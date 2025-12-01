【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、高雄夢時代OPEN!大氣球、仙草花節、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
第18屆「高雄夢時代OPEN!大氣球遊行」將於12月13日閃耀登場，今年推出20組巨型大氣球踏街亮相，白天OPEN!大氣球遊行及首次於遊行後舉辦夜間演唱會，一次嗨翻高雄夢時代大道，感受最歡樂的年末氣息！此外，今年也是OPEN將的20歲生日，與大氣球遊行一同迎來重要里程碑。
活動時間：12/13
來到沐心泉可以享受以大自然為伍的樂趣，沿著園區設計的木階，漫步在環花步道旁，能欣賞百花爭豔的美景，一年四季花開不斷，2～3月是櫻花季、4～5月是螢火蟲季及油桐花季、5～8月是金針花季、12月可賞白雪木，還有玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，讓人流連忘返。
活動時間：即日起～2026/1/4
冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。
活動時間：即日起～2026/3/4
奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，並將於11月26日中午12:00開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。
活動時間：2025/12/12～2026/5/17
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，13米高聖誕樹與氛圍感滿滿造景，今年歲末聖誕節一定要前往踩點、打卡！
活動時間：即日起～2026/1/1
台中的冬日祭典之一2025「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」，邁入第16年，於今( 21) 日正式開村，展現聖誕溫馨熱鬧氛圍，也是民眾在台中必「遊」的打卡點，今年的草悟聖誕村延續品牌精神「Incredible Life, Incredible Season」，沿街光景、聖誕裝置外，還有交換禮物活動與購物美食等多元動，結合藝術、生活等聖誕節慶體驗！其中最受矚目就是七米高的聖誕樹會定時飄雪，而且250米長「光之道」真的超級浪漫，是台中旅遊非「道」不可的地方，每個角落都能成為美照、美景的場域！
活動時間：即日起～2026/1/5
仙草花季到來，桃園楊梅夢幻的仙草花海在冬日陽光下輕輕搖曳，像是把整座小鎮點綴得更加柔軟。沿著街巷走進楊梅故事園區，舊宿舍化身文創基地，咖啡香在老屋間漫漫飄散；中午到百年三合院的八方園客家餐廳品嚐古厝裡的家鄉味，順訪落羽松秘境，欣賞深秋漸層染色的靜美時刻。
活動時間：即日起～12/7
仙草花期，主要是在秋末至初冬開花，每每花季期間，呈現大片浪漫的紫色花田，常被稱為「台版普羅旺斯」！而「2025桃園仙草嘉年華」，將於11月22日起至12月7日，在楊梅休閒農業區盛大登場，目前花開5成，若天氣穩定，預計11月底至12月初為最佳賞花期，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，值得一提的是──與仙草花同個色系的「酷洛米」成為今年的護花使者，不僅在仙草花海現場設置了8大酷洛米主題裝置藝術，與花田美景融合，周末假期也邀請「酷洛米」在浪漫粉紫花海中與您相見歡。
活動時間：即日起～12/7
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。
活動時間：2025/11/29～12/14
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。
活動時間：即日起
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。
活動時間：即日起
