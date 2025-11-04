【11月美劇推薦 TOP 10】Netflix 必看《怪奇物語：第5季第1輯》劇終季、冰與火製作人《雷殛元首》、Disney+ 《訴訟女王》、絕命毒師編劇《萬中選一》開播！
【文／Sophie Yeh】2025年11月今年倒數第二個月，美劇片單有很值得期待的理由！大咖爆劇在期待中強勢歸來《怪奇物語：第5季第1輯》開啟最終章的冒險！除此之外Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV、Prime Video 和 CATCHPLAY+ 11月片單，有哪些必看新劇和強檔美劇、歐美劇呢？
Netflix 11月片單壓軸給了爆劇《怪奇物語》最終第五季（會分三部份上架），還有好評喜劇《臥底老紳士》第二季、《反恐危機》製作團隊新劇《獸藏我心》和歷史劇《雷殛元首》助陣美劇內容，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》第二季也在本月回歸。
Disney+ 11月美劇主打律政大女主群像劇《訴訟女王》，CATCHPLAY+ 建立起主創人 泰勒謝里丹的作品宇宙，好評新劇《石油天王》本月開播兩季，直接追上美國播出進度，美劇迷本月特別值得注意《絕命毒師》和《絕命律師》主創編劇的 Apple TV 新劇《萬中選一》讓人相當期待！
－11月美劇推薦：新劇《石油天王》
播出時間：11月01（六）
線上看平台：CATCHPLAY+
類型：劇情
集數、上架方式：第一季共10集（11/1：一次上架）｜第二季共10集（11/17：每週一更新集數，1/19季終）
Paramount+ 人氣好評美劇《石油天王》（Landman）在台灣 CATCHPLAY+ 上架了，第二季會接著 11月17日 台美同步開播！
《塔爾薩之王》高收視率主創人 泰勒謝里丹 與 克里斯蒂安華萊士 組隊創作的美劇《石油天王》靈感取自播客節目《Boomtown》，首季獲得超高口碑（IMDb評分8.2星）除了女性角色刻畫被詬病外，其他部分幾乎是大讚好評。
《石油天王》找來《冰血暴》金球視帝 比利鮑伯松頓 主演，超吸睛的堅強陣容：黛咪摩爾、《絕命終結站》艾麗拉特 和《廣告狂人》喬漢姆 等人，故事以德州油田為舞台，聚焦石油土地經理人「湯米」追逐財富，重塑格局的故事，喜歡《黃石公園》和《塔爾薩之王》的觀眾別錯過。
－11月美劇推薦：新劇《我愛洛杉磯》
播出時間：11月03日（一）
線上看平台：HBO Max、HBO HD頻道
類型：喜劇
集數、上架方式：共8集（每週一更新，12/21季終）
HBO 美劇《我愛洛杉磯》（I Love LA）由《偶像漩渦》女星 瑞秋森諾特 擔任主創、編劇兼主演，首波爛番茄新鮮度81%，被讚是荒誕有趣又真實呈現當下美國年輕人生活的諷刺喜劇。
瑞秋森諾特 曾參與電影《防身術俱樂部》編劇工作，這回《I Love LA》是她首次獨挑大樑主演兼製作，《花邊教主》莉頓梅斯特 參與客串。
《I Love LA》以洛杉磯為背景，故事圍繞一群朋友在城市生活，面對各種工作和愛情的挑戰。
－11月美劇推薦：新劇《訴訟女王》
播出時間：11月04日（二）
線上看平台：Disney+
類型：劇情、律政
集數、上架方式：共10集（首播3集，週二更新集數，12/23季終）
Disney+ 11月強檔美劇《訴訟女王》（All's Fair） 屬於 Hulu 下半年主打影集，金牌製作人 萊恩墨菲 製作，是《傲骨賢妻》後，又一部讓影迷期待的律政大女主群像劇。
《訴訟女王》擁有黃金大女主陣容， 以美國電視名人 金卡戴珊 為首，集結《浩劫奇蹟》娜歐蜜華茲、《美恐》莎拉保羅森、《101真狗》葛倫克蘿絲、堤亞娜泰勒 和 奈西娜許 共同演出。
美劇《訴訟女王》以 金卡戴珊 三次離婚和六年律師學徒培訓的經驗，結合她的離婚律師 Laura Wasser 真實生活為靈感，講述一群幹練、強勢的女性離婚律師，合作創立頂尖事務所，專打高風險的離婚案件，她們成為法律界改寫規則的人。
－11月美劇推薦：新劇《雷殛元首》
播出時間：11月06日（四）
線上看平台：Netflix
類型：歷史劇、迷你影集
集數、上架方式：共4集（一次上架）
Netflix 歷史美劇《雷殛元首》（Death by Lightning）改編自書籍《Destiny of the Republic》聚焦真實歷史，美國第20任總統「詹姆斯加菲爾德」以及他的仰慕者「查爾斯吉托」，歷史是如何演變成...就職僅半年的總統竟遇刺身亡，比小說情節更離奇的故事！？
