【11月美劇推薦 TOP 10】Netflix 必看《怪奇物語：第5季第1輯》劇終季、冰與火製作人《雷殛元首》、Disney+ 《訴訟女王》、絕命毒師編劇《萬中選一》開播！

《獸藏我心》、《訴訟女王》、《雷殛元首》、《都是她的錯》、《怪奇物語》第5季第1輯、《我愛洛杉磯》、《萬中選一》、《惡意》和《石油天王》海報、劇照。

【文／Sophie Yeh】2025年11月今年倒數第二個月，美劇片單有很值得期待的理由！大咖爆劇在期待中強勢歸來《怪奇物語：第5季第1輯》開啟最終章的冒險！除此之外Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV、Prime Video 和 CATCHPLAY+ 11月片單，有哪些必看新劇和強檔美劇、歐美劇呢？

Netflix 11月片單壓軸給了爆劇《怪奇物語》最終第五季（會分三部份上架），還有好評喜劇《臥底老紳士》第二季、《反恐危機》製作團隊新劇《獸藏我心》和歷史劇《雷殛元首》助陣美劇內容，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》第二季也在本月回歸。

Disney+ 11月美劇主打律政大女主群像劇《訴訟女王》，CATCHPLAY+ 建立起主創人 泰勒謝里丹的作品宇宙，好評新劇《石油天王》本月開播兩季，直接追上美國播出進度，美劇迷本月特別值得注意《絕命毒師》和《絕命律師》主創編劇的 Apple TV 新劇《萬中選一》讓人相當期待！

－11月美劇推薦：新劇《石油天王》

《石油天王》劇照

播出時間：11月01（六）

線上看平台：CATCHPLAY+

類型：劇情

集數、上架方式：第一季共10集（11/1：一次上架）｜第二季共10集（11/17：每週一更新集數，1/19季終）

Paramount+ 人氣好評美劇《石油天王》（Landman）在台灣 CATCHPLAY+ 上架了，第二季會接著 11月17日 台美同步開播！

《塔爾薩之王》高收視率主創人 泰勒謝里丹 與 克里斯蒂安華萊士 組隊創作的美劇《石油天王》靈感取自播客節目《Boomtown》，首季獲得超高口碑（IMDb評分8.2星）除了女性角色刻畫被詬病外，其他部分幾乎是大讚好評。

《石油天王》找來《冰血暴》金球視帝 比利鮑伯松頓 主演，超吸睛的堅強陣容：黛咪摩爾、《絕命終結站》艾麗拉特 和《廣告狂人》喬漢姆 等人，故事以德州油田為舞台，聚焦石油土地經理人「湯米」追逐財富，重塑格局的故事，喜歡《黃石公園》和《塔爾薩之王》的觀眾別錯過。

－11月美劇推薦：新劇《我愛洛杉磯》

《我愛洛杉磯》海報（HBO Max提供）

播出時間：11月03日（一）

線上看平台：HBO Max、HBO HD頻道

類型：喜劇

集數、上架方式：共8集（每週一更新，12/21季終）

HBO 美劇《我愛洛杉磯》（I Love LA）由《偶像漩渦》女星 瑞秋森諾特 擔任主創、編劇兼主演，首波爛番茄新鮮度81%，被讚是荒誕有趣又真實呈現當下美國年輕人生活的諷刺喜劇。

瑞秋森諾特 曾參與電影《防身術俱樂部》編劇工作，這回《I Love LA》是她首次獨挑大樑主演兼製作，《花邊教主》莉頓梅斯特 參與客串。

《I Love LA》以洛杉磯為背景，故事圍繞一群朋友在城市生活，面對各種工作和愛情的挑戰。

－11月美劇推薦：新劇《訴訟女王》

《訴訟女王》海報（Disney+提供）

播出時間：11月04日（二）

線上看平台：Disney+

類型：劇情、律政

集數、上架方式：共10集（首播3集，週二更新集數，12/23季終）

Disney+ 11月強檔美劇《訴訟女王》（All's Fair） 屬於 Hulu 下半年主打影集，金牌製作人 萊恩墨菲 製作，是《傲骨賢妻》後，又一部讓影迷期待的律政大女主群像劇。

