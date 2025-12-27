【飯店推薦】跨年派對、新春出遊！8家星級飯店優惠直降46折起、福朋喜來登年末最後一波一泊一食$6,660起｜揪愛Mei推好物
2026飯店跨年活動推薦：倒數煙火派對、 嗨玩高空酒吧、 夜宿海洋館
趁著歲末旅遊平台紛推優惠，想要提早規畫出遊，迎接2026，現在就可以預訂飯店旅宿，「揪愛Mei」精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低2.9折起就能入住！
另外，想在 2026 跨年享受奢華飯店體驗，同時搶到超值優惠嗎？旅遊預訂平台 Klook、kkday 和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。
【2026跨年推薦】台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜台北101近距離跨年倒數煙火派對👉kkday獨家NT$3,604，領券再享95折
【2026 跨年推薦】 台北圓山跨年夜派對｜圓山大飯店👉kkday獨家NT$1,499搶先訂
【2026跨年推薦】台北跨年住宿推薦桃園｜Blu Night 宿海奇遇 星級海洋系眠旅・島嶼夢遊👉kkday獨家NT$6,929搶先訂
【2026跨年推薦】CÉ LA VI Taipei 跨年派對｜Happy New Year 2026｜RIOT INTO 2026👉klook獨家NT$3,500搶先訂
【2026跨年推薦】高雄英迪格 x Pier No.1 高空酒吧「Too zZZ to Party 瞌睡蟲派對」睡到2026👉klook獨家NT$ 1,680搶先訂
台北跨年住宿推薦👉Trip.com搶先訂
🏨agoda精選｜每日最新折扣｜住宿優惠這邊 GO👉
🗓️agoda超值星期三｜全球住宿超值優惠｜低至8折👉搶先訂房
🏖️Trip.com精選｜12月限定！週五快閃優惠！主題飯店限時折扣$999起｜訂房這邊 GO👉
🛒Booking.com｜2026 年初特惠，下趟住宿享85折優惠👉搶先訂
飯店推薦#1 日月潭雲品溫泉酒店
坐落於日月潭畔的雲品溫泉酒店，以環繞式的湖光山色，洗滌旅人身上的塵囂煩惱。在這裡，你可以盡情飽覽粼粼湖景與青巒疊嶂交織出的絕色景致，亦能待在房內的小湯屋裡徹底放鬆，享受日月潭第一座天然泉池的溫潤呵護。退房後，別忘了繼續賴在日月潭，無論是隨行漫步湖畔或騎乘自行車環湖，都是一場超Chill的慢活體驗。
★日月潭雲品溫泉酒店｜最低8.6折起｜湖景豪華套房
原價NT$24,556↘最低NT$21,261起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#2 阿里山英迪格酒店
被蓊鬱山林環抱的阿里山英迪格酒店，宛如遺世獨立的風格秘境。台灣藍鵲、螢火蟲、春櫻...在地特色，幻化為酒店的設計符碼，藏匿於不經意的細節中，令人驚喜不斷。晨曦時分，推窗望外，即是雲海畫卷；午後，躍入頂樓無邊際溫水泳池，遠眺山巒，盡享芬多精的洗禮。當夜幕低垂，在高空酒吧小酌片刻，滿天星光伴人入夢。獨一無二的山林奢享體驗，盡在此處。
★阿里山英迪格酒店｜僅剩五間｜67折｜雙人標準床 ｜
原價NT$22,198↘最低NT$14,910起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#3 北投麗禧溫泉酒店
年末想慰勞一整年辛苦的自己，溫泉酒店是個不錯的選擇！北投麗禧溫泉酒店位於台北市近郊，只要攜帶輕便行囊，跳上捷運，再轉搭飯店接駁車，即可輕鬆抵達，適合不愛出遠門的人。此處離塵不離囂，依傍著青翠山巒，大片落地窗將戶外綠意引入室內，打造與自然共生的療癒空間。這裡擁有露天風呂與戶外溫泉池、泳池，沉浸於特有的白磺泉暖湯，洗去一身疲憊，身心靈獲得全然釋放，時光彷彿嘎然靜止。
★北投麗禧溫泉酒店｜新春泡湯｜94折｜豪華雙人床｜一泊一食
原價NT$1,6535↘最低NT$15,556起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#4 太魯閣晶英酒店
太魯閣的美，聞名國際，不少觀光客都指名前來。而座落於壯麗峽谷之中的太魯閣晶英酒店，，更是驚艷世人的絕美旅宿代表。待在這，除了親身感受大自然的鬼斧神工，也能盡情享受館內的多元設施與豐富體驗：免費參與晨間／月光瑜伽、精油舒壓按摩教學、體驗露天星空影院；若想探索太魯閣之美，亦可自費參加周邊景點半日遊。
