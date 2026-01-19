【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！

E.L.F.注意！Super Junior演唱會Super Show 10高雄場，將在1/23～1/25在高雄巨蛋連唱三場，高雄特別推出20週年限定打卡活動，整個城市變身寶藍色，不僅在四大地標寶藍色點燈，高捷巨蛋站還設置成員個人月台，紅線捷運則有限定專屬列車，還有人行道燈號等，快記下時間和地點，來捕捉SJ攻佔高雄最美的藍色瞬間吧！

廣告 廣告

活動時間：1/23～1/25

新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！

活動時間：即日起

梅花～梅花～幾月開！進入冬季天氣冷颼颼，空氣中也多了一點冬天的味道，正是梅花悄悄綻放的季節，全台就有許多賞梅好去處，湧入拍照打卡的觀賞人潮，趕緊把握賞花期前往，欣賞最美麗的一月雪！

活動時間：即日起

今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，剩下一個月左右的時間，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。

活動時間：1/23～2/22

隨著氣溫轉涼，位於彰化永靖的成美文化園迎來一年一度最受矚目的落羽松季。園區內沿著水岸綿延排列的落羽松，自一月中旬起逐步轉色，由翠綠轉為金黃、橙紅，層層色彩倒映水面，與百年古厝、庭園景觀相互映襯，構築出專屬冬季的詩意風景。今年落羽松季不僅推出攝影大賽，邀請民眾以鏡頭捕捉季節之美，也同步祭出親子票價優惠，即日起至一月底，一位大人攜帶一位12歲以下孩童，即可享孩童免費入園，這片動人的季節景致也將延續至春節期間，成為民眾走春賞景、拍照取景的熱門選擇。

活動時間：即日起～1月底

太魯閣現梅花雪景致 太魯閣晶英邀您輕鬆賞梅！

東台灣的「太魯閣」，一直以來都是台灣最具代表性的世界級景觀，以雄偉壯麗的風光及峽谷聞名於世，目前時值「梅花」綻美之際，將壯麗「太魯閣」點綴，呈現一種極高雅的「極簡主義」自然美學，同時也散發著「峽谷柔情」的獨特美感。因此，太魯閣國家公園每年約在1月-2月之間梅花季節，總能吸引許多遊客前往。其中太魯閣國家公園區內，天祥的梅花香誘人，而坐擁絕美峽谷景致的「太魯閣晶英」，目前飯店旁的梅花，正式迎來年度最受矚目的「梅花雪」時期，已綻放四成，預計即日起至下周為最佳賞梅期，漸將整片山谷將被如雪般的白色花海簇擁，空中也隨風飄來陣陣梅花淡香。飯店也應景推出「冬韻．一泊二食住房專案」。

活動時間：即日起

2026屏東燈節將於1月23日正式點亮!今年屏東燈節展現在地多元文化與城市風貌，超過40組藝術燈飾，將分為「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」，以及「內埔龍頸溪」等四大燈區錯落。其中備受鄉親期待主燈及特色小提燈也同步亮相，四個燈區各有主燈，小提燈為「馬耀風情」。屏東縣政府表示，四大燈區將一路展出至3月1日，民眾不妨藉機走進屏東賞燈「趣」，感受南台灣──屏東的城市夜色獨特魅力。

活動時間：即日起～3/1

隨著冬意漸濃，全台各地梅花紛紛綻放，猶如雪白地毯覆蓋山頭，正是「踏雪尋梅」的最佳時節。這不僅是賞花的季節，更是走入山林、強健身心的好時機。本次我們嚴選了全台「6 大最浪漫梅花景點」，讓你在漫步白雪紛飛般的花海時，還能挑戰景觀步道、遠眺震撼的雲海景致。

活動時間：即日起

隨著冷氣團報到，雲林也披上了冬日的華麗外衣！誰說冬天的顏色只有蕭瑟？此刻的雲林正迎來一年一度的視覺盛宴。從如雪片般翻湧的銀白甜根子草，到染上琥珀色的落羽松森林，更有提前報到的火紅炮仗花牆，將鄉間小路妝點得喜氣洋洋。

活動時間：即日起

2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！

活動時間：即日起

台北春節賞花再加一！家喻戶曉的動人歌曲《魯冰花》，每每就會響起「夜夜想起媽媽的話，閃閃的淚光魯冰花……」，令人動容外，事實上，在現實中魯冰花也是令人欣賞的花卉，數大的花海相當美麗！魯冰花是滋養茶樹的綠肥植物，同時象徵母親無私奉獻的精神，因而有「客家母親花」之稱，魯冰花（學名：Lupinus），中文正式名稱為「羽扇豆」，花穗呈長串的尖塔狀，一串串花開，形成壯觀花海之際，常吸引遊客前往欣賞，在台北地區，就屬貓空的樟樹步道最為知名，樟樹步道魯冰花田約6,000平方公尺，目前尚未有開花花訊，預計2月初開花，最佳賞花期為農曆年間，適合民眾在春節之際走春，由於魯冰花金燦燦猶如黃金，在新春年節時刻，相當討喜。