《訴訟女王》擁有黃金大女主陣容， 以美國電視名人 金卡戴珊 為首，集結《浩劫奇蹟》娜歐蜜華茲、《美恐》莎拉保羅森、《101真狗》葛倫克蘿絲、堤亞娜泰勒 和 奈西娜許 共同演出。

美劇《訴訟女王》以 金卡戴珊 三次離婚和六年律師學徒培訓的經驗，結合她的離婚律師 Laura Wasser 真實生活為靈感，講述一群幹練、強勢的女性離婚律師，合作創立頂尖事務所，專打高風險的離婚案件，她們成為法律界改寫規則的人。

－11月美劇推薦：新劇《雷殛元首》

《雷殛元首》海報（Netflix提供）

播出時間：11月06日（四）

線上看平台：Netflix

類型：歷史劇、迷你影集

集數、上架方式：共4集（一次上架）

Netflix 歷史美劇《雷殛元首》（Death by Lightning）改編自書籍《Destiny of the Republic》聚焦真實歷史，美國第20任總統「詹姆斯加菲爾德」以及他的仰慕者「查爾斯吉托」，歷史是如何演變成...就職僅半年的總統竟遇刺身亡，比小說情節更離奇的故事！？

新劇《雷殛元首》受矚目的原因，它由《冰與火之歌：權力遊戲》主創雙人組 大衛班紐夫 和 丹尼爾威斯 擔任執行製作（兩人正忙著製作《3體》第二季），《壞教育》麥克馬考斯基 擔任影集統籌與編劇，《真愛旅程》麥可夏儂詮 釋美國總統 詹姆斯加菲爾德，《傲慢與偏見》和《繼承之戰》馬修麥費狄恩 飾演「查爾斯吉托」。

－11月美劇推薦：新劇《都是她的錯》

《都是她的錯》海報

播出時間：11月06日（四）

線上看平台：HBO Max

類型：劇情、懸疑驚悚；迷你影集

集數、上架方式：共8集（一次上架）

Peacock 懸疑美劇《都是她的錯》（All Her Fault）11月在 HBO Max 台美同步開播，改編自安德烈亞瑪拉 的暢銷同名小說，《繼承之戰》莎拉史努克 領銜主演。

《All Her Fault》有令人期待的卡司團隊 《沉默的天使》達科塔芬妮、麥可潘納、《牠》蘇菲亞莉莉絲 和 傑克拉齊。故事聚焦一件撲朔迷離的少年失蹤案，女主角「瑪麗莎」去接兒子回家，卻發現開門的人竟完全不認識兒子「米洛」，孩子下落不明，隨著調查的深入，「瑪麗莎」看似完美的家庭逐漸崩塌。

－11月美劇推薦：新劇《萬中選一》

《萬中選一》海報（Apple TV提供）

播出時間：11月07日（五）

線上看平台： Apple TV

類型：劇情

集數、上架方式：共9集（首播2集，每週五更新，12/26季終）

Apple TV 備受期待美劇《萬中選一》（Pluribus）是《絕命毒師》和《絕命律師》主創編劇 文斯吉利根 打造的全新突破性影集，找回《絕命律師》艾美獎提名女星 瑞雅希洪 主演，讓很多影迷都坐不住了，蘋果超有信心，未開播直接續到第二季。

《萬中選一》故事設定是地球上最痛苦的人必須拯救世界，讓人免於被幸福毒害。

－11月美劇推薦：新劇《獸藏我心》

《獸藏我心》海報（Netflix提供）

播出時間：11月13日（四）

線上看平台：Netflix

類型：劇情、驚悚、懸疑推理

集數、上架方式：共8集（一次上架）

美劇《獸藏我心》（The Beast in Me）是《反恐危機》製作團隊，與金球獎視后 克萊兒丹妮絲 二搭合作的全新驚悚劇，男主角找來 《冷戰諜夢》馬修瑞斯 共同主演。

