【韓國蓋洛普】2025韓劇年度TOP 10演員出爐：《苦盡柑來遇見你》IU & 朴寶劍壓倒性拿下TOP 2、《淚之女王》金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫再上榜

《背著善宰跑》邊佑錫、《苦盡柑來遇見你》IU李知恩&朴寶劍、《淚之女王》金智媛劇照

【文/少女心文室】蓋洛普(Gallup)以在世界各地所做的「民意調查」而聞名，可信度與信賴程度相當高，隨著2025即將結束，韓國蓋洛普公佈針對韓國民眾的民調查，此份榜單詢問的主題為：「你認為2025年度最突出活耀的電視劇演員是誰？」蓋洛普的調查對象為13歲以上男女，將近與2000名男女進行面對面調查所得出的結果，受訪者可以最多可以回答2名演員，一起看今年哪位韓國演員在觀眾心裡留下深刻印象，也有不少2024韓劇演員上榜，趕緊一起來看完整名單！

廣告 廣告

《苦盡柑來遇見你》IU李知恩、朴寶劍海報劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 1：《苦盡柑來遇見你》朴寶劍

31歲朴寶劍在此份榜單以13.3%支持率拿下榜單冠軍！可以說是「國民男演員」的朴寶劍退伍後，以《苦盡柑來遇見你》為首部作品回歸小螢幕！朴寶劍先前演出《請回答1988》嶄露頭角，之後陸續出演《雲畫的月光》、《男朋友》、《梨泰院Class》、《青春紀錄》等作品，都受到觀眾喜愛！今年也演出了《Good Boy》！朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》飾演「梁寬植」雖然沉默寡言，但對愛純一片丹心用情至深，不管颳風下雨都守護在愛純身邊，可以說是一名為愛純而活的角色，寬植對愛純的愛就像海一樣寬廣一樣深，感動無數觀眾封為模範老公！

Netflix《苦盡柑來遇見你》朴寶劍劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 2：《苦盡柑來遇見你》IU李知恩

31歲IU李知恩此份榜單以11.3%支持率拿下榜單第二名！IU在演藝界與歌手界演歌兩棲，每年出演韓劇作品都是爆款劇，曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等人氣夯作，今年演出Netflix夯劇《苦盡柑來遇見你》重磅回歸，挑戰一飾兩角以「吳愛純／梁金明」角色深植人心，再度誕生人生角色，今年更橫掃眾多大賞！劇中IU演繹了吳愛純從一名懵懂無知的少女到成為一名母親的角色，並以女兒金明的視角再度回看媽媽吳愛純的一生，可以說是《苦盡柑來遇見你》相當特殊設定，IU再度展現多層次的深度演技，眾多哭戲催淚指數破表！

Netflix《苦盡柑來遇見你》IU李知恩劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 3：《淚之女王》金智媛

33歲女神金智媛在此份榜單以4.4%支持率拿下榜單第3名！雖然《淚之女王》是去年作品，但影響力到今年！金智媛在眾多電視劇展現百變樣貌！先前出演過《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《陽光先生》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等作品都相當受到觀眾喜愛！金智媛去年以爆款劇《淚之女王》再創業事業巔峰，金智媛也在該劇中展現百變樣貌，時而是超霸氣的職場女王，時而又是陷入愛情的溫柔婉約女人，在劇中演繹的洪海仁可以說是成為金智媛人生角色！

《淚之女王》金智媛劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 4：《暴君的廚師》林潤娥

35歲潤娥在此份榜單以3.9%支持率拿下榜單第4名！為少女時代成員出身，同樣在在演藝界與歌手界演歌兩棲，潤娥爾後積極在影視圈發展，曾出演多部愛情劇，包括《愛情雨》、《守護者K2》、《王在相愛》、《沉默警報》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》等作品，而今年潤娥再度高速回歸，出演古裝羅曼史韓劇《暴君與主廚》，飾演「延志永」是一名現代主廚，隨著日食穿越至朝鮮時代，並遇上擁有「絕對味覺」的暴君李彩玟！潤娥在劇中帶來不少精緻料理，加上浪漫喜劇演出獲得觀眾好評！

Netflix《暴君的廚師》林潤娥劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 5：《外傷重症中心》秋英宇

26歲秋英宇在此份榜單以3.3%支持率拿下榜單第5名！秋英宇近期人氣飆升，先前演出《警察課程》、《學校2021》、《綠洲》、《偶然的田園日記》、《玉氏夫人傳》等作品嶄露頭角，今年更是有爆量作品公開，今年陸續帶來《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》、《無赦之仇》、《牽牛和仙女》等多部作品，出鏡率相當高！尤其秋英宇在《外傷重症中心》可以說是打開演員知名度，劇中飾演朱智勛的徒弟「楊載源」本來是肛腸專科，卻被白江赫拐去重症外傷組的一般外科醫師，為白江赫的第一個弟子，也因此有了「肛門」這個綽號，朱智勛與秋英宇在劇中共譜師徒情Bromance爆棚，男男CP超級好嗑！

