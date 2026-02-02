【2026年2月美劇推薦TOP 10】Netflix 過年看動作爽劇《暗夜情報員》第三季、《柏捷頓家族：名門韻事》第四季第2部、Apple TV《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季泰坦巨獸登場！
【文／Sophie Yeh】2026年2月美劇必追片單出爐，過年連假倒計時，串流平台線上看二月有哪些新片單？哪些人氣美劇回歸？
Netflix 人氣口碑雙好的動作爽劇《暗夜情報員》第三季「農曆初三全季上架」，最夯律政劇《下流正義》第四季、浪漫古裝美劇《柏捷頓家族：名門韻事》第四季第2部 都是影迷敲碗的期待之作！
Disney+ 好評影集《扒手道奇》和美劇《極樂凶間》第二季，Apple TV「怪獸宇宙」衍生美劇《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季、Prime Video 新劇《56天》、犯罪燒腦心理美劇《法醫心理學家克洛斯》第二季，HBO Max《地獄來的芳鄰》都是本月強檔，「2026年2月美劇推薦 TOP 10」盤點各平台必關注新劇與回歸劇。
－2026年2月美劇推薦：《下流正義》第四季
播出時間：2月05日（四）
線上看平台：Netflix
類型：劇情、律政
集數、上架方式：共10集（一次上架）
Netflix 最受歡迎的律政美劇《下流正義》第四季（The Lincoln Lawyer: Season 4）是過年美劇觀眾的好選擇！
美劇《下流正義》改編暢銷偵探犯罪小說家 麥可康納利「林肯律師」小說系列，前三季口碑亮眼，收視成績穩定，第四季 男主角 曼紐賈西亞魯佛 回歸主演。
《下流正義》第四季迎接更高張力的一季，靈感取自系列小說第六本《無辜法則》，男主角面臨生涯最棘手案件，他自己成了命案嫌疑人，身處險境要洗清罪名，周旋在檢察官和聯邦調查局之間。
－2026年2月美劇推薦：新劇《地獄來的芳鄰》
播出時間：2月08日（日）
線上看平台：HBO Max
類型：黑色喜劇
集數、上架方式：共8集（一次上架）
Peacock 原創美劇《地獄來的芳鄰》（The 'Burbs）2026年2月台美 HBO Max 同步首播，主打懸疑風格的黑色喜劇。
影集《地獄來的芳鄰》集結了《不！》琪琪帕瑪、《惡意》傑克懷特豪爾、茱莉亞達菲、寶拉佩爾 與 卡皮塔爾瓦卡等卡司主演。
《地獄來的芳鄰》重新改編1989年 湯姆漢克斯 主演的同名電影，講述一對新婚夫婦，搬進丈夫童年居住的平靜社區，但埋藏已久的祕密終將浮出水面。
－2026年2月美劇推薦：《扒手道奇》第二季
播出時間：2月10日（二）
線上看平台：Disney+
類型：古裝劇情
集數、上架方式：共8集（一次上架）
Disney+ 好評澳洲劇《扒手道奇》第二季（The Artful Dodger: Season 2）讓很多劇迷非常期待，會一次上架整季，是2026 過年連假「闔家觀賞」必推影集！
改編世界名著《孤雛淚》角色的古裝影集《扒手道奇》，找來《愛是您·愛是我》和《移動迷宮》男星 湯瑪士桑格斯特 主演。
《扒手道奇》首季MDb網站 8.0星，爛茄觀眾指數96%的好評水準。故事講述19世紀澳洲神乎其技的扒手大盜「道奇」退隱成了醫術精湛的外科醫生，被迫重出江湖。
第二季《扒手道奇》男主角有更大的麻煩和挑戰，面臨絞刑、新執法官追捕，有史以來最危險劫案，逍遙法外的兇手，還有他的戀情。
－2026年2月美劇推薦：《法醫心理學家克洛斯》第二季
播出時間：2月11日（三）
線上看平台：Prime Video
類型：劇情、犯罪驚悚
集數、上架方式：共8集（首播3集，每週三更新，3/18季終）
Prime Video 全球熱門美劇《法醫心理學家克洛斯》第二季（Cross: Season 2）回歸，喜歡犯罪心理題材的劇迷有劇可追了！
《法醫心理學家克洛斯》男星 奧迪斯霍吉主演，以擅查洞察人心的警探兼法醫心理學家「克洛斯」為主角，他擅長分析被害人與兇犯內心世界來破案，第二季要面對更兇險的犯人和更峰迴路轉的兇案事件。
－2026年2月美劇推薦：新劇《56天》
播出時間：2月17日（二）
線上看平台：Prime Video
類型：懸疑驚悚、愛情
集數、上架方式：共8集（一次上架）
Prime Video 過年期間追新劇首選！全新愛情驚悚美劇《56天》（56 Days）由《星光繼承者》當紅女星 德芙卡梅隆 與 亞凡喬吉亞 共同演繹一場以愛情開局，以謀殺收尾的故事，一次上架全部集數。
