【鳥取銀杏秘境】百年孤寂黃巨人等你獨享，舊日野上小學銀杏黃到發亮！再順遊日本最危險神社！
你是紅葉派還是跟我一樣銀杏派？2025年日本紅葉接近尾聲，但是不是開始要計畫明年的日本紅葉行程？不知道，你們會不會對於拍攝知名紅葉景點有一點困擾，那就是人多到不知如何取景？滿滿人頭避也不避了？
如果是，那你適合跟我一樣到日本鄉下賞紅葉，我包你想找個人當景都找不到(笑)。諸如鳥取的山陰紅葉早前分享了不少，這篇就來寫寫鳥取的銀杏，也是目前為止在日本我拍過最喜歡的單一銀杏，你可以叫它鳥取百年孤寂黃巨人。
過往很多想去鳥取的朋友都因為路途遙遠打退堂鼓，但其實到鳥取的交通手段蠻多的，除了國內航線外，你可以飛關西後從大阪轉巴士，或是JR智頭急行(綠色)到鳥取，或是從岡山搭伯備線到米子(咖啡色)，當然也可以從岡山到鳥取的因美線(黃色)。更別提2025年桃園已經有直飛米子的航班(虎航)。
接著讓我們來看看這個百年孤寂的黃巨人到底在鳥取的什麼地方？鳥取的地形我開玩笑的說像根骨頭，兩頭略大，中間相對細窄，以不會開車的朋友來說，主要的交通手段是貫穿鳥取三大城市(鳥取、倉吉、米子)的山陰本線(東邊連結兵庫、西邊可到島根)。
至於這次我們目標的舊日野國小是在鳥取的日南町，交通手段主要是伯備線(米子到岡山)的生山駅，順便說一下這座車站也有百年的歷史。也就是說，你可以把這當成最後一站或是第一站，如果你是從岡山進出的話。
順便說一下的是，上面綠色小圈的境港市是鳥取第四大城市，也是桃園-米子直飛的機場所在地(米子、境港中間，但靠近境港多一點)。
以日南町來說生山算是比較大的車站，因此部份的伯備線列車都有停靠在生山駅，包含前面提到的新八雲號(但實際上還是查一下)，因為班次不是很多，請在安排行程時特別注意返程的時間，就我所知這附近只有簡單的民宿.....當然，叫得到計程車還是可以回到米子等大城市(笑)。
伯備線在開業於1923年的生山車站，當時這裡就是北伯備線的終點，一直到1928年伯備線才算完成連結。車站雖小，但多數車站有的設備這裡也都有，包含案內所裡也有完善的休憩空間。車站外也有簡單的地方農產超市、食堂，甚至還有一家賣地酒的小販、雜貨店、郵局、加油站等等。
車站內還有一個小型的鐵道博物館，放置著生山車站百年的歷史文物及珍貴的照片。
生山車站有自行車可以租借，每天的費用是1000日幣(但最晚到下午5點工作人員下班)，另也有像我租的電動自行車則是1500日幣/天，只要出示護照並填個簡單的資料就行相當方便，站內的服務人員都非常親切，不會講日文也可以透過翻譯軟體。
順便說一下的是，來往舊日野的巴士只有每年的銀杏祭才有(詳細銀杏祭資訊)，平時的巴士只能到日南文化中心附近(見下圖)，還要走上近半小時。日南巴士時刻表。
接下來，我們就來看看騎自行車前往百年孤寂的路上，還有那時地方、景點可以順便一訪的。基本上車站的周邊就是最熱鬧的地方，雖然只有偶爾經過的車輛，行人也不多，但除了沒有台灣人偏好的便利商店外倒是應有盡有，差別只在大小，還有有沒有開.....。
首先是町內最有名的60年老食堂「中華料理蓬莱」，也是tabelog最高分。
基本上只要沿著183縣道走就對了，一邊是紅葉、一邊是溪流，滿滿鄉下的悠閒。但風景美歸美，但不管是欣賞還是拍照，都請停好車，並注意兩邊的來車，不時會有卡車、貨車等大型車輛經過。
上面地圖我圈出來的咖啡色圈圈是附近唯一的便利商店和超市，也就是說再往前就沒得補充水和食物...回程也可以在這休息加減買一些日南町的伴手禮。
順便說一下日南町基本上就是一個農業町，出產的蕃茄別說是鳥取，就是放眼整個西日本都是優質產品。推薦這裡的蕃茄汁非常好喝，另外買了加入蕃茄的義大利生麵和我很愛在鄉下買的地米「日南一心米」，那個草莓夾冰淇淋也挺好吃的。
再往前騎是日南文化中心，也是日南町巴士能到最遠的地方(離生山車站)，如果看完銀杏還有時間，這裡的日南町美術館也可以在此打發打發時間。日南町美術館。
再往前是以前鳥取日南的碎石場，看起來像遺址，但不曉得為什麼偶爾好像還能聽到一些聲音。
過了碎車場，遠遠就能看到舊日野小學，尤其是秋天那二大一小黃澄澄的銀杏非常吸睛。
這棵宛如孤寂的黃巨人的銀杏初植於100年前的1916年，算吧算吧也有110年的歷史，也成了附近最有名的景點，也是鳥取境內最有名的一株銀杏，雖然鳥取境內的銀杏非常多，比這棵年長的也所在多有，比方說八頭町仁王堂大銀杏就有600多年的歷史，琴浦町春日神社的那株千年老妖....銀杏。
