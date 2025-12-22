【韓媒業界評選】2025最佳韓劇TOP 10榜單出爐：Netflix催淚神劇《苦盡柑來遇見你》只排第3！大製作韓劇《魷魚遊戲2&3》、《暴風圈》都沒上榜
【文/少女心文室】今年2025一整年即將結束，韓媒業界也開始有不少回顧排名，放眼2025年雖然沒有太多的爆款劇，但仍然有不少優質好劇誕生！韓媒知名電影雜誌Cine21集結了多位電影記者、評論家、電視媒體參與評選，票選出今年2025年最佳韓劇作品，趕緊一起來看專家們評選出的2025最佳TOP 10韓劇名單！
2025最佳韓劇TOP 1：《未知的首爾》
《未知的首爾》拿下此榜單第一名！該劇為今年5月播出韓劇，由朴寶英與朴珍榮主演！並由《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關系》朴信宇導演執導，聯手《五月的青春》李江編劇執筆，劇情主軸圍繞在一對「雙胞胎姐妹花」，兩人除了長相之外，其他所有的一切都不同，兩人分別住在鄉下與首爾，之後決定用「交換人生」的謊言，來尋找真正的愛情和人生，所打造的浪漫成長電視劇！外表看起來一模一樣的姐妹倆，因為某些緣由開始了互相交換人生的大膽謊言！韓劇《未知的首爾》線上看：Netflix 獨播！
2025最佳韓劇TOP 2：《妳和其餘的一切》
Netflix韓劇《妳和其餘的一切》拿下此份榜單第2名！該劇為今年9月上線的作品，由金高銀、朴智賢、金建宇主演，並由《從天而降的一億顆星》編劇宋惠珍執筆，《愛情的理解》、《你喜歡布拉姆斯嗎?》趙英民導演執導，劇情講述兩個女生間愛恨關係，柳誾重和千商燕從小學開始就是好朋友，刻劃兩個朋友一生中錯綜複雜故事，她們最愛彼此也最恨彼此！劇情可以說是聯動經典電影《七月與安生》，聚焦兩位女性對彼此又愛又恨的情感，複雜的閨蜜情，同時又周旋著期其他異性的男女情感，就像難解的數學習題，許多答案永遠解不開。而劇情最後又帶觀眾走向《不夠善良的我們》結局即視感，逼哭觀眾一缸子眼淚！韓劇《妳和其餘的一切》線上看：Netflix 獨播！
2025最佳韓劇TOP 3：《苦盡柑來遇見你》
Netflix催淚神劇《苦盡柑來遇見你》雖然在此份榜單拿下第3名，但相信是不少劇迷心目中的第1名優質好劇！該劇在今年3月上線，並由男女神組合IU李知恩與朴寶劍強強聯手！劇情以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生，並且橫跨至2025年現代的多世代家庭故事。IU李知恩&文素利飾演「吳愛純」，IU更挑戰一飾兩角以「吳愛純／梁金明」角色深植人心，而朴寶劍、朴海俊飾演深情的「梁寬植」共譜關於復古年代的親情、愛情溫情故事，跨世代的賺人熱淚情節引爆觀眾共鳴與淚水，成為不少劇迷的人生韓劇！韓劇《苦盡柑來遇見你》線上看：Netflix獨播！
2025最佳韓劇TOP 4：《愛麻夫人熱映中》
Netflix在8月公開的原創韓劇《愛麻夫人熱映中》在此份榜單拿下第4名，該劇由李荷妮、方效潾、陳善圭、趙賢哲主演！並由電影《信徒》、《幻影》的李海永導演執導及執筆。以1980年代的忠武路為背景，講述熙蘭和珠愛在拍攝風靡韓國的電影《愛麻夫人》過程中所經歷的掙扎和磨難的虛構喜劇，李荷妮飾演「鄭熙蘭」當時最優秀的頂級演員，脾氣暴躁，對每個人都很刻薄，但懂得明辨是非，由於與製作人的衝突而失去了電影《愛麻夫人》的主角。韓劇《愛麻夫人熱映中》線上看：Netflix獨播！
2025最佳韓劇TOP 5：《協商的技術》