《獸藏我心》劇名取自美國歌手 強尼凱許 的同名歌曲，講述隱退的女作家「艾姬威格斯」為了新書取材，決定深入調查因妻子失蹤而成為主嫌的地產大亨「奈爾賈維斯」，這場貓鼠遊戲危機四伏，真相遠比表面看起來複雜。

－11月美劇推薦：新劇《惡意》

《惡意》海報（Prime Video提供）

播出時間：11月14日（五）

線上看平台：Prime Video

類型：劇情、驚悚

集數、上架方式：共6集（一次上架）

美劇《惡意》（Malice）是亞馬遜全新復仇驚悚劇，《X檔案》男星 大衛杜考夫尼、《好預兆》傑克懷特豪爾 和《冰與火之歌：權力遊戲》卡莉絲范荷登主演。

《惡意》講述一名神秘且充滿魅力的家教老師「亞當」（傑克懷特豪爾 飾演）努力融入富有的坦納家族，他計畫復仇扳倒整個家族，內部瓦解最致命，男主人「傑米」（大衛杜考夫尼 飾演）能否在為時已晚前拯救家人？

－11月美劇推薦：《臥底老紳士》第二季

《臥底老紳士》第二季劇照（Netflix提供）

播出時間：11月20日（四）

線上看平台：Netflix

類型：喜劇

集數、上架方式：共8集（一次上架）

Netflix 好評治癒美劇《臥底老紳士》第二季（A Man on the Inside Season 2）男星 泰德丹森 回歸執行新的臥底任務！

《良善之地》主創人打造的溫馨喜劇《臥底老紳士》，改編自奧斯卡最佳紀錄片提名作《阿公偵探大鬧養老院》，第一季全球收視排名連續五週進榜，收穫很多正面好評（IMDb評分 7.6星）。

《臥底老紳士》以退休教授「查爾斯紐文迪克」為主角，第一季講述他到退休老人居住的社區，擔任私家偵探的臥底，重新找到人生新目標的故事。第二季男主角接下新的臥底調查，潛伏進「惠勒大學」當教授，調查勒索恐嚇案，一大串嫌疑人名單和新卡司加入，為劇情增加了更多可看性。

－11月美劇推薦：《怪奇物語》第5季第1輯

《怪奇物語》第5季第1輯海報、劇照（Netflix提供）

播出時間：11月27日（四）台灣時間 9:00 AM

線上看平台：Netflix

類型：劇情、恐怖、科幻

集數、上架方式：共8集（11/27：第1~4集、12/26：第5~7集、1/1：第8集劇終）

11月強檔重頭戲《怪奇物語》劇終季來了，準備好回到霍金斯小鎮面對最終戰役！

Netflix 全球現象級美劇《怪奇物語》最後第五季會分成三部播出，第1輯（第1~4集）11月27日，第2輯（第5~7集）隔一個月聖誕節期間12/26回歸，最終集大結局（第8集）明年元旦1月1日和粉絲告別，上架時間與以往下午不同，會在台灣時間早上 9:00 上架喔！

《怪奇物語》（Stranger Things Season 5 Part 1）回到 1987年秋天，故事延續上季終事件，霍金斯小鎮變成軍事隔離區，威可那徹底消失，政府搜捕伊萊雯，主角團隊展開更致命更黑暗的冒險旅程，賭上一切最後一搏。

《怪奇物語》最終第五季，真的讓影迷等好久好久了，最盛大、精彩的收尾篇章，從11月底一路看到明年元旦迎接大結局。除此之外2025年11月串流美劇片單，也有很多值得期待的新劇，你最期待哪部影集呢？

