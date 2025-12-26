【2026高雄市長民進黨初選選戰】／林岱樺嘆初選暗黑勢力打得斷手斷腳 跳脫派系拋「護國三部曲」 黃暐瀚：「基本盤穩固、差距極小」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺接受Yahoo《風向台灣》專訪時，面對初選對手及外界民調，她展現信心，強調自己「一心無二心」，並喊話黨中央應維持公平、公開、公正的初選機制。對於高雄發展，她拋出以「科技、軍工、海洋」為核心的「護國三部曲」產業政策，力拚高雄轉型。

▲民進黨高雄市長參選人林岱樺

自許桶箍整合黨內 批對手民調操作

談及與其他黨內競爭者的差異，林岱樺表示自己不依賴派系，而是訴求基層認同 。她也展現整合誠意，承諾會納入許智傑對科技、邱議瑩對文化、賴瑞隆對觀光等委員的政見，成為未來大高雄發展重點 。

面對潛在對手國民黨立委柯志恩，林岱樺自信表示自己踏遍高雄角落，深知市民需求，與柯志恩最大差別在於「柯志恩永遠有選項，而我堅定高雄就是唯一選項」 。

針對近期各家民調數據不一，林岱樺直言初選如馬拉松 ，她認為部分民調被當作造勢工具 ，強調自己仍處於民意最前線 。她呼籲停止做假民調帶風向，低估對手將犯下戰略錯誤 。

黃暐瀚觀察林岱樺選情「基本盤穩固、差距極小」

黃暐瀚觀察，林岱樺在民進黨內參民調中的支持度緊追在後，與邱議瑩僅有約2至3個百分點差距。黃暐瀚強調，這樣的差距「完全在誤差範圍內」，並不構成實質落後。

他指出，林岱樺在高雄深耕多年，具備穩定的組織與支持基礎，屬於「不會輕易被甩開」的類型。若進入正式初選階段，林岱樺的動員能力與長期累積的地方實力，仍是不可忽視的關鍵變數。

支持政院版財劃法 籲修法明確化

在財政收支劃分法議題上，林岱樺表態支持行政院版本 。她指出，院版考量了土地面積、生態保育、農業人口及長幼人口結構 ，能改善單純以人口數分配的缺失，更有助於區域均衡，也更能適度回饋高雄承擔水電、空污的負擔 。

對於助理費除罪化議題，林岱樺重申「規定明確、公款公用、依法使用」的立場 ，強調自己未將公款放入私囊，並希望法令規範更明確，避免因制度不清造成司法案件 。

喊話黨中央：只要公平初選

面對初選機制與黨主席意向的傳聞，林岱樺向黨中央喊話，只求一個「公平、公開、公正」的初選 。她表示自己未刻意尋求大咖背書，就是為了保留選後最大的整合空間 ，有信心在勝選後團結黨內力量 。

聚焦科技軍工海洋 打造高雄競爭力

林岱樺認為，高雄目前最急迫且能延續現任市長陳其邁政策的重點在於產業升級。她提出護國產業概念，聚焦科技、軍工與海洋三大領域 。

其中軍工產業呼應了賴清德總統提出的國防預算與軍工產業發展方向 ，以及美國最新國安戰略中將台灣視為亞太安全架構核心的定位，將國防重點產業如國艦國造、國機國造以及無人機、無人艇等布局高雄，帶動傳統金屬、石化產業升級 。她強調，軍工產業平時是經濟命脈，戰時可保衛國家，是高雄獨特的優勢 。

在半導體設備國產化，在全球供應鏈中占據關鍵地位 。海洋與能源的部分，將利用高雄地處東北亞與東南亞分界的地理優勢，發展能源產業與冷能經濟，結合海洋資源創造利基 。

