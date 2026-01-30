【2026韓劇推薦】30對神仙CP回歸：《21世紀大君夫人》IU &邊佑錫、《人類X九尾狐》全智賢&池昌旭、《再婚皇后》申敏兒&李鍾奭、《魅惑》金宣虎&裴秀智

Disney《21世紀大君夫人》邊佑錫&IU李知恩、《醜聞》池昌旭&孫藝真&NANA劇照、《再婚皇后》申敏兒&李鍾碩劇照、《訂閱男友》JISOO金智秀、徐仁國劇照

【文/少女心文室】揮別2025，迎接嶄新的2026！2025年誕生了《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《親愛的X》、《暴君的廚師》等掀起高話題的人氣夯劇，而2026年新年新氣象，今年又有哪些新劇會爆紅呢！？2026將迎來更頂級的神仙CP陣容回歸，包括IU李知恩&邊佑錫《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》、金宣虎&裴秀智《魅惑》等作品都將在2026登場，趕緊來看今年新劇介紹！

廣告 廣告

Disney+《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩劇照

2026韓劇推薦1.《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協

《在你燦爛的季節》由李聖經與蔡鍾協聯袂主演！該劇為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇，劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史。在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！

Disney+《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協海報

2026韓劇推薦2.《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩、魯尚炫、孔升妍

期待值破表韓劇《21世紀大君夫人》由男女神IU李知恩、邊佑錫重磅主演，男二女二則由魯尚炫、孔升妍出演！該劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，與獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。《21世紀大君夫人》劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！預計將在4月份上線播出！

Disney+《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩劇照

2026韓劇推薦3.《謊言》柳演錫、徐玄振

MBC最新韓劇《謊言》翻拍改編自英國電視劇，是一部懸疑犯罪題材的大尺度情愛劇，由柳演錫與徐玄振主演，《謊言》講述了在完美的第一次約會後，一對男女主張相反的說詞，在真假交織的風暴中被卷入意想不到方向發展的愛情故事，該劇以「一段記憶、兩種說法」為核心概念，講述兩名男女圍繞同一段記憶提出截然相反的主張，並在追尋真相的過程中激烈碰撞。值得一提的是，該劇是兩人繼2017年完結的《浪漫醫生金師傅》後時隔8年的再度合作，因此備受期待！

《浪漫醫生金師傅》柳演錫、徐玄振劇照

2026韓劇推薦4.《殺手媽咪》孔曉振、鄭準元

愛情喜劇女王孔曉振再度回歸羅曼史韓劇，最新作搭檔鄭準元主演《已婚殺手》！該劇由《背著善宰跑》的尹鍾鎬導演執導，金恩熙作家執筆，孔曉振與鄭準元主演。孔曉振挑戰演出動作喜劇角色，飾演一名在秘密組織作為「殺手」活躍的有夫之婦，一直隱藏殺手身分的她，與丈夫結婚五年養育四歲女兒的全職媽媽，但另一個雙重身份，卻是負責處決窮兇極惡罪犯的頂尖殺手，在結束三年育嬰假後回到工作崗位，努力展開家庭與職場兼顧的日常，而鄭準元則飾演想要揭開妻子祕密的丈夫，共譜諜對諜動作羅曼史喜劇！

《機智住院醫生生活》鄭準元、《問問星星吧》孔曉振劇照

2026韓劇推薦5.《你的球場》韓孝周、孔明

《你的球場》為運動題材，棒球電視劇！該劇由孔明、韓孝周主演！故事講述一位因一次挫折而暫停職棒選手生涯的人，在遇到前律師出身的經紀人後，再次踏上回到球場的旅程。韓孝周飾演「徐熙勝」一個大型律師事務所的律師，同時也是經紀人，自信又從容；她的性格被描述為「奇怪又可愛、不令人討厭」，被形容為「女性版的 Jerry Maguire（傑里·麥奎爾）」！孔明將飾演男主角「姜海煥(音譯)」，為王牌左投（左腕投手）因挫折暫停生涯、正在努力重返球場的棒球選手，兩人將聯手上演熱血體育電視劇！

