【12月韓劇推薦】Netflix《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表｜播出平台、卡司一次看
【文/少女心文室】2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！
2025年12月韓劇推薦1.《認罪之罪》
播出時間：12/5
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：金高銀、全道嬿
Netflix新劇《認罪之罪》確定由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色年代故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「慕恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。
2025年12月韓劇推薦2.《等待京道》
播出時間：12/6
線上看播出平台：Hami Video
主演卡司：朴敘俊、元志安
JTBC新劇《等待京道》由朴敘俊搭檔元志安主演！該劇由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！
2025年12月韓劇推薦3.《公益律師》
播出時間：12/6
線上看播出平台：tvN
主演卡司：鄭敬淏、蘇珠妍
《公益律師》/《Pro Bono》為律政劇，由鄭敬淏、蘇珠妍主演！講述為出人頭地不擇手段的庸俗法官，無意中成為公益律師後所展開橫衝直撞的人情法庭喜劇！鄭敬淏飾演「姜大衛」法官出身，完美工作能力與乾淨俐落形象，在SNS上擁有數十萬粉絲，是法律界的網紅。沒想到卻因捲入意外事件被迫辭去法官職務，之後以公益律師展開新的人生，姜大衛是否能重拾過去名聲？蘇珠妍飾演「朴喜悅」與姜大衛性格截然相反，她的個性是一旦對某件事著迷就會鑽研到底，從各種領域一路成為法律狂粉，最終成為一名公益律師，她以維護人權與實現社會正義為使命，認為幫助依賴法律的善良市民本身就是一種療癒。
2025年12月韓劇推薦4.《Villains》
播出時間：12/18
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：劉智泰、郭到元、李凡秀、李珉廷
韓國犯罪動作影集《Villains》由劉智泰與李珉廷領銜主演，《Villains》全劇共八集，以犯罪界傳說級的假鈔「Supernote」為核心，引爆一場多方勢力介入的權力戰。故事描述劉智泰飾演的犯罪天才「J」與李珉廷飾演擅長偽造技術的「韓秀賢」，兩人一邊利用自身能力在地下勢力間求生，一邊又在韓國國家情報院嚴密監視下試圖全身而退，還包括郭到元、李凡秀、金載庸等卡司出演，劇中角色既互相利用，又暗藏猜忌，層層心計加上動作場面，使情節兼具懸疑與張力！
2025年12月韓劇推薦5.《Love Me》
播出時間：12/19
線上看播出平台：Hami Video
主演卡司：徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢
《Love Me》由徐玄振、劉宰明、李施優、尹世雅、張栗、多賢主演！為一部治癒羅曼史，即將在12月開播啦！該劇翻拍改編自同名瑞典愛情劇《Love Me》，由《愛情的理解》導演趙英民與《第3種魅力》作家朴恩英、朴熙權作家合作打造！《Love Me》講述一位擁有財富、名譽、外貌，但除此之外一無所有的女子的成長歷程。徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看似完美無缺，但實際上是極其孤獨的人物，在重新找回的關係和感情中逐漸成長。
2025年12月韓劇推薦6.《偶像瘋子》
播出時間：12/22
線上看播出平台：ENA
主演卡司：崔秀英、金宰永
《偶像瘋子》由崔秀英、金宰永主演！該劇講述最愛的偶像成了殺人案的嫌疑犯，必須證明他的清白，一位明星律師在粉絲心與懷疑之間所展開的神秘法庭羅曼史。崔秀英飾演「孟世娜」擁有豐富經歷的刑事辯護律師，同時是偶像團體Gold Boys的忠實粉絲，為最愛的偶像證明其清白的明星律師，追了樂團 Gold Boys 長達10年的死忠粉絲，為了與奇妙殺人事件牽連的偶像辯護，她隱藏粉絲心登場，卻面對了意外的真相。金宰永飾演「都來益」偶像樂團Gold Boys的主唱及視覺擔當，因捲入殺人事件而成為嫌疑人，他在舞台上展現光彩形象，實則背負沉重壓力與創傷，他在燦爛笑容下隱藏著黑暗....
2025年12月韓劇推薦7.《韓國製造》
播出時間：12/24
線上看播出平台：Disney+
主演卡司：玄彬、鄭雨盛
犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在《韓國製造》中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪的1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！
2025年12月韓劇推薦8.《現金英雄》
播出時間：12/26
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起
《現金英雄》改編自同名網漫，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，講述守護普通人日常生活的平凡超級英雄們故事。李俊昊飾演平凡公務員「姜常雄」意外獲得超能力，身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過他並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文。金慧峻飾演李俊昊女友，相當支持男友幫助他人！金炳哲飾演一名律師「卞湖仁」只要一喝酒便可使用超能力，他的超能力取決於他喝多少酒而異。金香起飾演「方恩薇」以吃下麵包後產生的力量來戰鬥的英雄，她的超能力是隨著所吃下的卡路里而激發，4人將聯手幫助需要幫助的人，還有對抗專門獵殺超能力者的神祕組織！
以上就是12月份即將陸續開播的新作們，就讓我們期待這些作品陸續播出吧！那我們2026年見囉！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
楊丞琳突返台時間點太巧！李榮浩住「陽光上東」被挖出 網聯想于朦朧命案：下個目標是她？
已多年在中國發展的楊丞琳，近期因在instagram限時動態向粉絲表達「想把新巡迴帶回台灣」及「非常想念家鄉」的感性喊話，引發歌迷期待卻也意外掀起另一波社群熱議。多項網路猜測同步浮上檯面，包括楊丞琳的返台時機、李榮浩現居住所「陽光上東」與于朦朧命案的關聯等相關討論。事件持續延燒，各種版本在Threads與微博上激烈擴散，但目前無官方與當事人正面回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 1 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 9 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 15 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 15 小時前