★太魯閣晶英酒店｜4.6折入住園景房｜最後3間快搶
原價NT$20,000↘最低NT$9,143起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#5 花蓮瑞穗天合國際觀光酒店
想要滿足另一半的公主夢，大推花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，讓人彷彿一秒飛到歐洲！漫步這座佔地兩萬坪的莊園式渡假村，首先映入眼簾的是宛如城堡的主建物，大廳中庭挑高27米，華麗又氣派。園區內處處是打卡熱點，情人天空步道、永恆教堂、歐風小舖......異國風情滿滿，拍美照絕對別錯過！逛累了，有當地知名的地底泉脈「黃金湯」能舒緩疲勞，在夢幻氛圍下，享受公主般的奢華待遇。
★花蓮瑞穗天合國際觀光酒店｜5.2折｜城堡精緻客房
原價NT$16,548↘最低NT$8,594起｜👉點我一鍵下訂
飯店推薦#6 礁溪老爺酒店
宜蘭礁溪老爺酒店歷經20年最大規模封館改裝，2025年初終於全面整修完畢。煥然一新的洋式客房，以「與自然共存」為設計核心，透過降低家具高度，讓視野更加開闊，硬體設備也全面升級。旅客最愛的洞天風呂、戶外野天泳池Spa區、育樂中心，亦是本次改裝重點；全新打造的「茶寮清泉」餐飲空間，則提供雅緻的品茗體驗。壯麗的景色、溫泉池、SPA療程，以及五峰旗瀑布等附近的景點，新春就來這裡體驗由內而外精緻升級的日式款待吧。
★礁溪老爺酒店｜新春出遊｜6.6折｜附早餐｜標準套房
原價NT$18,825↘最低NT$12,363👉點我一鍵下訂
飯店推薦#7 華泰瑞苑墾丁賓館
被不少網友評為「墾丁最美飯店」的華泰瑞苑墾丁賓館，前身為蔣公行館，依傍大尖山翠意、坐擁大灣海景，山海風光盡收眼底，天生自帶不凡的度假氛圍。簡約而富有設計感的空間，搭配溫潤木質元素，營造出寧靜舒適的環境，一踏入就讓人放下所有煩憂。講究品味的風格的你，一起造訪此處，感受南台灣的熱情活力吧。
★華泰瑞苑墾丁賓館｜期間限定減價20%！6.5折起｜雙人入住園景房
原價NT$11,521↘最低NT$8,091起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#8 八里福朋喜來登酒店
2023年才開幕的八里福朋喜來登酒店，一舉躍升為淡水、八里最新地標，擁有依山傍海的絕佳地理位置，最大亮點就屬頂級套房內的L型落地窗，白晝盡覽淡水河的壯闊，夜晚則沉醉於璀璨夜景。周邊景點豐富多元，無論是沿著河岸騎鐵馬漫遊、到十三行博物館來趟文化之旅，可動可靜，滿足家人們的不同喜好。
★八里福朋喜來登酒店｜年末最後一波雙人入住｜一泊一食 最低NT$6,660起👉點我一鍵下訂
（以上優惠價欲訂從速、售完即止；價格請以當下網頁標示為主）
其他人也在看
寸步難行！北海道暴風雪教練救Ski 滑雪客：看不清
日本北海道遭遇暴風雪襲擊，二世谷、富良野等知名滑雪勝地受創嚴重！26日突發的暴風雪導致纜車緊急停駛，滑雪客受困山上，台灣滑雪客BUBU直呼「風勢強大得像颱風」。27日雪勢趨緩，但電車停駛、道路封閉等後續影響仍在。專家提醒，雪季旅遊應預留充足緩衝時間，並密切關注天氣與交通資訊，以確保旅遊安全。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
旅日成本再增加！日本政府拍板：明年7月起「出境稅」漲3倍
計畫明年暑假前往日本旅遊的民眾要注意了。日本政府於26 日召開閣僚會議，正式決議大幅調升「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）。自 2025 年 7 月起，每位旅客出境時繳納的稅金將從現行的 1,000 日圓直接飆升至 3,000 日圓（折合新台幣約 600 元），漲幅高達 3 倍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 42
不用衝阿里山 中南部迎接最美曙光景點推薦！山海同框日出超感動
迎接新的一年，不一定要衝上阿里山才能看見最動人的曙光！中南部也有許多能把清晨感動放到滿分的觀日秘境，從能遠望層層山巒翻騰雲海的二寮觀日亭，到海天一線、光影柔美的七股海堤與旗津海岸；再到自然氛圍滿點的柴山、高美濕地與漁光島，不論你喜歡站在山巔俯瞰天地、或想在海邊看第一道金光染亮海面，都能找到屬於自己的日出儀式。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 9