《牽牛和仙女》、《外傷重症中心》秋英宇劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 6：《魷魚遊戲2&3》李政宰

52歲李政宰在此份榜單以3.1%支持率拿下榜單第6名！李政宰曾出演《輔佐官—改變世界的人們》系列等電視劇，今年先以《魷魚遊戲2》、《魷魚遊戲3》回歸，飾演「（#456）成奇勳」再度帶領觀眾一窺刺激又現實無比的生存遊戲終局之戰。緊接著李政宰在下半年，以新劇《不幸的幸會》回歸，李政宰已經許多沒有演出愛情劇作品，在該劇飾演「任現峻」是一名「刑警專門戶」演員，有著浪漫喜劇王子的稱號，想要成為「愛情劇匠人」，期間他偶然與林智妍飾演的娛樂線記者魏正信產生糾葛，兩人關係緊張，正信頻頻干涉其工作，成為彼此難解的矛盾。

Netflix《魷魚遊戲2&3》李政宰劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《我們的電影》南宮珉

在此份榜單有4位演員並列第7！47歲南宮珉在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！「信看演員」南宮珉每年都有新劇回歸，最近主演了《黑色太陽》、《千元律師》、《戀人》等作品，已經許久沒有主演「現代愛情劇」回歸，南宮珉在《我們的電影》飾演「李濟河」，李濟河一出道時就聲名大噪，執導的電影出道作橫掃頒獎典禮的新人導演，但之後長達五年的空白期，沒有靈感而拍不出作品，很快的被大眾遺忘，深陷「第二部詛咒作品」的恐懼，，面對事業低潮與過往情感的創傷，當李濟河遇上全汝彬飾演的李多恩後，他決定製作第二部電影《白色之戀》，兩人拍電影的同時，互相了解彼此的傷痛並相愛的故事！

《我們的電影》南宮珉海報劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《我的完美秘書》韓志旼

43歲韓志旼在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！韓志旼一連串出演作品都受到觀眾喜愛，包括《如此耀眼》、《春夜》、《我們的藍調時光》、《摸心第六感》等作，今年主演了《我的完美秘書》、《比天堂還美麗》兩部作品！韓志旼在《我的完美秘書》飾演「女霸總」成為最炙手可熱的獵頭公司CEO，能力和美貌是基本，直率的性格與自信，讓她無論何時何地都十分閃亮，與精英秘書李浚赫的社內職場羅曼史受到觀眾喜愛！

《我的完美秘書》韓志旼劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《背著善宰跑》邊佑錫

33歲邊佑錫在這份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！雖然《背著善宰跑》是去年作品，但影響力到今年！模特兒出身的邊佑錫，在演藝圈苦熬近10年，先前出演過《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《青春紀錄》、《花開時想月》、《大力女子姜南順》等作品，去年2024演出命定韓劇《背著善宰跑》「善宰」一角後正式暴紅！人氣水漲船高紅遍海內外，橫掃近20個代言，登上2024 MAMA演唱神曲《陣雨》，也在FUNdex Awards拿下最佳電視劇男主角以及演員大賞！而邊佑錫明年2026也確定搭檔女神IU回歸！在新劇《21世紀大君夫人》飾演男主角「李安大君」，預計會再掀起圈粉旋風！

《背著善宰跑》邊佑錫劇照

韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《正年》金泰梨

35歲金泰梨在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！雖然《正年》是去年作品，但影響力到今年！金泰梨每部電視劇作品都打響名號，2018年主演的《陽光先生》橫掃許多獎項，時隔4年再2022演出青春熱血韓劇《二十五，二十一》「羅希度」 一角拿下第58屆百想藝術大賞視后寶座！金泰梨在2023年則是挑戰演出超自然驚悚劇《惡鬼》，超絕「鬼后」演技再展驚艷眾人！而金泰梨去年在最新作出演《正年》再度變身！演出「尹正年」一角在劇團展開火熱生存記，在劇中大展驚人歌喉，與同劇許多演員互飆演技的精彩戲碼！

《正年》金泰梨劇照

以上就是韓國蓋洛普針對2025韓劇年度演員TOP10所調查出來的結果，不曉得今年哪位演員在你心中留下深刻的烙印呢？今年熱門夯劇不多，或許無法令劇迷們留下深刻印象，所以不少2024夯劇演員上榜！就讓我們繼續期待2026年度，演員們帶來的驚喜作品吧！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！