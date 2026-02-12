【趣吧】2026平溪天燈節全攻略｜一生必看一次的浪漫盛會
2026平溪天燈節全攻略
你有到平溪放過天燈嗎？新北市平溪天燈節是台灣著名的文化意象，每年平溪放天燈都吸引上萬民眾共同參加，看著北部山城平溪被溫暖光點照亮、橙紅色的天燈緩緩升向夜空，每一盞天燈都承載人們的祝福與期待。平溪天燈節被國際旅遊媒體譽為「人生必看一次的節慶」，不只是傳統習俗，也是旅者與在地人共同仰望心願的時刻！2026年的天燈節有哪些特色？本篇文章就來告訴你平溪天燈節攻略以及行程套裝推薦，別錯過今年的熱鬧盛會啦～
-
文章重點：
平溪天燈節由來
2026平溪天燈活動資訊
2026平溪天燈節獨家套裝
2026平溪天燈節交通介紹
2026平溪天燈節 Q&A
平溪周邊景點推薦
-
平溪天燈節由來
天燈在台灣流傳已久，相傳天燈為諸葛亮所創，又稱孔明燈。據史料與民間說法，過去山區交通不便，村民會放天燈作為安全信號，以通報族人是否平安，後來這項實用信號逐漸演變成節慶，每到農曆新年與元宵節，人們在天燈上書寫祝福與願望，期盼新的一年平安順利，因此天燈又被稱為「祈福燈」或「平安燈」。
隨著時間推進～平溪天燈節也逐漸成為國際知名活動，還曾被 Fodor’s 旅遊指南譽為「全世界14個此生必遊的嘉年華會」！
-
獨家企劃｜『3/3限量』平溪天燈小旅行
免搶票！施放天燈「保證名額」
免等接駁車，台北專車來回接送
獨家體驗：菁桐礦村解謎式走讀
祈福天燈吊飾DIY，把祝福帶回家
-
>>查看完整行程 (請搜尋趣吧天燈節)
-
2026平溪天燈活動資訊
2026年的平溪天燈節將在平溪與十分舉行，兩場的活動各有其特色且有不同的表演活動唷！
平溪天燈節2026：平溪場
日期：2026/02/27（五）
地點：平溪國中 / 新北市平溪區靜安路二段２９５號
時間：18:00 ~ 21:30
-
平溪天燈節2026：十分場
日期：2026/03/03（二）
地點：十分天燈廣場 / 新北市平溪區南山坪136號
時間：18:00 ~ 21:30
-
2026平溪天燈節獨家套裝
參加平溪天燈節除了自由行外，選擇套裝行程能讓你無縫對接活動體驗、景點與交通安排，更省力、省時也更好玩，想放鬆安排一日遊的行程～以下活動推薦給你！
-
2026平溪天燈節｜解謎菁桐礦村．祈福手作小旅行
3/3元宵節限定場！「平溪，不只是一盞升空的天燈，而是一座讓人想再回來尋訪的小鎮。」這不是一條跟著人潮走的行程，而是一場結合文化深度、節慶儀式與趣味體驗的天燈節小旅行，用好玩的方式，把鐵道、礦村、女礦工的歷史與祈願儀式串連起來，帶你深入了解平溪沿線的人文故事。
交通超省心！全程專車接送，免煩惱管制、免換乘接駁車
體驗大人也愛的解謎式走讀＆親手摺符咒，完成專屬你的祈福天燈吊飾
『2026年平溪天燈小旅行｜限量10盞名額』 >>請搜尋趣吧天燈節
-
春日賞景搶先推薦：平溪油桐花×賞螢秘境一日遊
平溪不只有天燈，春天更有油桐花「五月雪」飄落山谷的限定風景，如果你喜歡大自然與季節限定美景，這條行程把平溪賞螢秘境、賞桐花結合在一起，一天就能體驗兩種期間限定的自然盛景。
由專業在地導覽老師領路，用最輕鬆的方式走進平溪最美的油桐花秘境、認識春季生態！
春季賞花x賞螢雙饗宴！跟著在地導覽老師，深度走訪平溪秘境
此行程適合15~18人安排團體旅遊，可客製規劃遊程
『平溪油桐花×賞螢秘境一日遊』>>請搜尋趣吧天燈節
-
2026平溪天燈節交通介紹
平溪位於新北市山區、道路狹小，不建議旅客自駕前往，平溪與十分兩場天燈節活動皆將會進行交通管制，因此建議提前規劃：
交通管制資訊：
管制日期：115年2月27日、3月3日，實施彈性車輛管制(含機車)
管制時段：10:00-16:00持通行證者可進出。16:00-23:00全面禁止進入。
當日活動於木柵動物園、瑞芳火車站、國道5號石碇交流道等地皆有接駁車可以搭乘，尖峰時段發車頻繁，建議前往的旅客善加利用接駁車，以免被交通管制給卡住囉><！
