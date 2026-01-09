【1月話題韓劇TOP 10】李俊昊《現金英雄》只排第4、《韓國製造》暴衝第2、《模範計程車3》大結局拿下話題韓劇冠軍
【文/少女心文室】一轉眼已經進入2026年第一週！大家最近在追什麼呢？最近不少2025韓劇開始收尾，1月韓劇陸續開播！因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年1月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開1月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多去年許多韓劇熱播中，許多1月新劇陸續登場，趕緊一起來看1月話題韓劇榜單！
1月話題韓劇TOP 1《模範計程車3》21.09%
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在去年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》即將在這週播出大結局！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！而《模範計程車3》第三季目前曝光張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，就讓我們期待第三季更火爆故事登場吧！韓劇《模範計程車3》線上看：friDay影音獨播！
1月話題韓劇TOP 2《韓國製造》11.56%
犯罪驚悚韓劇《韓國製造》也將在這週播出大結局！該劇由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在《韓國製造》中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪的1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！韓劇《韓國製造》線上看：Disney+獨播！
1月話題韓劇TOP 3《等待京道》10.37%
JTBC新劇《等待京道》也即將在這週播出大結局！該劇由朴敘俊搭檔元志安主演！並由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！韓劇《等待京道》線上看：Hami Video獨播！
1月話題韓劇TOP 4《現金英雄》9.28%
《現金英雄》改編自同名網漫，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，講述守護普通人日常生活的平凡超級英雄們故事。李俊昊飾演平凡公務員「姜常雄」意外獲得超能力，身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過他並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文。金慧峻飾演李俊昊女友，相當支持男友幫助他人！金炳哲飾演一名律師「卞湖仁」只要一喝酒便可使用超能力，他的超能力取決於他喝多少酒而異。金香起飾演「方恩薇」以吃下麵包後產生的力量來戰鬥的英雄，她的超能力是隨著所吃下的卡路里而激發，4人將聯手幫助需要幫助的人，還有對抗專門獵殺超能力者的神祕組織！韓劇《等待京道》線上看：Netflix獨播
1月話題韓劇TOP 5《法官李漢英》8.42%
《法官李漢英》全劇共14集，目前首播2集！該劇改編自同名網絡小說，由金光敏編劇執筆與《加州汽車旅館》的導演李在珍合作打造，由池晟、朴喜洵、元真兒主演。池晟飾演「李漢英」為忠南地方法院單獨法官，為求發展，他成為大型法律事務所「海日」的女婿，在發現自身行為導致親人受害後決心停止交易，卻遭陷害身亡，意外重回十年前擔任單獨法官時期，他決心匡正錯誤，重啟不同的人生！元真兒飾演「金珍雅」首爾中央地檢檢察官，因個人力量有限難以推進案件時，接受李漢英的協助提議，共同接觸更深層的權力問題！韓劇《法官李漢英》：HBO Max讀播
1月話題韓劇TOP 6《公益律師》7.69%
《公益律師》即將在這週大結局！該劇由鄭敬淏、蘇珠妍主演！講述為出人頭地不擇手段的庸俗法官，無意中成為公益律師後所展開橫衝直撞的人情法庭喜劇！鄭敬淏飾演「姜大衛」法官出身，完美工作能力與乾淨俐落形象，在SNS上擁有數十萬粉絲，是法律界的網紅。沒想到卻因捲入意外事件被迫辭去法官職務，之後以公益律師展開新的人生，姜大衛是否能重拾過去名聲？蘇珠妍飾演「朴喜悅」與姜大衛性格截然相反，她的個性是一旦對某件事著迷就會鑽研到底，從各種領域一路成為法律狂粉，最終成為一名公益律師，她以維護人權與實現社會正義為使命，認為幫助依賴法律的善良市民本身就是一種療癒。韓劇《公益律師》線上看：Netflix獨播！
1月話題韓劇TOP 7《恩愛的盜賊大人》5.49%
古裝劇《恩愛的盜賊大人》由文相敏、南志鉉主演！該劇是一部古裝奇幻浪漫喜劇，故事背景設定在朝鮮時代。劇情主要講述女主角「洪恩祖」是一名義賊，專門偷取貪官富豪的財物，將利益分給百姓。男主角道月大君「李烈」是一位知名的追捕官，立志抓住這名神出鬼沒的盜賊。在某次追捕中，兩人意外互換靈魂，從此開始了一段既爆笑又充滿誤會、理解與情感的冒險旅程。在互換身份的過程中，他們逐漸看清對方的真心，並一起守護百姓與彼此的愛情。韓劇《恩愛的盜賊大人》線上看：Netflix獨播！
1月話題韓劇TOP 8《Love me》5.09%
《Love Me》全劇共12集，目前播至第6集！該劇由徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢主演！為一部治癒羅曼史，即將在12月開播啦！該劇翻拍改編自同名瑞典愛情劇《Love Me》，由《愛情的理解》導演趙英民與《第3種魅力》作家朴恩英、朴熙權作家合作打造！《Love Me》講述一位擁有財富、名譽、外貌，但除此之外一無所有的女子的成長歷程。徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看似完美無缺，但實際上是極其孤獨的人物，在重新找回的關係和感情中逐漸成長。韓劇《Love Me》線上看：Netflix獨播！
1月話題韓劇TOP 9《不幸的幸會》2.99%
李政宰與林智妍確定搭檔合作主演新劇《不幸的幸會》，兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！52歲李政宰睽違許久演出愛情劇回歸，飾演「任現峻」是一名「刑警專門戶」演員，任現峻是空前火爆電視劇《善良的刑警姜弼久》主演，比起本名，電視劇中的名字「姜弼久」更有名，34歲林智妍飾演記者角色「魏正信」，本來是一名已經跑新聞第8年的政治部記者，但因故被降職到演藝娛樂部成為演藝部記者，沒想到卻與自己暗戀的明星任現峻相遇，成為了一個追星人，展開趣味大人系羅曼史！韓劇《不幸的幸會》線上看：Prime Video獨播！
1月話題韓劇TOP 10《華麗的日子》2.99%
《華麗的日子》全劇共50集，目前播至第44集！是韓國週末電視劇，由一宇、鄭仁仙、尹賢旻主演。為《我的黃金光輝人生》的金亨碩導演、蘇賢京編劇，時隔7年將於KBS 2TV的新週末劇《華麗的日子》中再次合作。劇集講述無論過去、現在、未來，每個別具意義的相遇造就華麗的日子，且無論什麼人都擁有過華麗的日子。丁一宇飾演「李志赫」事業、愛情兩得意，於各方面都受到認可的能力者、鄭仁仙飾演「池恩悟」為開朗、陽光的咖啡廳經理兼室內設計師，儘管被曾經暗戀的志赫背棄，仍守在他身邊的溫暖人物。《華麗的日子》在台未有平台播出。
以上就是2026年1月最新話題韓劇榜單，不曉得大家最近都在追什麼呢？這個月也將還有眾多強檔新劇陸續公開，預計也會讓排名大洗牌，大家趕緊把新劇都追起來吧！
