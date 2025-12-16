【2025 SBS演技大賞】6對最佳韓劇CP名單出爐：張基龍&安恩真《一吻爆炸》PK韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》人氣大比拚！

《宇宙Marry Me？》、《一吻爆炸》、《我的完美秘書》劇照

【文/少女心文室】2025進入最終倒數！韓國電視台在年末都會舉行演技大賞，SBS電視台也正式公開今年2025年的演技大賞最佳韓劇CP名單！包括李浚赫&韓志旼《我的完美秘書》、朴炯植&洪華妍《寶物島》、陸星材&苞娜《鬼宮》、崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me？》、朴持厚&夏唯俊《月亮在江邊流淌》、張基龍&安恩真《一吻爆炸》等韓劇CP卡司入圍，不曉得哪對CP組合是你的最愛呢？

2025 SBS演技大賞6對最佳韓劇CP入圍名單出爐

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 1.《我的完美秘書》李浚赫&韓志旼

《我的完美秘書》為今年1月開播韓劇，該劇由李浚赫、韓志旼主演，該劇為大人系羅曼史韓劇，韓志旼變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，短短五年內就把公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱獵人頭公司CEO，但卻有著不為人知傷痛！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！李浚赫展現前所未有深情暖男面貌，溫柔照顧滿是傷痕的韓志旼，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷啊！《我的完美秘書》最高收視為12.0%，在台由Hami Video獨播！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《我的完美秘書》李浚赫&韓志旼劇照

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 2.《寶物島》朴炯植&洪華妍

《寶物島》為今年2月開播韓劇！該劇由朴炯植、許峻豪、洪華妍主演，並由《金錢之花》編劇李明熙和《軍檢察官多伯曼》導演陳昌圭合作打造！劇情結合了黑化復仇、政治陰謀、企業鬥爭等內容，圍繞著一筆價值 2 兆韓元的秘密資金展開的權力鬥爭，各方勢力在金錢與權力的遊戲中互相角力與利用！男主角朴炯植上演大尺度情愛戲，祭出吻戲+床戲，成人模式回歸！朴炯植裸身大曬壯肌與洪華妍一起洗鴛鴦浴、狂吻示愛，沒想到當他發現被身邊所有夥伴陷害之後，決心向大山集團高層以及昔日恩師展開反擊！《寶物島》最高收視為15.4%，在台由Disney+獨播！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《寶物島》朴炯植&洪華妍劇照

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 3.《鬼宮》陸星材&苞娜

《鬼宮》由苞娜(金知妍)、陸星材、金智勳主演！該劇劇情設定相當神秘奇幻，《鬼宮》是一檔奇幻愛情古裝羅曼史，由《哲仁王后》導演尹成植執導，聯手編劇尹秀晶合作打造！劇情講述的是拒絕靈媒命運的「巫女」汝利、被「惡神蟒蛇」姜哲附身的尹甲、對王室懷恨在心的「八尺鬼」，各種鬼怪相遇後，身體和靈魂緊緊糾纏在一起的肉身爭奪奇幻愛情故事，劇情相當跳脫框架，有許多奇幻驚悚視覺特效登場！《鬼宮》最高收視為11.0%，在台由中華電信MOD與Hami Video獨播！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《鬼宮》陸星材&苞娜劇照

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 4.《宇宙Marry Me？》崔宇植&庭沼珉

浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！《宇宙 Marry me？》最高收視為9.1%，在台由Disney+獨播！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《宇宙Marry Me？》崔宇植&庭沼珉劇照

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 5.《四季之春》朴持厚&夏唯俊

《四季之春》為青春校園韓劇，由李承協、朴持厚、河有俊主演！劇情講述K-POP頂級樂隊頂級明星「四季」被迫展開大學生活，繼而在校園裡組建了一支四人混合樂隊，眾人透過音樂成長的故事。李承協飾演「太陽」出身醫生世家，在大一時憑實力成為樂隊隊長，是個充滿領袖風範的吉他手，雖然按照父親的期望進入醫學院，但對音樂懷抱熱情，與四季展開競爭！朴持厚飾演「金春」為打工達人，生活能力滿點，在樂團擔任主唱兼鍵盤手，是個作曲天才！夏唯俊飾演「四季」K-POP最佳樂團「The Crown」主唱兼吉他手，相當有人氣！但卻一次突如其來的事故後，在經紀公司的安排下，就讀韓州大學，並開始與金春產生交集！《四季之春》最高收視為1.4%，在台由friDay影音、Hami Video、愛奇藝播出！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《四季之春》朴持厚&夏唯俊劇照

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP 6.《一吻爆炸》張基龍&安恩真

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間，擄獲不少觀眾的心！全劇共14集，劇情故事講述安恩真飾演的單身女子「高多林」與張基龍飾演的「孔志赫」兩人有著浪漫的邂逅，甚至認識不到幾天火速激吻滾床單，沒想到兩人之後再次遇見，竟然是上司與下屬身分，高多林為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚單親媽媽，甚至還有個孩子，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫後，讓兩人的辦公室職場生活徹底翻轉，繼而展開的社內羅曼史！《一吻爆炸》最高收視為6.6%[，在台由Netflix獨播！

2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP《一吻爆炸》張基龍&安恩真劇照

以上就是2025 SBS演技大賞最佳韓劇CP入圍名單，不曉得你心目中最愛的CP組合是哪對呢？

