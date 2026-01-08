【1月上映電影推薦】12強紀錄片《冠軍之路》喚起全台棒球熱1/1上映、恐怖經典續集《重返沉默之丘》「三角頭」現身大銀幕
2026一開年戲院就熱鬧非凡，還記得2024年世界棒球12強賽台灣奪冠的感動瞬間嗎？紀錄片《冠軍之路》元旦上映，要帶觀眾一秒重返榮耀，片中除了球員、教練精彩訪談，導演龍男‧以撒克‧凡亞思巧妙以2013年世界棒球經典賽（WBC）一分之差輸日本的比賽做對比，要讓觀眾淚流滿面又起雞皮疙瘩，不管你是不是球迷，都值得進戲院感受全台一心的熱血時刻！
今年有超多全球影迷期待的大片要輪番上映，億萬票房恐怖經典《沉默之丘》正宗續作 《重返沉默之丘》就是其一，電影改編自全球暢銷千萬套經典遊戲，首集電影導演克里斯多福蓋斯回歸執導 ，男主角是曾主演史蒂芬史匹柏的《戰馬》的英國男星傑瑞米爾文，本集驚悚升級，要深入心理層面的恐懼，經典怪物「三角頭」現身大銀幕，絕對必看！現在就來看看1月還有哪些精采新片吧！（※上映日期如有變動，請以各大戲院為準。）
《冠軍之路》
2026開年最熱血電影！影片記錄了台灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步8強的遺憾，到前年被封「史上最爛球隊」，再一路走到12強奪下冠軍的榮耀時刻。片中收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組及陳傑憲、林家正、戶鄉翔征等球員訪談，重燃大家內心的棒球愛，1月1日上映。
《重返沉默之丘》
全球暢銷千萬套經典遊戲改編，《沉默之丘》經典首集導演精心打造！故事描述失去畢生摯愛瑪麗後，詹姆斯始終無法走出陰影。某天詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出的信，為了再見上瑪麗一面並找出真相，他重返沉默之丘，在倖存居民幫助下，逐步解開小鎮遭遇的恐怖謎團。1月23日上映
《尋秦記》
古天樂、林峯主演的香港動作電影，港劇原班人馬回歸，劇情描述現代人Ken誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。而秦王稱霸天下之時，碰到Ken的突襲，不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍，師徒久別20年再碰面，三人牽連多年的恩怨火花也再度被燃起，1月9日上映。
《誤殺3》
肖央、段奕宏主演的中國犯罪懸疑電影，高捷、張榕容特別演出，故事描述鄭炳睿的女兒遭綁架，狡詐綁匪輕鬆躲避警方密集追捕。絕望間，鄭炳睿選擇走上一條通往地獄的救女之路，縱使化身「修羅」也不能放過傷害自己女兒的惡徒，殊不知一場更大的陰謀正悄然展開。1月9日上映。
《天劫倒數2：大遷徙》
硬漢男星傑瑞德巴特勒主演票房災難片《天劫倒數》推出續集，劇情描述倖存的蓋瑞提一家，逃過彗星撞地球死劫，沒想到5年後，面對日益險峻的極端氣候環境，他們必須離開安全的格陵蘭島避難所，穿越歐洲滿目瘡痍的冰凍荒原，尋找新的家園，災難場面全面升級。1月9日上映。
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》
恐怖驚悚神作系列續集，奧斯卡金像獎最佳導演丹尼鮑伊擔任製片， 雷夫范恩斯、傑克歐康納、阿爾菲威廉斯主演，故事講述凱森醫生捲入一段令人震驚的新關係，這段關係可能徹底改變人類對世界的認知；同時，史派克碰上吉米的遭遇則演變成無法逃脫的惡夢，1月16日上映。
《最親愛的陌生人》
