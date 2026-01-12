【2026年1月活動推薦】彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於1/17正式展開試營運，並於1/8(四)上午10:00開放1/17～1/31官網預約購票。為確保動物福利及遊園品質，結合生命教育與自然生態的「野森動物學校」試營運期間將全面採預約制，須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。
活動時間：1/17
新的一年出遊省荷包！小人國姓名中含有22個特定字免費入園，嘉義蓋婭莊園1月免費入園，只要身分證設籍台北、新北、基隆、南投，或身分證件英文字母開頭為A、F、Y、C、M，就能免費參觀。而花蓮遠雄海洋公園推出「身騎海馬過三關」優惠，快來省荷包輕鬆玩！
活動時間：即日起～1/31
彰化縣有「花的故鄉」美名，每年冬末春初花海齊放，美不勝收！114年彰化全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。
活動時間：即日起～3/1
備受海內外旅客喜愛的臺鐵集集支線，在中斷4年4個多月後，於1月5日以「西遊記彩繪列車」首航復駛，正式恢復濁水至集集站通行，為集集小鎮觀光注入久違的活水。隨著鐵道重啟，緊鄰集集車站的特色旅宿「集集鐵道行旅」也同步推出票根優惠與主題體驗，迎接旅遊人潮回流，展現地方觀光復甦的新動能。
活動時間：即日起
雲林縣坐擁唯一1,600多公頃的養殖漁業生產專區，也是口湖地區濕地生態園區作為推廣環境教育與國際交流的重要據點，想品嚐雲嘉南在地美味，到當地享「樂」嗎？雲嘉南風管處於1月17日（六）中午，在雲林口湖遊客中心舉辦「2025-2026 雲嘉南濱海—鹽續幸福・鹽味餐桌」音樂會，邀請民眾一同品嘗雲嘉南濱海的在地好味道，活動當日除了提供使用在地農漁產製作的美味料理，更邀請知名歌手藝人登台演出，有興趣的民眾不妨上網報名！
活動時間：1/17
2026彰化月影燈季即日起至2026年3月1日止，在八卦山大佛風景區熱鬧登場，展期共65天，每天晚上17:30至22:00開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，迎接即將到來的馬年。
活動時間：即日起～2026/3/1
每至冬季，南港「中國信託金融園區」會打造超過10米的夢幻聖誕樹與全台唯一的戶外滑冰場。今年園區持續免費開放滑冰體驗，一同感受節慶氛圍與冰上樂趣。此外全台還有其他玩雪或滑冰景點，不用出國就可以感受雪國的世界，包括體驗滑雪、滑冰、堆雪人等一次滿足。
活動時間：即日起～2026/2/22
位於麗寶樂園-探索世界園區內，「美樂地親子農場」即日起至2026/1/22試營運期間，憑探索世界門票可「免費入場」體驗，可以近距離餵食小動物們。美樂地親子農場總佔地約 2000坪，秉持「友善動物、寓教於樂」的核心理念，打造兼具娛樂性與教育意義的親子互動空間，是親子同遊的好去處。
活動時間：即日起～2026/1/22
冬季的礁溪，有溫泉的蒸氣，也有光的溫度；而真正讓夜色變得迷人、讓旅人願意在寒風中散步的，就是一年一度、越來越讓人期待的「2025 礁溪溫泉燈花季」。
活動時間：即日起～2026/3/4
交通部自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，自114年12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。
活動時間：即日起
夢幻池畔落羽松場景這裡拍！新竹縣芎林鄉有一處落羽松景點，現場不僅能捕捉金棕色樹海，還能將鏡面倒影及S型彎道一同入鏡，快將8大取景範本、順遊景點筆記起來，找個好天氣出發拍美照！
活動時間：即日起
2026龍崎光節「空山祭」，因結合「在地寓言」、「山林地形」與「社會議題」等元素的沉浸式大地藝術展，有別於其他商業性光影展，被譽為全臺最美山林燈節的，第七屆空山祭，以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，邀集國內外藝術家於山林間打造十四組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，回應龍崎獨特的堊地地貌與山林生態，將於12月25日在聖誕節當天揭幕，展期至明(2026)年3月1日止，活動期間，將引領觀眾在冬夜中展開一段兼具感知與詩意的山林旅程。
活動時間：即日起～2026/3/1
新竹市年度花卉盛事—新竹市茶花節──「覓覓茶花」產業文化活動，已於新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告新竹茶花季登場，活動至2026年2月28日止，代理市長邱臣遠邀請民眾一起賞花、品花、買花，並支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！
活動時間：即日起～2026/2/28
貓貓蟲咖波在南港冰原等你來探險！爸爸媽媽看過來～這個冬天最好玩、最可愛的親子活動來囉！今年第12屆的中國信託慈善基金會 點燃生命之火公益活動 的 「戶外滑冰場」，請來小朋友最愛的 「貓蟲咖波」 當隊長，要帶大家展開冰原大冒險啦！
活動時間：即日起～2026/2/22
2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴。開幕音樂晚會昨（13）晚盛大登場，吸引大批民眾漫步燈海、拍照打卡，感受冬夜最動人的浪漫時光。民政局長吳世瑋表示，此次為沙鹿首度舉辦大型燈展，開幕首日參觀人次即突破2萬，展期將持續至明年1月20日，歡迎民眾走訪海線，共享燈光美景，迎接幸福佳節。
活動時間：即日起～2026/1/20
