【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至2月22日連續三天，於台南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚台南。
活動時間：2/20～2/22
高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」主題IP，由今年邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，活動時間為2月7日至3月1日，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。活動期間帶著「超」人氣聯名杯身、「超」Q聯名杯塞及拍拍燈手環，走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍，來趟專屬高雄冬日的「超人慶典」！
活動時間：2/7～3/1
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！
活動時間：即日起
農曆春節快到了，全台各地最有人氣的就是元宵燈會，像是台灣燈會在嘉義舉辦，還有台北燈節、平溪天燈節、中台灣燈會、彰化月影燈季、台南月津港燈節、高雄燈會、屏東燈會等活動，過年連假想全家出遊走春玩樂，可以把全台燈會活動資訊納入旅遊清單，開心熱鬧過好年。
活動時間：即日起
2026月津港燈節及新營波光節，兩個燈節的展期都是2月7日起至3月8日止，展期長達30天，也首次嘗試兩個活動有不同的屬性規劃，希望創造更多的話題，吸引更多不同族群的參與。春節期間，台南市區有普濟燈節，鹽水有月之美術館及月津港燈節，新營波光節則讓整治後的天鵝湖整成為觀光景點，一起來台南欣賞浪漫燈海！
活動時間：2/7～3/8
全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2/3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版teamLab」的絕美仙境，重點是展期只有短短１個月～
活動時間：2/3～3/4
春節將至，三層崎花海於 2 /11（星期三）在北投社三層崎公園登場。今年花季以「花願同行」為主題，串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園場域，花展將持續至 3/15（星期日）。春節期間正值賞花高峰，歡迎民眾前往北投，體驗結合賞花與走春的節慶行程。
活動時間：2/11～3/15
新北市「2026花見櫻花季」將於1/29～2/11在天元宮登場，預計1月底後山三色櫻會陸續綻開2～3成，2月初至2月中會逐步滿開。今年以「櫻花 X 城市 X 藝術」為核心概念，特別邀請國際知名繪本藝術家幾米的經典作品《閉上眼睛一下下》加入春日行列。繪本中的主角與溫暖意象將以輕鬆自然的方式在淡水區無極天元宮現身，陪伴大家一起漫步花海。
活動時間：1/29～2/11
來台中一次get兩個角色IP！台中市政府及中市議會前的（綠地廣場）府會園道，有3公尺高的史努比與奧拉夫（Olaf）大型氣偶與30隻可愛造型的小史努比及夥伴們的立體裝置，自1月19日至2月22日在府會園道展出。此外，中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場，目前在市民廣場率先亮相高達21公尺的「巨型姆明」，喜愛史努比和姆明的朋友們可以來台中拍照打卡，一次捕捉兩個可愛IP萌物！
活動時間：即日起～2/22
2026年生肖適逢馬年，和馬有關的裝飾主題特別多，一月開始各大燈會陸續點燈，還有張燈結綵的年貨大街，以及各種結合文創、美食與手作的特色市集，全台各地換上喜氣洋洋的新年裝扮，本篇整理春節必逛燈會、年貨大街與人氣市集活動，讓你在迎新送舊之際，把好運、熱鬧與幸福一次收進新的一年。
活動時間：即日起
每逢冬季，六龜的山頭便會被點點白花覆蓋，除了季節限定的梅花美景，這裡更隱藏著充滿日系風情的柴犬神社，以及能洗去疲憊的寶來不老溫泉。玩累了，還能走進古色古香的客庄建築，品味一杯在地職人手沖的山茶或咖啡。
