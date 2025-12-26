【2026高雄市長民進黨初選選戰】／選情緊繃時，許智傑自信喊「只有我最能贏」！選戰專家：「具基本盤、但仍待擴張」

民進黨立委許智傑投入高雄市長黨內初選，他在接受Yahoo《風向台灣》訪問時強調自己是所有人當中「最懂科技、最有能力把高雄帶入AI時代」、「最大公約數」的候選人。他強調，在遇到選情緊繃時，「我是最有勝算的候選人，因為我的組織其實比其他候選人都還要扎實。」

立委許智傑。（圖片來源：許智傑辦公室提供）

跨派系、跨黨派「最大公約數」 許智傑：情勢越緊繃，我的勝算越高

民進黨高雄市長電話初選將在下月（2026年1月）進行，民進黨共有4名立委爭取提名。面對黨內初選競爭，許智傑認為自己派系色彩不濃厚，是跨派系、跨黨派的「最大公約數」。他進一步指出，在他擔任鳳山市長任內，多次推動族群、文化融合的政策「像鳳山黃埔新村，如果沒有許智傑，可能早就被拆掉了，很多眷村朋友都肯定我。不管黨內各派系或跨黨派，我都是最大公約數，也是最有機會勝選的候選人。」

圖片來源：許智傑辦公室提供

近日民調中，許智傑小幅落後其他競爭者，他表示，尊重並參考各家民調，但也強調「如果選情不緊繃，民進黨會贏很多，當然每個民進黨的候選人都會贏；如果選情緊繃，事實上在地組織紮根最深的、最能夠贏柯志恩的也是許智傑。」

專家普遍認為，許智傑在民進黨市長初選中屬於「具基本盤、但仍待擴張」的角色。後續選情發展，將取決於黨內競爭態勢是否趨於整合、民調節奏的變化，以及其市政論述能否成功跨出既有支持圈，爭取更多中間與泛綠選民認同。

許智傑轟柯志恩口惠高雄實不至：「財劃法投票不利高雄」

面對國民黨籍的對手柯志恩，許智傑直指其最大問題是「財劃法投票不利高雄」。

他質疑，柯志恩多次在財劃法跟著國民黨立場投票，「柯志恩一直說『為高雄、為高雄』，但是他財劃法的投票都是跟著國民黨投，財劃法就真的對高雄不好，你不能嘴巴說為高雄投票，但實際上都跟著國民黨。」

他也質疑，國民黨現任黨主席鄭麗文的親中立場明確，「柯志恩你跟鄭麗文到底可不可以脫鉤？還是一定會掛在一起？尤其在財劃法的投票上，明顯地柯志恩很難脫鉤，也沒脫鉤嘛！」

許智傑喊：科技、觀光、庶民、演唱會經濟四路並進

民進黨立委許智傑在接受Yahoo《風向台灣》專訪時暢談對高雄市的未來願景：打造全台第一個「AI首都」。他受訪時強調，高雄未來的核心動能不是單一產業，而是科技經濟、觀光經濟、庶民經濟與演唱會經濟四路並進，「我們高雄現在已經進步很多，但好還要更好」。

打造「AI首都」！許智傑：我是所有候選人中最專業

許智傑指出，NVIDIA執行長黃仁勳曾公開稱讚高雄是全球「數位孿生城市典範」，這是高雄邁向國際級科技城市的重要基礎。他強調，高雄市的下一任市長必須具備科技專業與國際視野，「把高雄推向 AI 首都的那個人，一定要是真正懂 AI 的人」，而在此次競爭的候選人之間，只有他是理工科的背景，「基本上其邁跟我是雄中的同學，他是讀醫科，我是讀台大機械系。所以就『AI首都』的專業，我一定是所有候選人中最專業的。」

在市政方面，他也提出「AI小秘書」的構想，將整合地上、地下管線、建築、長照、社福等資訊，讓市政服務更快、更精準。「包括照顧長輩、照顧青年人、照顧幼兒、照顧婦女、照顧孕婦，這些也都可以進我的數位孿生城市裡面，我們有任何問題問他。」他進一步表示，AI不只帶企業，也能帶人才與資金，「AI可以讓年輕人回到高雄就業，也可以把世界的錢帶回來聚在高雄。」