詳細交通資訊可見 >> 2026新北市平溪天燈節官網
-
2026平溪天燈節 Q&A
Q｜平溪天燈節要收門票嗎？
A｜活動不需要門票，你可以現場參加，不過要放天燈需要取得「天燈施放券」或參加體驗行程才能保證能夠施放天燈，可事先購買天燈預約券，費用： $200 / 人（每位含一份紀念品），當日現場也有免費發放天燈施放券，每場次上午10:30開始發放，額滿為止。
-
Q｜平常日也可以放天燈嗎？
A｜平溪、十分或菁桐等地店家全年販售天燈供個人使用，但只有在天燈節當晚才有大量同步施放的壯觀場面及表演活動，想要一同共襄盛舉的人或攝影迷可別錯過啦！
-
Q｜放天燈有什麼要注意的？
A｜施放天燈請務必選擇合法區域（如新北平溪指定專區），避免在強風、下雨天施放，並禁止懸掛爆竹煙火。
-
平溪周邊景點推薦：
除了放天燈以外，平溪沿線還有許多值得一遊的地方，平溪好山好水～可是編輯非常喜愛的台灣小鎮之一唷！
平溪周邊景點#1 十分老街 & 十分瀑布
走進山城小鎮與臺版尼加拉瀑布，欣賞萬馬奔騰的磅礡～十分瀑布鄰近老街，位在基隆河的主流上，當陽光照射朦朧的水氣，還可看到彩虹斜掛在瀑布或水潭上，因此還有「彩虹淵」的美名。
-
平溪周邊景點#2 菁桐礦業生活館
平溪區層因煤礦開採而興盛，後來也因煤礦停採而沒落，雖然礦場目前已停運，但菁桐礦業生活館仍保留可觀的產業遺址，展示了菁桐礦業的發展歷程，遊客可深入瞭解當地歷史與文化。
-
平溪周邊景點#3 菁桐車站、菁桐老街
菁桐車站是日式木造車站，這裡充滿了古早懷舊的典雅氛圍，在山城老街裡感受懷舊茶屋、景觀與小吃，隨意走走拍拍照，讓旅程慢下來，享受靜謐的氛圍吧！
-
平溪天燈節也被 CNN 選為全世界最值得參與的52件新鮮事之一，實在是非常值得驕傲！手寫願望在天燈上，與親朋好友、戀人一起施放，共同仰望夜空的這些瞬間，都讓平溪天燈節變得更有意義且浪漫。無論你是第一次參加天燈節，或準備再次回訪，這場充滿文化底蘊與情感溫度的活動，都值得用心體驗一次：）
-
閱讀更多旅遊攻略：
-
原文出處 “2026平溪天燈節全攻略｜一生必看一次的浪漫盛會”，發佈於趣吧趣吧旅行筆記 blog.tripbaa.com
其他人也在看
水道頭聚落「小老闆開店日」 邀親子共度創意週末
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣文化觀光局將於2月21、22日(星期六、日)在朴子市嘉藝點水道頭文創
老夫子60周年奇想之旅特展！澳門新濠影滙「漫妙濠時光」懷舊復古氛圍場景必打卡
老夫子,大番薯,秦先生,澳門,新濠影匯,巨星匯,王澤,港澳,展覽 懷舊風蔚為風潮！陪伴數代讀者走過無數歡笑與成長歲月的經典漫畫《老夫子》，迎來60周年的重要里程碑。澳門新濠影滙為向作者王澤致敬，於2026年2月9日至4月12日推出「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，特展內容包括主題展覽、互動拍照裝置、主題快閃店及主題餐飲，讓造訪新濠影匯的旅客門也可以跟隨老夫子、大番薯與秦先生，一同穿越漫畫誕生以來的重要時空背景，展開一段妙趣橫生的探索之旅！
「超級瑪利歐」現身2026台灣燈會 打造星光冒險燈區
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」以《超級瑪利歐》系列角色與
日本鳥取超火紅！開箱Truffle Donut生甜甜圈專賣店，松露鹹香＋濃郁奶霜根本神仙組合
日本近期很有名 討論度很高的 生甜甜圈專賣店 TRUFFLE DONUT 就是鳥取品牌欸，最近甚至紅到已經在高雄開海外第一家門市了，是說都來鳥取了，怎麼可以不來吃吃看呢，就位於鳥取站前的「丸由百貨」5樓，交通便利，還有無印良品、loft等…可以順逛。
新北少年割頸案定讞 維持原判決乾哥12年、乾妹11年
即時中心／林韋慈報導震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，最高法院今（12）日下午駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，郭姓乾哥有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞。
