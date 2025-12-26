【2026高雄市長民進黨初選選戰】／四強搶一！ 賴瑞隆：有把握當「桶箍」黃揚明：初選輸贏關鍵在「誰贏柯志恩更多」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑都已登記參選，呈現四搶一的局面。立委賴瑞隆在接受Yahoo專訪時指出，他的資歷完整，在高雄有十年政務官經驗，並且有把握自己能成為「桶箍」，凝聚所有力量團結高雄隊。

相較於其他競爭者，賴瑞隆擁有十年市府政務官經驗，熟悉市政運作。他表示，若當選市長能即刻上手。另外他也擔任過蔡英文、賴清德主席的中評會主委，與中央擁有一定信任度，「這對未來高雄要拿到更多資源非常關鍵。」

如何整合黨內不同派系力量？賴瑞隆談民進黨DNA「大鳴大放」

被問到選後要如何整合黨內不同派系、不同支持者的力量，賴瑞隆表示，每位參選的同志都很優秀，相信這會是一場理性、正向、良性的競爭。

「因為民進黨的DNA就是大鳴大放，鼓勵每個願意為高雄承擔的人選，透過論述讓市民選擇自己最希望代表民進黨參選的人選，而初選過後即會回歸團結。」

選情面臨亂流 霸凌風暴成變數

然而，在專業資歷之外，這場初選近期卻因賴瑞隆兒子捲入「校園霸凌風暴」而產生動盪。政治評論員黃暐瀚指出，此事件因危機處理稍顯遲延，導致賴瑞隆目前的選情受到不小衝擊。儘管賴瑞隆已兩度召開記者會道歉並暫緩部分競選活動，但「選而不競」的姿態是否能讓風波平息，仍有待觀察。

評論員黃揚明進一步分析，在最新一份綠營內部流傳的民調中，賴瑞隆已從先前的領先群跌落，反而是立委邱議瑩異軍突起。黃揚明認為，目前綠營呈現「一枝獨秀」，那個「一」就是邱議瑩的「議」，且邱陣營已開始利用這波民調優勢強化文宣攻勢。

不過，目前四位參選人的民調差距仍在誤差範圍內，且林岱樺在對比國民黨柯志恩時仍展現出強韌的吸票力。黃揚明強調，初選民調將於 1 月中旬展開，最終比的是「誰贏柯志恩更多」的差額，以及各陣營在最後關頭的爆發力與地方樁腳的動員能量。黃暐瀚則指出，對賴瑞隆而言，如何在一月民調前達成「雨過天青」，將是重返領先地位的關鍵。

柯志恩能複製「韓流」效應嗎？

2018年前高雄市長韓國瑜在高雄掀起「韓流」，這一次有望代表國民黨再戰高雄的立委柯志恩，有機會複製「韓流」經驗嗎？賴瑞隆批評，柯志恩立委在板橋參選失利後，這是她第二次參選市長，但我們依然沒有看到她為高雄帶來正向、實質的建樹，甚至更傷害了高雄。

針對關鍵法案「財劃法」，柯志恩擔任國民黨智庫執行長主導「獨厚首都3%」版本，加劇了重北輕南、重富輕貧、重藍輕綠的問題，高雄所受影響甚大，經費短少近200億元，衝擊無數市政建設，即使行政院提出修正版法案，依然被藍白在程序委員會沒收。

賴瑞隆提蓋大巨蛋 陳其邁憂台灣變蛋塔

賴瑞隆所提出的政見之一，是把高雄「205兵工廠」原址打造成高雄大巨蛋。高雄市長陳其邁卻表示「台灣可能會有太多巨蛋變成蛋塔」。賴瑞隆對此澄清，他的政見是以「民間招商」的方式興建營運大巨蛋，與陳其邁市長所提出的「市府不出資、引進民間招商」說法並沒有衝突。未來，希望充分運用大巨蛋、世運主場館、高雄巨蛋及高雄流行音樂中心，將帶動城市運動賽事、演唱會經濟。

世運主場館免場租惹議 賴瑞隆：規模較小可收場租

世運主場館吸引許多國際知名藝人演出，但目前的模式是不收場租、也不收權利金，引發財政負擔爭議。賴瑞隆對此表示，演唱會帶動旅宿、餐飲、零售等周邊經濟，帶來的經濟效益是擁有高度潛力的，為城市品牌提升能見度、國際地位等「軟實力」更是無法量化的成效。

他說，目前支持陳其邁市府的做法，評估擬依據觀眾人數調整提出一套完整機制，若規模較小、人數不足，將收取場租；若達一定規模、可創造城市效益，則可再協商減免。

青年外流北漂回不來？賴瑞隆端政見改善薪資環境

高雄多年來面臨青年外流問題，如何吸引北漂青年回到家鄉工作深耕？賴瑞隆希望透過「改善薪資環境、強化婚育宅、並建立友善育兒系統」等方式來吸引青年回流。

針對改善薪資環境這一點，賴瑞隆認為要從產業升級著手。透過大亞灣計畫，把高雄推向「國際新入口、台灣雙核心」的戰略高度。另外透過北高雄計劃，重視傳統產業升級，讓投資不只留在市中心，更能導入北高雄工業區，提升就業機會。