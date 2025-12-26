【2026台南市長民進黨初選選戰】／民進黨台南初選後會分裂？陳亭妃駁暗助說、點名謝龍介在挑對手 資深媒體人：內部整合比外部攻防更重要！
面對藍白合與民進黨分裂疑慮 陳亭妃自稱最強母雞 拋團結牌對決謝龍介爭台南市長
台南是賴清德總統本命區，民進黨執政超過32年，更是六都唯一未曾政黨輪替的城市。面對國民黨謝龍介「翻轉台南」「換人做做看」「光復台南」等論述，民進黨台南市長參選人陳亭妃回應，「改變台南，不是換黨執政，而是讓女性來執政。」陳亭妃接受Yahoo《風向台灣》專訪時提出規劃多年的「科技三軸」願景，要串連從北到南的產業走廊，更駁斥「國民黨暗助」傳言，反指謝龍介暗助比較弱的對手。2026面對藍白合，她民調領先謝龍介13%。擁有五戰五勝戰績，承諾初選後拜訪林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員團結。
謝龍介喊「光復台南」換人做做看 陳亭妃：換女性市長才是改變
面對謝龍介「翻轉台南」「換人做做看」的訴求，陳亭妃強調，最早喊出「改變台南」的就是她，但改變的不是政黨，而是性別。「中南部幾乎都有女性縣市首長，只有台南還沒有。」
她闡述女性領導特質，「女性可以用顧家顧囡仔的心情來跟大家作伙，可是一個家如果發生問題，最能夠撐起這個家的是誰？媽媽是能夠撐起這個家的最重要支柱。」
陳亭妃自2016年開始舉辦「妃妃姐姐」活動至今8年，聚焦減輕三明治世代照顧壓力。「從小朋友到爸爸媽媽到阿公阿嬤都叫妃妃姐姐。這是一個信任。」她認為，政治最核心的價值就是信任，「人民願不願意把這樣的重責大任交付在你身上，這才是最重要的。」
財劃法台南短少42億 陳亭妃批謝龍介不發聲「故意卡台南」
台南南科產值全國第一，但因為財劃法一年少42億。陳亭妃批評謝龍介在財劃法議題上沒替台南發聲，跟國民黨一樣口徑，「他們又把它擋在程序委員會。我覺這個部分就是你故意要卡台南。你身為台南的立委，卻跟國民黨一樣的說法。這才是讓台南最難過的地方。」她更直言，「你對台南37區，用了多少心去關心？臉書都看得到，不是耍嘴皮子。」
領先13%反駁「初選才領先」陳亭妃：最強的就是我 藍白合更需強棒
相對於批評對手不耕耘，陳亭妃強調自己每天從早上4點跑到晚上10點，一天工作18小時。「人民的力量就是給我的體力。我走到每一個地方，人民都說你要加油，台南一定要一個女性市長來改變這個城市的感受。」
面對2026年選戰，身為賴清德總統本命區的台南壓力巨大。台南民進黨執政超過32年，是六都唯一未曾政黨輪替的城市，藍白虎視眈眈。陳亭妃預測藍白一定會合作，她提醒，2022年黃偉哲民調原本7比3，「最後只贏4萬多票。當時沒有藍白合，可是2026有藍白合，所以更需要最強的候選人。」
根據最新民調，陳亭妃對謝龍介領先13個百分點。謝龍介回應「因為民進黨初選才領先」，陳亭妃反駁，「亭妃還贏他13%。所以最強的就是陳亭妃。」
資深媒體人蘭萱提到她回台南母校領獎遇到陳亭妃的觀察，陳亭妃之所以民調高居不下，源於她極致的「彎腰精神」，在地方上甚至被形容為「看到電線桿也會握手」的勤奮。相較之下，對手林俊憲雖有總統背書，卻被部分親綠主持人與媒體評論為「不夠用功」、「姿態過高」。
駁「國民黨暗助」陳亭妃反指：謝龍介暗助比較弱的對手
對於外界傳言「國民黨暗助陳亭妃」，她強烈否認，「怎麼可能？國民黨最怕的就是陳亭妃，謝龍介最怕的就是陳亭妃。光我戰績他就嚇死了。」她反而認為，「謝龍介現在是在暗助比較弱的對手。因為他覺得弱的對手有機會他們可以搬回一城。」
資深媒體人陳鳳馨分析，陳亭妃之所以能突圍，關鍵不在藍營，而在於「英系」的政治彈性。英系在民進黨內向來具備高度整合能力，秉持「敵人的敵人就是朋友」原則，在台南局勢中與陳亭妃形成跨派系默契。這種「非賴系」的集結，無形中塑造了一個賴清德即便想力挺子弟兵、也不得不面對現實的壓力局。
「沒有政治金湯匙」五戰五勝謝龍介是「謝龍介天敵」
陳亭妃稱自己是「謝龍介天敵」，擁有五戰五勝完整戰績。她強調，「我不是有政治金湯匙的人。」1998年，23歲的她透過婦女保障名額當選台南市議員，「讓謝龍介沒議員可當，要去選里長。」。2008年立委選舉在不被看好的情況下，以943票之差險勝，此後連任三屆，得票從5萬、9萬到2020年的71%。「我們就是用一步一腳印，苦幹實幹。」
台南初選會分裂？陳亭妃：初選後拜訪林俊憲、郭國文求團結
對於黨內初選，陳亭妃透露，從去年到現在承受許多攻擊壓力，但沒有任何一句批評黨內同志。「民進黨支持者不斷提醒：不要黨內互打」她宣布，「不會再去針對任何攻擊、批評、抹黑做任何回應。」若初選勝出，她承諾第一時間將拜訪林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員等黨內同志。
「台南一定要贏。我們一定要讓人民有感，找回人民的信任。亭妃會堅持27年的精神，一步一腳印，苦幹實幹。」
針對台南這一局，資深媒體人陳鳳馨分析，2026 對賴清德而言不僅是「本命區保衛戰」，更是嚴峻的領導統御考驗。若陳亭妃最終在初選中突圍並勝出，形勢將出現逆轉——不再是賴清德決定陳亭妃的未來，而是陳亭妃的實力將決定賴清德 2028 能否順利連任。
政治評論員黃暐瀚認為，市長層級初選與立委選舉不同，並非單靠基層勤跑或服務量就能決定勝負，更關鍵的是整體政治結構與黨內氛圍的變化。台南作為民進黨長期執政縣市，初選競爭本質上是「黨內之戰」，派系互動、支持者重疊程度，往往比對外攻防更具決定性。
「用護國神山帶動周邊」陳亭妃拋科技三軸串連後壁到沙崙
談到台南未來發展，陳亭妃提出規劃多年的「科技三軸」願景，要串連從北到南的產業走廊。「未來台南不能只有單點發展，而是要從『點』變成『線』，再擴大成推動大台南發展的『面』。」
這條科技走廊包括三大軸心：北邊的後壁花卉產業園區、中間的南科園區、南邊的沙崙綠能科學城。「8年前的後壁蘭花園區還是地方層級，現在我爭取升格為農業部四級單位，明年有獨立預算。南科從一期到四期，四期要落腳沙崙。沙崙有AI運算中心、大南方新矽谷計畫。」
她強調，關鍵是「互相拉動」與「外溢效果」。「利用護國神山帶動周邊工業區升級，同步檢討都市計畫、交通、住宅配套。這不是口號，是我已經幫台南鋪好的路。」
