【陽朔美食】漓悅江景餐廳招牌窯雞皮脆肉嫩、竹筒飯噴香必點！體驗桂林山水間的道地滋味

中國廣西桂林｜漓悅江景餐廳

下午來漓悅江景餐廳用餐，雖然只有我跟妹妹兩個人

但餐廳依然有提供接送服務，把我們從飯店接過來

回程我們自己打車，因為餐廳剛好出車接送其他客人

不趕時間的話也是可以等的

對面有停車場

戶外用餐區

餐廳入口很低調，一開始還在想是不是從這裡進去

進來後要走過這條小廊道，蠻有設計感的

我們在一樓用餐，二、三樓也有位置

菜單

來到陽朔，滿大街都能看到啤酒魚餐廳

更多更詳細的內容可上美團或大眾點評瀏覽喔！

漓悅招牌窯雞幾乎是必點，也真的好好吃

入座後服務員送上一盤瓜子

漓悅招牌窯雞、薑蔥小河蝦、炒時蔬

旁邊那個紅色沾料不曉得會不會很辣，我不敢沾

不愧是招牌，上桌時底部仍有用小火加熱

皮是酥脆金黃，肉質鮮嫩多汁，調味也恰到好處

因為窯烤雞肉需要花上一點時間，建議可以先點

老闆會通知廚房製作，這樣就不用等這麼久喔！

炒時蔬吃起來比較油，味道一般

薑蔥小河蝦也是滿滿一盤，量很實在，鮮香下飯

漓悅招牌竹筒飯

我對竹筒飯沒有特別的喜好，但這個能吃到淡淡的竹香喔！

【漓悅江景餐廳】

地址：廣西壯族自治區桂林市陽朔縣興坪鎮畫山村委厄根底村57~58號

電話：+8619111486280

營業時間：10:00-22:00

文章來源：珍妮佛的花草呢喃