《Happiness毒樓》韓孝周、《我死的一週前》孔明劇照

2026韓劇推薦6.《幸福地分手的22種方法》李正河、辛叡恩

《幸福地分手的22種方法》是韓國MBC電視台預計於2026年播出的電視劇，由李正河與辛叡恩主演。該劇以「分手」為主題，講述一段橫跨十年的愛情與成長故事，從高中開始，男女主角經歷了多次分手與重逢，該劇以「分手」為主題，講述一段橫跨十年的愛情與成長故事。從高中開始，男女主角經歷了多次分手與重逢，透過22種方式探索如何幸福地結束一段關係。

《The Auditors監察》李正河劇照、《百次的回憶》辛叡恩劇照

2026韓劇推薦7.《帥氣新世界》林智妍、許楠儁

《帥氣新世界》確定由林智妍、許楠儁、張勝祖、李世熙等卡司主演，並由《青春應援Cheer Up》、《Stove League》導演韓泰燮執導，電影 《微笑與夏溫》姜賢珠編劇執筆，上演「惡男惡女們羅曼史」！該劇講述林智妍飾演的朝鮮時代「最惡的妖女申瑞莉」穿越到二十一世紀並附身到一名無名的女演員後，遇上許楠儁飾演的性格極端的財閥「車世界」，所展開一段如戰爭般激烈的愛情故事。還有張勝祖將飾演與許楠儁競爭財閥之位的堂兄、以及李世熙飾演的頂級女演員「尹智孝」為林智妍的競爭對手

《法官大人》許楠儁劇照、《黑暗榮耀》林智妍劇照

2026韓劇推薦8.《Doctor X：白色黑手黨時代》金智媛、金宇錫

《Doctor X：白色黑手黨時代》為一部黑色醫療劇，將由《惡鬼》、《VIP》李正林導演執導，卞成根編劇執筆聯手打造的新劇，男女主角選角為金智媛、金宇錫！劇情講述金智媛飾演的主角「桂秀晶(音譯)」，是一名天才外科醫生，擁有神手級的卓越手術實力，她將面對眾多不合理的現實，帶來痛快感的黑色醫學電視劇，而桂秀晶擁有著黑暗的過去，究竟她如何面對黑暗的過去，以自己的醫療手術實力，來對抗現實的不公呢？預計會在新劇看到金智媛嶄新的一面！

《淚之女王》金智媛劇照、金宇錫IG

2026韓劇推薦9.《Siren》朴敏英、魏化儁、金正賢

《Siren》全劇共12集，即將在3月首播！該劇由朴敏英、魏化儁、金正賢主演，是翻拍自日本電視劇《冰的世界》的韓國版《Siren》，講述一個可能是「連環殺手」的危險女人，和一個在追蹤她時墜入愛河的男人的故事！《Siren》在今日公開短短20秒的衝擊預告！只見疑似有男子倒臥在血泊之中，朴敏英在浴缸露出背部，還有一對男女熱吻鏡頭，更猜不透朴敏英的真實身分與底細，超展開劇情讓人相當好奇劇情的發展！

《Siren》魏化儁、朴敏英、金正賢劇照

2026韓劇推薦10.《隱袐的監察》申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮

《隱密的監察》由申惠善、孔明、金材昱、洪華妍主演，故事背景為大企業「海霧集團」監查室，原本為監查室的王牌審計官「盧基準」，卻因故被降職，爾後成為公司內部風氣紊亂負責人，並與為監視男女糾紛的「朱仁雅」合作。朱仁雅是個擁有隱秘秘密的狠毒瘋子，現為監查室長，兩人聯手監視公司各處複雜的男女關係，繼而展開的29禁辦公室喜劇。 ​劇情融合辦公室喜劇+激情火熱情愛據情，帶有「29禁」成人尺度，描繪兩人監察期間的禁忌戀情與刺激互動！