糖果燈籠海萌翻太平老街 雲林斗六一日遊景點推薦！吃喝玩樂一次收
雲林斗六即將可愛爆棚! 走進太平老街就被繽紛「糖果燈籠海」甜進心裡，彷彿走進童話世界；到「近水樓台湖畔森林咖啡」感受南洋度假氛圍，怎麼拍都像在海外旅行。想吃在地美食就衝超人氣「鄧肉圓」大啖酥脆肉圓，接著漫步「雲中街文創聚落」，在日治時期老宿舍裡遇見文青風情，最後到「膨鼠森林公園」讓孩子放電、大人療癒身心。來趟雲林斗六一日遊，吃喝玩樂、拍照打卡一次滿足。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
關山月美車站 改建四星級驛站
擁有103年歷史的台東縣關山鎮「月美車站」，自民國11年設站、102年廢站後長期閒置，如今將迎來新生。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處將投入4500萬元，於原址新建四星級「月美驛站」，並於25日舉行工程說明會，預計115年開工、116年底完工。立委陳瑩期盼「退役車站」轉型為「觀光亮點」，立委莊瑞雄則形容是「最實質的聖誕禮物」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2026春節機票攻略來了，日本機票有漲嗎？選這天飛省8千，避雷5天最貴區間
年關將近，明（2026）年春節將迎來9天的超長連假，不少民眾計畫出國旅遊，除文化、美食、觀光氛圍外，鄰近的地理位置讓日本成為台灣人旅遊首選國；值得注意的是，雖新台幣近來屢有浮動，但受央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒持續加劇，就有外匯專家預估，日圓兌美元走勢，估明年（2026）很可能觸及165，日圓是否能再有「甜甜價」備受關注；另一方面，由於新冠疫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
基隆港人氣景點大集合 海洋廣場、劉銘傳隧道、港景新地標！6大亮點一日散步
基隆港不只有郵輪，現在更好逛、更好拍！從港邊浪漫海景、百年歷史隧道，到俯瞰港景的新地標瞭望台，基隆正悄悄變身最適合散步的一日小旅行城市。白天走讀台灣海域歷史、登高看海，傍晚轉進彩色漁港與特色公車站，夜晚再用在地美食收尾，一路從海風走到人情味。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前 ・ 1
基隆-石垣島渡輪明年1月開航 估1年達7至10萬旅次
今（2025）年在基隆靠港的國際郵輪，到12月中，旅客人次突破95.2萬，創下歷史新高紀錄。原定12月底開航的基隆石垣島航線，目前確定延到明年1月開航，雖然定位與郵輪有所區隔，為郵輪式交通船，不過船商也預期，一年將帶來7到10萬旅次。觀光學者認為，基隆可發展更多具人文特色、小而美的行程，吸引旅客留下。公視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
太平山回溫降雨！ 鳩之澤溫泉.蹦蹦車站仍湧人潮
今(27)日是週末假日，大批遊客把握時機衝上太平山想追雪！不過因為冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，今日在宜蘭的太平山沒有冰霰和降雪，山上還下著雨，但遊客們依舊不減興致，當地的鳩之澤溫泉依舊湧入不少人到場煮雞...華視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
京都2026年住宿稅暴漲10倍 5大旅遊勝地「加稅」時程、金額總整理
隨全球旅遊市場持續回溫，計畫明（…民報 ・ 1 天前 ・ 2
台鐵集集線明年1/5復駛 大禮包限量150份
[NOWnews今日新聞]歷經4年多整建修復，臺鐵集集支線將自115年1月5日起恢復通車至集集站。為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，臺鐵公司自復駛日起攜手交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
濕冷天氣不減遊興！ 清水地熱竹簍煮蛋.玉米超夯
冷氣團發威，全台氣溫溜滑梯，大量遊客今(26)日湧入宜蘭知名景點「清水地熱公園」。不論是煮食區或是泡腳區，都擠滿觀光客，搶著體驗用地熱泉煮蛋跟香甜玉米。撐著雨傘提著竹簍，將食材放入熱騰騰的溫泉裡，等個...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