台中的冬日祭典之一2025「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」，邁入第16年，於今( 21) 日正式開村，展現聖誕溫馨熱鬧氛圍，也是民眾在台中必「遊」的打卡點，今年的草悟聖誕村延續品牌精神「Incredible Life, Incredible Season」，沿街光景、聖誕裝置外，還有交換禮物活動與購物美食等多元動，結合藝術、生活等聖誕節慶體驗！其中最受矚目就是七米高的聖誕樹會定時飄雪，而且250米長「光之道」真的超級浪漫，是台中旅遊非「道」不可的地方，每個角落都能成為美照、美景的場域！
四重溪溫泉公園位於屏東車城的溫泉路玉泉巷，是屏東免費溫泉泡腳、悠閒散步的絕佳景點。而每年冬天「四重溪溫泉季」更是南台灣的溫泉盛事，我今年是第一次參加「四重溪溫泉季」，四重溪溫泉公園在夜間燈光點亮後，燈飾沿著步道鋪展，層層疊疊、流光溢彩，真的浪漫又夢幻，很有氣氛呀～
活動時間：即日起～2026/3/1
華泰名品城迎接聖誕與10週年紀念，今年以百老匯風格打造全台最好逛的聖誕購物村！不僅有20米高的「飄雪穿越聖誕樹」於二期廣場回歸，一期也推出「Gloria Xmas Hotel」、三期則打造「百老匯聖誕舞台」共3大美式耶誕主場景。同步登場的還有異國聖誕小木屋市集，以及「Gloriday聖誕大遊行」等多項聖誕亮點必追！
活動時間：即日起～2026/1/1
經典必訪蒜香藤花海綻放了！「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」擁有綿延約200米的蒜香藤花海步道，近期迎來罕見3度開花，快參考本篇最新美圖，把握限時花期前往取景！
活動時間：即日起
南投年度壓軸花卉盛會「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」即將於11月22日至12月7日登場！今年以「花繪調色盤 色號#2025」為主題，推出兩大特色展區，集結在地花卉產業、社區力量與藝術創意，邀請全台民眾一同走進花之都埔里，沉浸於花卉與自然交織的多彩風景。
活動時間：即日起～12/7
2025「山谷燈光節」於11月29日展開，活動現場不僅能賞位於海拔近2000公尺、高達28米的雙聖誕樹，還能打卡3大燈飾裝置，快將聲光秀及演唱會時間一同筆記起來！
活動時間：2025/11/29～2026/1/25
「2025花蓮太平洋溫泉季」活動將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒，帶領旅人泡進自然、走進縱谷的雙泉慢旅。
活動時間：即日起～12/21
2025「台茂購物中心」聖誕檔期即日起至2026年1月4日展開，現場不僅能打卡由500隻粉紅小熊所組成、高達8米的聖誕樹等5大亮點，還能賞3000發聖誕煙火秀！
活動時間：即日起～2026/1/4
信義區新光三越聖誕樹亮燈了，跟往年一樣，在正式亮燈前已開始進行試燈，11月17日起晚間已可看見A11靠近香堤廣場的聖誕樹亮燈了，引發許多路過的民眾提早搶先拍，拍照人潮也相對少，而今年正式點燈的日期、時間也已經公布，新光三越更邀請到男團U:NUS到場擔任聖誕點燈大使，勢必引發粉絲與信義區人潮一同共襄盛舉。
活動時間：即日起
隨著秋意漸濃，台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」即將於11/28～12/14在士林官邸公園登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，踏入由菊花與藝術交織而成的夢想國度，在15個風格迥異的展區中展開一場如詩如畫的花藝冒險。
活動時間：11/28～12/14
2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節「獅潭花饗宴」11/29～12/14浪漫來襲！紫色花海仙氣滿滿、地景打卡點、遊戲闖關集點、週末限定市集&表演，堪稱苗栗最盛大、最好玩的花海盛宴，全臺灣最具創意的仙草美食盛宴，一起到苗栗獅潭鄉感受仙草花海的浪漫。
活動時間：11/29～12/14
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。
活動時間：即日起～12/7
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待已久的採草莓體驗。
活動時間：2025年12月起～2026年5月
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！
