【12月美劇推薦】Netflix《怪奇物語》第五季第2輯、《艾蜜莉在巴黎》第五季、Disney+《波西傑克森》和《異塵餘生》第二季！｜上架時間、集數一次看

《艾蜜莉在巴黎》第五季、《波西傑克森》第二季、《異塵餘生》第二季、《人來瘋：奇寶過招》、《怪奇物語》第五季第2輯、《棄徒》、《Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era》和《優格店凶殺案》海報、劇照。

【文／Sophie Yeh】2025年最後一個月，聖誕跨年倒數中，Netflix、Disney+ 和 Prime Video 的12月串流線上看片單，有哪些必看美劇、歐美影集呢？

Netflix 12月美劇迷必追《怪奇物語》最終第五季第2輯（第5~8集），浪漫喜劇《艾蜜莉在巴黎》第五季 迎接羅馬篇章，「豆豆先生」羅溫艾金森 帶來佳節應景美劇《人來瘋：奇寶過招》陪觀眾歡度聖誕跨年檔期。

Disney+ 好評奇幻冒險劇《波西傑克森》第二季，泰勒絲 現象級巡演紀錄片影集《Taylor Swift: The End of an Era》，電玩迷期待的改編美劇 Prime Video《異塵餘生》和CATCHPLAY+《烈火戰車》第二季，都是2025年12月年末推薦美劇，許大家一個重頭戲滿滿的年尾！

－12月美劇推薦：新劇《棄徒》

《棄徒》海報（Netflix提供）

播出時間：12月04日（四）

線上看平台：Netflix

類型：劇情、西部動作

集數、上架方式：共7集（一次上架）

Netflix 12月美劇《棄徒》（The Abandons）是FX電視台人氣美劇《飆風不歸路》主創人 寇特舒特 籌備多年的最新力作。

《棄徒》被官方形容為「氣勢堪比電影級」的西部美劇大作，找來《X檔案》吉蓮安德森 與《冰與火：權力遊戲》琳娜海莉 同台飆戲，上演精采的西部對決。

以1854年華盛頓領地為背景，《棄徒》故事聚焦美國野蠻西部邊疆，兩大家族之爭，一個是血脈相承的權貴世家，一個是由孤兒與棄子組成的家族，兩位女當家人與家族糾葛拉開貧富之爭的序幕。

－12月美劇推薦：新劇《優格店凶殺案》

HBO Max《優格店凶殺案》海報

播出時間：12月06日（六）

線上看平台：HBO Max

類型：紀錄片、犯罪

集數、上架方式：共4集（一次上架）

HBO Max 新紀錄片影集《優格店凶殺案》（The Yogurt Shop Murders）由A24公司製作，《後裔：最後的奴隸船》奧斯卡提名導演 瑪格麗特布朗 執導。

《優格店凶殺案》以4集篇幅，講述1991年德州奧斯汀優格店4名少女的謀殺案，探討被害者家屬的創傷與調查過程。

紀錄片影集《優格店凶殺案》美國評價兩極，爛番茄新鮮度100%，觀眾爆米花指數僅42%，IMDb 5.8分。值得注意的是案發34年後，這樁懸案在影集播完隔月，警方宣布鎖定兇嫌，再次讓案件引發專注。

－12月美劇推薦：《波西傑克森》第二季

《波西傑克森》第二季海報（Disney+提供）

播出時間：12月10日（三）

線上看平台：Disney+

類型：動作、冒險、奇幻

集數、上架方式：共8集（首播2集，每週三更新，2026年1月21日季終，第三季已續訂）

12月 Disney+ 壓軸美劇，暢銷奇幻小說系列改編影集《波西傑克森》第二季（Percy Jackson & the Olympians Season 2）迎接史詩級冒險旅程！

《波西傑克森》首季獲正面好評，爛番茄新鮮度91%，第二季改編原著第二本小說《妖魔之海》（電影版也有拍到第二集《波西傑克森：妖魔之海》但口碑表現不佳），可以期待影集新一季「規模更大，更精采刺激的冒險遠征」故事，新角色「泰森」、「泰麗雅葛瑞斯」與新怪物都會登場。

《波西傑克森》第二季 講述「波西」為了尋找好友「格羅佛」和傳說聖物「金羊毛」拯救混血營，必須踏上危險的妖魔之海遠征冒險。

－12月美劇推薦：新劇《人來瘋：奇寶過招》

《人來瘋：奇寶過招》海報（Netflix提供）

播出時間：12月11日（四）

線上看平台：Netflix

類型：喜劇

集數、上架方式：共4集（一次上架）

Netflix 英劇《人來瘋：奇寶過招》（Man Vs Baby）是 2022 英喜劇影集《人來蜂》的續作，今年聖誕節 Netflix 推出的應景喜劇！

知名喜劇演員「豆豆先生」羅溫艾金森 回歸主演。

《人來瘋：奇寶過招》只有四集（每集半小時喜劇），不會花太多時間就可以快速看完！故事講述幫人看管豪宅的糊塗員工「特雷弗賓利」這回接到高薪工作，在聖誕期間看顧倫敦的頂樓豪宅，但意外多了位同伴「小寶寶」，今年假期是否又會陷入混亂呢？

－12月美劇推薦：新劇《Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era》

《Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era》海報（Disney+提供）

播出時間：12月12日（五）

線上看平台：Disney+

類型：紀錄片

集數、上架方式：共6集（每週更新2集，12/26劇終）

Disney+ 12月 紀錄片影集《Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era》完整收錄美國天后 泰勒絲 現象級《時代巡迴演唱會》期間的幕後故事。