金材昱《她的私生活》、申惠善《致我的解離》、孔明《我死的一週前》、洪華蓮《寶物島》劇照

2026韓劇推薦11.《驚悚的戀愛》朴恩斌、梁世宗、邕聖祐

《驚悚的戀愛》由朴恩斌與梁世宗主演！並翻拍改編自孫藝珍(孫藝真)與李民基在2011年主演的賣座電影！《驚悚的戀愛》劇情講述「能看到鬼的酒店財閥繼承女」和「調查王牌熱血檢察官」之間發生的神秘橫沖直撞的合作調查愛情故事。每天晚上因冤死冤魂而徹夜難眠的女人，和為解決殺人未結事件而日夜奔波的熱血檢察官，兩人將聯手揪出各種隱藏在社會各處的惡行，並進行嚴懲，來替冤魂們還一個公道！

《無人島的Diva》朴恩斌劇照、《我的女神室友斗娜》梁世宗劇照

2026韓劇推薦12.《明天也要上班》徐仁國、朴智賢、朴栖含、姜旻兒

《明天也要上班》由徐仁國、朴智賢、朴栖含主演！該劇改編自同名網路漫畫《明天也是上班日！》以職場生活為背景，講述任職五年的女職員，在疲憊的工作中與看似最難搞的上司展開的愛情故事。劇情講述一群平凡的上班族在日復一日的工作中，如何面對壓力、夢想與愛情。劇情中不僅有現實中常見的職場霸凌、加班文化與職涯焦慮，也融入了溫暖的人際關係與彼此成長的故事，劇情預計會相當貼近韓國職場文化，能引發大批上班族共鳴！

朴栖含IG、徐仁國《某一天滅亡來到我家門前》劇照、朴智賢IG

2026韓劇推薦13.《Four Hands》宋江、李濬榮、 張圭悧

31歲男神宋江在近期退伍，讓不少劇迷與粉絲都相當思念他，宋江即將在今年2026主演新劇回歸！《Four Hands》由宋江、李濬榮、張圭悧主演，劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事！宋江飾演韓國藝術高中音樂班一年級「姜飛傲」主修鋼琴，圍鋼琴鬼才，貴族家庭出身的完美主義者，自幼橫掃菁英學院的「菁英中的菁英」，無論琴藝或學業皆穩居第一，然而直到李濬榮飾演的「崔正耀」的出現，他從正耀的音樂中感受到前所未有的震撼與敬畏，而這份情感旋即化為了深深的自卑….

《現在撥打的電話》張圭悧、《喜歡的話請響鈴》宋江、《弱美男英雄2》李濬榮劇照

2026韓劇推薦14.《100日的謊言》朴珍榮、金裕貞

《100日的謊言》由朴珍榮、金裕貞主演，該劇是一部古裝劇！劇情講述天才扒手佳景在朝鮮總督府偽裝就業100天，作為假密探活躍在朝鮮，最後成為真正的密探的過程，以及與朝鮮翻譯官泰雄展開浪漫愛情故事的諜報羅曼史電視劇。金裕貞飾演「李佳景」京城最頂尖的扒手，為了活下去，選擇戴著面具做人、朴珍榮則飾演「金泰雄」朝鮮總督府的翻譯官。

《未知的首爾》朴珍榮劇照、《親愛的X》金裕貞劇照

2026韓劇推薦15.《我的有罪之人》任時完、薛仁雅、 金正賢、 妍雨

《我的有罪之人》由任時完、薛仁雅、 金正賢、 妍雨主演！劇情改編自人氣網路小說與網路漫畫《為什麼不知道是女人？》，原作以輕快幽默的風格在平台上廣獲好評。電視劇由曾執導過《弱美男英雄Class 1》、《你的味道》的朴丹熙導演和文秀晶編劇合作，任時完與薛仁雅主演。劇情講述一個古怪又缺乏被愛的財閥三世，與變裝潛入他身邊的鐵壁女刑警，兩人從對立到互助又產生微妙關係的辦公室戀愛喜劇。

《魷魚遊戲2》任時完劇照、《勞務師盧武鎮》薛仁雅劇照

2026韓劇推薦16.《所有人都在與自己的無價值對抗》高允貞、具教煥

JTBC新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》由具教煥、高允貞領軍演出，吳正世、姜末今、朴海俊加盟出演！為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，聯手《山茶花開時》導演車榮勳執導，劇情為敘事劇，講述主人公在一群有出息的朋友之間，獨自覺得自己格格不入，刻劃因嫉妒與比較備受煎熬的人們，尋覓內心平靜的故事。 劇情以時下現代人的普遍情感「不安」為關鍵詞，對於停留在毫無價值的紅燈下的他們來說，希望這部電視劇能成為打開「人生綠燈」的電視劇！