活動時間：即日起
一年之計在於「春」，北台灣的民眾，平日在繁榮的都市為生計努力工作，不妨利用休閒假日，不用舟車勞頓，在台北就能Fun鬆玩，為此為民眾蒐羅臺北市1至3月共12場大型活動，涵蓋節慶感十足的台北年貨大街、台北燈節、臺北開齋節歡慶活動與客家春慶祈福，以及繽紛浪漫的陽明山花季、士林官邸鬱金香展、臺北玫瑰展、台北花伴野餐等「花IN台北」系列活動，花「漾」真的算得上多元豐富。另外，臺北市政府觀光傳播局為邀請民眾在台北或到台北玩，將推出「臺北趴趴GO」新春活動，凡參加指定活動就可累積集章抽獎，獎品包含：圓山半自由雙人2日遊、台北萬豪酒店下午茶餐券等好禮，若達年度集章門檻，還有機會抽中最大獎iPhone 17 pro。
活動時間：即日起～3月
當冷空氣拂過城市街角，梅花與櫻花也輪番登場，讓冬日尾聲染上一片柔軟的粉與白，搭上北捷就能輕鬆參與這場「城市花見散策」。從士林官邸的清雅梅景、平菁街42巷與內湖樂活公園的一月底櫻花盛放，到中正紀念堂與逸仙公園的古蹟花海，串起冬季最浪漫的風景，在城市裡，慢慢走進屬於冬日的花季時光。
活動時間：即日起
隨著冬意漸濃，全台各地梅花紛紛綻放，猶如雪白地毯覆蓋山頭，正是「踏雪尋梅」的最佳時節。這不僅是賞花的季節，更是走入山林、強健身心的好時機。本次我們嚴選了全台「6 大最浪漫梅花景點」，讓你在漫步白雪紛飛般的花海時，還能挑戰景觀步道、遠眺震撼的雲海景致。
活動時間：即日起
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
活動時間：即日起
梅花～梅花～幾月開！進入冬季天氣冷颼颼，空氣中也多了一點冬天的味道，正是梅花悄悄綻放的季節，全台就有許多賞梅好去處，湧入拍照打卡的觀賞人潮，趕緊把握賞花期前往，欣賞最美麗的一月雪！
活動時間：即日起
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，剩下一個月左右的時間，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
活動時間：即日起～2/22
東台灣的「太魯閣」，一直以來都是台灣最具代表性的世界級景觀，以雄偉壯麗的風光及峽谷聞名於世，目前時值「梅花」綻美之際，將壯麗「太魯閣」點綴，呈現一種極高雅的「極簡主義」自然美學，同時也散發著「峽谷柔情」的獨特美感。因此，太魯閣國家公園每年約在1月-2月之間梅花季節，總能吸引許多遊客前往。其中太魯閣國家公園區內，天祥的梅花香誘人，而坐擁絕美峽谷景致的「太魯閣晶英」，目前飯店旁的梅花，正式迎來年度最受矚目的「梅花雪」時期，已綻放四成，預計即日起至下周為最佳賞梅期，漸將整片山谷將被如雪般的白色花海簇擁，空中也隨風飄來陣陣梅花淡香。飯店也應景推出「冬韻．一泊二食住房專案」。
活動時間：即日起
2026屏東燈節將於1月23日正式點亮!今年屏東燈節展現在地多元文化與城市風貌，超過40組藝術燈飾，將分為「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」，以及「內埔龍頸溪」等四大燈區錯落。其中備受鄉親期待主燈及特色小提燈也同步亮相，四個燈區各有主燈，小提燈為「馬耀風情」。屏東縣政府表示，四大燈區將一路展出至3月1日，民眾不妨藉機走進屏東賞燈「趣」，感受南台灣──屏東的城市夜色獨特魅力。
活動時間：即日起～3/1
隨著冬意漸濃，全台各地梅花紛紛綻放，猶如雪白地毯覆蓋山頭，正是「踏雪尋梅」的最佳時節。這不僅是賞花的季節，更是走入山林、強健身心的好時機。本次我們嚴選了全台「6 大最浪漫梅花景點」，讓你在漫步白雪紛飛般的花海時，還能挑戰景觀步道、遠眺震撼的雲海景致。
活動時間：即日起
隨著冷氣團報到，雲林也披上了冬日的華麗外衣！誰說冬天的顏色只有蕭瑟？此刻的雲林正迎來一年一度的視覺盛宴。從如雪片般翻湧的銀白甜根子草，到染上琥珀色的落羽松森林，更有提前報到的火紅炮仗花牆，將鄉間小路妝點得喜氣洋洋。
活動時間：即日起
2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！
活動時間：即日起