活動時間：即日起
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，13米高聖誕樹與氛圍感滿滿造景，今年歲末聖誕節一定要前往踩點、打卡！
碧潭變得熱鬧可愛起來！除了天鵝船悠悠划出的浪漫風景，還有超萌的「水豚君」登場，將碧潭變成療癒系的水豚樂園。全台唯一的復古人力擺渡船，可搭到碧潭岸邊「灣潭兒童遊戲場」，「獅仔頭登山步道」，可以輕鬆漫步、親近自然，享受一場結合可愛、懷舊與戶外活力的新店碧潭一日遊。
活動時間：即日起～12/28
備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！
活動時間：即日起～2026/2/22
漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！
活動時間：即日起
巨型燈海聖誕樹拍起來太壯觀！「新光三越 台南西門新天地」今年有別以往的實體聖誕樹造景，採用燈海在建築外牆上打造30米、南台灣最高的聖誕樹，快將雪花秀時間及順遊景點筆記起來，前往捕捉浪漫氛圍美照！
活動時間：即日起～2026/1/2
不只與迪士尼合作推出「捷伴萌寵派對趣」彩繪列車與特別活動，台北捷運更聯手迪士尼一同迎接《動物方城市2》上映，11月5日起至2026年1月15日於中山站4號出口旁，打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，聖誕樹週邊還有相關造景與彩繪壁畫，粉絲一定要找機會去拍照打卡！
活動時間：即日起～2026/1/15
2025「SKM Park Outlets 高雄草衙」聖誕造景登場，今年打造8米雪境聖誕樹、北極熊冰屋等主題造景，快將6大打卡亮點及雪花音樂秀時間筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！
活動時間：即日起～2026/1/1
「2025新北歡樂耶誕城」於11月14日至12月28日展開，屆時將點亮 LINE FRIENDS 馬戲團聖誕樹主燈，並搭配光雕投影秀及多場系列活動，快將現場美圖一同筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！
活動時間：即日起～12/28
近距離銀杏樹海拍起來太夢幻！「武陵農場」擁有全台灣少數銀杏林密集且集中的地方，同期還可賞浪漫楓紅等多種秋季美景，快將最新美圖及花況筆記起來，把握賞期上山療癒一下！
活動時間：即日起
喜迎年末聖誕跨年氛圍，台北車站大廳也樹立起22米高的聖誕樹，是全台室內最高的聖誕樹，由6萬顆燈泡打造，11月6日晚間正式亮燈，亮燈儀式還邀請到金曲歌王盧廣仲到場，以「當微風點亮車站 When Breeze Lights Up the Station」為主題，點亮屬於冬日的希望與祝福！
活動時間：即日起～2026/1/2
經典必訪落羽松景點開園了！「后里泰安 羽粼落羽松」種有超過800棵落羽松，今年更設有偉士牌機車等5大美拍亮點，快將園區最新情報一同筆記起來，前往捕捉秋冬限定美照！
活動時間：即日起
「2025新北歡樂耶誕城」活動將自11/14～12/28盛大展開，連續45天一起來同樂，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP品牌合作，打造可愛趣味的各式裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域，營造繽紛璀璨的耶誕節慶氛圍！
活動時間：即日起～12/28
進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！
活動時間：即日起～2026/4
備受矚目【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】傳出海外首站於台灣登場後，許多人皆相當期待，主辦單位公布活動11月12日起於新光三越台北信義新天地A11-6F開展，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，帶領粉絲一同探索Hello Kitty的魅力風采！
活動時間：即日起～2026/1/11
