【2025飯店推薦】聖誕跨年、新春出遊！8家星級飯店年末優惠直降29折起、限定期間享8折｜揪愛Mei推好物
阿里山英迪格、太魯閣晶英酒店、福朋喜來登...一泊一食最低$6,660起
趁著歲末旅遊平台紛推折扣，想要提早規畫出遊，迎接2026，現在就可以預訂飯店旅宿，「揪愛Mei」精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低2.9折起就能入住！
飯店推薦#1 日月潭雲品溫泉酒店
坐落於日月潭畔的雲品溫泉酒店，以環繞式的湖光山色，洗滌旅人身上的塵囂煩惱。在這裡，你可以盡情飽覽粼粼湖景與青巒疊嶂交織出的絕色景致，亦能待在房內的小湯屋裡徹底放鬆，享受日月潭第一座天然泉池的溫潤呵護。退房後，別忘了繼續賴在日月潭，無論是隨行漫步湖畔或騎乘自行車環湖，都是一場超Chill的慢活體驗。
★日月潭雲品溫泉酒店｜最低4.6折起｜湖景豪華套房
原價NT$69,400↘最低NT$31,626起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#2 阿里山英迪格酒店
被蓊鬱山林環抱的阿里山英迪格酒店，宛如遺世獨立的風格秘境。台灣藍鵲、螢火蟲、春櫻...在地特色，幻化為酒店的設計符碼，藏匿於不經意的細節中，令人驚喜不斷。晨曦時分，推窗望外，即是雲海畫卷；午後，躍入頂樓無邊際溫水泳池，遠眺山巒，盡享芬多精的洗禮。當夜幕低垂，在高空酒吧小酌片刻，滿天星光伴人入夢。獨一無二的山林奢享體驗，盡在此處。
★阿里山英迪格酒店｜僅剩五間｜雙人標準床
原價NT$23,608↘最低NT$18,560起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#3 北投麗禧溫泉酒店
年末想慰勞一整年辛苦的自己，溫泉酒店是個不錯的選擇！北投麗禧溫泉酒店位於台北市近郊，只要攜帶輕便行囊，跳上捷運，再轉搭飯店接駁車，即可輕鬆抵達，適合不愛出遠門的人。此處離塵不離囂，依傍著青翠山巒，大片落地窗將戶外綠意引入室內，打造與自然共生的療癒空間。這裡擁有露天風呂與戶外溫泉池、泳池，沉浸於特有的白磺泉暖湯，洗去一身疲憊，身心靈獲得全然釋放，時光彷彿嘎然靜止。
★北投麗禧溫泉酒店｜新春泡湯｜豪華雙人床｜一泊一食
原價NT$1,8400↘最低NT$11,941起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#4 太魯閣晶英酒店
太魯閣的美，聞名國際，不少觀光客都指名前來。而座落於壯麗峽谷之中的太魯閣晶英酒店，，更是驚艷世人的絕美旅宿代表。待在這，除了親身感受大自然的鬼斧神工，也能盡情享受館內的多元設施與豐富體驗：免費參與晨間／月光瑜伽、精油舒壓按摩教學、體驗露天星空影院；若想探索太魯閣之美，亦可自費參加周邊景點半日遊。
★太魯閣晶英酒店｜3.3折入住園景房｜最後3間快搶
原價NT$20,000↘最低NT$6,518起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#5 花蓮瑞穗天合國際觀光酒店
想要滿足另一半的公主夢，大推花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，讓人彷彿一秒飛到歐洲！漫步這座佔地兩萬坪的莊園式渡假村，首先映入眼簾的是宛如城堡的主建物，大廳中庭挑高27米，華麗又氣派。園區內處處是打卡熱點，情人天空步道、永恆教堂、歐風小舖......異國風情滿滿，拍美照絕對別錯過！逛累了，有當地知名的地底泉脈「黃金湯」能舒緩疲勞，在夢幻氛圍下，享受公主般的奢華待遇。
★花蓮瑞穗天合國際觀光酒店｜6個月以來最低價2.9折｜城堡溫馨家庭房(上限2人)
原價NT$40,000↘最低NT$11,547起｜👉點我一鍵下訂
飯店推薦#6 礁溪老爺酒店
宜蘭礁溪老爺酒店歷經20年最大規模封館改裝，2025年初終於全面整修完畢。煥然一新的洋式客房，以「與自然共存」為設計核心，透過降低家具高度，讓視野更加開闊，硬體設備也全面升級。旅客最愛的洞天風呂、戶外野天泳池Spa區、育樂中心，亦是本次改裝重點；全新打造的「茶寮清泉」餐飲空間，則提供雅緻的品茗體驗。壯麗的景色、溫泉池、SPA療程，以及五峰旗瀑布等附近的景點，新春就來這裡體驗由內而外精緻升級的日式款待吧。
★礁溪老爺酒店｜新春出遊｜6.3折｜晚餐+早餐｜標準套房
原價NT$20,597↘最低NT$12,997👉點我一鍵下訂
飯店推薦#7 華泰瑞苑墾丁賓館
被不少網友評為「墾丁最美飯店」的華泰瑞苑墾丁賓館，前身為蔣公行館，依傍大尖山翠意、坐擁大灣海景，山海風光盡收眼底，天生自帶不凡的度假氛圍。簡約而富有設計感的空間，搭配溫潤木質元素，營造出寧靜舒適的環境，一踏入就讓人放下所有煩憂。講究品味的風格的你，一起造訪此處，感受南台灣的熱情活力吧。
★華泰瑞苑墾丁賓館｜期間限定減價20%！5.4折起｜雙人入住園景房
原價NT$11,521↘最低NT$6,261起👉點我一鍵下訂
飯店推薦#8 八里福朋喜來登酒店
2023年才開幕的八里福朋喜來登酒店，一舉躍升為淡水、八里最新地標，擁有依山傍海的絕佳地理位置，最大亮點就屬頂級套房內的L型落地窗，白晝盡覽淡水河的壯闊，夜晚則沉醉於璀璨夜景。周邊景點豐富多元，無論是沿著河岸騎鐵馬漫遊、到十三行博物館來趟文化之旅，可動可靜，滿足家人們的不同喜好。
★八里福朋喜來登酒店｜雙人入住｜一泊一食 最低NT$6,660起👉點我一鍵下訂
（以上優惠價欲訂從速、售完即止；價格請以當下網頁標示為主）