集結台、日、美製作團隊，西島秀俊、桂綸鎂夢幻共演，日本導演真利子哲也執導，全片於紐約實景拍攝，劇情圍繞一對在紐約生活的夫妻，丈夫沉迷於廢墟研究，妻子則懷抱藝術夢，一家三口看似和樂融融。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，他們的婚姻關係也逐步走向失控，1月16日上映。
《悠唱藍調》
一對平凡夫妻，一段非凡故事，休傑克曼、凱特哈德森最新浪漫新片！改編自真實故事，故事講述一對來自密爾瓦基的夫妻檔，組成了一支充滿歡樂氣氛的尼爾戴門致敬樂團，在他們的音樂旅程中，經歷了事業高峰與情感打擊，交織出一段動人旅程。證明尋找愛情和追逐夢想永遠不會太晚。1月16日上映。
《恨女的逆襲》
蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、林怡婷、林毓家主演台片，描述女性在家庭與生活的挫折中，如何透過拳擊找到正面迎擊的勇氣。本片動作設計陣容堅強，由臺灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀，榮獲第62屆金馬獎最佳動作設計，1月16日上映。
《狂野時代》
中國導演畢贛第三部長片，榮獲坎城影展評審團特別獎，易烊千璽、舒淇、趙又廷共演，全片由五感與意識共六個篇章組成，易烊千璽一人分飾五角，穿梭於五個不同時代的奇幻敘事，透過畢贛獨特詩性的影像語言，帶領觀眾在流動而交織的夢境裡，探索時間、歷史與記憶的無盡迴響。1月16日上映。
《之後的我們》
改編自劉若英執導的同名華語電影的韓國版，由《82年生的金智英》金到映導演掌鏡，具教煥、文佳煐攜手主演。故事敘述在開往家鄉的客運上，恩浩遇見了休學後下定決心要前往某處的正媛，開啟不可思議的緣分，兩人為彼此的夢想加油，成為一對戀人，但在殘酷的現實下，最後仍分道揚鑣，就這樣過了10年，再次遇見彼此的他們，如何面對內心的感情？1月16日上映。
《啵me之我的青春住了鬼》
邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍主演愛情靈異電影，故事講述20多年前，亞詩劇場因一場憾事封鎖，成為都市傳說所在地。20多年後，失意年輕導演被慫恿來到這座鬧鬼劇場，重啟當年未完成大戲《寶釧》，他遇見一位神祕「助理」采思，並漸漸愛上對方，卻發現隱藏在她背後的秘密。1月23日上映。
《幸福之路》
金馬影帝張震主演，韓裔加拿大導演勞埃德李崔自編自導的首部劇情長片，電影以紐約移民底層為背景，講述外送員盧家成好不容易迎來妻女團聚，卻連遭車輛失竊、租屋詐騙等困境，生計瞬間崩解。為撐起家中重擔，他被迫一次又一次走在灰色邊緣，張震細膩呈現父親在殘酷現實中的掙扎與尊嚴，一舉抱回金馬獎最佳男主角，1月29日上映。
《重擊人生 》
改編自UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾真實人生故事，巨石強森、艾蜜莉布朗主演。劇情描述1990年代的格鬥世界，馬克克爾橫掃擂台，被奉為無人可敵的「粉碎機」，然而巨大壓力吞噬他的生活，直到一場慘烈敗北，他的名聲崩塌、感情破碎，甚至因藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我！1月23日上映。
《電影屁屁偵探：星星與月亮》
改編全球熱銷3000萬冊人氣兒童原作，日本知名偶像團體「FRUITS ZIPPER」獻唱主題曲與驚喜配音。劇情講述屁屁偵探接到來自無尾熊小妹的委託，希望能幫她找到在偶像甄選比賽中消失的親戚，他潛入星塵島，同時也是犯罪組織「怪盜學院」的大本營；另一方面，世紀大盜怪盜U也打算從學院取回神祕寶石「月光石」，為阻止學院陰謀，兩人決定暫時聯手抗敵，1月23日上映。