《The End of an Era》共6集，深入直擊 泰勒絲 從巡演籌備、排練到幕後不為人知的點點滴滴， 以全新視角，帶觀眾全程體驗這場感動非凡的巡演之旅。除此之外，演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》也會於12月12日上架。

－12月美劇推薦：《烈火戰車》第二季

《烈火戰車》第二季海報（CATCHPLAY+提供）

播出時間：12月15日（一）

線上看平台：CATCHPLAY+

類型：動作喜劇、末日、電玩改編、血腥

集數、上架方式：共12集（已續第三季）

Peacock 電玩改編美劇《烈火戰車》第二季（Twisted Metal Season 2）再度開出好口碑（爛番茄新鮮度92%、觀眾爆米花指數 84%），不少觀眾表示第二季更好看，12月台灣 CATCHPLAY+ 要上架最新一季。

《烈火戰車》是漫威「獵鷹」演員 安東尼麥基 與《荒唐分局》史蒂芬妮碧翠絲 主演的末日飆車動作美劇，第二季增加集數到12集，迎來更長、規模更大且更刺激的新一季，男主角「無名氏」和「靜默」這回捲入致命且荒誕的烈火戰車錦標賽，為了生存對抗危險的敵人們。

－12月美劇推薦：《異塵餘生》第二季

《異塵餘生》第二季海報（Prime Video提供）

播出時間：12月17日（三）

線上看平台：Prime Video

類型：劇情、末日、電玩改編

集數、上架方式：共8集（每週三更新，2026年2月4日季終集，已續第三季）

Prime Video 12月壓軸！末日電玩神作改編美劇《異塵餘生》第二季（Fallout Season 2）重返末日廢土世界。

《異塵餘生》以同名電玩的世界觀為背景，聚焦全新角色，延伸出下一章節的「原創故事」，由《西方極樂園》主創人 強納森諾蘭 與 麗莎喬伊 共同打造，首季 IMDb 獲 8.3高分好評，被讚是最傑出的電玩改編劇之一。

《異塵餘生》第二季解鎖新地圖，延續上季終事件，「露西」和「屍鬼」穿越莫哈維沙漠，前往末日後城市「新維加斯」，迎接他們的可能是危險、殺戮以及內戰？

－12月美劇推薦：《艾蜜莉在巴黎》第五季

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

播出時間：12月18日（四）

線上看平台：Netflix

類型：喜劇、浪漫愛情

集數、上架方式：共10集（一次上架）

Netflix 12月紓壓追劇首選，人氣浪漫喜劇《艾蜜莉在巴黎》第五季（Emily in Paris Season 5）開啟「艾蜜莉在義大利」的新篇章，新一季故事舞台除了有「巴黎」和「羅馬」，還會有夢幻水都「威尼斯」呢！

除了前幾季要角「卡蜜兒」外，其他人氣角色「敏迪陳」、「加百列」、「艾菲」、「希維爾」都會重返最新第五季。

《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」成為羅馬辦公室的負責人，適應新城市新生活的同時，和義大利帥哥男友「馬切羅」甜蜜戀情進行中，但很快她就面臨職場和情場的雙重考驗。

－12月美劇推薦：《怪奇物語》第五季第2輯

《怪奇物語》第五季海報（Netflix提供）

播出時間：12月26日（五）

線上看平台：Netflix

類型：喜劇、浪漫愛情

集數、上架方式：共8集（12/26：第5~7集、2026/1/1：第8集大結局）

Netflix 全球現象級美劇《怪奇物語》第五季第2輯（Stranger Things 5: Volume 2）12月26日聖誕節期間會更新三集，記得是台灣早上9點上架喔！

《怪奇物語》第五季第1輯（前4集）播出火速登頂台灣和全球榜單，劇情投下震撼彈，「威爾」新能力浮現，「伊萊雯」找到軍方藏起來的神秘人物，「麥克絲」命運揭曉，「威可那」揭示終極計畫，讓影迷意猶未盡。

觀眾等了十年多，終於要等到霍金斯的終局之役第二章《怪奇物語》第五季第2輯（第5~7集），最後一集也不用等太久，隔5天2026年1月1日 就會上架全劇大結局（第8集），影集粉絲絕不能錯過大高潮最終季。

－12月美劇推薦：《尋蹤者》第三季

Disney+《尋蹤者》第三季海報

播出時間：12月31日（三）

線上看平台：Disney+

類型：劇情、動作

集數、上架方式：共22集（12/31：上架前半季，後半季預計2026回歸）

CBS美劇《尋蹤者》第三季（Tracker Season 3）口碑維持高水準，收視率登頂，成績比《潛能探案組2》還亮眼，是近期電視台美劇觀眾熱門的影集選擇。

《尋蹤者》改編自暢銷小說《The Never Game》，由《這就是我們》賈斯汀哈特雷 飾演賞金追蹤專家「寇特蕭」在美國各地尋人並協助警察辦案，《超自然檔案》詹森艾克爾斯 飾演男主哥哥。

《尋蹤者》第三季「寇特蕭」不再是尋蹤專家，而變成了被追捕的對象，劇情進入全新轉折。

2025年12月追劇時間表，有哪些新美劇推薦？Netflix 新劇《棄徒》是《飆風不歸路》主創人的新美劇大作，新劇《人來瘋：奇寶過招》適合喜劇過節追，HBO Max 紀錄片影集《優格店凶殺案》A24公司製作，還有泰勒絲粉絲必追的紀錄片影集《Taylor Swift: The End of an Era》都令人期待。

年末有哪些強檔回歸美劇？《波西傑克森》、《烈火戰車》和《異塵餘生》都會開播第二季，《艾蜜莉在巴黎》和《怪奇物語》回歸第五季，收視率登頂《尋蹤者》開播第三季。12月美劇片單，你對哪些美劇最感興趣呢？

