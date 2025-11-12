【11月話題韓劇TOP 10】超多新劇開播 排名大洗牌！《操控遊戲》奪第3、《親愛的X》竟然不是第一...冠軍是這部熱播夯劇！

《操控遊戲》池昌旭海報、《親愛的X》金永大&金裕貞海報、《颱風商社》李俊昊海報

【文/少女心文室】一轉眼2025年倒數不到兩個月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月眾多新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年11月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多10月韓劇熱播中，許多11月新劇陸續登場，《許願吧，精靈》、《百次的回憶》等劇是近期熱門話題韓劇，趕緊一起來看1!月話題韓劇榜單！

《親愛的X》金永大、金裕貞、金度勳劇照

11月話題韓劇TOP 1《颱風商社》13.52%

Netflix熱播中的《颱風商社》在韓國拿下話題韓劇冠軍！該劇由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF 破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表！兩人最近在劇中感情線大躍進，讓觀眾看得粉紅泡泡滿滿！韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！

《颱風商社》李俊昊、金敏荷劇照

11月話題韓劇TOP 2《親愛的X》12.19%

漫改劇《親愛的X》目前在台灣可以說是話題度破表，在韓國也拿下11月話題韓劇第2名！該劇不管是編導、演員都是黃金陣容！該劇由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！並根據同名網漫改編！《親愛的X》是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，講述了一個女人曲折離奇的人生故事，劇情相當灑狗血，已經還有淒美又慘烈的愛情故事級將上演，包括金裕貞擔任關鍵女主人公，演繹「反社會人格」角色，同時周旋金永大、黃寅燁、金度勳等多位男神！韓劇《親愛的X》線上看：HBO Max獨播！

《親愛的X》金裕貞、金永大劇照

11月話題韓劇TOP 3《操控遊戲》12.15%

《操控遊戲》也是近期開播新劇，目前才首播第一週就好評破表！《操控遊戲》由池昌旭與D.O.都敬秀主演！劇情講述一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開的血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判無期徒刑！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！朴台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！韓劇《親愛的X》線上看：Disney+獨播！

《操控遊戲》池昌旭、D.O.都敬秀

11月話題韓劇TOP 4《你旁觀的罪》9.67%

Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇以女性視角復仇敘事為主軸，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！全少妮自幼目睹父親對母親施暴，內心帶有深刻創傷。她現為百貨公司奢侈品部門職員。李瑜美曾是有前途的童書作家，卻因嫁入豪門後遭丈夫長年以精神與身體暴力控制，其人生陷入無法掙脫的泥沼，兩人在對現狀的忍耐與痛苦中建立起一種「共謀」關係：她們認為若不反擊、若不做出極端行動，就無法擺脫暴力的惡性循環！韓劇《你旁觀的罪》線上看：Netflix獨播！

《你旁觀的罪》全少妮、李瑜美宣傳照

11月話題韓劇TOP 5《金部長的夢想人生》8.82%

《金部長的夢想人生》該劇改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。韓劇《金部長的夢想人生》線上看：Netflix獨播！

《金部長的夢想人生》柳承龍劇照

11月話題韓劇TOP 6《宇宙Marry me？》7.03%

浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》在台由Disney+獨播！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！韓劇《宇宙 Marry me？》線上看：Disney+獨播！

《宇宙Marry me？》崔宇植、庭沼珉劇照

11月話題韓劇TOP 7《月亮在江邊流淌》5.91%

奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》同樣為最近開播新劇！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：friDay影音獨播！

《月亮在江邊流淌》姜泰伍、金世正劇照

11月話題韓劇TOP 8《不幸的幸會》5.77%

《不幸的幸會》(討厭的愛情)由李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！劇情聚焦演藝圈與媒體業的互動，包括演員在鏡頭外的心理狀況，以及媒體人轉換職場後的自我懷疑，劇情男女主角情感類型相當反差，兩人一開始不是因為愛，而是因為職業與身份上的碰撞與矛盾開始，然後漸漸變成互相理解的戀情！同時還有舊愛回歸與新愛萌生，多角戀的情感糾葛之一！韓劇《不幸的幸會》線上看：Prime Video獨播！

《不幸的幸會》林智妍、李政宰劇照

11月話題韓劇TOP 9《善良的女人夫世彌》5.45%

《善良的女人夫世彌》全劇共12集！目前播至第4集，該劇由全余贇(全汝彬)、鄭振永主演！劇中由全余贇飾演的女主角是一位出身貧寒，性格內斂的女保鏢金英蘭，她為了改變自己悲苦的生活，與身患絕症的財閥會長簽下契約婚姻；借此獲得了「夫世美」這位高學歷、優雅完美女人的身份。然而，這段契約不僅牽動了金錢與遺產的權力鬥爭，也讓她在3個月內展開一場要保全身份與性命的生存之戰，同時觸發了意想不到的浪漫與懸疑事件，全余贇將展開機智豪門生存記！韓劇《善良的女人夫世彌》線上看：愛奇藝獨播。

《善良的女人夫世彌》全汝彬、鄭振永劇照

11月話題韓劇TOP 10《許願吧，精靈》4.47%

Netflix奇幻劇《許願吧，精靈》由金宇彬、裴秀智主演！該劇不管是編導還是卡司都頂級陣容，由執導過《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《黑暗榮耀》編劇金銀淑執筆，並由曾執導電影《二十行不行》、《雞不可失》、電視劇《浪漫的體質》導演李炳憲執導，聯手打造一部奇幻浪漫喜劇。劇情講述金宇彬飾演感情過剩的「精靈-伊布利斯」和裴秀智飾演缺乏感情的「奇嘉盈」掌握著彼此的生死權力，許下的三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！韓劇《許願吧，精靈》線上看：Netflix獨播。

《許願吧，精靈》秀智、金宇彬劇照

以上就是11月最新話題韓劇榜單，不曉得大家最近都在追什麼呢？這個月也將還有眾多強檔新劇陸續公開，預計也會讓排名大洗牌，大家趕緊把新劇都追起來吧！

11月話題電視劇TOP10榜單！翻攝自GOODDATA (fundex.co.kr)