逢甲人氣港式搬家啦！2.0版就在北區巷弄，激辣咖哩牛腩配上手作菠蘿包，辣到流鼻水也要吃！
愛跑咖的早午餐控不能錯過這家店！來自香港的老闆先是在逢甲營業了三年，2025年11月才搬到北區來營業，▸得閒港式咖啡廳◂除了有販售全日早午餐之外，也有經典的港式黯然消魂飯還有義大利麵，這天來享用的是港式早午餐，口味上非常不錯呢～
礁溪美食新地標！哈喇子酸菜魚有道地烏鱧魚片，連熱炒都無雷的高CP值寵物友善餐廳
來到宜蘭礁溪旅遊，除了泡溫泉，絕對不能錯過這家隱身山林的宜蘭礁溪美食秘境！跟你們說，不用跑遠，現在宜蘭也吃得到美味的酸菜魚了，這間「哈喇子酸菜魚」招牌必點的酸菜魚堅持使用自製老罈酸菜搭配口感滑嫩的正宗烏鱧魚片，那種酸、辣、鮮、香一次到位的湯頭，真的會讓人忍不住一口接一口，超級開胃！
捷克東北部最引人注目的工業遺產！鋼鐵煤礦中心、窄距鐵軌、二次大戰防禦工事群、16世紀木製水車、石造大壩⋯擄獲工業迷的另類捷克風情～
一般遊客對捷克的印象，大多停留在布拉格美麗的城市風光、巴德傑維契的中世紀風情、庫倫諾夫的童話色彩、卡洛維瓦利的溫泉療養⋯⋯不過這座位於中歐內陸的國家，占地約7.89萬平方公里，除了大家熟悉的波西米亞，還有摩拉維亞（Moravian）和西里西亞（Silesian），共三由個歷史地區組成。浪漫之外，還有許多工業時期的紀念碑令人印象深刻，如果你曾經搭過布拉格的地鐵，一定為它深入地底的結構感到驚訝！捷克旅遊局特別為工業迷規劃了一條參觀路線，涵蓋捷克東北部的工業遺產，包括軍事與農業設施，揭露昔日工匠大師創造的奇蹟！
新莊唯一入選必比登的土鴨肉老店，鴨肉嫩到以為在吃鵝肉，這碗鴨肉羹必點！
2025年台灣米其林首次將新北市納入，其中米其林必比登共計有15家，分散在永和(4)、中和(2)、板橋(2)、三重(2)、新店(3)、萬里(1)，而這篇要分享的新莊也僅有「珍品餐飲坊」入選。
士林夜市裡的曼谷街頭，用一碗叉燒麵重溫泰國日常，還有粉紅奶茶嚐鮮
台灣近年來開了許多泰國船麵店，在台灣就能品嚐到道地的泰式船麵滋味，由於船麵越來越普及，已經不太稀奇，看到士林夜市新開的阿德泰式叉燒麵，瞬間抓住我的目光，很泰式街邊的氛圍，少見的泰式叉燒麵料理，想體驗泰式風味，來這準沒錯。泰式叉燒麵是泰國街頭非常經典的平民美食，與船麵是截然不同的風味路線。
2026日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解
到日本玩東西太多，想先寄點回家，或是想把當地明信片寄給遠方的親朋好友？這時找日本郵局準沒錯～然而國際郵件規定不斷更新，如寄送包裹必填的「EAD電子報關」，以及最新的運費調整，搞懂這些眉角變得前所未有的重要！ LIVE JAPAN整理了2025年日本郵局國際寄件的最新、最實用攻略！從信件、明信片到各種包裹的詳細費用、尺寸限制，到如何操作電腦版／手機版的「國際郵件我的頁面服務」進行電子報關，甚至連郵局內常見的實用單字和會話都一次掌握。從此告別包裹卡關的窘境，輕鬆將心意與戰利品寄回台灣或其他國家！
一個人也能吃迷你韓式銅盤烤肉！阿里郎韓式小館新店面開箱，品嚐道地韓僑口味
由韓國華僑開的阿里郎韓式小館，位在台中科博館停車場對面，鄰近SOGO百貨、勤美商圈。阿里郎韓式小館主餐價格落在140~300元，有石鍋拌飯、部隊鍋、煎餅、韓式炸雞等招牌料理，新推出韓式銅盤烤肉，點主餐送小菜還免服務費。來這一個人就能享用韓式銅盤烤肉，不用擔心荷包大失血。
宜蘭冬山這樣玩 賞燈會、走步道、摸萌寵！一日遊行程這樣排
想找台北近郊的走春勝地？來宜蘭就對了！「2026冬山舊河港燈節」點亮舊河港，為冬山夜晚增添一抹奇幻色彩。冬山河生態綠舟，搭乘神祕水道的小船感受「台版下龍灣」的幽靜；前往新寮瀑布步道，在森林芬多精中洗滌身心。前往星夢森林劇場近距離感受萌寵們的熱情，到梅花湖騎乘超萌的波利電動腳踏車環湖，吹著微風欣賞湖光山色，情侶出遊、親子之旅都能玩得超盡興！
屏東3大「期間限定」奇幻路線曝光 屏東燈會、大津夜光瀑布、大鵬灣最新發光步道快收藏
