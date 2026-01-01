【2026年1月美劇推薦】Netflix《怪奇物語》第五季大結局、《柏捷頓家族》第四季、HBO Max 權力遊戲前傳《七王國的騎士》、湯姆希德斯頓《夜班經理》第二季 擺脫劇荒煩惱！

《怪奇物語》第五季 、《匹茲堡醫魂》第二季、《夜班經理》第二季、《劫持驚魂錄》第二季、《七王國的騎士》、《神之雫》第二季、《美麗毒素》、《神力人》、《柏捷頓家族：名門韻事》第四季劇照、海報。

【文／Sophie Yeh】迎接2026年，1月美劇、英劇片單有超多話題新劇和回歸劇，元旦假期追什麼？1月哪些影集必須關注？串流Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV 和 Prime Video 開年第一個月，不約而同推超強片單，一篇文盤點 2026年1月美劇、英劇推薦影集TOP 12 ，擺脫劇荒煩惱！

2026年1月開局Netflix 放大招《怪奇物語》第五季 完結大結局、全球人氣美劇《柏捷頓家族：名門韻事》第四季，Prime Video 派出帥氣 湯姆希德斯頓《夜班經理》第二季，HBO Max 兩大強檔是美劇迷必追《冰與火之歌：權力遊戲》前傳《七王國的騎士》與醫療神劇《匹茲堡醫魂》第二季，Disney+ 推漫威新劇《神力人》與新劇《美麗毒素》皆是劇迷本月焦點。

－2026年1月美劇推薦：《怪奇物語》第五季 完結大結局

《怪奇物語》第五季海報（Netflix提供）

播出時間：1月01日（四）元旦

線上看平台：Netflix

類型：劇情、科幻、恐怖

集數、上架方式：共8集（第8集大結局2026年1月1日上午 9:00 上線）

Netflix 全球破紀錄美劇《怪奇物語》第五季：完結篇（Stranger Things 5: The Finale）在 2026 年元旦，台灣早上9:00上線最終集，是元旦假期追劇首選。

廣告 廣告

《怪奇物語》第五季第8集，時長多達2小時8分鐘，還沒看過的觀眾，現在就是一口氣從第一季看到完結篇的最好時機。

第2輯揭開「顛倒世界」龐大世界觀，主角團隊執行最終戰「豆莖作戰」阻止大反派「威可那」蓄謀已久的陰謀，會出現什麼變數？女主角命運？誰會領便當？（官方宣傳要大家準備好衛生紙），《怪奇物語》十年神劇故事要寫下最盛大的終局篇章。

👉延伸閱讀》

Netflix《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界最後一役」大結局前追劇重點：世界觀、反派陰謀、主角團「豆莖作戰」計畫？

Netflix《怪奇物語》第五季（最終季）追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？

－2026年1月美劇推薦：新劇《危險追逃》

《危險追逃》海報（Netflix提供）

播出時間：1月01日（四）元旦

線上看平台：Netflix

類型：劇情、驚悚、懸疑推理、迷你影集

集數、上架方式：共8集（一次上架）

Netflix 每年元旦都會推出暢銷犯罪作家 哈蘭科本 改編影集，滿足驚悚劇迷胃口，前有《逝者不安息》和《生命中的危險缺憾》，2026年第一天上線新作《危險追逃》（Run Away）是元旦假期追劇的好選擇！

英劇《危險追逃》（Run Away）發生在英國，男主角「賽門」的長女「佩姬」離家出走，當他在街上找到吸毒的女兒，爭執演變成暴力事件，他再次失去她，尋找女兒的旅程引他深入危險深淵，揭開摧毀他家庭的秘密。