屏東年度壓軸活動──2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，今年「看!海口Hey,Haikou!」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、臺灣等16組藝術家團隊，其創作作品規劃設置在沙灘、港灣、村落及看海美食館等展區，以19件地景裝置呈現，另還有一檔看海美術館特展。其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品等。而重頭大戲則為《海口狂想曲》，將於明(2026)年1月3日在海口沙灘盛大開演！
活動時間：即日起～2026/3/1
冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。
活動時間：即日起～2026/3/4
隨著冬季的到來，柳營尖山埤渡假村迎來一年中最靜謐卻最具生命力的季節。隨著氣溫轉涼，候鳥自北方展翅南飛，成群落腳於尖山埤的湖畔與濕地間，展開為期數月的越冬旅程。每到清晨與黃昏時分，水面波光粼粼，白鷺翩翩起舞、綠頭鴨在蘆葦間穿梭，翠鳥則在樹枝間閃動藍光，為冬季的渡假村增添一抹靈動之美。
活動時間：即日起～2026/1/23
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待已久的採草莓體驗。
活動時間：即日起～2026/5
C型彎美拍落羽松景點在這裡！「通霄落羽松大道」沿著溪流兩側彎道種有長排落羽松，形成適合取景的C型彎場景，快將8大取景範本、3大順遊景點筆記起來，把這裡加入落羽松景點清單！
活動時間：即日起
《玩具總動員》現身信義區！台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造全新耶誕燈飾，可以看到胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在周邊打造４大歡樂打卡點！購物中心４樓都會廣場也化身為「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置，同樣超好拍！趕緊一起來看看吧～
活動時間：即日起～2026/3/8
銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！
活動時間：即日起
秋冬是楓芒四射的季節，除了追紅楓，賞銀白芒花也正是時候，新北市瑞芳區九份山城也迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。現在民眾到熱門景點的「九份」，除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份感受銀白仙境，也是一種靜謐浪漫，不僅適合國內外遊客，也適合情侶、親子家庭，一起安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶與快樂的足跡。為此，新北市政府觀光旅遊局在光「芒」的日子裡，特別推薦瑞芳區三大熱門賞芒據點！
活動時間：即日起
奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，並將於11月26日中午12:00開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。
活動時間：即日起～2026/5/17
四重溪溫泉公園位於屏東車城的溫泉路玉泉巷，是屏東免費溫泉泡腳、悠閒散步的絕佳景點。而每年冬天「四重溪溫泉季」更是南台灣的溫泉盛事，我今年是第一次參加「四重溪溫泉季」，四重溪溫泉公園在夜間燈光點亮後，燈飾沿著步道鋪展，層層疊疊、流光溢彩，真的浪漫又夢幻，很有氣氛呀～
活動時間：即日起～2026/3/1
2025「山谷燈光節」於11月29日展開，活動現場不僅能賞位於海拔近2000公尺、高達28米的雙聖誕樹，還能打卡3大燈飾裝置，快將聲光秀及演唱會時間一同筆記起來！
活動時間：即日起～2026/1/25
備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！
活動時間：即日起～2026/2/22
漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！
活動時間：即日起
不只與迪士尼合作推出「捷伴萌寵派對趣」彩繪列車與特別活動，台北捷運更聯手迪士尼一同迎接《動物方城市2》上映，11月5日起至2026年1月15日於中山站4號出口旁，打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，聖誕樹週邊還有相關造景與彩繪壁畫，粉絲一定要找機會去拍照打卡！
活動時間：即日起～2026/1/15
進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！
活動時間：即日起～2026/4
台中氣候宜人，而且四季也各有不同風貌，在緊接而來的國慶連假，民眾不妨在秋意濃厚之際，不妨來個賞花遊，后里的環保公園近日成為熱門話題，大片黃波斯菊花海正值盛放，金黃花浪隨風搖曳、燦爛如陽光地毯，再加上落羽松，大展美麗的秋景，民眾不妨把握季節限定美景。
活動時間：即日起
台北又有免費好去處啦！這次要推薦給冰U們的，是位在中正區的 臺灣新文化運動紀念館，不僅免門票參觀、交通又超方便，最近還推出了超有趣又知識滿滿的特展—全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展。想不到吧？原來糖，不只是生活裡的甜味，更是臺灣發展史中不可或缺的重要角色！
活動時間：即日起～2026/8/9
台北101扭蛋海太壯觀！吉伊卡哇三麗鷗近千台萬代扭蛋期間限定店盛大登
北台灣最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」盛大登陸台北101購物中心5樓！近千台扭蛋機整齊排列，堆疊出壯觀的「扭蛋海」景象，集結吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、寶可夢以及HOLOLIVE等人氣IP，讓粉絲一次轉遍最夯主題。現場更打造巨型扭蛋打卡區，讓扭蛋迷沈浸超夢幻的扭蛋宇宙！
活動時間：即日起～2026/3/31