台北春節賞花再加一！家喻戶曉的動人歌曲《魯冰花》，每每就會響起「夜夜想起媽媽的話，閃閃的淚光魯冰花……」，令人動容外，事實上，在現實中魯冰花也是令人欣賞的花卉，數大的花海相當美麗！魯冰花是滋養茶樹的綠肥植物，同時象徵母親無私奉獻的精神，因而有「客家母親花」之稱，魯冰花（學名：Lupinus），中文正式名稱為「羽扇豆」，花穗呈長串的尖塔狀，一串串花開，形成壯觀花海之際，常吸引遊客前往欣賞，在台北地區，就屬貓空的樟樹步道最為知名，樟樹步道魯冰花田約6,000平方公尺，目前尚未有開花花訊，預計2月初開花，最佳賞花期為農曆年間，適合民眾在春節之際走春，由於魯冰花金燦燦猶如黃金，在新春年節時刻，相當討喜。
活動時間：即日起
彰化縣有「花的故鄉」美名，每年冬末春初花海齊放，美不勝收！114年彰化全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。
活動時間：即日起～3/1
2026彰化月影燈季即日起至2026年3月1日止，在八卦山大佛風景區熱鬧登場，展期共65天，每天晚上17:30至22:00開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，迎接即將到來的馬年。
活動時間：即日起～2026/3/1
每至冬季，南港「中國信託金融園區」會打造超過10米的夢幻聖誕樹與全台唯一的戶外滑冰場。今年園區持續免費開放滑冰體驗，一同感受節慶氛圍與冰上樂趣。此外全台還有其他玩雪或滑冰景點，不用出國就可以感受雪國的世界，包括體驗滑雪、滑冰、堆雪人等一次滿足。
活動時間：即日起～2026/2/22
冬季的礁溪，有溫泉的蒸氣，也有光的溫度；而真正讓夜色變得迷人、讓旅人願意在寒風中散步的，就是一年一度、越來越讓人期待的「2025 礁溪溫泉燈花季」。
活動時間：即日起～2026/3/4
交通部自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，自114年12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。
活動時間：即日起
夢幻池畔落羽松場景這裡拍！新竹縣芎林鄉有一處落羽松景點，現場不僅能捕捉金棕色樹海，還能將鏡面倒影及S型彎道一同入鏡，快將8大取景範本、順遊景點筆記起來，找個好天氣出發拍美照！
活動時間：即日起
2026龍崎光節「空山祭」，因結合「在地寓言」、「山林地形」與「社會議題」等元素的沉浸式大地藝術展，有別於其他商業性光影展，被譽為全臺最美山林燈節的，第七屆空山祭，以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，邀集國內外藝術家於山林間打造十四組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，回應龍崎獨特的堊地地貌與山林生態，將於12月25日在聖誕節當天揭幕，展期至明(2026)年3月1日止，活動期間，將引領觀眾在冬夜中展開一段兼具感知與詩意的山林旅程。
活動時間：即日起～2026/3/1
新竹市年度花卉盛事—新竹市茶花節──「覓覓茶花」產業文化活動，已於新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告新竹茶花季登場，活動至2026年2月28日止，代理市長邱臣遠邀請民眾一起賞花、品花、買花，並支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！
活動時間：即日起～2026/2/28
貓貓蟲咖波在南港冰原等你來探險！爸爸媽媽看過來～這個冬天最好玩、最可愛的親子活動來囉！今年第12屆的中國信託慈善基金會 點燃生命之火公益活動 的 「戶外滑冰場」，請來小朋友最愛的 「貓蟲咖波」 當隊長，要帶大家展開冰原大冒險啦！
活動時間：即日起～2026/2/22
