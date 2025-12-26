【2026台南市長民進黨初選選戰】／林俊憲秀整合實力台南隊已成形！ 自許「中央、地方最強橋樑」資深媒體人：2028賴清德連任風向球！

2026民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲接受Yahoo《風向台灣》專訪時表示，自己是可以「超前部署」台南建設、連結中央資源的最佳人選。他更直球對決黨內外對手，痛批國民黨謝龍介「聽黨意刪台南預算」，也質疑黨內對手陳亭妃至今不敢承諾初選落敗後會支持贏家，呼籲「國民黨不怕民進黨任何人，只怕團結的民進黨。」

「國民黨只怕團結的民進黨」 林俊憲秀整合實力：已組成台南隊

面對黨內激烈的「憲妃之爭」，林俊憲喊話對手陳亭妃應遵守遊戲規則，「我認為所有的黨員都有遵守遊戲規則，還有接受初選結果的義務。」他質疑對方至今仍無法說出「我輸了支持你」的民主承諾，並且意有所指地提到，陳亭妃過去曾有兩次跑票紀錄，強調所有黨員都有接受初選結果的義務

立委林俊憲接受Yahoo《風向台灣》專訪

林俊憲強調自己現在已經組建好堅強的「台南隊」，「絕大部分的民進黨議員，除了議長選舉跑票的那幾個議員支持陳亭妃以外，其他的有25個支持我。除了有25個議員支持我，目前台南有三個立委支持我，我早就已經團結好。」林俊憲直言，「國民黨不怕民進黨任何人，只怕團結的民進黨。」

針對2026台南市長選戰，資深媒體人陳鳳馨指出，這場選舉對賴清德而言不僅是「本命區保衛戰」，更是嚴峻的「領導統御考驗」。他分析，若最終初選形勢出現逆轉，導致賴清德無法指派信任的子弟兵接班，這場選戰將演變成「由地方決定中央」的政治實力對抗，甚至可能直接決定賴清德2028年能否順利連任。

資深媒體人蘭萱也認為，在「形勢比人強」的現狀下，非賴系勢力的集結已是不容忽視的挑戰。這也說明了為何林俊憲不斷疾呼「選一個能團結民進黨的候選人」，因為這不僅關乎台南的延續執政，更攸關民進黨未來在賴清德領導下的派系整合與權力結構穩定。

台南將迎產業大爆發「把握賴執政黃金期」 林俊憲端：交通建設、溪北工業區

針對台南市政，林俊憲主張必須抓緊賴清德總統執政的黃金期，利用中央支持「超前部署」。他指出，隨著台積電、國家算力中心等重大投資落腳台南，基礎建設必須先行，特別是交通路網如北外環、國道八號改良及台86橋下道路等工程。

在產業佈局上，他規劃在曾文溪以北（溪北）開發新工業區，輔導傳統產業成為高科技供應鏈夥伴，並針對老人、婦幼提出條列式福利政策補足六都缺口。他表示，「當縣市長有一點很重要，一定要有中央關係爭取資源，賴總統當過市長當然支持台南，只有我能成為中央與地方最好的橋樑。」

痛批藍版財劃法是「南部災難」！林俊憲點名謝龍介：聽黨意刪台南預算

近日針對《財劃法》修法及年度總預算朝野再起對立，林俊憲直言《財劃法》將造成更嚴重的南北失衡，「就南部觀點來看這會是一個災難。」他分析，南科產值雖高，但企業稅收多繳在台北或新竹，地方卻要承擔水電、勞力與環境成本；且台南擁有全國第二高的農民人數（6.2萬人）及高達21%的老年人口，社福負擔沉重，若修法參數只看繳稅額，卻不納入商業產值與人口結構，對台南極不公平。

隨後重砲抨擊謝龍介「完全聽黨指揮」，林俊憲認為2026國民黨可能的潛在對手「只要想選就是謝龍介」，「就我對謝龍介的瞭解，其實龍介兄應該當一個網紅比當政治人物好。他現在是網路紅人，可惜他在立法院的表現...，大家可以看一下公民團體對於立委表現的評價，就看得出來。」

他舉例，文化部原定規劃在台南市的首府大學設立典藏中心的一億元預算，竟遭台北市立委王鴻薇刪除，而謝龍介身為台南出身的民意代表卻「投票支持」，完全聽從黨的指揮而無視地方需求，他痛批「莫名其妙！台北市的立委憑什麼刪台南的預算？謝龍介來自台南、受台南人栽培，應該顧地方嘛！」

再質疑國民黨介入民進黨初選 林俊憲疾呼「選能夠團結且勝選的候選人」

至於黨內競爭對手陳亭妃喊出「藍營剋星」、「五戰五勝謝龍介」，林俊憲不以為然反擊：「我也是跟國民黨選每次都贏啊！講這個多講的。」他指出，此次初選國民黨介入的手段「粗糙、明顯且赤裸裸，」林俊憲分析，國民黨的目標就是企圖拱出一位「初選會過、但大選會輸」的候選人，因為這些藍營灌水的票源在大選時勢必「回歸」謝龍介。他強調，民進黨2026在台南市長這局「第一個，要選一個能夠團結民進黨的市長候選人；第二個，要選一個能夠在大選贏得勝利的候選人，而不是靠國民黨介入初選出線的人。」