【11月韓劇推薦】《不幸的幸會/討厭的愛情》李政宰＆林智妍18歲差「父女戀」收視開紅盤、《親愛的X》惡女金裕貞來了！《模範計程車3》重磅回歸、《一吻爆炸》安恩真&張基龍社內羅曼史
【文/少女心文室】2025年開始進入倒數，剩2個月就迎來2026年，一起看接下來還有什麼新劇公開吧！目前眾多10月新劇熱播中，包括：《許願吧，精靈》、《宇宙Marry Me？》、《颱風商社》、《金部長的故事》等劇熱播中！而11月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《親愛的X》惡女金裕貞來了！《模範計程車3》重磅回歸、《一吻爆炸》安恩真&張基龍羅曼史等作品即將陸續登場！趕緊一起來看11月新劇吧！
2025年11月韓劇推薦1.《最後的夏天》
播出時間：11/1
線上看播出平台：friDay影音
主演卡司：李宰旭、崔聖恩
《最後的夏天》由李宰旭、崔聖恩、金建宇主演，劇情講述兒時好友在成年後重逢，並在揭開與初戀有關的隱藏真相時，重新面對彼此的感情與過去的傷痛。劇中有一個關鍵設定是：主角每年夏天只停留 21 天，夏天成為他和其他角色之間情感與記憶交錯的舞臺。故事也涉及建築元素（室內設計、建築工作等）作為背景，帶有象徵意涵與敘事功能。兩年前的一場「事件」是轉捩點，影響男女主角之間的關係，並在他們重逢後引發衝突與真相！
2025年11月韓劇推薦2.《不幸的幸會（又譯：討厭的愛情）》
播出時間：11/3
線上看播出平台：Prime Video
主演卡司：李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧
李政宰與林智妍確定搭檔合作主演新劇《不幸的幸會（又譯：討厭的愛情）》，兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！52歲李政宰睽違許久演出愛情劇回歸，飾演「任現峻」是一名「刑警專門戶」演員，任現峻是空前火爆電視劇《善良的刑警姜弼久》主演，比起本名，電視劇中的名字「姜弼久」更有名，34歲林智妍飾演記者角色「魏正信」，本來是一名已經跑新聞第8年的政治部記者，但因故被降職到演藝娛樂部成為演藝部記者，沒想到卻與自己暗戀的明星任現峻相遇，成為了一個追星人，展開趣味大人系羅曼史！
👉延伸閱讀》
李政宰、林智妍上演18歲差「父女戀」浪漫喜劇《討厭的愛情》扮男演員女記者互相嫌棄
2025年11月韓劇推薦3.《操控遊戲》
播出時間：11/5
線上看播出平台：Disney+
主演卡司：池昌旭、都敬秀、李光洙、趙允秀
Disney+新劇《操控遊戲》由池昌旭、都敬秀主演！劇情講述了一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開的血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！在復仇心驅使下，台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！
2025年11月韓劇推薦4.《親愛的X》
播出時間：11/6
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：金裕貞、金永大、金度勳、李烈音
漫改劇《親愛的X》編導、演員都是黃金陣容！將由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！並由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，該劇根據同名網漫改編，《親愛的X》劇情是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，劇情講述一個女人曲折離奇的人生故事，劇情相當灑狗血，將有淒美又慘烈的愛情故事級將上演，今日正式公開預告，預告中金裕貞化身踩著他人往上爬的「蛇蠍惡女」可以說是瘋出新高度！而《親愛的X》也正是定檔11月上線首播！
👉延伸閱讀》
狗血漫改劇《親愛的X》首發預告：絕世惡女金裕貞回歸...「反社會人格+頂級女明星」瘋出新高度！定檔11月上線！
2025年11月韓劇推薦5.《你旁觀的罪》
播出時間：11/7
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：全少妮、李瑜美、張勝祖、李茂生
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》，該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，為《惡鬼》導演李正林導演執導，改編自日本同名小說《直美與加奈子》，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，將共譜無法預測的劇情走向！全少妮飾演「恩秀(音譯)」是一名在百貨商店裡工作的職員，是從小就帶著心理創傷生活的人物，為了拯救與自己經歷過的痛苦中生活的朋友「熙秀」，因此下了重大的決心！李瑜美飾演恩秀的朋友，也是為了擺脫暴力而掙扎的「熙秀(音譯)」，曾是有前途的童話作家，但是因為丈夫過著地獄般的生活，最終實施了殺死丈夫的計劃，李瑜美在該劇將展現嶄新的突破性演出！
2025年11月韓劇推薦6.《因為沒有下輩子》
播出時間：11/10
線上看播出平台：TV朝鮮
主演卡司：金喜善、韓惠軫、陳瑞演、尹博、許俊碩、張仁燮
《因為沒有下輩子》為韓國TV朝鮮預計於2025年11月10日開播的月火迷你劇。由金政珉導演、辛珆源編劇，並由金喜善、韓惠軫、陳瑞演主演。劇集講述三個四十多歲的女子，疲於日復一日的育兒戰爭及如滾輪般的職場生活，並為了追求更好的「完生」，而左衝右突的喜劇成長記。金喜善飾演「趙奈廷」過去曾是年薪破億、深受矚目的節目主持人，如今卻是有兩個孩子、事業中斷的媽媽。她試圖從歐巴桑身份，再次重回年薪破億的主持人，開啟「人生再挑戰記」。
2025年11月韓劇推薦7.《一吻爆炸》
播出時間：11/12
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：張基龍、安恩真
《一吻爆炸》是不少劇迷們期待開追的新作！浪漫喜劇《不該接吻的！》即將在11/12首播！該劇由張基龍、安恩真主演！並由《千元律師》金在賢導演執導，《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime！》編劇河允雅與閔泰京編劇共同執筆打造，劇情講述安恩真飾演一名單身女子「高多林」，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和張基龍飾演愛上她的組長「孔志赫」之間的爆笑羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇！
2025年11月韓劇推薦8.《UDT我們小區特工隊》
播出時間：11/17
線上看播出平台：Genie TV
主演卡司：尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河
《UDT：我們小區特工隊》由《Missing：他們存在過》潘奇里作家創作，《Justice》《貞淑的推銷》導演趙雄和編劇金尚允聯合打造，尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河主演。該劇講述一群性格各異的預備役特種部隊成員為了保護家人和鄰里而聯合作戰的故事！尹啟相飾演「崔江」原JDD特種部隊成員，現任Vertigo保險公司保險調查員、陳善圭飾演「郭炳南」原HID反恐部隊成員，訓練期間因膝蓋受傷被調到維修大隊，金芝賢飾演「鄭南妍」原707部隊教官，現任「猛獁超市」老闆，婦女協會會長！
2025年11月韓劇推薦9.《模範計程車3》
播出時間：11/21
線上看播出平台：friDay影音
主演卡司：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！而《模範計程車3》第三季目前曝光張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，就讓我們期待第三季更火爆故事登場吧！
以上就是11月份即將陸續開播的新作們，就讓我們期待這些作品陸續播出吧！