老實說這棵銀杏並不是我在日本見過最大的銀杏，但也許是因為孤立在操場上顯得特別的巨大，也感覺跟它特別的親近...尤其是站在樹上抬頭那種龐然大物的感覺特別明顯，不管那個角度都是無死角的美。
如果你跟我一樣也喜歡綠黃兩間的銀杏，我的建議可以在十月底十一月初，祭典的前一星期來。這裡幾乎沒有半個人，可以跟綠巨人好好地、靜靜地相處。
當然，有妹也可以帶一下囉，我想這美景應該沒有妹子能抵抗，唯一的問題就是有一點遠。哦，好吧，是蠻遠的。我想很多人會問，銀杏不是很臭嗎？這株百年銀杏不會，猜想應該是公的銀杏吧？
銀杏祭前也會有一些公務人員到現場發放免費的「銀杏學習帳」，也會有一些偷跑的小餐車。因為銀杏祭會很多人，如果你想和百年孤寂黃巨人獨照，建議還是避開銀杏祭的時間，最理想是前後一星期。
這麼美的銀杏，不拍嗎?上面的照片是我2023/2024連續兩年來拍的，都是在銀杏祭典的前幾天，基本上只有少數附近的遊客，其中2023年還只有我一個人(笑)。你，妳，喜歡銀杏嗎?
回程時如果還有一點時間，車站旁有一個號稱日本最危險的神社「生山神社」。所謂最危險就是過了鳥居後，居然直接就是鐵軌...幸運的話還可以拍到火車呼嘯而過的畫面。
對，要到這座神社一定要穿越鐵軌......，而且沒有平交道..所以被稱為最危險的神社。還因為吸引不少節目、攝影朋友來此取景。就連我很喜歡的日本旅遊節目，出川哲朗出持的「出川哲朗の充電させてもらえませんか」也有來過哦。
別看這個神社小，但他其實有著近300多年的歷史，最早可以追溯到寬文12年(1672)，據說以前叫八幡宮，約莫是在明治初年才改名為現在的生山神社，主祭神是「誉田別命」(15代天皇應神天皇)。
神社前有一棵銀杏和一顆幾乎同等的楓葉，每年深秋這棵楓葉都會配合銀杏轉黃後再一起變紅，連續兩年來都拍到黃、紅、綠交錯的絕景，也是當地人秋天賞紅葉的地方。
舊日野上小學(銀杏活動官網):日野郡日南町三栄1091，電話:TEL 0857-26-7218，時間:每年銀杏季典11月初-11月中不定
文章來源：小虎食夢網
其他人也在看
登別地獄谷順遊推薦！訪自然之森用北海道「神之水」湧泉調配專屬香氣，還有超好拍的舊校舍改造空間
大家去北海道札幌突常會順遊登別地獄谷和溫泉，這次來登別意外發現秘境的森林樂園ナチュの森（自然之森），這裡離高速公路交流道下來僅需五分鐘，不只是觀光工廠，而是一座藏在倶多樂湖山腳下、由森林與香氣編織而成的夢幻園區。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
黃宏輝建築師的美食地圖：天才少年料理長探索日本料理新可能──KUR
傳統經典料理和創新料理永遠走在路的兩頭，可能一個有盡頭因有框架不能打破，可能另外一個不知道路的盡頭在哪，反正就是要出走不受限。又倘若是個天才少年，那麼世代鴻溝的落差會更使我們怎麼想也想不到。中天新聞網 ・ 1 天前
日本社會人冬盟打爆韓國！ 17:0完封韓職｜#鏡新聞
冬季聯盟昨天（11/22）在澄清湖棒球場進行日本社會人對韓職聯隊之戰，日本社會人這場比賽，展現超強大的火力，全場揮出21支安打，終場以17比0大勝韓職聯隊，持續保持冬盟的不敗戰績。鏡新聞 ・ 1 天前
"棒棒糖"醜聞不斷!王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑逾2年
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導棒棒堂成員負面新聞不斷，王子與粿粿爆出婚外情，威廉與小杰因為閃兵遭調查，檢察官針對兩人，分別求刑2年2個月和2年8個月。威廉週末出席公益球賽時，被問到種種風波，他向大家道歉，表示團員都想為年輕時犯的錯彌補，至於王子介入他人婚姻，並不知情。民視 ・ 1 天前
北市罰單申訴率連2年飆高 汪志冰：執法品質粗糙
臺北市交通違規罰單申訴件數已連續兩年高於平均值約1.2倍，且撤單率逐年攀升近20%，對此，臺北市議員汪志冰質疑市府執法品質粗糙，尤其今年「未減速慢行禮讓行人」的申訴率異軍突起奪冠，且撤單率高達近3成，顯示用路人與執法單位對「停、讓」的認定存在巨大落差。警政時報 ・ 1 天前