屏東今年真的太狂了！除了規模空前的「2026屏東燈節」，更有兩大神秘發光景點同步登場，高樹的大津瀑布化身「動態畫布」以及 2 月剛亮相的最新祕境「大鵬灣月漫步道」，讓屏東的夜晚瞬間變成最浪漫的「夜光之城」。趁著春節連假，快來屏東蒐集這三種截然不同的奇幻光影，感受南台灣獨有的夜間魅力！
長榮航空北美再下一城！6月直飛華盛頓 每周高達98班飛美
長榮航空（2618）北美市場再下一城！11日宣布6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航，以三艙等波音787-9機型執飛。華盛頓開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。
經典X青春卡司迎春炸裂開唱！ 「平溪天燈節」交管、接駁資訊一次看
【記者曾佳俊／新北報導】「2026新北市平溪天燈節」將先後於2月27日（五）在平溪國中、3月3日（二）於十分廣場盛大登場。今年活動邀集多組經典歌手與青春唱跳團體接力演出，結合璀璨天燈施放與主題光雕秀，為民眾帶來熱鬧難忘的迎春祈福盛會，市府規劃多條接駁車路線，也公布當日交管路段資訊，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，輕鬆前往活動會場。
侯友宜視察三峽長福橋改建工程 主橋人行通道先行開放
新北市長侯友宜今（12）日視察三峽長福橋改建工程，他表示明日上午6點搶先開放主橋中間6公尺寬人行通道，讓過年期間的觀光人潮便利通行。目前工程進度已達75%，預計今（115）年7月完工後，更能串起在地觀光及文化產業。侯友宜強調，長福橋兼顧「防洪安全」與「河岸景觀」，完工後通水斷面大幅增加約18%，有效提升防洪效能；橋梁寬度也由原來的15公尺拓寬至25公尺，行人步行更通暢。他也責成交通局及觀旅局，共同盤點交通動線，讓長福橋與周邊景點對接，完善地區整體的觀光路網。侯友宜指出，長福橋所呈現的意象取自三峽鳶山，橋梁舖面及夜間光雕皆融入三峽的地景及地貌。期許今年7月完工後，長福橋成為兼具防洪、休憩與觀光價值的三峽新地標，也為在地居民與遊客，打造出一座充滿生命力的嶄新水岸廊道。水利局說，自113年4月舊橋拆除以來，水利局研擬多項配套措施，包括迅速闢建國光路停車場增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，將對在地生活的影響降至最低。目前主橋鋼構主體已完成，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，全力朝今年7月完工的目標邁進。更多新聞推薦 ● 新北市長選戰藍白合？ 黃
宜蘭縣春節期間推出冬山河水上巴士加碼優惠好康方案
為改善春節期間冬山河周邊停車問題，宜蘭縣政府於今年一一五年春節期間，推出冬山河水上巴士加碼優惠好康方案。冬山河水上巴士目前航運經營，以親水公園與傳統藝術中心間對開為主，全票新臺幣七十五元，半票三十五元。今年一一五年春節初一至初六期間限量優惠為新臺幣七十元。去程及回程各三十五元。宜蘭縣政府表示：為因應春節期間，宜蘭縣冬山河旅遊區帶周邊停車不足及鼓勵遊客搭乘冬山河水上巴士，推出「一一五年春節期間冬山河水上巴士優惠方案」，凡至冬山河親水公園現場購買親水公園至傳藝中心水上巴士之全票來回票者（原票價去程七十五元，回程七十五元，共計一五0元），今年一一五年春節初一至初六期間限量優惠為新臺幣七十元（去程三十五元，回程三十五元，共計七十元），從每天上午九點首班船起，每半點發船一班（中午十 ...
金價飆3倍！文衡殿擲筊決賽送「50多萬金關帝」 信眾瘋報名！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市鳳山文衡殿廟寺春節搏「金關帝」擲筊祈福活動開鑼了，12日董事長楊世忠擲筊請示
隱私漏洞！他浴室裝「１物」洗澡全被鄰居看光光，網友嚇：燈一開就像皮影戲
許多民眾會在浴室或私人空間安裝窗簾或百葉窗，希望能維護個人隱私。然而，近日一名網友意外發現，對面住戶家中的百葉窗設計存在隱私漏洞，從高處角度仍能清楚看見室內情況，讓他感到震驚並陷入該如何善意提醒鄰居的