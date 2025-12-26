【2026高雄市長民進黨初選選戰】／劍指2026高雄市長 邱議瑩轟柯志恩「愧對高雄」擋政院版財劃法 黃暐瀚：「領先半步」後勢仍需觀察

針對2026年高雄市長選舉，民進黨內初選競爭激烈，目前呈現「四搶一」局面。立法委員邱議瑩在接受Yahoo《風向台灣》專訪時，除了展現接棒現任市長陳其邁的決心，更對國民黨潛在對手柯志恩提出強烈質疑，批評其在《財劃法》修法上選擇黨意而非民意。同時，邱議瑩也端出政策牛肉，提出全台首創的「新生兒希望帳戶」及「24小時新機場」願景。

▲民進黨高雄市長參選人邱議瑩

看待民調平常心 強調「高雄隊」團結優先

對於目前黨內初選民調呈現膠著，邱議瑩表示，現階段民調高高低低都是常態，主要作為選舉策略調整的參考。她強調，高雄民進黨本就是「高雄隊」，大家都是兄弟姊妹，無論最後誰在初選中勝出，全黨都會極力團結，目標只有一個：「邱議瑩接棒，讓高雄繼續贏。」

黃暐瀚分析：邱議瑩民調往上走 但未明顯領先

民進黨內部民調顯示，邱議瑩支持度約落在五成左右，略高於其他競逐者，呈現「往上走」的態勢。政治評論員黃暐瀚指出，這代表邱議瑩在黨內基層與支持者間的動能正在累積，但仍未形成明顯領先。

黃暐瀚分析，邱議瑩的優勢在於長期經營高雄基層、鮮明的政治風格，以及在南部選民中的辨識度，近期確實有「領先半步」的趨勢，但仍須觀察後續民調是否持續擴大差距。

談潛在對手柯志恩 邱議瑩批：擋《財劃法》是愧對市民

面對國民黨預料將由立委柯志恩出馬角逐高雄市長，邱議瑩形容對方學經歷佳、口才好，是位「可敬的對手」。然而，話鋒一轉，邱議瑩直言柯志恩在重大事件上「並沒有跟高雄市民站在一起」。

邱議瑩舉例，在近期的《財劃法》修法爭議中，行政院版本對高雄相對有利且細緻，但柯志恩卻選擇順從國民黨黨意，甚至不願協助讓行政院版進入院會討論。邱議瑩批評，柯志恩嘴上說行政院版本好，實際行動卻是在阻擋對高雄有利的法案，「在這些法案表現上，她其實是愧對高雄市民的。」

接棒陳其邁 拋「24小時新機場」與首創「新生兒希望帳戶」

談及若順利出線後的市政願景，邱議瑩給予現任市長陳其邁高度評價，認為高雄在招商、演唱會經濟與AI科技廊道上已脫胎換骨。她強調，未來的目標是「軟硬體兼顧」，隨後跟進生活環境與交通網絡的建設。

遭影射涉入廢棄物爭議 邱議瑩駁斥：潑髒水的不道德行為

針對外界及網軍將月世界、大峽谷等地的廢棄物與盜採砂石爭議連結到她身上，邱議瑩在專訪中嚴正駁斥，痛批這是「潑髒水」與「不道德」的行為。

「我不是地主，也不是偷挖者。」邱議瑩解釋，非法傾倒多發生在人煙稀少的偏遠山區，而這正是她的選區。身為民意代表，她沒有行政執法權，但已透過推動修法加重罰則來嚇阻不法。她強調，將這些違法行為硬扣在她頭上是不公平的抹黑，呼籲檢調與市府相關單位應持續嚴加查緝。