新劇《雷殛元首》受矚目的原因，它由《冰與火之歌：權力遊戲》主創雙人組 大衛班紐夫 和 丹尼爾威斯 擔任執行製作（兩人正忙著製作《3體》第二季），《壞教育》麥克馬考斯基 擔任影集統籌與編劇，《真愛旅程》麥可夏儂詮 釋美國總統 詹姆斯加菲爾德，《傲慢與偏見》和《繼承之戰》馬修麥費狄恩 飾演「查爾斯吉托」。
－11月美劇推薦：新劇《都是她的錯》
播出時間：11月06日（四）
線上看平台：HBO Max
類型：劇情、懸疑驚悚；迷你影集
集數、上架方式：共8集（一次上架）
Peacock 懸疑美劇《都是她的錯》（All Her Fault）11月在 HBO Max 台美同步開播，改編自安德烈亞瑪拉 的暢銷同名小說，《繼承之戰》莎拉史努克 領銜主演。
《All Her Fault》有令人期待的卡司團隊 《沉默的天使》達科塔芬妮、麥可潘納、《牠》蘇菲亞莉莉絲 和 傑克拉齊。故事聚焦一件撲朔迷離的少年失蹤案，女主角「瑪麗莎」去接兒子回家，卻發現開門的人竟完全不認識兒子「米洛」，孩子下落不明，隨著調查的深入，「瑪麗莎」看似完美的家庭逐漸崩塌。
－11月美劇推薦：新劇《萬中選一》
播出時間：11月07日（五）
線上看平台： Apple TV
類型：劇情
集數、上架方式：共9集（首播2集，每週五更新，12/26季終）
Apple TV 備受期待美劇《萬中選一》（Pluribus）是《絕命毒師》和《絕命律師》主創編劇 文斯吉利根 打造的全新突破性影集，找回《絕命律師》艾美獎提名女星 瑞雅希洪 主演，讓很多影迷都坐不住了，蘋果超有信心，未開播直接續到第二季。
《萬中選一》故事設定是地球上最痛苦的人必須拯救世界，讓人免於被幸福毒害。
－11月美劇推薦：新劇《獸藏我心》
播出時間：11月13日（四）
線上看平台：Netflix
類型：劇情、驚悚、懸疑推理
集數、上架方式：共8集（一次上架）
美劇《獸藏我心》（The Beast in Me）是《反恐危機》製作團隊，與金球獎視后 克萊兒丹妮絲 二搭合作的全新驚悚劇，男主角找來 《冷戰諜夢》馬修瑞斯 共同主演。
《獸藏我心》劇名取自美國歌手 強尼凱許 的同名歌曲，講述隱退的女作家「艾姬威格斯」為了新書取材，決定深入調查因妻子失蹤而成為主嫌的地產大亨「奈爾賈維斯」，這場貓鼠遊戲危機四伏，真相遠比表面看起來複雜。
－11月美劇推薦：新劇《惡意》
播出時間：11月14日（五）
線上看平台：Prime Video
類型：劇情、驚悚
集數、上架方式：共6集（一次上架）
美劇《惡意》（Malice）是亞馬遜全新復仇驚悚劇，《X檔案》男星 大衛杜考夫尼、《好預兆》傑克懷特豪爾 和《冰與火之歌：權力遊戲》卡莉絲范荷登主演。
《惡意》講述一名神秘且充滿魅力的家教老師「亞當」（傑克懷特豪爾 飾演）努力融入富有的坦納家族，他計畫復仇扳倒整個家族，內部瓦解最致命，男主人「傑米」（大衛杜考夫尼 飾演）能否在為時已晚前拯救家人？
－11月美劇推薦：《臥底老紳士》第二季
播出時間：11月20日（四）
線上看平台：Netflix
類型：喜劇
集數、上架方式：共8集（一次上架）
Netflix 好評治癒美劇《臥底老紳士》第二季（A Man on the Inside Season 2）男星 泰德丹森 回歸執行新的臥底任務！
《良善之地》主創人打造的溫馨喜劇《臥底老紳士》，改編自奧斯卡最佳紀錄片提名作《阿公偵探大鬧養老院》，第一季全球收視排名連續五週進榜，收穫很多正面好評（IMDb評分 7.6星）。
《臥底老紳士》以退休教授「查爾斯紐文迪克」為主角，第一季講述他到退休老人居住的社區，擔任私家偵探的臥底，重新找到人生新目標的故事。第二季男主角接下新的臥底調查，潛伏進「惠勒大學」當教授，調查勒索恐嚇案，一大串嫌疑人名單和新卡司加入，為劇情增加了更多可看性。
－11月美劇推薦：《怪奇物語》第5季第1輯
播出時間：11月27日（四）台灣時間 9:00 AM
線上看平台：Netflix
類型：劇情、恐怖、科幻
集數、上架方式：共8集（11/27：第1~4集、12/26：第5~7集、1/1：第8集劇終）
11月強檔重頭戲《怪奇物語》劇終季來了，準備好回到霍金斯小鎮面對最終戰役！
Netflix 全球現象級美劇《怪奇物語》最後第五季會分成三部播出，第1輯（第1~4集）11月27日，第2輯（第5~7集）隔一個月聖誕節期間12/26回歸，最終集大結局（第8集）明年元旦1月1日和粉絲告別，上架時間與以往下午不同，會在台灣時間早上 9:00 上架喔！
《怪奇物語》（Stranger Things Season 5 Part 1）回到 1987年秋天，故事延續上季終事件，霍金斯小鎮變成軍事隔離區，威可那徹底消失，政府搜捕伊萊雯，主角團隊展開更致命更黑暗的冒險旅程，賭上一切最後一搏。
