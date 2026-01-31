【2月韓劇推薦】Netflix《莎拉的真偽人生》申惠善X李浚赫驚悚懸疑劇、《在你燦爛的季節》李聖經X蔡鍾協感性羅曼史！

Netflix《莎拉的真偽人生》、Disney+《在你燦爛的季節》、《未婚男女的效率戀愛》、《給你宇宙》海報

【文/少女心文室】一轉眼2026年的第一個月又要過完啦！趕緊來看2月即將公開的韓劇清單！目前1月還有《法官李漢英》、《恩愛的盜賊大人》、《春日狂熱》、《從今天開始是人類》、《臥底洪小姐》、《理事長和我的秘密關係》等劇還在熱播當中，以及Netflix夯劇《愛情怎麼翻譯？》持續有著高話題性！現在就趕緊來看2月有什麼新劇登場吧！

《莎拉的真偽人生》申惠善&李浚赫海報、《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協海報

2026年2月韓劇推薦1.《榮耀：她們的法庭》

播出時間：2/2

線上看播出平台：ENA

主演卡司：李奈映、鄭恩彩、李清娥

《Honor》/《榮耀：她們的法庭》由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，是一部以女性律師為主軸的法律懸疑劇！該劇翻拍改編自瑞典同名電視劇，講述三名律師正面突破成為巨大醜聞的過去，展開激烈的懸疑驚悚追蹤劇。該劇由《好或壞的東載》樸建浩導演執導，《操心》、《Train》朴佳妍編劇執筆！劇情以三位從大學時期就認識的好友為中心，故事圍繞她們在律師事務所L&J一同處理案件，特別是女性受害者的權益案件。隨著一樁牽涉二十年秘密的醜聞浮上檯面，她們不僅要在法庭上奮戰，也需正視過去深埋的傷痕與真相。

廣告 廣告

《榮耀：她們的法庭》李奈映、鄭恩彩、李清娥海報

2026年2月韓劇推薦2.《給你宇宙》

播出時間：2/4

線上看播出平台：HBO Max

主演卡司：裴仁爀、盧正義、朴栖含

《給你宇宙》由裴仁爀、盧正義、朴栖含主演！劇情講述兩位原本互相厭惡的姻親男女因一場意外失去各自的兄弟姊妹後，被迫共同撫養僅 20 個月大的侄子「宇宙」。隨著帶娃生活混亂展開，兩人從尷尬同居、磨合衝突到逐漸互相理解、共同成長，並在育兒過程中產生情感變化，體驗親情與愛情的交織，沒有經驗的兩人面對育兒混亂、生活磨合以及彼此過往的心結，逐步理解對方並學會接受與依靠，兩人共譜「偽父母羅曼史」，而育養小BABY的題材新手爸媽或許看了會心有戚戚焉！

《給你宇宙》朴栖含、盧正義、裴仁爀海報

2026年2月韓劇推薦3.《死亡之花》

播出時間：2/4

線上看播出平台：Disney+、friDay影音

主演卡司：厲雲、琴世祿、成東鎰

《死亡之花》由厲雲、琴世祿、成東鎰主演，該劇改編自李同建作家人氣小說《死亡花》的韓劇《死亡之花》，劇情描述李宇謙（厲雲 飾）是一名「擁有天才醫術，也是連環殺人犯」的矛盾存在，更令人衝擊的是，他被揭露殺害17名惡徒的動機，竟是為了研發不治之症解藥以拯救世人！當「救人」與「殺人」同時發生在同一個人身上，社會勢必掀起激烈爭論。《死亡之花》 將以「殺人犯能救人」的極端矛盾設定，丟出一個觀眾無法輕易回答的道德難題，並用長鏡頭與舞台劇式節奏，為觀眾帶來高壓沉浸感與極限張力的追劇感受！

《死亡之花》厲雲、琴世祿、成東鎰海報

2026年2月韓劇推薦4.《莎拉的真偽人生》

播出時間：2/13

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：申惠善、李浚赫、金載原、鄭多彬

Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》確定由申惠善與李浚赫聯袂出演！該劇為一部犯罪懸疑韓劇，劇情講述就算是假的，也想成為名牌的一個女人的欲望，並由擅長打造驚悚懸疑劇集的《人性課外課》、《以吾之名》導演金鎮民打造，這不免讓人想到先前討論度超高的美劇《創造安娜》，同樣都是以充滿謊言人生的女主人公為主軸的劇情！當首爾奢華商圈出現一名女屍，一名鍥而不捨地刑警對她抽絲剝繭展開追查的驚悚故事！申惠善飾演「金莎拉」雖說有著時尚品牌亞洲區總代表頭銜，在上流社會中擁有一定知名度，但諷刺的是在任何地方都很難看到的神祕人物，在閃耀的上流世界裡，一夜之間捲入殺人事件後，展開圍繞有關她的8集故事，過去經歷與驚人的多重身份逐漸被揭露….

《莎拉的真偽人生》申惠善、李浚赫海報

2026年2月韓劇推薦5.《在你燦爛的季節》

播出時間：2/20

線上看播出平台：Disney+

主演卡司：李聖經、蔡鍾協

《在你燦爛的季節》經過多番選角，男女主角選角正式出爐！最終確定由李聖經與蔡鍾協聯袂主演！該劇為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇！劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史！在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！

Disney+《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協海報

2026年2月韓劇推薦6.《未婚男女的效率戀愛》

播出時間：2/28

線上看播出平台：HBO Max

主演卡司：韓志旼、朴成焄、李基澤

全新韓國浪漫喜劇影集《未婚男女的效率戀愛》由韓志旼、朴成焄、李基澤主演，這部共12集的TVING原創影集描繪了在當今時代尋找愛的艱辛，並透過現代視角重新詮釋相親，講述事業心極強的女主人公為了有效率地找到愛所展開的故事。在尋找另一半的過程中，她意外地陷入了一段三角戀情，受到兩個截然不同的人所吸引。韓志旼飾演「李宜瑛」是「The Hills」酒店採購組的代理，藉著出色的技能獲得同事們的信任，事業蒸蒸日上，卻在感情生活上一直停滯不前。

《未婚男女的效率戀愛》韓志旼海報劇照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！