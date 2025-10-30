【10月韓劇推薦】男女神CP回歸：秀智&金宇彬《許願吧精靈》、崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me》、李俊昊&金敏荷《颱風商社》、金世正&姜泰伍《月亮在江邊流淌》

崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me》、秀智&金宇彬《許願吧精靈》、李俊昊&金敏荷《颱風商社》劇照

【文/少女心文室】2025年開始進入倒數，剩3個月就迎來2026年，一起看接下來還有什麼新劇公開！目前眾多9月新劇熱播中，包括：《我的青春》、《家母螳螂》、《行騙天下KR》、《暴風圈》、《妳和其餘的一切》、《百次的回憶》、《濁流之爭》熱播中，基本上9月就已經是看不完的節奏！而10月則有眾多吸睛CP組合回歸！包括：秀智&金宇彬《許願吧精靈》、崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me》、李俊昊&金敏荷《颱風商社》、金世正&姜泰伍《月亮在江邊流淌》等作即將陸續登場！

Netflix《許願吧，精靈》金宇彬、裴秀智劇照

2025年10月韓劇推薦1.《許願吧，精靈》

播出時間：10/3

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：裴秀智、金宇彬

Netflix準備在10月上線原創新劇《許願吧，精靈》/《一切都會實現嗎》！該劇由兩大男女神金宇彬與裴秀智聯袂主演，這也是兩人時隔9年繼《任意依戀》二搭新作！該劇由《雞不可失》《浪漫的體質》導演李炳憲、《黑暗榮耀》導演安吉鎬與編劇金銀淑合作打造，是一部奇幻題材浪漫喜劇，劇情講述金宇彬飾演感情過剩的「精靈」和裴秀智飾演缺乏感情的「嘉盈」掌握著彼此的生死權力，許下的三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！《許願吧，精靈》全劇共12集，確定在10/3上線！

Netflix《許願吧，精靈》金宇彬、裴秀智海報

2025年10月韓劇推薦2.《宇宙Marry Me？》

播出時間：10/10

線上看播出平台：Disney+

主演卡司：崔宇植、庭沼珉

浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》確定由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！該劇確定將在10/10於Disney+上線首播！

《宇宙Marry Me？》崔宇植、庭沼珉海報

2025年10月韓劇推薦3.《颱風商社》

播出時間：10/11

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：李俊昊、金敏荷

Netflix即將上線的《颱風商社》男女主角由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF 破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？

《颱風商社》李俊昊&金敏荷劇照

2025年10月韓劇推薦4.《浪漫匿名者》

播出時間：10/16 下午3點

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：韓孝周、小栗旬

《浪漫匿名者》是Netflix跨國浪漫喜劇！該劇改編2010年法國電影《愛情的完美配方》，由《我想吃掉你的胰臟》、《幽遊白書》導演月川翔執導，《宇宙之星》、《鄭家牧場》導演金志炫負責劇本，小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，是一部日韓合拍劇。劇情講述「無法觸碰他人」的男人和「無法直視他人」的女人之間的奇妙邂逅，通過巧克力的魔力漸漸克服心理障礙，展開一段細膩而療愈的美味愛情故事！

Netflix《浪漫匿名者》韓孝周、小栗旬劇照

2025年10月韓劇推薦5.《金部長的故事》

播出時間：10/25

線上看播出平台：JTBC

主演卡司：柳承龍

《金部長的故事》改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。

《金部長的故事》柳承龍海報劇照

2025年10月韓劇推薦6.《靈魂手指》

播出時間：10/29

線上看播出平台：TVING

主演卡司：朴持厚、趙俊英

漫改劇《靈魂手指》翻拍改編自人氣網漫 《歐巴，你不會愛上我吧》男女主角由朴持厚、趙俊英主演！朴持厚飾演「宋雨妍」，該角色是一名在學校、家庭中常被忽視、自信心較低的普通女孩，因緣際會加入靈魂畫手社團後，逐步找回自己的聲音與顏色。趙俊英飾演「南奇政」是一名外表帥氣、做兼職模特兒的高中生，起初生活隨意散漫，但與雨妍的相遇讓他開始思考夢想與未來。兩人在校園社團「 Spirit Fingers」（靈魂畫手／靈魂手指）相遇後，所展開的青春成長羅曼史！

《靈魂手指》朴持厚&趙俊英海報

2025年10月韓劇推薦7.《月亮在江邊流淌》

播出時間：11/8

線上看播出平台：friDay影音

主演卡司：姜泰伍、金世正

奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！

《月亮在江邊流淌》金世正、姜泰伍海報

2025年10月韓影推薦8.《好消息》

上線時間：10/17

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：薛景求、紅炅

《Good News》由洪慶、薛景求主演！故事設定於1970年，講述了一群人決心不惜一切代價誓言將一架被劫持的飛機安全降落的任務。這部電影由邊聖鉉執導與編劇，薛景求繼《不汗黨：地下秩序》、《王者製造》和《格殺福順》之後，薛景求將在電影中飾演一個變化多端的角色，每當需要解決問題時便神秘現身的「特工」。洪慶飾演參與這場秘密行動的空軍中尉，將為這個角色帶來既緊張又細膩的表現。柳昇範則一同加入演出，飾演負責監督整個行動的政府官員。

《好消息》薛景求、紅炅劇照海報

以上就是10月韓劇清單陣容，不少吸睛CP組合回歸，太令人期待了，就讓我們期待這些新劇陸續上線吧！