《怪奇物語》最終第五季，真的讓影迷等好久好久了，最盛大、精彩的收尾篇章，從11月底一路看到明年元旦迎接大結局。除此之外2025年11月串流美劇片單，也有很多值得期待的新劇，你最期待哪部影集呢？
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
金鐘視帝黃遠喊話奪獎！陳妤挑戰「盲拍」 金片子大賽323件爭34強
「2025台北國際金片子大賽」圓滿落幕，今年共吸引多達323件作品參賽，題材囊括劇情、紀錄、動畫等多元類型，最終選出34部優秀入圍作品。入圍影展2日於光點華山電影館盛大舉行，除了可在大銀幕觀賞入圍短片，今年更持續與韓國富川國際奇幻影展合作，放映2部獲選富川影展「XL短片放映單元」的精采短片：《哥哥的房間》(Behind His Door)、《獨像》(Holo)。鏡報 ・ 2 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 55 分鐘前
專訪／要餓死才開口！金馬新人馬士媛超硬氣 揭11歲差戀愛：曾因「一餐飯錢」吵架
新人演員馬士媛以電影《左撇子女孩》中的叛逆女兒「宜安」，入圍第60屆金馬獎最佳新演員。馬士媛非科班出身，因為身上那股叛逆氣質被導演鄒時擎相中。馬士媛坦言，自己曾因衝動搬家，經歷經濟與心靈上的低潮期，而這段「逃離」與「逞強獨立」的經驗，恰好成為她詮釋角色的真實底色。鏡報 ・ 1 小時前
2025陸劇女將混戰開打！《山河枕》宋茜、《一笑隨歌》李沁、《錦月令》哈妮克孜 誰才是最強女將軍？
【文／孔渠】2025年的古裝出了好幾位各具特色的女將軍，有的披甲執銳所向披靡，有的充滿只謀與勇氣。從正在熱播中的《山河枕》宋茜、《錦月如歌》的周也，到即將開播的《逐玉》田曦薇，這些新一代古裝大女主共同構築出「強強聯手」的新敘事時代，以下就來解析她們各自魅力。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
經紀公司:停止王子演藝規劃 吳宗憲直播:婚姻只剩下數字
生活中心／綜合報導王子介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，新聞曝光後引發熱議，王子雖然發文道歉，但仍無法止血，事隔多日，與他有私交的吳宗憲，也在直播分享自己的看法，認為王子應該也要付出一些。而王子經紀公司在3號晚上也宣布，停止王子所有演藝事業規劃及活動安排。民視 ・ 2 小時前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
古裝男神根本「龍的傳人」 零替身720度空中旋轉美感炸裂
古裝男神羅雲熙過去在《香蜜沉沉燼如霜》中真身是「應龍」，《長月燼明》裡又化作「東海蛟龍」，進來新戲《水龍吟》中更以「一味狐龍」為武器出戰，加上他本人生肖屬龍，被粉絲笑稱是「龍的傳人」本尊。鏡報 ・ 2 小時前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 55 分鐘前
鄭麗文上工了！KMT全台主委名單曝光 南高屏全數留任
即時中心／顏一軒、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文今（3）日宣布縣市黨部新任主委人事案，她於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。民視 ・ 44 分鐘前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 55 分鐘前
普發一萬登記11/5開跑！分流順序、領取方式秒懂 7大銀行加碼一次看
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬將上路，將採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。登記入帳將在明（5）日起連續5天預登記，並在11月10日全面開放登記。《三立新聞網》整理分流順序、登記及入帳時間、銀行加碼資訊一文看懂！三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 16 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 21 小時前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 17 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前