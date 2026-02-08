【韓媒業界點名】2026備受期待TOP5韓劇+韓影！《醜聞》、《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》男女神強強聯手新作皆上榜！
【文/少女心文室】韓國權威娛樂性代表雜誌《cine21》在近日發佈了一份調查內容，調查了業界人士，包括各大影視製作投資發行公司、娛樂公司、經紀公司、OTT公司代表等業界人物，調查了對2026年的期待之作，包括票選出各5部韓劇與各5部電影作品，趕緊一起來看哪部作品即將再度掀起高度關注與高話題呢？
韓媒業界點名2026備受期待電視劇：
2026備受期待韓劇1.《所有人都在與自己的無價值對抗》
近期超大勢的29歲女演員高允貞(高胤禎)目前搭檔金宣虎主演的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》才甫上線，沒想到隨即官宣下部新作！JTBC新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》由具教煥、高允貞領軍演出，吳正世、姜末今、朴海俊加盟出演！為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，聯手《山茶花開時》導演車榮勳執導，劇情為敘事劇，講述主人公在一群有出息的朋友之間，獨自覺得自己格格不入，刻劃因嫉妒與比較備受煎熬的人們，尋覓內心平靜的故事。 劇情以時下現代人的普遍情感「不安」為關鍵詞，對於停留在毫無價值的紅燈下的他們來說，希望這部電視劇能成為打開「人生綠燈」的電視劇！
2026備受期待韓劇2.《21世紀大君夫人》
期待值破表韓劇《21世紀大君夫人》由男女神IU李知恩、邊佑錫強強聯手重磅主演！男二女二則由魯尚炫、孔升妍出演！該劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，與獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。《21世紀大君夫人》劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！確定將在今年4月登場！
2026備受期待韓劇3.《慢慢地，強烈地》
《慢慢地，強烈地》由：宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮主演，共譜20世紀1960-80年代，講述投身於演藝圈人們的激烈炙熱劇故事！該劇為《那年冬天風在吹》、《沒關系是愛情啊》、《我們的藍調時光》編劇「盧熙京」，聯手《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》李允貞導演執導，全劇共22集。宋慧喬將在劇中飾演「敏子」一角，敏子經歷各種大風大浪，是一名內心比任何人都堅強的人物，頑強的生活著，在剛萌芽的韓國音樂產業中尋找機會，並果斷地投身其中！而孔劉飾演「東九」，與宋慧喬是「青梅竹馬」設定，兩人是一起長大的朋友，從小一起經歷各種大大小小的事情，成年後兩人一起涉獵音樂產業，雖然東九的個性有些橫衝直撞，但是只要是敏子的話，都會聽從的性格！兩人將攜手在演藝圈裡闖蕩！
2026備受期待韓劇4.《醜聞》
《醜聞》翻拍改編自2003年上映的韓國情色電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，電視劇版由孫藝真、池昌旭、林珍兒(NANA)領銜主演，並以擁有欲望本身就是禁忌的朝鮮時代為背景，講述了挑戰嚴格的儒教秩序所展開膽大妄為的愛情和誘惑，以及賭注的愛情故事。劇情講述上流社會花花公子趙元（池昌旭 飾），與玩世不恭的趙氏夫人（孫藝真 飾）、守節九年寡婦淑夫人（林珍兒 飾）之間的大尺度19禁愛情遊戲與賭注，劇情將上演眾多情慾戲與床戲，是一部充滿致命誘惑和背叛、復仇的華麗視覺盛宴作品！
