【連假追劇片單】小栗旬、韓孝周《浪漫匿名者》熱播、李俊昊《颱風商社》收視快破10%、《換乘戀愛4》超Drama｜8部最新韓劇推薦
【文/少女心文室】台灣在10/24-10/26連休3天的假期，礙於天氣變化，可能有不少人選擇在家耍廢或是追劇，現在就一起來看在這段期間剛好有哪些韓劇片單可以追，供觀眾與劇迷們在連假期間的追劇選擇，現在就一起來看最新連假韓劇追劇片單推薦吧！
連假韓劇推薦片單1.《許願吧，精靈》(已上架)
Netflix最近火熱上線的新劇《許願吧，精靈》由金宇彬、裴秀智主演！該劇不管是編導還是卡司都頂級陣容，由執導過《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《黑暗榮耀》編劇金銀淑執筆，並由曾執導電影《二十行不行》、《雞不可失》、電視劇《浪漫的體質》導演李炳憲執導，聯手打造一部奇幻浪漫喜劇。劇情講述金宇彬飾演感情過剩的「精靈-伊布利斯」和裴秀智飾演缺乏感情的「奇嘉盈」掌握著彼此的生死權力，許下的三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！該劇不僅找來宋慧喬客串，更有致敬《黑暗榮耀》、《繼承者們》橋段，目前在台灣Netflix榜單排名第5！
🍿《許願吧，精靈》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間：10月3日
集數：全劇共13集一次上架
連假韓劇推薦片單2.《宇宙Marry Me？》(已上架)
浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》已在10/10上線，在台由Disney+獨播！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！
🍿《宇宙Marry Me？》線上看推薦
演員：崔宇植、庭沼珉(庭沼玟)
播出平台：Disney+獨家播出
播出時間：每週五、六（晚上10點30分更新）
集數：共12集
連假韓劇推薦片單3.《颱風商社》(已上架)
《颱風商社》也在10/11首播，在台則由Netflix獨家播出！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？
🍿《颱風商社》線上看推薦
演員：李俊昊、金敏荷
播出平台：Netflix獨家播出
播出時間：每週六、日更新2集（晚上10點更新）
集數：共16集
連假韓劇推薦片單4.《浪漫匿名者》(已上架)
想來點不一樣的，也推薦10/16上線的《浪漫匿名者》，該劇是日韓跨國劇集！《浪漫匿名者》改編2010年法國電影《愛情的完美配方》，由《我想吃掉你的胰臟》、《幽遊白書》導演月川翔執導，《宇宙之星》、《鄭家牧場》導演金志炫負責劇本，小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，是一部日韓合拍劇。劇情講述「無法觸碰他人」的男人和「無法直視他人」的女人之間的奇妙邂逅，通過巧克力的魔力漸漸克服心理障礙，展開一段細膩而療愈的美味愛情故事！小栗旬飾演知名糖果公司繼承人，「Le Sauveur」巧克力店店長，韓孝周飾演擁有卓越的巧克力料理天份，隱姓埋名擔任「Le Sauveur」幕後匿名巧克力師，一起展開美味甜蜜之旅吧！
連假韓劇推薦片單5.《凶降喜訊》(已上架)
《凶降喜訊》為Netflix已在10/17上線的韓國電影！該片由洪慶、薛景求主演！故事講述有關「劫機」的故事！故事設定於1970年，講述了一群人決心不惜一切代價誓言將一架被劫持的飛機安全降落的任務。這部電影由邊聖鉉執導與編劇，薛景求繼《不汗黨：地下秩序》、《王者製造》和《格殺福順》之後，薛景求將在電影中飾演暗中進行解決劫機行動的神秘人物，每當需要解決問題時便神秘現身的「特工」。洪慶(紅炅)飾演參與這場秘密行動的空軍中尉，將為這個角色帶來既緊張又細膩的表現。柳昇範飾演中央情報部長，負責監督整個行動的政府官員，該片也會有不少日本演員參演！
👉延伸閱讀》
Netflix《凶降喜訊》韓國影帝薛景求「神操作」劫機急轉彎；泰版鬼家人《冥婚鬧泰大》BKPP合體放送瘋狂笑料｜10月線上看推薦
連假韓劇推薦片單6.《金部長的故事》10/25上線
《金部長的故事》也即將在10月底於Netflix上架！該劇改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。
連假韓劇推薦片單7.《月亮在江邊流淌》11/8上線
奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》韓國11/7首播，台灣friDay影音11/8起獨家上線！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！
連假韓綜推薦片單8.《換乘戀愛4》(已上架)
久等了！相隔一年多，韓國戀綜天花板《換乘戀愛》第4季重磅歸來！開播至今已經播出5集成為網路超人氣話題！ 目前在愛奇藝國際站獨家熱播中，第二集公開的第一對前情侶是趙有植與郭敏京，兩人交往7年5個月，是《換乘戀愛》共4季以來史上第二組交往時間最久的情侶，隨著第五集新入住者賢智的登場，九人原本暗潮洶湧的再度陷入混亂。究竟誰能成功換乘新戀情？又會有誰被前任愛火吞噬在火葬場裡？這場情感大戰，保證讓你看得又興奮又窒息——一起以上帝視角邊追《換乘戀愛4》邊看這九人關係如何發展下去！！
以上就是提供給各位劇迷在連假期間追劇的多元選擇，祝各位度過於愉快的假期！
👉延伸閱讀》
10部最新韓劇推薦：Netflix《颱風商社》李俊昊旋風回歸 開播後評價高！崔宇植&庭沼珉《宇宙MARRY ME?》第一集就好精彩｜集數、更新時間一次看