屏東年度壓軸活動──2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，今年「看!海口Hey,Haikou!」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、臺灣等16組藝術家團隊，其創作作品規劃設置在沙灘、港灣、村落及看海美食館等展區，以19件地景裝置呈現，另還有一檔看海美術館特展。其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品等。而重頭大戲則為《海口狂想曲》，將於明(2026)年1月3日在海口沙灘盛大開演！
活動時間：即日起～2026/3/1
冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。
活動時間：即日起～2026/3/4
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待已久的採草莓體驗。
活動時間：即日起～2026/5
《玩具總動員》現身信義區！台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造全新耶誕燈飾，可以看到胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在周邊打造４大歡樂打卡點！購物中心４樓都會廣場也化身為「耶誕奇幻樂園」，有旋轉木馬、聖誕雪橇等夢幻裝置，同樣超好拍！趕緊一起來看看吧～
活動時間：即日起～2026/3/8
奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日，並將於11月26日中午12:00開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。
活動時間：即日起～2026/5/17
四重溪溫泉公園位於屏東車城的溫泉路玉泉巷，是屏東免費溫泉泡腳、悠閒散步的絕佳景點。而每年冬天「四重溪溫泉季」更是南台灣的溫泉盛事，我今年是第一次參加「四重溪溫泉季」，四重溪溫泉公園在夜間燈光點亮後，燈飾沿著步道鋪展，層層疊疊、流光溢彩，真的浪漫又夢幻，很有氣氛呀～
活動時間：即日起～2026/3/1
備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！
活動時間：即日起～2026/2/22
漸層落羽松大道拍起來太夢幻！「中台禪寺」停車場種有約200多棵的落羽松，每年秋冬時形成金棕樹海美景，號稱「全台最美停車場」，現場還可賞37層樓寺廟建築大景！
活動時間：即日起
進入歲末寒冬的季節，苗栗最夯的玩樂體驗就是大湖採草莓！草莓季從2025年11月開始，一直到2026年4月結束。除了在大湖鄉體驗草莓採果、大啖草莓冰淇淋、草莓大福等週邊商品嚐鮮之外，也可順道到鄰近的泰安泡湯和品嚐客家美食，安排豐富好玩的草莓之旅！
活動時間：即日起～2026/4
台中氣候宜人，而且四季也各有不同風貌，在緊接而來的國慶連假，民眾不妨在秋意濃厚之際，不妨來個賞花遊，后里的環保公園近日成為熱門話題，大片黃波斯菊花海正值盛放，金黃花浪隨風搖曳、燦爛如陽光地毯，再加上落羽松，大展美麗的秋景，民眾不妨把握季節限定美景。
活動時間：即日起
台北又有免費好去處啦！這次要推薦給冰U們的，是位在中正區的 臺灣新文化運動紀念館，不僅免門票參觀、交通又超方便，最近還推出了超有趣又知識滿滿的特展—全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展。想不到吧？原來糖，不只是生活裡的甜味，更是臺灣發展史中不可或缺的重要角色！
活動時間：即日起～2026/8/9
台北101扭蛋海太壯觀！吉伊卡哇三麗鷗近千台萬代扭蛋期間限定店盛大登
北台灣最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」盛大登陸台北101購物中心5樓！近千台扭蛋機整齊排列，堆疊出壯觀的「扭蛋海」景象，集結吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、寶可夢以及HOLOLIVE等人氣IP，讓粉絲一次轉遍最夯主題。現場更打造巨型扭蛋打卡區，讓扭蛋迷沈浸超夢幻的扭蛋宇宙！
活動時間：即日起～2026/3/31
💡【玩樂行事曆】每月幫大家整理懶人包，活動資訊一次看不漏接！
資料整理：Vinge
