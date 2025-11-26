【12月韓劇推薦】《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表

《Love Me》徐玄振海報、《等待京道》朴敘俊海報、《韓國製造》玄彬劇照、《現金英雄》李俊昊劇照

【文/少女心文室】2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！

《等待京道》朴敘俊、元志安海報劇照

2025年12月韓劇推薦1.《認罪之罪》

播出時間：12/5

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：金高銀、全道嬿

Netflix新劇《認罪之罪》確定由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色年代故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「慕恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。

Netflix《認罪之罪》金高銀、全道嬿海報

2025年12月韓劇推薦2.《等待京道》

播出時間：12/6

線上看播出平台：Hami Video

主演卡司：朴敘俊、元志安

JTBC新劇《等待京道》由朴敘俊搭檔元志安主演！該劇由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！

《等待京道》元志安、朴敘俊海報

2025年12月韓劇推薦3.《公益律師》

播出時間：12/6

線上看播出平台：tvN

主演卡司：鄭敬淏、蘇珠妍

《公益律師》/《Pro Bono》為律政劇，由鄭敬淏、蘇珠妍主演！講述為出人頭地不擇手段的庸俗法官，無意中成為公益律師後所展開橫衝直撞的人情法庭喜劇！鄭敬淏飾演「姜大衛」法官出身，完美工作能力與乾淨俐落形象，在SNS上擁有數十萬粉絲，是法律界的網紅。沒想到卻因捲入意外事件被迫辭去法官職務，之後以公益律師展開新的人生，姜大衛是否能重拾過去名聲？蘇珠妍飾演「朴喜悅」與姜大衛性格截然相反，她的個性是一旦對某件事著迷就會鑽研到底，從各種領域一路成為法律狂粉，最終成為一名公益律師，她以維護人權與實現社會正義為使命，認為幫助依賴法律的善良市民本身就是一種療癒。

《公益律師》鄭敬淏、蘇珠妍海報

2025年12月韓劇推薦4.《Villains》

播出時間：12/18

線上看播出平台：HBO Max

主演卡司：劉智泰、郭到元、李凡秀、李珉廷

韓國犯罪動作影集《Villains》由劉智泰與李珉廷領銜主演，《Villains》全劇共八集，以犯罪界傳說級的假鈔「Supernote」為核心，引爆一場多方勢力介入的權力戰。故事描述劉智泰飾演的犯罪天才「J」與李珉廷飾演擅長偽造技術的「韓秀賢」，兩人一邊利用自身能力在地下勢力間求生，一邊又在韓國國家情報院嚴密監視下試圖全身而退，還包括郭到元、李凡秀、金載庸等卡司出演，劇中角色既互相利用，又暗藏猜忌，層層心計加上動作場面，使情節兼具懸疑與張力！

《Villains》李珉廷、劉智泰劇照

2025年12月韓劇推薦5.《Love Me》

播出時間：12/19

線上看播出平台：Hami Video

主演卡司：徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢

《Love Me》由徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢主演！為一部治癒羅曼史，即將在12月開播啦！該劇翻拍改編自同名瑞典愛情劇《Love Me》，由《愛情的理解》導演趙英民與《第3種魅力》作家朴恩英、朴熙權作家合作打造！《Love Me》講述一位擁有財富、名譽、外貌，但除此之外一無所有的女子的成長歷程。徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看似完美無缺，但實際上是極其孤獨的人物，在重新找回的關係和感情中逐漸成長。

《Love Me》徐玄振劇照

2025年12月韓劇推薦6.《偶像瘋子》

播出時間：12/22

線上看播出平台：ENA

主演卡司：崔秀英、金宰永

《偶像瘋子》由崔秀英、金宰永主演！該劇講述最愛的偶像成了殺人案的嫌疑犯，必須證明他的清白，一位明星律師在粉絲心與懷疑之間所展開的神秘法庭羅曼史。崔秀英飾演「孟世娜」擁有豐富經歷的刑事辯護律師，同時是偶像團體Gold Boys的忠實粉絲，為最愛的偶像證明其清白的明星律師，追了樂團 Gold Boys 長達10年的死忠粉絲，為了與奇妙殺人事件牽連的偶像辯護，她隱藏粉絲心登場，卻面對了意外的真相。金宰永飾演「都來益」偶像樂團Gold Boys的主唱及視覺擔當，因捲入殺人事件而成為嫌疑人，他在舞台上展現光彩形象，實則背負沉重壓力與創傷，他在燦爛笑容下隱藏著黑暗....

《偶像瘋子》崔秀英海報劇照

2025年12月韓劇推薦7.《韓國製造》

播出時間：12/24

線上看播出平台：Disney+

主演卡司：玄彬、鄭雨盛

犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在《韓國製造》中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪的1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！

《韓國製造》玄彬、鄭雨盛海報

2025年12月韓劇推薦8.《現金英雄》

播出時間：12/26

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起

《現金英雄》改編自同名網漫，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，講述守護普通人日常生活的平凡超級英雄們故事。李俊昊飾演平凡公務員「姜常雄」意外獲得超能力，身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過他並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文。金慧峻飾演李俊昊女友，相當支持男友幫助他人！金炳哲飾演一名律師「卞湖仁」只要一喝酒便可使用超能力，他的超能力取決於他喝多少酒而異。金香起飾演「方恩薇」以吃下麵包後產生的力量來戰鬥的英雄，她的超能力是隨著所吃下的卡路里而激發，4人將聯手幫助需要幫助的人，還有對抗專門獵殺超能力者的神祕組織！

Netflix《現金英雄》金香起&李俊昊劇照

以上就是12月份即將陸續開播的新作們，就讓我們期待這些作品陸續播出吧！那我們2026年見囉！

