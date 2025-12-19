【2026年菜預購】早鳥優惠開跑！五星飯店vs人氣名店 8間不踩雷推薦｜同場加映：Buffet吃到飽過年圍爐 餐券限時5折起
農曆馬年轉眼將至，除夕圍爐想吃好料無須勞心勞力，2026年菜預購大戰已提前開打，各大飯店、名店、名廚紛紛祭出熱銷年菜，早鳥優惠最低79折起，除了價格撿便宜外，還能搶先卡位熱門到貨時段，限量發售組合更是晚了就買不到。小編整理8間人氣年菜推薦清單，無論是追求大器的「飯店派」，還是熱愛家鄉味的「名店派」？通通都有，趕快手刀下訂就對了！同場加映8家超值Buffet餐券，限時特賣5折起，免開火、免洗碗，餐券買一買，除夕夜直接山珍海味爽爽吃到飽！
2026年菜預購#1 台南錦霞樓：紅蟳米糕、魷魚螺肉蒜必點
傳承自台南名店「阿霞飯店」，錦霞樓以正宗府城手路菜聞名。年菜首推「紅蟳干貝米糕」，選用肥美紅蟳搭配香Q糯米，一口咬下迸出鮮甜好滋味；集結繁複工序的「魷魚螺肉蒜」更是必嚐招牌，湯頭層次豐富、乾貨鮮味濃郁，每一口都充滿老台南的懷舊韻味。
2026年菜預購#2 南門市場逸湘齋：3千搞定整桌澎派料理
座落於台北美食殿堂南門市場，創立37年的逸湘齋，是老饕們圍爐首選。今年力推「迎春納福套餐組」，只要3千出頭就能包辦整桌美味！囊括鎮店名菜「蜜汁雙方」、料多紮實的「佛跳牆」、富貴氣派的「鮑魚燴海參」等5菜1湯1甜點，CP爆高！
2026年菜預購#3 老協珍：超卡哇伊IP佛跳牆 吸睛100%
發跡於台北迪化街的老協珍，擁有超過80年的南北貨選品經驗加持，明星商品「佛跳牆」以頂級食材享譽全台。近年來更與知名IP聯名推出造型甕，像是寶可夢精靈球、三麗鷗庫洛米等，不僅視覺吸睛，品質穩定的冷凍技術，精準還原現煮口感，讓不少人選擇年年回購。
寶可夢佛跳牆 滿千送150👉抓寶點我 酷洛米佛跳牆 滿千送150👉點我入手 開運年菜組 3千有找👉先搶先贏
2026年菜預購#4 台北晶華酒店：五星饗宴在家輕鬆複製
台北晶華酒店年菜集結旗下主廚心血，除了「火烔瑤柱燉雞湯」、「極品鮑魚佛跳牆」等氣派大菜外，精緻冷盤也展現飯店對細節的堅持，像是「什錦烤麩」、「醬滷牛腱」及「琥珀蔥香油雞」等私房小點，道道工序講究，讓你把將五星級飯店的儀式感完整搬回家。
2026年菜預購#5 台南遠東香格里拉飯店：府城食尚氣派上桌
飯店主廚團隊堅持選用台南在地食材與高品質海鮮，推出多款適合大小家庭的經典年菜。招牌必點如香氣撲鼻的「滬杭干貝臘味米糕」，將Q彈米香、干貝鮮味與鹹香臘腸完美融合；而皮Q肉嫩的「紹興醉雞腿」與醇厚入味的「蔥燒子排」，也是展現精湛廚藝的主廚代表作。
2026年菜預購#6 彭園：國宴級年菜經典不敗
以湘菜起家的彭園，創辦人曾是總統御廚，主打用料質精、做工繁複的譚家菜。最具代表性的莫過於「譚府左宗棠雞」，以酸甜辛香的層次調味征服無數味蕾。今年推出的「富貴尊榮套餐」不僅能吃到此道招牌，搭配花膠冬菇土雞湯、花菇干貝佐鮑魚等珍饈，運用海陸精選食材展現大氣格局。
2026年菜預購#7 上海鄉村：招牌東坡肉 偷走全桌人的心
以道地的江浙菜系擄獲不少饕客味蕾的上海鄉村餐廳，鎮店之寶「本幫東坡肉」當然不能缺席今年的年菜戰場，選用肥瘦比例完美的五花肉，經數小時慢火燉煮，肉質入口即化、油脂醇香；配上一口砂鍋精熬至乳白色的濃魚湯，堪稱人間一大享受！圍爐端出這道，絕對搶盡鋒頭。
2026年菜預購#8 素日子：肉食者也驚豔的蔬食美饌
迎合現代人健康飲食趨勢，主打蔬食料理的「素日子」，今年推出許多美味年菜任君選購。拋開傳統素食的加工感，強調食材原味與多元調味，像是「一品松茸百寶佛跳牆」，以蓮子、栗子、花菇、腰果等多種食材慢火燉煮，湯鮮味醇，連肉食者也大感驚艷。除了年菜套組外，亦有港點、小菜等豐富選擇。
【同場加映】8間人氣Buffet圍爐吃到飽 超值餐券最狂5折快搶
除夕圍爐想來點不一樣的？與其在家忙得不可開交，不如直奔飯店Buffet吃到飽，山珍海味一次排開，滿足全家人對不同料理的喜好。除了省下張羅食材與烹煮的勞力，更能徹底擺脫餐後收拾一堆碗盤的家事大戰！小編精選8間熱門Buffet超值餐券，最低直探72折起，提前購買不只省心省力更省荷包，就算不在除夕夜圍爐享用，平時作為親友聚餐或家庭慶生的儲備戰力，也絕對超值划算。
😋台北茹曦酒店｜SUNNY Buffet｜限時51折↘一張省破千元👉點我購買
😋台北凱撒大飯店｜Checkers【和牛吃到飽】｜5折價NT$870限量搶👉點我購買
😋全台饗食天堂 即享券｜果然匯、饗泰多、開飯川食堂也可用👉點我購買
😋台北六福萬怡酒店｜敘日全日餐廳｜自助餐券下殺↘免NT$800👉點我購買
😋台北饗 A Joy｜過年就要吃好的！線上預約、現場免排隊👉點我購買
😋台北新板希爾頓酒店｜悅市集全日餐廳｜65折、最低NT$850起👉點我購買
※小提醒： 春節連假期間，各大餐廳菜色內容與現場收費標準可能有所調整，餐券使用規範亦有不同，建議消費者下單前與前往用餐前，務必先去電洽詢，並提前訂位以免向隅。
