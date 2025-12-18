【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

行政院覆議不過財劃法，行政院長卓榮泰出怪招「不接受、不下台、不副署」，完全跳脫憲政運作，卓揆還挑釁在野黨提倒閣，打算以一人交換113位立委；倒閣邏輯不對、此路不通，藍白聯手依憲政程序移請監察院彈劾卓榮泰，問題是缺牙已久的監察院敢打老虎嗎？

卓榮泰不副署財劃法，藍白昨天（18日）在立法院司法及法制委員會聯手通過譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰；立法院國民黨團和民眾黨團今天也將聯手召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布彈劾賴總統。卓榮泰表示，啟動副署權目的是讓所有議題回到憲政機制，在野行動證明維持憲政機關運作的必要性，只要有任何憲政機制可以引用，他願意面對。監察院則表示，依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

賴總統獨創憲政名詞「在野獨裁」，引發藍白反彈，但彈劾總統談何容易？依照憲法增修條文規定，立法院對於正副總統彈劾案，須經全體立委1/2以上提議，成案後需經過全體立委2/3以上決議，再聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

不過，彈劾總統這一題至少卡在兩關，不僅民進黨57位立委就足以封殺該案，憲法法庭目前停擺，就算通過彈劾賴總統，也是由副總統蕭美琴繼任，政黨不會輪替，但藍白彈劾總統的象徵意義仍大於實質意義，重點在於成案後，立法院可以邀請被彈劾人說明，屆時賴清德是否現身立院，將是另一個朝野交鋒焦點。

至於彈劾閣揆，關鍵在監察院態度。監察院負責糾舉、彈劾、審計等任務，被視為「現代御史大夫」，理論上應當制衡、糾正行政部門濫權失職行為。然而，監察院在歷史運作中長期被質疑「無牙的老虎」，打蒼蠅有餘、打老虎不足，監察院長陳菊長期因病請假，現在監委結構大多是綠營人馬，彈劾行政院長，至少需要2名監委提案，再由9名以上監委審查通過，最後才能送懲戒法院裁決，套句周星馳電影名言，「球員、裁判、球證都是自己人」，彈劾卓榮泰的結果不言可喻。

歷史經驗顯示，監察院過去處理行政高層彈劾案件多以拖延、部分否決或妥協收場，極少有真正「打老虎」的勇氣，凸顯其制度定位與政治現實的矛盾。賴總統力挺卓揆的不副署行為，引爆朝野火車對撞，面對執政傲慢，在野黨必須依憲政途徑提出對抗解方，監察院是否敢「打老虎」，不只是法律程序問題，更是一場對其獨立性與政治勇氣的實測。