《協商的技術》為今年3月開播韓劇，在此份榜單拿下第5名！李帝勳憑藉《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》等高收視代表作，堪稱「爆款保證」戲劇男神，他所主演的2025職場心理戰韓劇《協商的技術》，集結《機智醫生生活》金大明、「國民爸爸」成東鎰等星級卡司，劇情描繪大企業間併購（M&A）戰爭的激烈角逐，更是一場以「人性與心理攻防」為核心的談判大戲！李帝勳在劇中飾演「傳說級談判專家」尹洙諾，不僅擁有精準的數字分析能力，更憑藉冷靜且不容忽視的氣場，在談判桌上掌控一切！韓劇《協商的技術》線上看：Netflix獨播！
2025最佳韓劇TOP 6：《金部長的夢想人生》
《金部長的夢想人生》為今年10月開播韓劇，在此份榜單拿下第6名！該劇改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。韓劇《金部長的夢想人生》線上看：Netflix獨播！
2025最佳韓劇TOP 7：《我死的一週前》
《我死的一週前》為今年4月上線韓劇，在此份榜單拿下第7名！該劇由孔明、金敏荷共譜虐心羅曼史！劇情以高中校園生活展開！17歲，我燦爛的初戀，男女主雙向暗戀彼此，但都還沒有向對方告白，男主就死亡！24歲的鄭熙完（金敏荷 飾）從本來開朗天真的高中生，成長為對生活毫無慾望任青春流逝的人物，在死亡前一周與作為死神的初戀金藍雨（孔明 飾）再次相遇，在完成遺願清單的過程中，面對高中時不知道的秘密，尋找人生的意義和愛情的青春奇幻羅曼史，該劇被不少觀眾評為黑馬劇，意外的好看！韓劇《我死的一週前》LINE TV、愛奇藝國際版、friDay影音、中華電信MOD與Hami Video皆可收看！
2025最佳韓劇TOP 8：《認罪之罪》
Netflix韓劇《認罪之罪》為這個月初上線韓劇，在此份榜單拿下第8名！該劇由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「牟恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。韓劇《認罪之罪》線上看：Netflix獨播！
2025最佳韓劇TOP 9：《善意的競爭》
《善意的競爭》在今年2月上線，在此份榜單拿下第9名！該劇由李惠利、鄭秀彬、姜惠元、吳宇里主演，改編自同名NAVER網漫，劇情題材相當特殊，以「女高校園」為背景，講述彩花女高比入學考試更激烈的生存競爭中，少女們之間發展出危險關係的懸疑驚悚劇。劇情也大膽發展出超越友情的GL百合線，讓人物們之間的關係更錯綜複雜，這部以女高校園為主軸，也不免讓人連聯想到去年播出的《金字塔遊戲》，同樣是以女高為背景，刻劃關於少女們的故事，兩部劇都聚焦在主角人物的背景權勢、校園霸凌、學業競爭、情感關係等內容！韓劇《善意的競爭》線上看：friDay影音、愛奇藝國際版、Hami Video皆可收看！
2025最佳韓劇TOP 10：《狂醫魔徒》
《狂醫魔徒》為Disney+今年3月上線韓劇，在此份榜單拿下第10名！該劇由朴恩斌、薛景求主演，是一部醫療犯罪驚悚片，由 Naver系列網路漫畫《方正史》，OCN《神的測驗:重啟》由金善熙作家執筆，《各位國民》金楨顯導演執導！劇情講述既是神經外科醫生又是殺人魔的主角「鄭世玉」，與將自己推向深淵的指導老師崔德熙，上演無法預測的師徒對決！過往眾多醫療劇中，刻劃許多師徒關係，都是滿滿的友好互助情誼，但在《狂醫魔徒》薛景求與朴恩斌的師徒關係相當扭曲耐人尋味：「老師…真希望您能趕快死掉就好了！」的驚悚字眼，宣告該劇不尋常走向！韓劇《狂醫魔徒》線上看：Disney+獨播！
以上就是Cine21雜誌集結韓媒業界票選出的2025最佳韓劇TOP 10，不曉得劇迷們今年喜愛的韓劇上榜了嗎？就讓我們期待2026更多精采好劇登場吧！
