【韓國蓋洛普】2025韓劇年度TOP 10演員出爐：《苦盡柑來遇見你》IU & 朴寶劍壓倒性拿下TOP 2、《淚之女王》金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫再上榜
【文/少女心文室】蓋洛普(Gallup)以在世界各地所做的「民意調查」而聞名，可信度與信賴程度相當高，隨著2025即將結束，韓國蓋洛普公佈針對韓國民眾的民調查，此份榜單詢問的主題為：「你認為2025年度最突出活耀的電視劇演員是誰？」蓋洛普的調查對象為13歲以上男女，將近與2000名男女進行面對面調查所得出的結果，受訪者可以最多可以回答2名演員，一起看今年哪位韓國演員在觀眾心裡留下深刻印象，也有不少2024韓劇演員上榜，趕緊一起來看完整名單！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 1：《苦盡柑來遇見你》朴寶劍
31歲朴寶劍在此份榜單以13.3%支持率拿下榜單冠軍！可以說是「國民男演員」的朴寶劍退伍後，以《苦盡柑來遇見你》為首部作品回歸小螢幕！朴寶劍先前演出《請回答1988》嶄露頭角，之後陸續出演《雲畫的月光》、《男朋友》、《梨泰院Class》、《青春紀錄》等作品，都受到觀眾喜愛！今年也演出了《Good Boy》！朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》飾演「梁寬植」雖然沉默寡言，但對愛純一片丹心用情至深，不管颳風下雨都守護在愛純身邊，可以說是一名為愛純而活的角色，寬植對愛純的愛就像海一樣寬廣一樣深，感動無數觀眾封為模範老公！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 2：《苦盡柑來遇見你》IU李知恩
31歲IU李知恩此份榜單以11.3%支持率拿下榜單第二名！IU在演藝界與歌手界演歌兩棲，每年出演韓劇作品都是爆款劇，曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等人氣夯作，今年演出Netflix夯劇《苦盡柑來遇見你》重磅回歸，挑戰一飾兩角以「吳愛純／梁金明」角色深植人心，再度誕生人生角色，今年更橫掃眾多大賞！劇中IU演繹了吳愛純從一名懵懂無知的少女到成為一名母親的角色，並以女兒金明的視角再度回看媽媽吳愛純的一生，可以說是《苦盡柑來遇見你》相當特殊設定，IU再度展現多層次的深度演技，眾多哭戲催淚指數破表！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 3：《淚之女王》金智媛
33歲女神金智媛在此份榜單以4.4%支持率拿下榜單第3名！雖然《淚之女王》是去年作品，但影響力到今年！金智媛在眾多電視劇展現百變樣貌！先前出演過《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《陽光先生》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等作品都相當受到觀眾喜愛！金智媛去年以爆款劇《淚之女王》再創業事業巔峰，金智媛也在該劇中展現百變樣貌，時而是超霸氣的職場女王，時而又是陷入愛情的溫柔婉約女人，在劇中演繹的洪海仁可以說是成為金智媛人生角色！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 4：《暴君的廚師》林潤娥
35歲潤娥在此份榜單以3.9%支持率拿下榜單第4名！為少女時代成員出身，同樣在在演藝界與歌手界演歌兩棲，潤娥爾後積極在影視圈發展，曾出演多部愛情劇，包括《愛情雨》、《守護者K2》、《王在相愛》、《沉默警報》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》等作品，而今年潤娥再度高速回歸，出演古裝羅曼史韓劇《暴君與主廚》，飾演「延志永」是一名現代主廚，隨著日食穿越至朝鮮時代，並遇上擁有「絕對味覺」的暴君李彩玟！潤娥在劇中帶來不少精緻料理，加上浪漫喜劇演出獲得觀眾好評！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 5：《外傷重症中心》秋英宇
26歲秋英宇在此份榜單以3.3%支持率拿下榜單第5名！秋英宇近期人氣飆升，先前演出《警察課程》、《學校2021》、《綠洲》、《偶然的田園日記》、《玉氏夫人傳》等作品嶄露頭角，今年更是有爆量作品公開，今年陸續帶來《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》、《無赦之仇》、《牽牛和仙女》等多部作品，出鏡率相當高！尤其秋英宇在《外傷重症中心》可以說是打開演員知名度，劇中飾演朱智勛的徒弟「楊載源」本來是肛腸專科，卻被白江赫拐去重症外傷組的一般外科醫師，為白江赫的第一個弟子，也因此有了「肛門」這個綽號，朱智勛與秋英宇在劇中共譜師徒情Bromance爆棚，男男CP超級好嗑！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 6：《魷魚遊戲2&3》李政宰
