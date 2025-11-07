【重要公告】物流服務和費用調整，運費優惠加碼不間斷！

親愛的Yahoo拍賣會員您好：

感謝您長期以來的信任與支持！為持續優化平台服務與交易流程，以下為相關調整與更新說明：

ㄧ、物流服務調整、運費優惠加碼不間斷！

因應物流需求不斷變化，為有效整合資源、提供更為一致的取貨體驗，經審慎評估後，自2025年12月31日中午12:00 起將不再提供「全家取貨付款」服務。

調整後，買家將無法再選擇此運送取貨方式。賣家無需手動修改，平台將自動協助移除賣場中「已刊登且有開啟全家取貨付款」的物流選項；而於2025年12月31日中午12:00 前已成立的訂單不受影響，將依原流程完成交易。全家FamiPort付款服務將持續提供，買家仍可選擇FamiPort完成付款。

🔔迎接雙11大檔，平台再加碼推出買/賣家物流優惠活動：

活動優惠期間，7-ELEVEN取貨服務不限訂單金額，筆筆訂單運費全面降價只要38元，輕鬆享受超值優惠；除每週二及週末享免運外，雙11正慶期間11/7- 11/13再加碼連續7天7-ELEVEN滿$199即享免運（詳細活動檔期優惠請見 活動頁 ）

👉 立即啟用 7-ELEVEN取貨服務 ，為買家提供更多元取貨選項，提升成交機會！

二、寄件規範放寬更新

為讓賣家在寄送商品時更具彈性、有更便捷的寄件體驗，自 2025年10月13日 起，7-ELEVEN調整寄件材積限制，一般材積及大材積限重，由原限重 5kg 放寬為 10kg 以下，讓寄送商品更彈性便利。

7-ELEVEN商品包裝材積規定如下：

三、交易手續費最低計收1元

Yahoo拍賣自 2025/12/01 00:00 起，新成立訂單的交易手續費將調整最低計收1元，單一商品交易手續費最高收取上限維持不變。

計算方式：

每一單項商品折扣後價格 × 數量 × 2.49％＝交易手續費（元以下四捨五入，最低 1 元起計）

單一商品手續費上限：20,000 元 × 2.49％＝498 元

持續提供更安全、便利的交易平台是我們的使命，感謝您的理解與支持！

