【2025 MBC演技大賞】5組最佳韓劇CP名單出爐：徐康俊&秦基周《臥底高中》、姜泰伍&金世正《月亮在江邊流淌》都入圍了！

【文/少女心文室】2025進入最終倒數！韓國電視台在年末都會舉行演技大賞，MBC電視台也正式公開今年2025年的演技大賞最佳韓劇CP名單！包括李世榮&羅人友《加州汽車旅館》、徐康俊&秦基周《臥底高中》、李彩玟&盧正義《芭妮與哥哥們》、李先彬&金永大《走到月亮為止》、姜泰伍&金世正《月亮在江邊流淌》等韓劇CP卡司入圍，不曉得哪對CP組合是你的最愛呢？

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP 1.《加州汽車旅館》李世榮&羅人友

《加州汽車旅館》為今年1月開播韓劇！該劇全劇共12集，由羅人友、李世榮主演！兩人的CP火花感非常強烈，超盟身高差深受觀眾喜愛！劇集改編自韓國作家沈允瑞小說《Home，Bitter Home》，劇情講述李世榮飾演的「池江熙」在經營鄉郊汽車旅館的家庭中出生和成長，但她因故決意拋下親人和初戀離開家鄉，羅人友飾演的「千延秀」為李世榮初戀，池江熙在時隔12年後被迫重返舊地，再次與初戀重逢的鄉土浪漫愛情故事！《加州汽車旅館》最高收視為6.0%，在台由friDay影音獨播！

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP《加州汽車旅館》李世榮&羅人友

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP 2.《臥底高中》徐康俊&秦基周

《臥底高中》(Undercover High School)為今年2月開播韓劇！該劇為徐康俊退伍首作搭檔秦基周主演新劇！《臥底高中》全劇共12集，為一部校園動作喜劇，由《真劍勝負》編劇林永彬，與《夜晚盛開的花》崔正仁導演執導，聯手打造！劇情講述爲了追蹤消失的金條，徐康俊飾演的國情院要員隱瞞身份「僞裝」成高中生潛入校園，展開作戰計畫，繼而與班導師秦基周展開校園爆笑喜劇，兩 人共譜另類「偽師生戀」劇情！《臥底高中》最高收視落在8.3%，在台由friDay影音獨播！

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP《臥底高中》徐康俊&秦基周

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP 3.《芭妮與哥哥們》李彩玟&盧正義

《芭妮與哥哥們》為今年4月開播韓劇！該劇改編自同名人氣網路漫畫，由盧正義、李彩玟、趙俊英、金賢鎮、洪民基等新生代帥哥美女演員共同主演。主軸圍繞在盧正義飾演的一名女大生「芭妮」，在大學校園裡周旋多名帥哥的甜寵浪漫羅曼史！平凡的21歲女大學生芭妮，第一次戀愛失敗成為黑歷史，沒想到突然間和魅力十足的多樣男人們交織在一起，所展開尋愛羅曼史，究竟芭妮會情歸何處呢？《芭妮與哥哥們》最高收視落在1.3%。

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP《芭妮與哥哥們》李彩玟&盧正義

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP 4.《走到月亮為止》李先彬&金永大

《走到月亮為止》為今年9月開播韓劇！該劇由李先彬、羅美蘭、趙雅蘭、金永大主演，該劇由改編自張留鎮的小說《我們去月球吧》，並由吳達英執導，該劇講述了一個與充滿美食、美麗衣服和鞋子的豐裕世界不同現實的故事。這是一個起伏、滑稽的投資生存故事，講述了三位女性的故事，她們是貧窮的上班族，光靠工資還不夠，她們夢想著在登上投幣列車時獲得人生的機會，因不穩定的雇用環境和公司內的不合理現象，以及不斷增加的家庭債務而日益貧困的青年們的生活，擁有普通欲望的人們開始特別旅行的故事！《走到月亮為止》最高收視為2.8%，在台由friDay影音、Hami Video等平台播出

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP《走到月亮為止》李先彬&金永大

2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP 5.《月亮在江邊流淌》姜泰伍&金世正

《月亮在江邊流淌》目前還在熱播當中，該劇由姜泰伍、 金世正主演，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失一名王世子，因為經歷了喪妻之痛，失去他最愛的嬪宮，所以讓他每晚都會做惡夢醒來，失去笑容的他，某天卻遇上與亡妻長得一模一樣的人，她是一個女褓富商，失去大部分記憶，某種契機下，兩人發生 靈魂互換，世子失了笑容、內心封閉，女主外表明朗卻背負記憶空白，當靈魂互換後，兩人開始從對方的視角重新體會彼此人生，並逐步產生感情與變化。《走到月亮為止》最高收視為6.1%，在台由friDay影音獨播！

以上就是2025 MBC演技大賞最佳韓劇CP入圍名單，不曉得你心目中最愛的CP組合是哪對呢？