不只台南有巨大水豚出沒安平！來自日本的超人氣插畫IP「水豚君」也即將現身新北碧潭風景區和大家見面啦！活動將於10/24起展出至12月底，開幕當晚將帶來絢麗煙火秀，現場除了展示漂浮水面上、高達12公尺的呆萌水豚君氣偶，陸地還有多位水豚好朋友也會一起出現，每逢週末假日都有市集進駐，更有「水豚君快閃店」可以逛！趕緊一起來看看吧～
活動時間：即日起～12/21
今年秋冬，新店碧潭於10月24日起至12月21日將迎來新佳賓，這位「紅人」來自充滿療癒風情的日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」，將進駐碧潭地景裝置展與大家見面，在新北碧潭大展爆棚的萌魅力，活動期間於每晚6時至10時點燈，將與粉絲們相約共度暖心時光。
活動時間：即日起～12/21
滿版芒草山坡大景這裡拍！「中湖戰備道」沿途擁有遍布山頭的銀白芒草花海，這裡也能取景S彎延伸感道路，被網友譽為「陽明山最美公路」，快將10大取景範本筆記起來，找個好天氣上山拍美照！
活動時間：即日起
滿版芒草山坡美景太夢幻！陽明山芒草花季於每年10至11月左右展開，其中大屯山步道沿途不僅可賞銀白芒草花海，還能眺望台北盆地美景，快將美拍必訪草原步道一同筆記起來，找個好天氣前往賞景！
活動時間：即日起
秋天的陽明山，除了滿山芒花搖曳生姿，更藏著許多值得細品的秘境。不論是能俯瞰台北夜景的露營地、結合藝術與自然的美術館，或是溫泉旅宿與特色咖啡廳，都是週末放空的絕佳選擇。沿著山路蜿蜒而上，白色芒花隨風起舞，彷彿走進雲霧仙境。
活動時間：即日起
北台灣最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」盛大登陸台北101購物中心5樓！近千台扭蛋機整齊排列，堆疊出壯觀的「扭蛋海」景象，集結吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、寶可夢以及HOLOLIVE等人氣IP，讓粉絲一次轉遍最夯主題。現場更打造巨型扭蛋打卡區，讓扭蛋迷沈浸超夢幻的扭蛋宇宙！
活動時間：即日起～2026/3/31
桃園市立美術館自2025年10月1日起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」（10/1起），第一個星期五訂為「里民日」（10/3起），桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館都能免費參觀，將先試行至2025年12月31日止。桃園市市民及在地里民可多多利用市民日First Wednesday、里民日First Friday優惠！
活動時間：即日起～12/31
台北的秋天正悄悄展開，銀白芒花在微風中搖曳，夕陽灑落山巒，構築出最迷人的季節風景。搭乘捷運即可輕鬆抵達多處秘境，不論是暖心的森林系咖啡館，還是療癒身心的溫泉，都能感受秋日的溫柔氛圍。
活動時間：即日起
為促進臺韓觀光旅遊交流，即日起至115年8月30日止，台北捷運公司與桃園捷運公司、韓國機場鐵路公司(AREX)，首度聯手推出「臺韓旅行套票」，整合3家公司旅遊票券，提供旅客最高可享9折優惠，由票券平台KKday與Klook銷售，整合多元運輸，提供往返臺灣與韓國的旅客舒適便捷的交通服務。
活動時間：即日起～2026/8/30
「2025-2026台灣好湯」啟動儀式，將於2025年9月6日在知本溫泉區知本金聯世紀酒店正式啟動。交通部觀光署一次串聯全台19大溫泉區泡湯、吃美食、玩遍台灣，還有總額超過百萬好禮等你抽！今年主打「溫泉美食」、「健康養生」，不只秋冬，四季都能享受暖呼呼的療癒泡湯時光，活動期間不但有跨區優惠、特色二日遊行程，還推出三大線上抽獎活動，日本來回機票、星級住宿券通通有機會帶回家！
活動時間：即日起～2026/3/31
年度必拍裝置藝術同框稻田山景的時刻來了！2025縱谷大地藝術季於7月1日展開，今年以3大主題、12組藝術家、6個國家，打造出12件地景藝術作品，快將本篇美圖及作品位置筆記起來，出發賞景拍美照！
活動時間：即日起～12/31
台北小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園，首度攜手知名地標台北101，推出超值套票優惠，採線上售票，即日起可至「Stage 101」線上平臺購買，並同步預約入場時段，開放預約日期自7月15日至12月31日止，暢遊台北三大景點！
活動時間：即日起～12/31
💡【玩樂行事曆】每月幫大家整理懶人包，活動資訊一次看不漏接！
資料整理：Vinge