2026備受期待韓劇5.《再婚皇后》
熱門網漫作品《再婚皇后》真人版確定由李鍾碩、申敏兒、朱智勛、李世榮出演！該劇為人氣同名網漫翻拍改編，原作在LINE WEBTOON高達6500萬的瀏覽量，是接近10分滿分的評價作品，所以在該網漫宣布將翻拍改編漫改劇時，就掀起不少漫畫迷與劇迷的期待，也讓人相當好奇真人版選角的卡司！《再婚皇后》刻劃宮廷狗血羅曼史，劇情講述曾是東大帝國完美皇后「娜菲爾」，在知道皇帝「索本修」要把小三情婦「菈絲塔」封為皇后之後決心離婚，既然在這裡無法成為皇后也無妨，娜菲爾轉身再度與王子「海因里」再婚，所上演的古裝宮廷狗血四角戀！
韓媒業界點名2026備受期待電影：
2026備受期待韓影1.《HOPE》
男神趙寅成即將有電影新作公開，主演韓國科幻驚悚片《HOPE》，該片為《哭聲》導演羅泓軫執導新作，並找來超狂陣容黃晸珉、趙寅成、麥可·法斯賓達、艾莉西亞·薇坎德、鄭好娟等演員共同主演，電影講述在被孤立的港口村莊湖浦港，因「未知的存在」外星人而面臨村莊被破壞的危機，村民們挺身而出展開殊死搏鬥，趙寅成飾演「成基」為一名獵人，黃晸珉與鄭好娟則飾演村莊警察，演員們火花相當值得期待，而導演也透露該片預計會有三部曲，是世界觀相當大的一部電影作品！
2026備受期待韓影2.《可能的愛情》
《可能的愛情》為Netflix今年推出的原創電影，由韓國著名導演李滄東執導，是他睽違多年重返電影界的作品。並由全道嬿、薛景求、趙寅成、曹汝貞主演，這部片講述兩對截然不同人生的夫妻，生活彼此交織，在日常中逐漸出現情感和關係裂痕的劇情，整體風格預計延續李滄東一貫的人物深度與情感描繪，重點在於探索「愛、生活與人際關係中可能性的各種面向」，全道嬿與薛景求飾演一對夫妻，趙寅成與曹汝貞則飾演一對夫妻，聚焦在中年夫妻的日常與情感裂痕，是李滄東以細膩方式描寫愛情與生活複雜性的全新作品！
2026備受期待韓影3.《人工情報》
韓國諜戰動作片《人工情報》由《辣手警探》的導演柳承完執導，趙寅成、朴正民、朴海俊與申世景主演。這是趙寅成繼《逃出摩加迪休》、《神鬼海底撈》後的第三次與柳承完導演合作！劇情講述在海參崴邊境展開犯罪調查的南北韓秘密特工之間發生的激烈衝突！趙寅成飾演「趙科長」，韓國國情院特工、朴正民飾演「朴建」，朝鮮國家保衛省組長、朴海俊飾演「黃致成」，朝鮮駐海參崴總領事、申世景飾演「蔡善花」，朝鮮餐廳服務員，展開南北韓秘密特工之間發生的火爆故事！
2026備受期待韓影4.《暗殺者們》
《暗殺者們》是一部韓國政治驚悚電影，由許秦豪執導，並由李敏鎬、朴海日、柳海真等演技派卡司主演！該片以1974年8月15日的韓國Liberation Day（光復節）遇刺事件為歷史背景，聚焦於這起震驚全國的事件──當時的總統朴正熙在慶祝活動中遭到槍擊， 雖然總統活了下來，第一夫人卻不幸喪生，電影從多個視角展開追查，探索事件背後的謎團與政治力量。李敏鎬飾演一名熱血的社會部新進記者、柳海真飾演具有敏銳直覺的警察督察、朴海日飾演報社社會部主任，眾人一起深入追查這起謎團真相！
2026備受期待韓影5.《群體》
韓國名導延尚昊在2016年打造喪屍片《屍速列車》在全世界掀起轟動，成為韓國現象級賣座片之一，更出現「K-zombie」一詞，至此之後，韓國也推出眾多喪屍影劇作品，而延尚昊將推出重磅喪屍片新作《群體》！女王全智賢確定出演該片回歸電影界，陸續眾多選角也曝光：具教煥、申鉉彬、金信祿、池昌旭等演員都將加盟該片！《群體》是指同類個體聚集在一起，組織共同的身體或分擔工作，過着社會生活的集團，電影是以相關內容爲基本背景的殭屍動作片，全智賢挑戰現代喪屍片題材，預計會在片中上演大量動作戲，相當令人期待女神的變身！全智賢與具教煥先前在《屍戰朝鮮：雅信傳》合作過，兩人是對立面角色，也讓人好奇具教煥與全智賢在新片《群體》會是合作關係還是對立關係呢？
以上就是在今年2026即將播出與上映的全新內容韓劇與韓影作品，就讓我們期待這些作品陸續公開吧！