《所有人都在與自己的無價值對抗》高允貞、具教煥劇照

2026韓劇推薦17.《人類X九尾狐》全智賢、池昌旭

《人類X九尾狐》由全智賢&池昌旭主演！該劇預計在2026年首播，並由《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》導演金政植執導，《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》編劇林回音執筆劇本。該劇講述迷惑人類的妖魔鬼怪，還有吸引妖怪的人類，在命運的交叉點面對未知的奇幻浪漫喜劇。全智賢飾演頂級女演員「具子紅(音譯)」同時也是活了2000千年的九尾狐，在遇到人類崔石後，一切出現了變化！池昌旭飾演男主角「崔石(音譯)」，為巫師兼博物館館長，他對九尾狐具子紅產生興趣，生活也迎來具變！

《人類X九尾狐》全智賢、池昌旭劇照

2026韓劇推薦18.《死撐醫生》李宰旭、辛叡恩

《死撐醫生》由李宰旭、辛叡恩主演！該劇改編自同名網漫，劇情背景為一座被人稱為「地獄之島」的島嶼（偏東島，偏遠、環境艱困、人煙稀少），很多人都不願到島上工作，而李宰旭飾演的男主角被派去這個島上擔任公共保健醫生，微整形外科專科醫師，在這一年，他的人生出現巨大變化！而辛叡恩飾演的則是充滿祕密的護士，兩人在島上相遇後，繼而展開羅曼史！劇情通過充滿情感治癒內容，刻劃島上人們的故事，以及學習愛情的「島男島女」故事！

李宰旭IG、辛叡恩IG

2026韓劇推薦19.《給你夢想》黃寅燁、李惠利

《給你夢想》由黃寅燁、李惠利出演！該劇由《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》編劇鄭銀美執筆，劇情講述橫跨10代、20代、30代男女的成長羅曼史故事！劇情刻劃橫跨人生三個階段，講述李惠利飾演「朱伊在」青春期曾無所畏懼，卻在二十多歲被現實打擊後在三十歲成為平凡大人的女主角，和黃寅燁飾演「禹秀彬」從父母設計好的人生中走出、勇敢追夢，並在三十歲實現夢想成為電影導演的男主角，兩人彼此相遇後交織而成的成長羅曼史故事。

《善意的競爭》李惠利、《偶然成為家人》黃寅燁劇照

2026韓劇推薦20.《戀愛博士》金所泫、秋泳愚、金玟錫

《戀愛博士》為韓國ENA電視台預計於2026年播出的月火連續劇，由《春夜》、《畢業》的導演安畔錫執導，金所泫、秋泳愚、金珉錫等演員主演。金所泫飾演「林宥珍」原本是服裝系學生，最終決定轉換人生方向，接觸機器人工程領域，考進機器人工程系研究所，開始全新的生活與學習！秋英宇飾演「朴民載」是游泳選手出身，但因為罹患疾病而失去左腿，這次打擊使他迷失方向，失去對人生的希望，然而他偶然接觸到機器人工程學，考上首爾大學機器人工程系研究所，在校園遇見女主角後，展開治癒羅曼史！

《喜歡的話請響鈴》金所泫、《牽牛和仙女》秋泳愚劇照

2026韓劇推薦21.《訂閱男友》Jisoo、徐仁國

《訂閱男友》確定由Jisoo金智秀與徐仁國主演，並由《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》金正植導演執導，打造出全新浪漫題材羅曼史！劇情講述夢想在虛擬實境中開啟第二段戀愛人生的網路漫畫製作人「徐美萊」，忙碌又疲憊的現實生活且一直單身的她，通過「月刊男友」設備進入虛擬世界。在超強多巴胺迸發的虛擬世界裡，她與非現實般完美的男人們戀愛，喚醒自己沉睡已久的戀愛細胞！劇情帶來前所未見的虛擬實境戀愛訂閱服務，勢必將顛覆對於傳統約會的想像，帶來粉紅色的心動時刻與滿滿的笑聲！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀、徐仁國劇照

