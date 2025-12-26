【2026台南市長民進黨初選選戰】／林俊憲秀整合實力台南隊已成形！ 自許「中央、地方最強橋樑」資深媒體人：2028賴清德連任風向球！
2026民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲接受Yahoo《風向台灣》專訪時表示，自己是可以「超前部署」台南建設、連結中央資源的最佳人選。他更直球對決黨內外對手，痛批國民黨謝龍介「聽黨意刪台南預算」，也質疑黨內對手陳亭妃至今不敢承諾初選落敗後會支持贏家，呼籲「國民黨不怕民進黨任何人，只怕團結的民進黨。」
「國民黨只怕團結的民進黨」 林俊憲秀整合實力：已組成台南隊
面對黨內激烈的「憲妃之爭」，林俊憲喊話對手陳亭妃應遵守遊戲規則，「我認為所有的黨員都有遵守遊戲規則，還有接受初選結果的義務。」他質疑對方至今仍無法說出「我輸了支持你」的民主承諾，並且意有所指地提到，陳亭妃過去曾有兩次跑票紀錄，強調所有黨員都有接受初選結果的義務
林俊憲強調自己現在已經組建好堅強的「台南隊」，「絕大部分的民進黨議員，除了議長選舉跑票的那幾個議員支持陳亭妃以外，其他的有25個支持我。除了有25個議員支持我，目前台南有三個立委支持我，我早就已經團結好。」林俊憲直言，「國民黨不怕民進黨任何人，只怕團結的民進黨。」
針對2026台南市長選戰，資深媒體人陳鳳馨指出，這場選舉對賴清德而言不僅是「本命區保衛戰」，更是嚴峻的「領導統御考驗」。他分析，若最終初選形勢出現逆轉，導致賴清德無法指派信任的子弟兵接班，這場選戰將演變成「由地方決定中央」的政治實力對抗，甚至可能直接決定賴清德2028年能否順利連任。
資深媒體人蘭萱也認為，在「形勢比人強」的現狀下，非賴系勢力的集結已是不容忽視的挑戰。這也說明了為何林俊憲不斷疾呼「選一個能團結民進黨的候選人」，因為這不僅關乎台南的延續執政，更攸關民進黨未來在賴清德領導下的派系整合與權力結構穩定。
台南將迎產業大爆發「把握賴執政黃金期」 林俊憲端：交通建設、溪北工業區
針對台南市政，林俊憲主張必須抓緊賴清德總統執政的黃金期，利用中央支持「超前部署」。他指出，隨著台積電、國家算力中心等重大投資落腳台南，基礎建設必須先行，特別是交通路網如北外環、國道八號改良及台86橋下道路等工程。
在產業佈局上，他規劃在曾文溪以北（溪北）開發新工業區，輔導傳統產業成為高科技供應鏈夥伴，並針對老人、婦幼提出條列式福利政策補足六都缺口。他表示，「當縣市長有一點很重要，一定要有中央關係爭取資源，賴總統當過市長當然支持台南，只有我能成為中央與地方最好的橋樑。」
痛批藍版財劃法是「南部災難」！林俊憲點名謝龍介：聽黨意刪台南預算
近日針對《財劃法》修法及年度總預算朝野再起對立，林俊憲直言《財劃法》將造成更嚴重的南北失衡，「就南部觀點來看這會是一個災難。」他分析，南科產值雖高，但企業稅收多繳在台北或新竹，地方卻要承擔水電、勞力與環境成本；且台南擁有全國第二高的農民人數（6.2萬人）及高達21%的老年人口，社福負擔沉重，若修法參數只看繳稅額，卻不納入商業產值與人口結構，對台南極不公平。
隨後重砲抨擊謝龍介「完全聽黨指揮」，林俊憲認為2026國民黨可能的潛在對手「只要想選就是謝龍介」，「就我對謝龍介的瞭解，其實龍介兄應該當一個網紅比當政治人物好。他現在是網路紅人，可惜他在立法院的表現...，大家可以看一下公民團體對於立委表現的評價，就看得出來。」
他舉例，文化部原定規劃在台南市的首府大學設立典藏中心的一億元預算，竟遭台北市立委王鴻薇刪除，而謝龍介身為台南出身的民意代表卻「投票支持」，完全聽從黨的指揮而無視地方需求，他痛批「莫名其妙！台北市的立委憑什麼刪台南的預算？謝龍介來自台南、受台南人栽培，應該顧地方嘛！」
再質疑國民黨介入民進黨初選 林俊憲疾呼「選能夠團結且勝選的候選人」
至於黨內競爭對手陳亭妃喊出「藍營剋星」、「五戰五勝謝龍介」，林俊憲不以為然反擊：「我也是跟國民黨選每次都贏啊！講這個多講的。」他指出，此次初選國民黨介入的手段「粗糙、明顯且赤裸裸，」林俊憲分析，國民黨的目標就是企圖拱出一位「初選會過、但大選會輸」的候選人，因為這些藍營灌水的票源在大選時勢必「回歸」謝龍介。他強調，民進黨2026在台南市長這局「第一個，要選一個能夠團結民進黨的市長候選人；第二個，要選一個能夠在大選贏得勝利的候選人，而不是靠國民黨介入初選出線的人。」
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 17 小時前 ・ 367
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 22
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 59
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 24
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 142
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 23 小時前 ・ 9
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 8
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 1
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 22 小時前 ・ 103
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 31
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 219
NBA(影)／太不科學！米歇爾「死亡隔扣」全場傻眼 「一吃四」轟34分難救騎士
體育中心/蔡晴景報導耶誕大戰率先登場的克里芙蘭騎士與紐約尼克之戰，打到讀秒階段才分出勝負，最終由尼克以 126 比 124 取勝。但過程峰迴路轉，米歇爾（Donovan Mitchell）還在最後關頭上演「死亡隔扣」，且一人突破四道防守技驚四座。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 6
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 102