美妝迷週末必逛！SABON夜宴快閃太好拍、雅詩蘭黛花車巡迴超澎湃、Aesop新概念店美到像走展覽
SABON —「流光夜宴快閃店」夢幻登場新光三越南西！SABON 今年把聖誕季的氣氛推到極致！以「流光夜宴」打造專屬於年底的迷人場景，快閃店直接進駐新光三越南西店1F東側門，一走進去就像被拉進午夜宴會~入口以深邃藍綠搭配金色細節，宛如踏上夜宴的舞台，整面花牆、拱門與層疊...styletc ・ 3 天前
日本橋海鮮丼辻半普發一萬放大！鮟鱇魚饗宴季節限定新菜單登場
日本橋,海鮮丼,辻半,普發一萬,鮟鱇魚,季節,限定,菜單 響應政府普發萬元政策，日本橋海鮮丼辻半加碼推出儲值回饋優惠：儲值3,000元送300元、6,000元送700元、8,000元送1,000元！此外，食慾之秋也迎來美食界的隱藏珍味——鮟鱇魚。其富含膠原蛋白的魚肝更有「海底鵝肝」之稱。日本橋海鮮丼辻半自11月20日起推出「鮟鱇魚饗宴」，讓饕客大啖秋冬限定美味。景點+ ・ 1 天前
日本店員究竟在說什麼呢？掌握好店員的會話固定模式 日本旅遊可以更輕鬆
在日本觀光旅遊的其中一項樂趣就是買東西了，不過對於不會日文的人來說，要理解店員在說些什麼是相當困難的一件事。日本的服務業用語其實都是有固定模式可循的，只要掌握好這些公式能夠讓購物體驗更加順利，因此以下整理了購物時常見的日語及一般人的對應方式，雖然也許每個人的情況都不相同，無法套用在每一個人身上，但若是沒有什麼特殊情形的話絕對能夠有所幫助喔！LIVE JAPAN ・ 1 天前
天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力
入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。姊妹淘 ・ 3 天前
【水象星座運勢】11/23 巨蟹座靈感湧現、天蠍座放眼海外、雙魚座善用資源
★巨蟹座：人際互動愉快，有娛樂邀約或聊天談心的機會，容易從中得到靈感。 ★天蠍座：容易處理外國、遠距、高等教育、法律、出版事務。可得貴人相助。 ★雙魚座：能透過群體、朋友的幫助完成理想。有外出、旅行、跨界交流機會。太報 ・ 1 天前
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。中央社 ・ 1 天前
歐洲首場新年嘉年華西班牙維哈內拉節！全村動員化妝舞會、新送舊迎新擊退惡靈帶來好兆頭～
西班牙北部瀕臨坎塔布連海（Mar Cantábrico）的坎塔布里亞（Cantabria）自治區，是一片錯落著高山與丘陵的崎嶇地帶，綠意盎然的景色讓它被譽為「西班牙的瑞士」。大約在它的中心位置，有座人口將近500人的小村莊，因為遠離主要道路，西利奧（Silió）平日呈現出一派與世無爭的寧靜氣氛。然而每年1月的第一個週日，整座山谷因為維哈內拉節（La Vijanera）陷入狂歡之中，這場歐洲每年最先登場的化裝舞會，吸引各地遊客蜂擁而至，已經從地方慶典，搖身一變成為西班牙國家旅遊節慶活動，同時也是非物質文化遺產之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 7 小時前
「不麻煩子女」高齡觀念轉變 安養信託成養老防線防詐騙
高齡長者的養老觀念正悄然改變！越來越多銀髮族選擇入住銀髮宅，享受飯店式服務與完善照護，開啟精采的退休生活。與此同時，安養信託也成為新興趨勢，協助長者妥善規劃老年財務，確保生活品質無虞。專家建議，長者應審慎評估自身狀況，與專業顧問討論，量身打造最適合的養老方案，在享受獨立自主的同時，也能獲得生活保障與豐富內涵！TVBS新聞網 ・ 1 天前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 2 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 10 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 11 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前