52歲李政宰在此份榜單以3.1%支持率拿下榜單第6名！李政宰曾出演《輔佐官—改變世界的人們》系列等電視劇，今年先以《魷魚遊戲2》、《魷魚遊戲3》回歸，飾演「（#456）成奇勳」再度帶領觀眾一窺刺激又現實無比的生存遊戲終局之戰。緊接著李政宰在下半年，以新劇《不幸的幸會》回歸，李政宰已經許多沒有演出愛情劇作品，在該劇飾演「任現峻」是一名「刑警專門戶」演員，有著浪漫喜劇王子的稱號，想要成為「愛情劇匠人」，期間他偶然與林智妍飾演的娛樂線記者魏正信產生糾葛，兩人關係緊張，正信頻頻干涉其工作，成為彼此難解的矛盾。
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《我們的電影》南宮珉
在此份榜單有4位演員並列第7！47歲南宮珉在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！「信看演員」南宮珉每年都有新劇回歸，最近主演了《黑色太陽》、《千元律師》、《戀人》等作品，已經許久沒有主演「現代愛情劇」回歸，南宮珉在《我們的電影》飾演「李濟河」，李濟河一出道時就聲名大噪，執導的電影出道作橫掃頒獎典禮的新人導演，但之後長達五年的空白期，沒有靈感而拍不出作品，很快的被大眾遺忘，深陷「第二部詛咒作品」的恐懼，，面對事業低潮與過往情感的創傷，當李濟河遇上全汝彬飾演的李多恩後，他決定製作第二部電影《白色之戀》，兩人拍電影的同時，互相了解彼此的傷痛並相愛的故事！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《我的完美秘書》韓志旼
43歲韓志旼在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！韓志旼一連串出演作品都受到觀眾喜愛，包括《如此耀眼》、《春夜》、《我們的藍調時光》、《摸心第六感》等作，今年主演了《我的完美秘書》、《比天堂還美麗》兩部作品！韓志旼在《我的完美秘書》飾演「女霸總」成為最炙手可熱的獵頭公司CEO，能力和美貌是基本，直率的性格與自信，讓她無論何時何地都十分閃亮，與精英秘書李浚赫的社內職場羅曼史受到觀眾喜愛！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《背著善宰跑》邊佑錫
33歲邊佑錫在這份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！雖然《背著善宰跑》是去年作品，但影響力到今年！模特兒出身的邊佑錫，在演藝圈苦熬近10年，先前出演過《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《青春紀錄》、《花開時想月》、《大力女子姜南順》等作品，去年2024演出命定韓劇《背著善宰跑》「善宰」一角後正式暴紅！人氣水漲船高紅遍海內外，橫掃近20個代言，登上2024 MAMA演唱神曲《陣雨》，也在FUNdex Awards拿下最佳電視劇男主角以及演員大賞！而邊佑錫明年2026也確定搭檔女神IU回歸！在新劇《21世紀大君夫人》飾演男主角「李安大君」，預計會再掀起圈粉旋風！
韓國蓋洛普2025韓劇年度演員TOP 7：《正年》金泰梨
35歲金泰梨在此份榜單以2.9%支持率拿下榜單第7名！雖然《正年》是去年作品，但影響力到今年！金泰梨每部電視劇作品都打響名號，2018年主演的《陽光先生》橫掃許多獎項，時隔4年再2022演出青春熱血韓劇《二十五，二十一》「羅希度」 一角拿下第58屆百想藝術大賞視后寶座！金泰梨在2023年則是挑戰演出超自然驚悚劇《惡鬼》，超絕「鬼后」演技再展驚艷眾人！而金泰梨去年在最新作出演《正年》再度變身！演出「尹正年」一角在劇團展開火熱生存記，在劇中大展驚人歌喉，與同劇許多演員互飆演技的精彩戲碼！
以上就是韓國蓋洛普針對2025韓劇年度演員TOP10所調查出來的結果，不曉得今年哪位演員在你心中留下深刻的烙印呢？今年熱門夯劇不多，或許無法令劇迷們留下深刻印象，所以不少2024夯劇演員上榜！就讓我們繼續期待2026年度，演員們帶來的驚喜作品吧！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 41
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 11
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 7
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 311
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 21
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 42
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 14
柴智屏認識朱孝天24年「他一直都是這樣」 直言1行為對邀約者、F3不尊重
朱孝天近期因在網路上的言論引發討論，被外界質疑性格過於衝動。 曾與他共事多年的柴智屏對此表示，她自 2001 年認識朱孝天以來，對方的性格至今都沒有太大的改變，本質上一直是一個比較不太世故的大男孩。鏡報 ・ 3 天前 ・ 7