－2026年1月美劇推薦：新劇《他和她的，謊》

《他和她的，謊》宣傳圖（Netflix提供）

播出時間：1月08日（四）

線上看平台：Netflix

類型：劇情、驚悚、懸疑推理

集數、上架方式：共6集（一次上架）

Netflix 1月片單美劇《他和她的，謊》（His & Hers）是受矚目的懸疑新劇，兩大明星卡司領軍！

《他和她的，謊》找來《雷神索爾3》「女武神」女星 泰莎湯普森 與《制裁者》強柏恩瑟 主演。

故事改編自 愛麗絲費尼 筆下的好評同名小說，新聞記者「安娜」，和他的警探老公「傑克」都在追查同一樁命案，兩人都認定對方是犯人，故事都有兩面性，究竟誰說謊？

－2026年1月美劇推薦：《匹茲堡醫魂》第二季

《匹茲堡醫魂》第二季海報（HBO Max提供）

播出時間：1月09日（五）

線上看平台：HBO Max

類型：劇情、醫療

集數、上架方式：共15集（每週更新一集，4/17季終）

HBO Max 高口碑美劇《匹茲堡醫魂》第二季（The Pitt Season 2）選擇 2026 年1月回歸，美劇迷千萬別錯過！

《匹茲堡醫魂》由《急診室的春天》製作團隊打造，被譽為醫療神劇之一，首季高分好評（IMDb評分8.9、爛番茄新鮮度95%），艾美獎抱回五項獎座。

第一季《匹茲堡醫魂》以15集講述急診室值班醫生「一天15個小時的輪班」在資金不足、人手短缺的高壓困境中，排除萬難拯救病人，深入刻劃角色且劇情張力讓人意猶未盡。

《匹茲堡醫魂》第二季採同樣方式，聚焦第一季十個月後，7 月 4 日美國獨立慶祝日這一天15個小時急診室發生的事，包含煙火、酒精、活動失控和判斷失誤等戲劇事件，會隨著集數越演越烈。

－2026年1月美劇推薦：《夜班經理》第二季

《夜班經理》第二季海報（Prime Video提供）

播出時間：1月11日（日）

線上看平台：Prime Video

類型：劇情、諜報驚悚、犯罪

集數、上架方式：共6集（首播3集，每週更新一集，2/1季終）

「洛基」湯姆希德斯頓 強勢回歸小螢幕！

Prime Video 熱門影集《夜班經理》第二季 終於在 8 年後回歸，帥氣英國特務「強納森潘恩」接下全新任務。

人氣好評英劇《夜班經理》第二季（The Night Manager Season 2）在英國、西班牙、哥倫比亞和法國取景，《真寵》影后 奧莉薇雅柯爾曼 也會回歸。

《夜班經理》第二季發生在9年後，特務男主角「強納森潘恩」被派到哥倫比亞，化名「亞歷克斯」對付軍火商「泰迪多斯桑托斯」展開危機四伏的滲透行動。

－2026年1月美劇推薦：《劫持驚魂錄》第二季

《劫持驚魂錄》第二季 海報（Apple TV提供）

播出時間：1月14日（三）

線上看平台：Apple TV

類型：劇情、驚悚、犯罪

集數、上架方式：共8集（每週更新一集，3/4季終）

Apple TV 驚悚影集《劫持驚魂錄》第二季 面對全新劫持危機！

英劇《劫持驚魂錄》（前譯《劫機七小時》，Hijack Season 2）由《路德探長》金球獎視帝 伊卓瑞斯艾巴 飾演談判專家「山姆尼爾森」，第一季碰上劫機事件，緊張刺激腎上腺素飆升，讓人追劇停不下來。

第二季《劫持驚魂錄》發生在德國柏林，地下鐵發生人質劫持危機，身處危險中心的男主角，任何決定都可能釀成無法挽回的災難。

－2026年1月美劇推薦：新劇《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》

《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》宣傳圖（Netflix提供）

播出時間：1月15日（四）

線上看平台：Netflix

類型：劇情、驚悚、懸疑推理、古裝、迷你影集

集數、上架方式：共3集（一次上架）

英劇《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》（Agatha Christie's Seven Dials）改編自全球擁有廣大書迷的推理女王 阿嘉莎克莉絲蒂 同名小說，這次全新版本的改編深受推理書迷關注，一季只有三集。

《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》由《小鎮疑雲》主創 克里斯奇布諾爾 負責劇本，《非關性愛》米雅麥琪娜布魯斯、《瘋狂理髮師》海倫娜寶漢卡特 和《新世紀福爾摩斯》馬丁費里曼 等人主演。

《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》發生在1925年，英國鄉村宅邸的奢華宴會上，發生惡作劇鬧出人命的事件，活潑充滿好奇心的女偵探「邦朵」開始追查這樁會改編她命運的陰謀。

－2026年1月美劇推薦：新劇《七王國的騎士》

《七王國的騎士》海報（HBO Max提供）

播出時間：1月19日（一）

線上看平台：HBO Max

類型：劇情、奇幻史詩、古裝

集數、上架方式：共6集（每週更新一集，2/23季終）

HBO Max 2026 開年強檔美劇《七王國的騎士》（A Knight of the Seven Kingdoms）重返《冰與火之歌》維斯特洛大地，展開重重考驗的冒險遊歷，預告曝光後讓影迷期待值爆增！

美劇《七王國的騎士》是《冰與火之歌：權力遊戲》的前傳，故事時間往前推100年左右（發生在《龍族前傳》後約72年），原著作者 喬治馬丁 擔任主創與執行製作人，他很認可這次改編，書迷可以放心影集會忠於原作，已續第二季。

《七王國的騎士》改編 喬治RR馬丁《Tales of Dunk and Egg》小說系列，以高個騎士「鄧肯爵士」和侍從男孩「伊戈坦格利安」為主角，兩位出乎意料的英雄遊歷維斯特洛，面對危險和強大敵人，迎接偉大使命。

