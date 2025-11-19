【趣吧】"限量場"暖冬POT派對｜親子放電．戀人微醺提案
東北角暖冬POT派對
2025年限定東北角遊程，趁著這一年的尾聲，帶著家人、情人，一起來場「暖冬POT派對」，用火鍋的熱氣與笑聲，留下2025最溫暖的回憶！從花草藝術、手作DIY、創作時光、表演秀、海陸火鍋饗宴，邀請你一同走進這場屬於山海的暖冬盛宴。
文章重點：
活動介紹
活動開箱－農田記憶
活動開箱－創作時光
活動開箱－團聚餐桌
活動開箱－住宿介紹
福隆周邊景點
更多攻略推薦
暖冬POT派對活動介紹
2025 歲末倒數，在冷冷的冬天用火鍋溫暖彼此的心，限量兩日雙場次【暖冬POT派對】將於 11/29 舉辦親子解壓放電場、11/30 戀人浪漫微醺場，限量名額開跑預訂，雙日熱鬧登場！
全天 DIY 行程＋海陸饗宴火鍋，還能以「超划算」價格入住福隆福容飯店，在今年的尾聲中，一起到東北角看看海、動手創作，與愛人、家人，一起享受一段暖心假期吧～
活動詳情與報名：
●暖冬親子POT限定梯次：2025/11/29（六），限量20組家庭（每組最多5人，額滿即止）
●玩農場採菜＋雙DIY（流體熊×盆栽甜點）、吃海陸火鍋、欣賞魔術秀，一樣可超值選購入住「福隆福容飯店」，放電玩整天、親子都開心！
>>> 報名方式，請搜尋『趣吧暖冬POT』
●暖冬戀人POT限定梯次：2025/11/30（日），限量20對情侶（不限年齡性別，額滿即止）
●農場花草藝術體驗＋雙人DIY＋暖冬海陸火鍋＋音樂演出，還可超值選購入住「福隆福容飯店(加贈微醺飲品點心組)」，甜蜜加倍！
>>> 報名方式，請搜尋『趣吧暖冬POT』
活動開箱－晨間・農田記憶
於福隆大飯店集合，搭程專車出發至頭城農場，走進東北角的農田，呼吸大自然的新鮮空氣，紓解平時累積的壓力，讓自己好好放個假。
● 11/29 親子場活動限定『愛的麼法湯』
親子場特別安排了採摘菜葉體驗，讓爸媽帶著孩子從我們生活的這片土地出發，理解食材的根源，全家一起動手親手煮出「愛的魔法湯」，除了能一起品嚐自然的味道，更能讓親子間增加滿滿的趣味與互動。
● 11/30 戀人場活動限定『愛的曼陀羅』
戀人場則是為情侶或夫妻安排象徵愛情誓言的曼陀羅，牽手漫步森林，採摘花草，一起排列出圖騰，將浪漫化成守護的信物，「愛的曼陀羅」是一幅只屬於此刻的藝術圖騰！為歲末時光寫下浪漫的註腳，共度美好的歲末。
活動開箱－午後・創作時光
午後的陽光最適合動手創作，一起來創造出屬於你們共同的紀念品。
● 記憶守護熊「流體熊 DIY」
把色彩流動的瞬間，封存在專屬小熊中，為這個冬天留下獨一無二的紀念。當創作流體熊時，顏料會在公仔上流動，讓每一隻小熊都擁有獨一無二的紋理，將一整年的心情透過小熊創作、回憶及封存。
● 願望盆栽「紅心芭樂盆栽蛋糕 DIY」
可愛又療癒的甜點創作，一起把願望種進甜蜜裡。將宜蘭在地的紅心芭樂轉化為甜點，層層堆疊如同一年累積的日子，就像在歲末種下一株甜美新芽，帶著清新香氣與幸福的祝福，迎接2026吧！
活動開箱－團聚餐桌
夜晚最期待的時刻登場——暖冬海陸火鍋饗宴！嚴選東北角在地食材，超澎派海陸新鮮豐盛、湯底濃郁飽滿，無論是親子或戀人，在餐桌上的熱氣氤氳中都能感受到幸福滋味，讓彼此感情更加升溫，為行程寫下完美的句點。
你以為活動就這樣結束了嗎？
還有驚喜加碼表演等你來！
● 11/29 親子場 - 孩子最愛的小丑氣球魔術秀
親子場特別邀請伊登創意專業表演藝術家，以獨特的舞台魅力與靈活的創意規劃，為觀眾帶來兼具娛樂性與質感的精彩演出！將魔術與互動娛樂融合，孩子的笑聲不斷，家長們也可以藉此放鬆一下。
● 11/30 戀人場 — IYouAma 遊阿媽藝站音樂演出
親子場則是安排了因為演出，由『遊阿媽藝站』帶來精彩表演。黃萱儀是土生土長的宜蘭人，帶著自己的音樂專長，決定回家鄉把阿嬤的古厝改造成為礁溪文創據點「游阿嬤藝站」，表演採不插電近距離歌唱為主，歌曲以自創的「宜蘭土地故事」為主，讓戀人們在音樂的陪伴中，與彼次找回最初的感動。
活動開箱－住宿介紹
活動結束後，別急著離開！想要入住擁有絕佳海景的福容大飯店嗎？就讓這次的假期更佳完整，安排兩天一夜的小旅行，不用舟車勞頓趕路～好好休息放個假。
福容大飯店不僅能在窗邊欣賞海浪拍岸的寧靜夜色，搭配暖冬POT加購住宿一晚只要 NT$2,000，而且還包含早餐耶！，福隆大飯店平常定價就要NT$6,000左右，這專案加購價真的是非常划算啊～～舒適的客房、公共設施與早餐服務，來這裡徹底放鬆身心吧！
福隆周邊景點
福隆星巴克
台灣最靠海的星巴克之一，可以一邊喝咖啡、一邊看海浪，是旅程最愜意的中繼站，來到這裡真的會想讓人坐一整個下午，隨意地看海、發呆、閱讀、聊天。
舊草嶺隧道
全長2,167公尺的「舊草嶺自行車隧道」，結合了歷史文化及觀光，自行車騎乘一趟所需的時間約20分鐘，一旁的火車經過時更有懷舊復古的感覺，這裡也是許多鐵道迷必訪之地！來到這裡也別忘和縣市交界的立牌（新北市、宜蘭線）拍照打卡唷～
三貂角燈塔
三貂角燈塔是台灣本島最東端的燈塔，登上瞭望台可眺望太平洋，一望無際的海景絕對值得你特別來一趟這個「國境之東」，想看本島第一道日出曙光當然也要來這裡啦！純白色的燈塔建築、希臘風涼亭、愛心裝置藝術，這裡也相當適合情侶來此拍照約會，留下美好的回憶。
「歲末拾光．暖冬POT」 11/29–、11/30 溫暖登場
在東北角的歲末時光裡，讓一鍋熱氣氤氳的火鍋，成為冬天最暖心的記憶，安排一天的遊程又或是可利用超划算「加購價」安排兩天的小旅行，精彩的活動內容、創意手作體驗、餐食安排，這些你都不用煩惱，人來就對囉！快邀請家人、戀人一起來參加！
>>> 報名方式，請搜尋『趣吧暖冬POT』
