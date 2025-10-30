【2025下半年韓劇推薦清單】20部吸睛陣容：《宇宙Marry Me》崔宇植&庭沼珉、《親愛的X》金裕貞&金永大、《許願吧，精靈》秀智&金宇彬
【文/少女心文室】一轉眼2025年已經過了一半，目前正式進入下半年，在2025上半年大家看了哪些韓劇作品呢，包括開播了《我的完美秘書》、《寶物島》、《機智住院醫生生活》、《未知的首爾》、《血謎拼圖》、《善意的競爭》、《外傷重症中心》、《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《惡緣》、《弱美男英雄Class 2》、《無赦之仇》、《魷魚遊戲3》等熱門作品公開，緊接著進入2025下半年，也將還有眾多強檔，以及吸睛組合CP韓劇陸續登場，一起來看2025下半年韓劇推薦清單！
2025下半年韓劇推薦1.《瑞草洞》
預計播出時間：7/5
主演卡司：李鍾碩、文佳煐
律政韓劇《瑞草洞》男女主角由李鍾碩、文佳煐出演，導演為《W-兩個世界》朴勝宇執導，並由現役律師李承賢執筆劇本，刻劃每日腳踏實地工作的律師們故事！劇情講述每天去「瑞草洞」法律城上班的上班族「Asso」（律師事務所聘請的所屬律師，associate lawyer的縮略語）律師們愉快而熾熱的青春職場生存記。李鐘碩飾演在律師界有9年經驗律師，9年都在同家公司、工作能力滿分，年薪也創下新紀錄，是少數沒自立門戶律師，然而他平穩的職場生活，突然在某一天開始出現動搖！文佳煐則飾演剛結束實習的1年次新人律師，她放棄藝術家夢想成為律師，展現新人律師的職場成長記！
👉延伸閱讀》
李鍾碩睽違3年回歸 律政劇《瑞草洞》7/5 Disney+上線 搭檔女神文佳煐 上演律師職場生存記…劇照、預告搶先曝光！
2025下半年韓劇推薦2.《S Line》
預計播出時間：7/11
主演卡司：李洙赫、李多熙
《S Line》是一部奇幻大尺度韓劇！該劇由李洙赫、李多熙、Arin崔乂園主演！劇情刻劃：某天起，天地間突然浮現出紅線，將曾有過性關係的人連接起來。這些紅線只有特定族群看到，無法觸摸，卻揭露了人際間最隱密的關係。利用可見「紅線」揭露隱秘人際關係，結合性愛、人性、道德，猶如成人版《Love Alarm》，卻更深入、更大膽。凡是發生過性關係的兩個人之間，會出現一條肉眼可見的紅線。這條線無聲無息，悄然連結著城市每個角落，交錯糾纏，無處可逃。這就是所謂的「S Line（Sex Line）現象」。有的人震驚，有的人恐慌，有的人試圖掩蓋自己過去的秘密，但也有人，選擇追查真相。
👉延伸閱讀》
7月韓劇《S Line》尺度超破格！李洙赫X李多熙X崔乂園主演：每個人頭頂上會出現「紅線」連結到與自己有「肉體關係」的人！
2025下半年韓劇推薦3.《暴君的廚師》
預計播出時間：8/16
主演卡司：潤娥、李彩玟
《暴君的廚師》確定由潤娥、李彩玟主演！該劇改編自朴國宰創作的網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，主軸圍繞在奇幻穿越、宮廷鬥爭與浪漫愛情元素，講述一位現代法國廚師穿越至朝鮮時代，與一位擁有「絕對味覺」的暴君國王之間展開刺激羅曼史故事。潤娥在劇中飾演海歸派菁英主廚「延智英」在登上法國最佳廚師寶座的那天，意外穿越到了朝鮮時代！而李彩玟將飾演「李憲」為歷史上最糟糕的暴君，同時卻也是最佳的美食家的朝鮮第10代君主燕山君，潤娥在進入御膳房後，高超廚藝得到暴君燕山君的寵愛！
2025下半年韓劇推薦4.《十二使者》
預計播出時間：8/23
主演卡司：馬東石、朴炯植、徐仁國
韓劇《Twelve/十二使者》以「十二生肖」為原型，打造奇幻英雄動作劇！由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐等卡司主演！以現代爲背景，重譯十二生肖故事，象徵十二地神的「Twelve」為了從惡鬼手中守護人類，十二天使化為人形，在人間生活，十二隻動物為了守護人類，被賦予了各自的力量，成為十二天使！在很久以前，由於天使們的犧牲，好不容易將邪惡的力量封印在地獄門上，找回了和平！但是惡鬼們醒來後，世界再次出現巨大混亂，十二天使為了守護人類，運動各自的力量，開始反擊惡鬼們，劇情預計將上演華麗的奇幻特效還有精彩的打鬥鏡頭！