2026韓劇推薦22.《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞

「南朋友」回來了！30歲南柱赫在去年9月退伍，隨即有新劇回歸！Netflix在近日官宣最新韓劇陣容卡司！Netflix韓劇《鬼謎東宮》確定由南柱赫、盧允瑞、崔承佑主演！劇情題材相當特別！古裝劇《鬼謎東宮》劇情講述在充滿秘密的深宮中，出沒各式各樣的鬼神！「除魔者」和「宮女」潛入宮中，展開解決鬼神的神祕動作劇故事，講述擁有穿梭於靈界能力的具天和身懷秘密的宮女生姜被王召見，以揭開籠罩在世子宮中的詛咒的故事。特殊的題材掀起熱議，預計將有破格特效場面，還有新穎的羅曼史登場！

Netflix《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞劇照

2026韓劇推薦23.《醜聞》池昌旭、孫藝真、NANA

《醜聞》翻拍改編自2003年上映的韓國情色電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，電視劇版由孫藝真、池昌旭、林珍兒(NANA)領銜主演，並以擁有欲望本身就是禁忌的朝鮮時代為背景，講述了挑戰嚴格的儒教秩序所展開膽大妄為的愛情和誘惑，以及賭注的愛情故事。劇情講述上流社會花花公子趙元（池昌旭 飾），與玩世不恭的趙氏夫人（孫藝真 飾）、守節九年寡婦淑夫人（林珍兒 飾）之間的大尺度19禁愛情遊戲與賭注，劇情將上演眾多情慾戲與床戲，是一部充滿致命誘惑和背叛、復仇的華麗視覺盛宴作品！

Netflix《醜聞》池昌旭、孫藝真、林珍兒劇照

2026韓劇推薦24.《我的荒糖戀愛》丁海寅、賀營

《我的荒糖戀愛》由丁海寅、賀營主演！並由執導過《與惡魔有約》的金將漢導演，繼《You Raise Me Up》時隔四年再度與毛智慧編劇合作。劇情講述患有失憶症的檢察官，和自稱是她男朋友的拳擊教練，展開令人心動又棘手的同居生活。丁海寅飾演「張泰河」個性冷漠但內心炙熱的拳擊館教練，曾是前途無量的青少年拳擊選手，卻誤入歧途成為黑道分子，為了脫離組織，在執行最後一項任務時，遇見了失憶的初戀高恩世，於是開始了一場賭上性命的謊言！

《我的荒糖戀愛》賀營、丁海寅劇照

2026韓劇推薦25.《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬、車禹閔

Netflix韓劇《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬、車禹閔主演！劇情兼具奇幻浪漫與醫療元素，故事核心基於「超能電力女 × 人工心臟男」這條奇妙設定展開。蔡秀彬天生帶電，凡接觸他人會觸電；金英光則依賴人工心臟維生，如電力耗盡將危及生命。兩人因契約式共存關係開始，從合作到情感逐步升溫，生活中擁有「電力」能力的女子遇見仰賴「人工心臟」維生的男子，兩人因電流與心跳交織出奇幻戀曲，男主身體設限的設定持續帶來生與死的懸疑張力，女主則在接觸他人時有心理矛盾、渴望卻抽離的掙扎，他們之間是「電擊」更是「心跳重啟」的奇幻戀情。

Netflix《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬劇照

2026韓劇推薦26.《慢慢地，強烈地》孔劉、宋慧喬

《慢慢地，強烈地》由宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮主演，共譜20世紀1960-80年代，講述投身於演藝圈人們的激烈炙熱劇故事！該劇為《那年冬天風在吹》、《沒關系是愛情啊》、《我們的藍調時光》編劇「盧熙京」，聯手《咖啡王子1號店》李允貞導演執導，全劇共22集。宋慧喬將在劇中飾演「敏子」一角，敏子經歷各種大風大浪，是一名內心比任何人都堅強的人物，頑強的生活著，在剛萌芽的韓國音樂產業中尋找機會，並果斷地投身其中！而孔劉飾演「東九」，與宋慧喬是「青梅竹馬」設定，兩人是一起長大的朋友，從小一起經歷各種大大小小的事情，成年後兩人一起涉獵音樂產業，攜手在演藝圈裡闖蕩！