－2026年1月美劇推薦：《神之雫》第二季

《神之雫》第二季劇照（Apple TV提供）

播出時間：1月21日（三）

線上看平台：Apple TV

類型：劇情、驚悚、犯罪

集數、上架方式：共8集（每週更新一集，3/11季終）

Apple TV 艾美獎國際影集《神之雫》第二季 準備開播，主演 山下智久 與 芙洛兒潔芙莉爾 回歸全新一季。

改編日本同名漫畫的美、日、法合拍電視劇《神之雫》以葡萄酒文化為主題，講述葡萄酒權威的女兒「卡蜜兒」與門徒「一青」爭奪遺產的故事，口碑亮眼（IMDb評分8.0、爛番茄新鮮度高達100%）受到各國影迷一致高分推薦。

《神之雫》第二季（Drops of God Season 2）主人翁「卡蜜兒」與「一青」要面對幾乎不可能完成的挑戰，探究世界最完美葡萄酒的起源之謎，這段旅程揭開了被遺忘的歷史以及埋藏好幾代的秘密與恩怨。

－2026年1月美劇推薦：新劇《美麗毒素》

《美麗毒素》海報（Disney+提供）

播出時間：1月22日（四）

線上看平台：Disney+

類型：劇情、恐怖

集數、上架方式：共11集（首播3集，每週更新一集，3/5季終）

Disney+ 美劇《美麗毒素》 （The Beauty）是《美國恐怖故事》知名製作人 萊恩墨菲 最新力作，拍攝地橫跨巴黎、威尼斯、羅馬與紐約。

《美麗毒素》亮眼卡司陣容，《美恐》伊凡彼得斯、《情遇巴塞隆納》蕾貝卡霍爾、《蝴蝶效應》艾希頓庫奇、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯 與《好萊塢》傑瑞米波普 。

恐怖驚悚劇《美麗毒素》講述多位國際名模接連離奇死亡，FBI探員「麥森」與「班奈特」深入調查，發現神秘億萬富翁「大企業」（艾希頓庫奇 飾演）謀劃一場威脅全人類的國際陰謀。

－2026年1月美劇推薦：新劇《神力人》

《神力人》海報（Disney+提供）

播出時間：1月28日（三）

線上看平台：Disney+

類型：漫威、喜劇、迷你影集

集數、上架方式：共8集（一次上架）

Disney+ 美劇《神力人》（Wonder Man）是漫威第17部真人電視劇，風格會與以往完全不同。

漫威超級英雄影集《神力人》由《尚氣與十環傳奇》編導 德斯汀丹尼爾克雷頓 與《鷹眼》安德魯加斯特 共同打造。

《尚氣與十環傳奇》與《鋼鐵人3》演員 班金斯利 回歸飾演「崔佛史萊特利」，《水行俠》反派演員 葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾演新角色神力人「賽門威廉斯」。

《神力人》以洛杉磯為背景，探討演員成長以及漫威最大困境「英雄疲勞」的問題。講述有演員夢的年輕人「賽門」與過氣演員「崔佛」角逐超級英雄重啟電影《神力人》主演機會，為了改變人生的角色使出渾身解數。

－2026年1月美劇推薦：《柏捷頓家族：名門韻事》第四季

《柏捷頓家族：名門韻事》第四季海報、宣傳照（Netflix提供）

播出時間：1月29日（四）

線上看平台：Netflix

類型：劇情、浪漫、古裝

集數、上架方式：共8集（分兩階段上架）

第1輯（第1集~第4集）1月29日上線

第2輯（第5集~第8集）2月26日上線

Netflix 全球爆紅的攝政羅曼史小說改編美劇《柏捷頓家族：名門韻事》第四季（Bridgerton Season 4）上演灰姑娘般的愛情故事！？

《柏捷頓家族：名門韻事》第四季 聚焦英國貴族 柏捷頓家族的二兒子「班尼迪特」的戀情，原本對婚姻沒興趣的他，在舞會邂逅一名神秘女子，被她深深吸引，原來她是位女僕，堅強富有魅力的「蘇菲」？

英國帥哥 盧克湯普森 回歸飾演「班尼迪特」，新女主角「蘇菲白」由韓裔澳洲女演員 葉林韓 飾演，讓人期待兩人在第四季會擦出什麼樣的火花。

2026年1月元旦有《怪奇物語》第五季 大結局，之後話題劇接檔，神劇《匹茲堡醫魂》、湯姆希德斯頓《夜班經理》、伊卓瑞斯艾巴《劫持驚魂錄》都回歸第二季、前傳《七王國的騎士》，到月底《柏捷頓家族：名門韻事》都可以讓喜歡美劇和英劇的觀眾幸福追劇一整月。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！