👉延伸閱讀》
奇幻動作韓劇《十二使者》8月首播！朴炯植變身大反派「惡靈」、馬東石率領「十二生肖天使」：徐仁國、李主儐絕地反擊惡鬼們！
2025下半年韓劇推薦5.《百次的回憶》
預計播出時間：9月
主演卡司：金多美、辛叡恩、許楠儁
2025韓劇《百次的回憶》確定由雙女神金多美、辛叡恩出演，而男主角則是由近期人氣飛漲的許楠儁擔綱，共譜80年代復古青春羅曼史，該劇由《三十九》導演金相鎬與《認識的妻子》、《浪漫速成班》編劇楊熙勝合作打造，劇情以80年代為背景，劇情講述100路公車2的乘務員英禮和鍾熙之間珍貴的友誼，以及圍繞著兩位朋友命中注定的男人，所展開的動人初戀。金多美飾演「高英禮」為清雅運輸公司100路公車的模範乘務員、辛叡恩飾演「徐鍾熙」天生的「Girl Crush」公交車乘務員，極具魅力且熱情滿滿、許楠儁飾演「韓在弼」英禮和鍾熙命中注定的初戀對象，含著金湯匙出生的百貨公司老闆兒。三人將展開無法預測的三角戀羅曼史！
2025下半年韓劇推薦6.《不該接吻的！》
預計播出時間：9月
主演卡司：張基龍、安恩真
浪漫喜劇《不該接吻的》由張基龍、安恩真主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇。安恩真飾演「高多林」一角，她為了守護家人，僞裝成有夫之婦的孩子媽媽就業後，經歷了各種事件。張基龍飾演高多林上司「孔枝赫」，有著高顏值加上清晰的頭腦、冷靜的判斷力和熱情的執行力，是業界菁英人物，不知不覺間孔枝赫與高多林交織在一起，張基龍以為自己愛上了已婚女，陷入了「不可能的愛情」和「不可避免的愛情」的漩渦，相當的苦惱！
2025下半年韓劇推薦7.《妳和其餘的一切》
預計播出時間：9月
主演卡司：金高銀、朴智賢、金建宇
Netflix新劇《妳和其餘的一切》由金高銀、朴智賢、金建宇主演，吸睛選角與故事掀起關注！劇情探討兩個朋友愛恨交織又充滿嫉妒的關係。值得注意的是，金高銀與朴智賢是繼《柔美的細胞小將》二搭演出，兩人新劇飾演「閨蜜」關係，但有著非比尋常友情關係，兩人一生中的每時每刻都處於既喜歡、憧憬又嫉妒、怨恨彼此的錯綜複雜感情之中。金高銀飾演「柳恩中」電視劇編劇，小學時認識了條件優越的千尚淵，讓她內心深處充滿了憧憬和嫉妒。朴智賢飾演「千尚淵」為電影製片人，柳恩中人生中最好的朋友和競爭對手，成長在富裕家庭，自小擁有讓人羨慕的才華。
2025下半年韓劇推薦8.《我的青春》
預計播出時間：9/5
主演卡司：宋仲基、千玗嬉
《我的青春》由吸睛卡司：宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演！劇情講述支撐彼此人生最黑暗時期的初戀，時隔十多年後重逢，再次描繪花樣年華的故事。宋仲基飾演「宣佑海」曾經是閃耀一時的人氣童星，爾後逐漸被人們遺忘，現在是小說家兼花卉設計師，在平靜地度過第二人生時，成濟妍突然出現，讓他再度想起過去的人生。千玗嬉飾演「成濟妍」曾在富裕家庭裡無憂無慮地長大，但一瞬間家道中落，她現在活得比任何人都還要激烈！身為被現實追趕、只關注成功的娛樂公司經紀人，她找到了宣佑海並打破了他的平靜，但隨著兩人糾纏在一起，成濟妍也重新審視自己的過去發生了變化。
2025下半年韓劇推薦9.《颱風商社》
預計播出時間： 9/27
主演卡司：李俊昊、金敏荷
《颱風商社》陣容，男女主角確定由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF 破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！琴世祿飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？
2025下半年韓劇推薦10.《月亮在江邊流淌》
播出時間： friDay影音，11/8 起獨家跟播
主演卡司：姜泰伍、金世正