活動時間：即日起

「陽明山」一直是台北市的後花園，目前陽明山地區之「花卉試驗中心」是大台北民眾冬日賞花不容錯過的賞花景點，不僅2026年台北茶花展，以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作等，相關活動至1月25日（日）止，園區蒐集超過300種茶花品種。

活動時間：即日起～1/25

小烏來風景特定區內的「宇內溪溫泉」是近年來桃園冬季出遊的首選之一，主打「溪畔泡湯」的獨特體驗。為了讓大家能深入體驗小烏來的優美風景與在地原民文化，桃園市觀光發展基金會於即日起至2月1日（日）止，規劃了集章兌換限量贈品的活動，並在活動期間的每週六、日提供免費導覽，邀請民眾一同感受冬日宇內溪的溫暖與特色，感受「小烏來四寶」之美！

活動時間：即日起～2/1

歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於1/17正式展開試營運，並於1/8(四)上午10:00開放1/17～1/31官網預約購票。為確保動物福利及遊園品質，結合生命教育與自然生態的「野森動物學校」試營運期間將全面採預約制，須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。

活動時間：1/17起

新的一年出遊省荷包！小人國姓名中含有22個特定字免費入園，嘉義蓋婭莊園1月免費入園，只要身分證設籍台北、新北、基隆、南投，或身分證件英文字母開頭為A、F、Y、C、M，就能免費參觀。而花蓮遠雄海洋公園推出「身騎海馬過三關」優惠，快來省荷包輕鬆玩！

活動時間：即日起～1/31

彰化縣有「花的故鄉」美名，每年冬末春初花海齊放，美不勝收！114年彰化全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。

活動時間：即日起～3/1

2026彰化月影燈季即日起至2026年3月1日止，在八卦山大佛風景區熱鬧登場，展期共65天，每天晚上17:30至22:00開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，迎接即將到來的馬年。

活動時間：即日起～2026/3/1

每至冬季，南港「中國信託金融園區」會打造超過10米的夢幻聖誕樹與全台唯一的戶外滑冰場。今年園區持續免費開放滑冰體驗，一同感受節慶氛圍與冰上樂趣。此外全台還有其他玩雪或滑冰景點，不用出國就可以感受雪國的世界，包括體驗滑雪、滑冰、堆雪人等一次滿足。

活動時間：即日起～2026/2/22

位於麗寶樂園-探索世界園區內，「美樂地親子農場」即日起至2026/1/22試營運期間，憑探索世界門票可「免費入場」體驗，可以近距離餵食小動物們。美樂地親子農場總佔地約 2000坪，秉持「友善動物、寓教於樂」的核心理念，打造兼具娛樂性與教育意義的親子互動空間，是親子同遊的好去處。

活動時間：即日起～2026/1/22

冬季的礁溪，有溫泉的蒸氣，也有光的溫度；而真正讓夜色變得迷人、讓旅人願意在寒風中散步的，就是一年一度、越來越讓人期待的「2025 礁溪溫泉燈花季」。

活動時間：即日起～2026/3/4

交通部自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，自114年12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。

活動時間：即日起

夢幻池畔落羽松場景這裡拍！新竹縣芎林鄉有一處落羽松景點，現場不僅能捕捉金棕色樹海，還能將鏡面倒影及S型彎道一同入鏡，快將8大取景範本、順遊景點筆記起來，找個好天氣出發拍美照！

活動時間：即日起

2026龍崎光節「空山祭」，因結合「在地寓言」、「山林地形」與「社會議題」等元素的沉浸式大地藝術展，有別於其他商業性光影展，被譽為全臺最美山林燈節的，第七屆空山祭，以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，邀集國內外藝術家於山林間打造十四組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，回應龍崎獨特的堊地地貌與山林生態，將於12月25日在聖誕節當天揭幕，展期至明(2026)年3月1日止，活動期間，將引領觀眾在冬夜中展開一段兼具感知與詩意的山林旅程。

活動時間：即日起～2026/3/1

新竹市年度花卉盛事—新竹市茶花節──「覓覓茶花」產業文化活動，已於新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告新竹茶花季登場，活動至2026年2月28日止，代理市長邱臣遠邀請民眾一起賞花、品花、買花，並支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！

活動時間：即日起～2026/2/28

貓貓蟲咖波在南港冰原等你來探險！爸爸媽媽看過來～這個冬天最好玩、最可愛的親子活動來囉！今年第12屆的中國信託慈善基金會 點燃生命之火公益活動 的 「戶外滑冰場」，請來小朋友最愛的 「貓蟲咖波」 當隊長，要帶大家展開冰原大冒險啦！

