雪景，日本冬季都能滿足你的旅遊需求，從北到南，每個角落都有不同的雪季景觀，等待著我們一一走訪，寫下自己的旅遊回憶。今年冬季～別錯過了日本冬季的浪漫景色，跟著攻略手刀出發吧：）

更多日本冬季行程推薦

原文出處 “日本冬季賞雪景點10選｜走進浪漫雪國流冰Ｘ冰雪湖泊全攻略“，發佈於趣吧趣吧旅行筆記 blog.tripbaa.com