《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為古裝劇作品，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！
2025下半年韓劇推薦11.《許願吧，精靈》
預計播出時間： 10/3
主演卡司：金宇彬、裴秀智
《許願吧，精靈》為《黑暗榮耀》編劇金銀淑最新力作！並聯手《雞不可失》《浪漫的體質》的李炳憲導演打造奇幻愛情浪漫喜劇！值得注意的是，男女主角確定由金宇彬&裴秀智主演，兩人是繼8年前虐戀韓劇《任意依戀》二搭合作，消息一出掀起熱議！劇情講述感情過剩的「Genie精靈」和缺乏感情的「佳英」掌握彼此的生死權力，許下三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！金宇彬飾演「Genie」為神燈精靈，會因為理解別人的心情而過度投入，秀智飾演精靈「佳英」把 Genie 從刑罰中救出，在情感上面有著缺陷。
2025下半年韓劇推薦12.《宇宙Marry Me》
預計播出時間： 10/3
主演卡司：崔宇植、庭沼珉
《宇宙 Marry me》確定由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演！兩人將共譜「假新婚夫妻羅曼史」！劇情講述一對男女為了守住最高級婚房贈品，將展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」的生存浪漫喜劇，所展開甜蜜而緊湊愛情故事！崔宇植飾演「金宇宙」擁有80年傳統的韓國第一糕點店「明順堂」的第四代獨子，也是前途無量的行銷組組長、庭沼珉飾演「柳美里」經歷未婚夫出軌而解除婚約，又遇上新婚房租賃詐騙的設計師。為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚。
2025下半年韓劇推薦13.《討厭的愛情》
預計播出時間：10/27
主演卡司：李政宰、林智妍
李政宰與林智妍確定合作主演新劇《討厭的愛情》，兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！該劇由《無法抗拒的他》、《好搭檔》金佳藍導演執導，《車貞淑醫生》鄭汝朗編劇執筆，預計在今年下半年首播！劇情講述，李政宰飾演想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員「林賢俊」，和林智妍飾演的「魏貞淑」從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！林賢俊渴望從刑偵劇轉型為浪漫愛情劇演員，而魏貞淑則在被降職後，仍堅持揭露娛樂圈的真相，兩人從互相嫌棄，到逐漸陷入戀愛的大人系羅曼史！
2025下半年韓劇推薦14.《模範計程車3》
預計播出時間：11/4
主演卡司：李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍
人氣漫改劇《模範計程車》系列，相當受到觀眾喜愛與歡迎！《模範計程車3》確定在今年下半年回歸！第三季由《浪漫醫生金師傅3》共同導演姜寶承執導，《模範計程車2》吳相浩編劇回歸執筆！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍回歸主演！《模範計程車2》大結局文彩元出場為第三季埋下伏筆，在第二季大結局，以新聞報導帶出一則「軍中性暴力」案件，金道奇換上全身軍裝以軍事監察科身分再次進入軍中，接著文彩元正式登場，在劇中飾演「朴俊京」，兩人軍中悲傷對視，文彩元更看似眼眶含淚向金道奇敬禮，文彩元出演第二季大結局，以新的委託案「黃藝利中士命案」埋下第三季伏筆，而金道奇也說：「5283開始行動！」
2025下半年韓劇推薦15.《等待京道》
預計播出時間：12月
主演卡司：朴敘俊、元志安
JTBC新劇《等待京道》正式官宣男女主角選角陣容，確定由朴敘俊搭檔元志安主演！該劇由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！