活動時間：即日起～2026/2/22

2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴。開幕音樂晚會昨（13）晚盛大登場，吸引大批民眾漫步燈海、拍照打卡，感受冬夜最動人的浪漫時光。民政局長吳世瑋表示，此次為沙鹿首度舉辦大型燈展，開幕首日參觀人次即突破2萬，展期將持續至明年1月20日，歡迎民眾走訪海線，共享燈光美景，迎接幸福佳節。

活動時間：即日起～2026/1/20

屏東年度壓軸活動──2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，今年「看!海口Hey,Haikou!」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、臺灣等16組藝術家團隊，其創作作品規劃設置在沙灘、港灣、村落及看海美食館等展區，以19件地景裝置呈現，另還有一檔看海美術館特展。其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品等。而重頭大戲則為《海口狂想曲》，將於明(2026)年1月3日在海口沙灘盛大開演！

活動時間：即日起～2026/3/1

冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。

活動時間：即日起～2026/3/4

隨著冬季的到來，柳營尖山埤渡假村迎來一年中最靜謐卻最具生命力的季節。隨著氣溫轉涼，候鳥自北方展翅南飛，成群落腳於尖山埤的湖畔與濕地間，展開為期數月的越冬旅程。每到清晨與黃昏時分，水面波光粼粼，白鷺翩翩起舞、綠頭鴨在蘆葦間穿梭，翠鳥則在樹枝間閃動藍光，為冬季的渡假村增添一抹靈動之美。

活動時間：即日起～2026/1/23

被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待已久的採草莓體驗。

活動時間：即日起～2026/5

C型彎美拍落羽松景點在這裡！「通霄落羽松大道」沿著溪流兩側彎道種有長排落羽松，形成適合取景的C型彎場景，快將8大取景範本、3大順遊景點筆記起來，把這裡加入落羽松景點清單！

活動時間：即日起

《玩具總動員》現身信義區！台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造全新耶誕燈飾，可以看到胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在周邊打造４大歡樂打卡點！購物中心４樓都會廣場也化身為「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置，同樣超好拍！趕緊一起來看看吧～

活動時間：即日起～2026/3/8

銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！

活動時間：即日起

秋冬是楓芒四射的季節，除了追紅楓，賞銀白芒花也正是時候，新北市瑞芳區九份山城也迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。現在民眾到熱門景點的「九份」，除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份感受銀白仙境，也是一種靜謐浪漫，不僅適合國內外遊客，也適合情侶、親子家庭，一起安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶與快樂的足跡。為此，新北市政府觀光旅遊局在光「芒」的日子裡，特別推薦瑞芳區三大熱門賞芒據點！

活動時間：即日起

奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，並將於11月26日中午12:00開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。

活動時間：即日起～2026/5/17

四重溪溫泉公園位於屏東車城的溫泉路玉泉巷，是屏東免費溫泉泡腳、悠閒散步的絕佳景點。而每年冬天「四重溪溫泉季」更是南台灣的溫泉盛事，我今年是第一次參加「四重溪溫泉季」，四重溪溫泉公園在夜間燈光點亮後，燈飾沿著步道鋪展，層層疊疊、流光溢彩，真的浪漫又夢幻，很有氣氛呀～

活動時間：即日起～2026/3/1

2025「山谷燈光節」於11月29日展開，活動現場不僅能賞位於海拔近2000公尺、高達28米的雙聖誕樹，還能打卡3大燈飾裝置，快將聲光秀及演唱會時間一同筆記起來！

活動時間：即日起～2026/1/25

備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！

活動時間：即日起～2026/2/22

漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！

活動時間：即日起

進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！

活動時間：即日起～2026/4

台中氣候宜人，而且四季也各有不同風貌，在緊接而來的國慶連假，民眾不妨在秋意濃厚之際，不妨來個賞花遊，后里的環保公園近日成為熱門話題，大片黃波斯菊花海正值盛放，金黃花浪隨風搖曳、燦爛如陽光地毯，再加上落羽松，大展美麗的秋景，民眾不妨把握季節限定美景。

活動時間：即日起

台北又有免費好去處啦！這次要推薦給冰U們的，是位在中正區的 臺灣新文化運動紀念館，不僅免門票參觀、交通又超方便，最近還推出了超有趣又知識滿滿的特展—全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展。想不到吧？原來糖，不只是生活裡的甜味，更是臺灣發展史中不可或缺的重要角色！

活動時間：即日起～2026/8/9

活動時間：即日起～2026/3/31

💡【玩樂行事曆】每月幫大家整理懶人包，活動資訊一次看不漏接！

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！