《56天》講述當地警方在一間豪華公寓發現身份不明的屍體，開始追溯調查女主角「席亞拉」與男主角「奧利佛」過去56天，從邂逅到熱戀的來龍去脈，究竟是誰死了？到底發生了什麼？
－2026年2月美劇推薦：《暗夜情報員》第三季
播出時間：2月19日（四）
線上看平台：Netflix
類型：劇情、諜報驚悚、動作
集數、上架方式：共10集（一次上架）
Netflix 動作爽劇代表作之一《暗夜情報員》第三季（The Night Agent: Season 3）FBI情報員「彼得蘇德蘭」過年期間搶先開工，接受迄今為止最致命任務，動作影迷過年連假片單必追！
《暗夜情報員》首季是 Netflix 2023年觀看次數最高美劇，第二季故事前進曼谷，第三季任務危險越演越烈，男主 蓋布瑞爾貝索 回歸主演。
動作諜報美劇《暗夜情報員》第三季捲入國際陰謀，男主角追蹤一位殺害上司、偷竊政府機密的財政部職員，新一季「彼得蘇德蘭」和一位記者合力調查案件背後的秘密，阻止敵人癱瘓政府。
－2026年2月美劇推薦：《殘句線索》第二季
播出時間：2月20日（四）
線上看平台：Apple TV
類型：劇情、懸疑
集數、上架方式：共8集（每週五更新，4/10季終）
Apple TV 懸疑驚悚美劇《殘句線索》第二季（The Last Thing He Told Me: Season 2）回歸，首季評價兩極，慢熱型的懸疑故事仍吸引一群死忠劇迷。
美劇《殘句線索》改編同名暢銷小說，好萊塢女星 瑞絲薇斯朋 監製，《三十姑娘一朵花》珍妮佛嘉納、《權力遊戲》尼可拉科斯特瓦爾道 等人主演。
《殘句線索》講述人妻「漢娜」的丈夫「歐文」留下紙條後離奇失蹤，她與繼女 「貝莉」陷入危機之中，第二季延續情節，丈夫「歐文」逃亡五年後現身，她們必須拼湊線索解開謎底。
－2026年2月美劇推薦：《極樂凶間》第二季
播出時間：2月23日（一）
線上看平台：Disney+
類型：劇情、末日懸疑
集數、上架方式：共8集（首播三集，3/30季終）
Disney+ 末日驚悚美劇《極樂凶間》第二季（Paradise: Season 2）繼續展開末日冒險，《分歧者》雪琳伍德利 成為新一季卡司！
好評美劇《極樂凶間》由《這就是我們》男星 斯特林K布朗 主演，充滿懸念和反轉張力，首季獲四項艾美獎提名，口碑評價很給力（IMDb 網站7.8星｜爛番茄指數86%）。
《極樂凶間》發生在末日事件後，以地下碉堡為背景，總統特勤局首席探員「扎維耶柯林斯」調查總統遇刺案的真相。第二季《極樂凶間》男主角離開地下碉堡，尋找失蹤的妻子。當後末日的社會結構逐漸瓦解，這座城市起源的秘密就要見光了。
－2026年2月美劇推薦：《柏捷頓家族：名門韻事》第四季第2部
播出時間：2月26日（四）
線上看平台：Netflix
類型：劇情、浪漫、古裝
集數、上架方式：共8集（第2輯：第5~8集一次上架）
全球爆紅浪漫愛情美劇《柏捷頓家族：名門韻事》第四季第2部（Bridgerton: Season 4 Part 2）是 Netflix 2月底重頭戲之一！
《柏捷頓家族：名門韻事》第四季改編原著第三本小說《An Offer from A Gentleman》聚焦「柏捷頓家族」二兒子「班尼迪特」與神秘女子「蘇菲」的愛情。
第四季第1部描繪了兩人邂逅與愛情萌芽，口碑回升，很多觀眾重回支持，IMDb單集評分目前都有 8.0 星以上。
「班尼迪特」與「蘇菲」戀情會有結果嗎？《柏捷頓家族：名門韻事》第2輯後四集（第5~8集）會一次上架，為這一章充滿灰姑娘童話與現實衝突的敘事寫下句點。
－2026年2月美劇推薦：《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季
播出時間：2月27日（五）
線上看平台：Apple TV
類型：劇情、動作
集數、上架方式：共10集（每周更新一集，5/1季終）
Apple TV 「怪獸宇宙」話題美劇《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季（Monarch: Legacy of Monsters Season 2）巨獸「金剛」與「哥吉拉」大大們都要回歸了！
「怪獸宇宙」影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》以雙時間軸敘事，講述一對兄妹揭開君主組織起源的故事，主要時間線發生在 2014 年電影《哥吉拉》和 2019 年電影《哥吉拉 II 怪獸之王》之間。
《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季 主角群 寇特羅素、懷特羅素 和 澤井杏奈 全員回歸，君主組織和世界都陷入險境，主角眾人齊聚「骷髏島」解鎖新村莊，泰坦巨獸也將現身，更多勁爆秘密將現世。
