【12月韓劇推薦】《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表
【文/少女心文室】2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！
2025年12月韓劇推薦1.《認罪之罪》
播出時間：12/5
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：金高銀、全道嬿
Netflix新劇《認罪之罪》確定由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色年代故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「慕恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。
2025年12月韓劇推薦2.《等待京道》
播出時間：12/6
線上看播出平台：Hami Video
主演卡司：朴敘俊、元志安
JTBC新劇《等待京道》由朴敘俊搭檔元志安主演！該劇由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！
2025年12月韓劇推薦3.《公益律師》
播出時間：12/6
線上看播出平台：tvN
主演卡司：鄭敬淏、蘇珠妍
《公益律師》/《Pro Bono》為律政劇，由鄭敬淏、蘇珠妍主演！講述為出人頭地不擇手段的庸俗法官，無意中成為公益律師後所展開橫衝直撞的人情法庭喜劇！鄭敬淏飾演「姜大衛」法官出身，完美工作能力與乾淨俐落形象，在SNS上擁有數十萬粉絲，是法律界的網紅。沒想到卻因捲入意外事件被迫辭去法官職務，之後以公益律師展開新的人生，姜大衛是否能重拾過去名聲？蘇珠妍飾演「朴喜悅」與姜大衛性格截然相反，她的個性是一旦對某件事著迷就會鑽研到底，從各種領域一路成為法律狂粉，最終成為一名公益律師，她以維護人權與實現社會正義為使命，認為幫助依賴法律的善良市民本身就是一種療癒。
2025年12月韓劇推薦4.《Villains》
播出時間：12/18
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：劉智泰、郭到元、李凡秀、李珉廷
韓國犯罪動作影集《Villains》由劉智泰與李珉廷領銜主演，《Villains》全劇共八集，以犯罪界傳說級的假鈔「Supernote」為核心，引爆一場多方勢力介入的權力戰。故事描述劉智泰飾演的犯罪天才「J」與李珉廷飾演擅長偽造技術的「韓秀賢」，兩人一邊利用自身能力在地下勢力間求生，一邊又在韓國國家情報院嚴密監視下試圖全身而退，還包括郭到元、李凡秀、金載庸等卡司出演，劇中角色既互相利用，又暗藏猜忌，層層心計加上動作場面，使情節兼具懸疑與張力！
2025年12月韓劇推薦5.《Love Me》
播出時間：12/19
線上看播出平台：Hami Video
主演卡司：徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢
《Love Me》由徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢主演！為一部治癒羅曼史，即將在12月開播啦！該劇翻拍改編自同名瑞典愛情劇《Love Me》，由《愛情的理解》導演趙英民與《第3種魅力》作家朴恩英、朴熙權作家合作打造！《Love Me》講述一位擁有財富、名譽、外貌，但除此之外一無所有的女子的成長歷程。徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看似完美無缺，但實際上是極其孤獨的人物，在重新找回的關係和感情中逐漸成長。
2025年12月韓劇推薦6.《偶像瘋子》
播出時間：12/22
線上看播出平台：ENA
主演卡司：崔秀英、金宰永
《偶像瘋子》由崔秀英、金宰永主演！該劇講述最愛的偶像成了殺人案的嫌疑犯，必須證明他的清白，一位明星律師在粉絲心與懷疑之間所展開的神秘法庭羅曼史。崔秀英飾演「孟世娜」擁有豐富經歷的刑事辯護律師，同時是偶像團體Gold Boys的忠實粉絲，為最愛的偶像證明其清白的明星律師，追了樂團 Gold Boys 長達10年的死忠粉絲，為了與奇妙殺人事件牽連的偶像辯護，她隱藏粉絲心登場，卻面對了意外的真相。金宰永飾演「都來益」偶像樂團Gold Boys的主唱及視覺擔當，因捲入殺人事件而成為嫌疑人，他在舞台上展現光彩形象，實則背負沉重壓力與創傷，他在燦爛笑容下隱藏著黑暗....
2025年12月韓劇推薦7.《韓國製造》
播出時間：12/24
線上看播出平台：Disney+
主演卡司：玄彬、鄭雨盛
犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在《韓國製造》中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪的1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！
2025年12月韓劇推薦8.《現金英雄》
播出時間：12/26
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起
《現金英雄》改編自同名網漫，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，講述守護普通人日常生活的平凡超級英雄們故事。李俊昊飾演平凡公務員「姜常雄」意外獲得超能力，身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過他並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文。金慧峻飾演李俊昊女友，相當支持男友幫助他人！金炳哲飾演一名律師「卞湖仁」只要一喝酒便可使用超能力，他的超能力取決於他喝多少酒而異。金香起飾演「方恩薇」以吃下麵包後產生的力量來戰鬥的英雄，她的超能力是隨著所吃下的卡路里而激發，4人將聯手幫助需要幫助的人，還有對抗專門獵殺超能力者的神祕組織！
以上就是12月份即將陸續開播的新作們，就讓我們期待這些作品陸續播出吧！那我們2026年見囉！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 6 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 6 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 12 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 8 小時前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 12 小時前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 2 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前