2025下半年韓劇推薦16.《親愛的X》
預計播出時間：2025下半年
主演卡司：金裕貞、金永大
漫改劇《親愛的X》確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛主演，並由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！該劇根據同名網漫改編，《親愛的X》劇情以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，劇情相當灑狗血，將有淒美又慘烈的愛情故事即將上演，金裕貞變身絕世惡女「白雅珍」，是一名為了生存戴著面具的女人，有著「反社會人格」！金永大飾演「尹俊瑞」是一名癡情人物，守護在白雅珍身邊寸步不離，黃寅燁將在《親愛的X》劇情後半部登場，特別出演神秘角色「許仁康」為劇情注入緊張感角色，眾人共譜演藝界驚悚狗血愛情故事！
2025下半年韓劇推薦17.《愛情怎麼翻譯？》
預計播出時間：2025下半年
主演卡司：金宣虎、高允貞
《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，為《德魯納酒店》、《還魂》的洪氏姊妹洪貞恩和洪美蘭編劇最新力作，並聯手《契約友情》、《紅丹心》導演柳英恩執導，該劇更遠赴義大利、加拿大等地取景，劇情講述一名會多國翻譯的翻譯員，擔任國際頂級女明星的翻譯後，兩人展開不可預測的浪漫喜劇。金宣虎飾演「周浩鎮」是一名菁英翻譯員，會多達英語、日語、義大利文等多重語言的翻譯員，高允貞飾演頂級女明星「車武熙」個性活潑可愛，周浩鎮在擔任頂級女明星的翻譯後，展開一連串心動又爆笑喜劇羅曼史！
2025下半年韓劇推薦18.《暴風圈》
預計播出時間：2025下半年
主演卡司：全智賢、姜棟元
史無前例歷代級組合即將登場！兩大頂級男女神全智賢與姜棟元將合作新劇《暴風圈》(北極星)，該劇為諜報愛情故事，《暴風圈》編導也是強強聯手，由電影《分手的決心》編劇鄭瑞景執筆，並由《淚之女王》導演金熙元聯手打造，編導也是繼《小女子》後二搭聯手，黃金陣容編導值得期待！該劇為諜報愛情故事，劇情刻劃失去自身認同感的間諜們，開始尋找自身的故事，上演緊張刺激的諜報愛情片，劇情以現代韓國為背景，講述全智賢飾演事業有成的外交官+前駐美大使「徐聞柱」，和姜棟元飾演的國際特工「白山湖」之間的故事！他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相！
2025下半年韓劇推薦19.《操控遊戲》
預計播出時間：2025下半年
主演卡司：池昌旭、都敬秀
男神池昌旭可以說是成為Disney+的兒子也不為過，一連帶來許多新作都是Disney+原創內容，包括《惡中之惡》、《江南B-Side》等作，而最新作確定出演Disney+新作《操控遊戲》，並將與都敬秀(D.O.)強強聯袂主演！講述因為滔天罪名而坐了冤獄的泰中，發現自己跌落谷底是由一個名為約翰的神祕人物所精心策劃！在復仇心的驅使下，泰中打算讓約翰付出代價！池昌旭展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身成擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者，展現嶄新的一面！都敬秀也將在《操控遊戲》破格變身，飾演一名超級大反派，將人們生活雕刻，打造出現實地獄的設計者，這也是都敬秀出道以來首次挑戰反派，將在新劇展現從所未見的新樣貌，都敬秀反派變身掀起各界的期待！
2025下半年韓劇推薦20.《韓國製造》
預計播出時間：2025下半年
主演卡司：玄彬、鄭雨盛
犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在《韓國製造》中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪的1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！
以上就是即將在2025下半年陸續公開的吸睛韓劇陣容們，就讓我們好好期待這些新劇陸續播出吧！
