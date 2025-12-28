【2026年1月韓劇推薦】金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯》、金惠奫&朴所羅門《雖然從今天開始是人類》吸睛CP組合登場！海量韓國新劇開播！
【文/少女心文室】2025進入最終倒數，即將迎接全新的2026年，在新年第一個月就即將迎來海量韓國新劇開播！目前許多2025韓劇也進入收尾階段，包括《等待京道》、《公益律師》、《Villains》、《Love Me》、《偶像瘋子》等劇正在熱播中，《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神新劇首播，《現金英雄》也在上週五上線！緊接著將迎接2026海量新劇！2026年1月將有許多新穎cp組合回歸，包括金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯》、金惠奫&朴所羅門《雖然從今天開始是人類》等作品，趕緊一起來看2026年1月韓劇清單吧！
2026年1月韓劇推薦1.《法官李漢英》
播出時間：1/2
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：池晟、朴熙順、元真兒
《法官李漢英》改編自同名網絡小說，由金光敏編劇執筆與《加州汽車旅館》的導演李在珍合作打造，由池晟、朴喜洵、元真兒主演。池晟飾演「李漢英」為忠南地方法院單獨法官，為求發展，他成為大型法律事務所「海日」的女婿，在發現自身行為導致親人受害後決心停止交易，卻遭陷害身亡，意外重回十年前擔任單獨法官時期，他決心匡正錯誤，重啟不同的人生！元真兒飾演「金珍雅」首爾中央地檢檢察官，因個人力量有限難以推進案件時，接受李漢英的協助提議，共同接觸更深層的權力問題！
2026年1月韓劇推薦2.《恩愛的盜賊大人》
播出時間：1/3
線上看播出平台：friDay影音
主演卡司：南志鉉、文相敏
古裝劇《恩愛的盜賊大人》由文相敏、南志鉉主演！該劇是一部古裝奇幻浪漫喜劇，故事背景設定在朝鮮時代。劇情主要講述女主角「洪恩祖」是一名義賊，專門偷取貪官富豪的財物，將利益分給百姓。男主角道月大君「李烈」是一位知名的追捕官，立志抓住這名神出鬼沒的盜賊。在某次追捕中，兩人意外互換靈魂，從此開始了一段既爆笑又充滿誤會、理解與情感的冒險旅程。在互換身份的過程中，他們逐漸看清對方的真心，並一起守護百姓與彼此的愛情。
2026年1月韓劇推薦3.《Spring Fever》
播出時間：1/5
線上看播出平台：Prime Video
主演卡司：安普賢、李主儐
《Spring Fever》/《春日狂熱》改編自人氣網路小說，由男女神安普賢、李主儐主演！劇情改編自白敏雅的同名網絡小說，由《和我老公結婚吧》的朴元國導演執導！劇情講述在首爾受傷後來到鄉下的尹春作為交換教師開始了新的生活，對一切都表現出冷漠無感的態度，但逐漸敞開心扉的浪漫愛情故事。安普賢飾演JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」，身材魁梧+刺青風格，讓人有壓迫感，但實際上熱情開朗、體貼且心地溫暖的男人。李主儐飾演新秀高中的交換老師「尹春」，帶著不可磨滅的傷痛從首爾來到鄉下的她，透過與宣在奎一次次的接觸互動，漸漸敞開心扉露出幸福的微笑。
2026年1月韓劇推薦4.《愛情怎麼翻譯？》
播出時間：1/16
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：金宣虎、高胤禎、福士蒼汰、李伊潭、崔宇成
Netflix羅曼史韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，並由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆。該劇更遠赴加拿大、義大利等地取景，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾）與頂級女明星「車武熙」（高允貞 飾）展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。《愛情怎麼翻譯？》預計將成為話題焦點新劇，讓人相當期待該劇的播出！
2026年1月韓劇推薦5.《雖然從今天開始是人類》
播出時間：1/16
線上看播出平台：SBS
主演卡司：金惠奫、朴所羅門
不少劇迷們期待的2026新劇《雖然從今天開始是人類》全劇共12集！確定由金惠奫、朴所羅門主演！並由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》的導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆。劇情講述金惠奫飾演擔心成為人類而遠離善行和男人，而費盡心思生活的怪才九尾狐「銀狐／金玉淳」，和朴所羅門飾演過於自戀的足球明星「姜時烈」，兩人相遇後，共譜「歡喜冤家羅曼史」在吵吵鬧鬧和甜蜜爭吵中產生感情的浪漫喜劇！
2026年1月韓劇推薦6.《臥底洪小姐》
播出時間：1/17
線上看播出平台：Netflix
主演卡司：朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結
1月新劇《臥底洪小姐》由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，海外將由Netflix獨家播出！劇情設定在 1990 年代末，以亞洲金融風暴前夕的韓國金融業背景。劇情主軸圍繞在30多歲的菁英證券監督官「洪金寶」，當她發現一家證券公司有可疑資金流動時，為了查明真相，她決定偽裝成 20 歲的高中畢業生，以基層女職員「洪張美」的身份潛入該公司展開臥底行動。劇情兼具辦公室喜劇、犯罪／金融調查元素，以及假身份下的人際互動、職場變化與人性揭露，營造懸疑與歡樂並存的氛圍喜劇！
2026年1月韓劇推薦7.《理事長和我的秘密關係》
播出時間：1/17
線上看播出平台：Channel A
主演卡司：崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順
《理事長和我的祕密關係》該劇由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！
2026年1月韓劇推薦8.《菜鳥伙房兵》
播出時間：1/21
線上看播出平台：TVING
主演卡司：朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐
《菜鳥伙房兵》由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐主演！該劇改編自同名NAVER人氣網路漫畫，由《九尾狐傳》的共同導演趙南衡執導，《理事長是九年級》的崔龍執筆，講述一位用菜刀代替槍、用圍裙代替子彈帶的廚師 ，踏上拯救人生的征程，最終成為傳奇的軍事喜劇。朴志訓飾演「江成宰」雖然家境貧寒卻依然努力拼搏的青年，入伍後獲得了意想不到的能力，成為一名廚師。成宰聽從陌生聲音指引的任務畫面，挑戰自我，不斷提昇實力！
2026年1月韓劇推薦9.《愛情處方籤》
播出時間：1/31
線上看播出平台：KBS
主演卡司：陳世妍、朴基雄
《愛情處方籤》是一部浪漫家庭劇，由陳世妍、朴基雄主演，故事講述兩個糾纏了30年的家族世仇，如何透過新一代的戀情與理解逐步化解誤會、修補心傷，最終融合成為一家人，呈現一種現代版羅密歐與茱麗葉的故事線，青梅竹馬時期曾有情感連結的兩人，在身為上司與下屬的成年職場中再度相遇，面對過去情感與家族恩怨挑戰，陳世妍飾演太韓集團時尚設計師「孔珠雅」，個性負責且熱情，被調到總管理事梁賢斌手下工作，展開成年重逢故事。朴基雄飾演「梁賢斌」為太韓集團時尚事業部的總管理事，具備專業眼光與經營能力，對孔珠雅懷抱深刻的初戀感情，視她為心中摯愛。
以上就是即將在2026年初播出與上映的韓劇，將陪伴大家度過2026年第一個月份，那我們就2026見囉！相當期待這些嶄新內容公開！