Netflix《慢慢地，強烈地》孔劉、宋慧喬劇照

2026韓劇推薦27.《再婚皇后》申敏兒、李鍾奭、朱智勳、李世榮

熱門網漫作品《再婚皇后》真人版預計由李鍾碩、申敏兒、朱智勛、李世榮出演！該劇為人氣同名網漫翻拍改編，原作在LINE WEBTOON高達6500萬的瀏覽量，是接近10分滿分的評價作品，所以在該網漫宣布將翻拍改編漫改劇時，就掀起不少漫畫迷與劇迷的期待，也讓人相當好奇真人版選角的卡司！《再婚皇后》刻劃宮廷狗血羅曼史，劇情講述曾是東大帝國完美皇后「娜菲爾」，在知道皇帝「索本修」要把小三情婦「菈絲塔」封為皇后之後決心離婚，既然在這裡無法成為皇后也無妨，娜菲爾轉身再度與王子「海因里」再婚，所上演的古裝宮廷狗血四角戀！

Disney+《再婚皇后》申敏兒、李鍾碩、李世榮、朱智勛劇照

2026韓劇推薦28.《魅惑》金宣虎、裴秀智

漫改劇《魅惑》確定由金宣虎與裴秀智繼《Start-Up》睽違4年後二搭出演！該劇是一部大尺度作品，也是一部時代劇，以1935年代京城還有1800年代上海為背景，講述來往於復古年代的懸疑驚悚羅曼史！劇情講述裴秀智飾演的「宋貞華」為南門賓館主人，她的真實身份是一位保持年輕外貌的吸血鬼，披裹著神秘面紗的富貴女士，沒有人知道她的正體身分，而金宣虎飾演的落魄窮畫家「尹以浩」，在某天收到宋貞華肖像畫委託，隨著深入的接觸，逐漸被宋貞華的魅力所迷惑。此外，宋貞華的父親K由金英光出演，是一位極為強大吸血鬼，擁有長生不老能力，另外崔顯旭、許峻豪也將出演該劇，眾人展開無法預測驚悚羅曼史！

Disney+《魅惑》金宣虎、秀智劇照

2026韓劇推薦29.《柔美的細胞小將3》金高銀、金載原

《柔美的細胞小將》系列劇最新動向不斷，日前TVING正式官宣第三季《柔美的細胞小將3》確定將於2026上半年首播，金高銀也確定續演第三季女主角，而第三季男主角「申馴鹿/申舜祿」也確定由新生代男神「金載原」主演，成為金高銀的男人，同時也是柔美的情感歸宿，消息一出掀起熱議！金載原近期人氣水漲船高，討論度爆發！金載原先前在NETFLIX夯劇《外傷重症中心》最後2集登場，更預計會是《外傷重症中心》第二季要角！而金載原曾出演《我們的藍調時光》、《名校的階梯》、《歡迎來到王之國》等作品，金載原身高186cm，加上高顏值臉蛋，人氣急遽上升，這次更將成為《柔美的細胞小將3》搭檔金高銀男主角，未來指日可待！

《柔美的細胞小將3》金高銀劇照、《名校的階梯》金載原劇照

30.《超能路人甲》朴恩斌、車銀優

《超能路人甲》/《The Wonder Fools》擁有強大的編導團隊！包括由曾執導過《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植執導，並由《浪漫醫生金師傅》編劇姜銀慶擔任創作者開創，並由電影《雞不可失》編劇許大中執筆，來聯手打造這部新作！《超能路人甲》由車銀優、朴恩斌、金海淑、崔代勳、林成宰、孫賢周主演，該劇為一部超能力喜劇動作片，劇情講述在末日論佔上風的1999年，在非本人的意願下，因意外事件，村裡的人們意外獲得超能力，並繼而與威脅海城市和平的惡棍展開鬥爭！

Netflix《超能路人甲》朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑劇照

以上就是即將在2026陸續公開的吸睛韓劇陣容，不僅卡司題材都相當精彩，就讓我們期待這些新劇陸續在今年登場吧！不曉得劇迷們最期待哪部作品呢！？

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！