結合森林鐵道與櫻花美景 阿里山賓館推春節住宿優惠
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】因應2026年農曆春節連假長達9天，阿里山國家森林遊樂區內的阿里山 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嫌行李費太貴 乘客與航空公司鬥法催生「裸飛」新潮流
澳洲媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對一千名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
華信航空推優惠 今限時搶全航線現折800元
[NOWnews今日新聞]隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，獲得旅客熱烈迴響。為回饋旅客支持，華信航空特別加碼推出年終壓軸回饋，於今（26...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
躍登全球最繁忙機場 桃機公司提醒出入境旅客注意事項
年關將近，全球最大航空大數據公司OAG(Official Aviation Guide)公布今年最新統計，桃園機場躍登全球最繁忙的機場。適逢桃機第三航廈北廊廳正式啟用，機場公司也提醒所有國內外旅客出入境注意事項。 根據OAG公布的最新統計，2025年全球前10大最繁忙的國際航線中，有7條位於亞洲，而且排名全球第一的是「台北(TPE)-香港」，座位數高達683萬個；其次是575萬個座位數的「開羅-吉達」航線；「東京成田-台北(TPE)」也以402萬個座位數從去年第11名推升到第9名，首度擠進前10大，還較2019年疫情前大增2成2。 換言之，全球10大最繁忙的航線有2條都落在桃園國際機場。適逢桃機25日正式啟用第三航廈北廊廳，桃機公司副總經理李俊德特別提醒所有國內外旅客，桃園機場在IATA(International Air Transport Association)國際航空運輸協會的代碼是TPE，台北松山機場的代碼則是TSA，但部分國內外旅客容易將TPE誤以為是在台北的松山機場。 此外，李俊德也提醒外籍旅客，10月起入境台灣填寫的電子A卡，也就是入國登記表TWAC(Taiwan Ar中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1
復興區羅馬公路更精彩 打造友善及永續新遊憩廊帶
記者陳華興／桃園報導 「羅馬公路」連接「羅浮」與「馬武督」兩地的山區道路，蜿蜒山勢、…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
告別塞車噩夢！ 雄獅推「保證入園」賞櫻攻略
2026年台灣櫻花季即將到來，由…民報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
出站就看見！貓纜貓空站四季海棠 打造全新入口視覺意象
貓纜貓空站大斜坡近日以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣與具層次的花帶，打造全新的入口視覺意象，成為旅客一抵達就能看見的全新地標。台北市公園處表示，四季海棠具有全年開花的特色，此次以「迎賓、識別、在地」為景觀設計核心概念，利用四季海棠品種繁多、花期長、色彩繽紛等特性，於貓纜貓空站旁的大面積斜坡種植，能維持入口視覺意象的穩定度，未來也將視季節與花況調整配置，讓景觀呈現更豐富的層次。公園處說，步出貓空站前往觀景平台，轉角處小貓咪公仔像是跳躍於花間的小精靈恣情嬉戲，引領視覺轉向大斜坡。冬日的空氣清爽，斜坡上的各色四季海棠更加純淨、俐落，即使在最靜謐的季節，花海依舊明亮，為寒冬添上一抹溫度。透過紅、粉、白等多色花朵的排列，呈現層次分明的花帶與周邊茶園景色相互輝映，營造自然又具識別性的入口意象。公園處指出，許多旅客到訪後到此處拍照打卡，預期將為貓空帶來新的話題性，成為旅遊動線中的熱門拍照點。這裡一共有七條不同挑戰難度的步道如樟樹步道、樟湖步道、茶香環狀步道等。歡迎鄉親前往貓空走走，上山喝茶品嚐美食、散步、搭乘纜車、欣賞花海、享受自然生態，這片全新的花海入口將是旅程中台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話