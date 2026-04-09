【4月話題韓劇TOP 10】未演先轟動！《21世紀大君夫人》暴衝第2名...直逼Netflix冠軍韓劇、《權慾之巔 Climax》大尺度劇情拿下第3

《權慾之巔 Climax》河智苑劇照、《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩劇照、《獵犬2》禹棹煥、李相二海報

【文/少女心文室】一轉眼進入4月份，近期有不少2、3月熱播劇進入收尾階段，不曉得大家最近在追什麼呢？趕緊一起來看今年4月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開4月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！4月將有眾多大劇陸續公開，還未開播的《21世紀大君夫人》就已經暴衝話題韓劇TOP 2！顯現大眾對該劇的高度期待，趕緊一起來看4月話題韓劇榜單！

《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩劇照

4月話題韓劇TOP 1《獵犬2》21.20%

《獵犬》為Netflix 2023年上線的原創內容！改編自同名人氣網漫，講述三名年輕人為了金錢還有債務糾紛，投身到高利貸產業一連串的故事，並捲入背後巨大角力權勢鬥爭，所展開的黑色動作劇！而《獵犬2》第二季在週五一次上線7集，立刻暴衝Netflix榜單第一名！該劇不僅兩大原班人馬禹棹煥&李相二回歸，更有全新卡司Rain鄭智薰飾演大反派「屠夫」，屠夫是一名擁有壓倒性力量的人物，為了把拳擊新星建優拉入黑暗聯盟，他將不擇手段！Rain在《獵犬2》展現反派魅力！韓劇《獵犬2》線上看：Netflix獨播！

播出時間：4/3

線上看播出平台：Netflix

主演卡司：禹棹煥、李相二、Rain

集數＆更新時間：共7集，一次上架

Netflix《獵犬2》海報劇照

4月話題韓劇TOP 2《21世紀大君夫人》18.91%

劇迷們期待的年度重磅大劇《21世紀大君夫人》即將公開！還未開播，就已經衝到話題韓劇TOP 2！顯現各界對該劇的期待！該劇由男神邊佑錫與女神IU李知恩重磅出演，共譜驚心動魄宮廷羅曼史！劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！韓劇《21世紀大君夫人》線上看：Disney+獨播！

《21世紀大君夫人》韓劇線上看推薦

播出時間：4月10日 22:20上線

線上看播出平台：Disney+

主演卡司：IU李知恩、邊佑錫、魯常泫、孔升妍

集數：共 12 集

更新時間：每週五、週六各更新一集

完結篇：5月16日

《21世紀大君夫人》IU李知恩、邊佑錫劇照

4月話題韓劇TOP 3《權慾之巔 Climax》11.17%

《權慾之巔 Climax》是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事，並由一票演技派朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記！劇情描述出生寒微的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），與害怕跌落谷底的頂級女明星秋尚雅（河智苑 飾）結婚，這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事，劇情相當大尺度破格，每週都掀起高話題！韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：friDay影音獨播！

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《權慾之巔 Climax》朱智勛、河智苑劇照

4月話題韓劇TOP 4《神與律師事務所》5.85%

韓國奇幻律政劇《神與律師事務所》全劇共16集，目前播至第8集，由柳演錫、李絮主演，故事結合法律、靈異、喜劇與愛情元素，劇情講述一位能看見亡者的通靈律師，雖然不斷被各種性格、年齡與性別皆不同的鬼魂所附身，但仍然幫助這些特別的客戶們伸張冤屈，他與另一位不惜一切只追求勝訴的冷血菁英律師聯手辦案，兩人從最初的衝突、互相不信任，到逐漸理解彼此，並在一件件案件中揭開真相，還發展出微妙感情，一同踏上「與鬼同行」的冒險之路。韓劇《神與律師事務所》線上看：Hami Video獨播！

《神與律師事務所》李絮、柳演錫劇照

4月話題韓劇TOP 5《在大韓民國成為房主的方法》5.30%

《在大韓民國成為房主的方法》全劇共12集，目前播至第8集。該劇找來一票演技派： 河正宇、林秀晶、金准韓、鄭秀晶、沈恩敬主演，該劇為韓國tvN預計於2026年播出的土日電視劇，由《女孩，四繹》的導演任弼星和創作了《法棍少年兵》《人類萬歲》的小說家吳漢基合作打造，故事講述一名中產家庭男主角如何在為守住家庭與資產的掙扎中，走向綁架等非法行為的邊緣，試圖呈現當代社會階級移動與金融風險交織下的人性選擇。韓劇《在大韓民國成為房主的方法》線上看：HBO Max獨播！

《在大韓民國成為房主的方法》河正宇、林秀晶海報劇照

4月話題韓劇TOP 6《依然閃亮》4.72%

《依然閃亮》全劇共10集，在日前播畢大結局！該劇由《那年，我們的夏天》、《跟我説愛我》的金銳真導演執導，《通往機場的路》、《一半的一半》李淑妍編劇執筆，朴珍榮與金玟周主演。該劇圍繞一段跨越十年的愛情，講述男主角在19歲時因某些事故而與女主角分手，並在10年後重逢的愛情故事。朴珍榮飾演「延泰瑞」在小城市生活地鐵司機，曾經歷車禍而失去父母，在19歲時與恩雅相遇，20歲時分手，30歲時重逢。金玟周飾演「莫恩雅」酒店的飯店經理，在19歲時遇見泰伍，並在10多年後重逢！韓劇《依然閃亮》線上看：Netflix獨播！

《依然閃亮》朴珍榮、金玟周劇照

4月話題韓劇TOP 7《在你燦爛的季節》4.54%

《在你燦爛的季節》全劇共12集，在日前播畢大結局！該劇由李聖經與蔡鍾協主演！為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！該劇是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇！劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史！在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！韓劇《在你燦爛的季節》線上看：Disney+獨播。

《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協劇照

4月話題韓劇TOP 8《未婚男女的效率戀愛》3.60%

《未婚男女的效率戀愛》全劇共12集，在日前播畢大結局！該劇由韓志旼、朴成焄、李基澤主演，這部共12集的TVING原創影集描繪了在當今時代尋找愛的艱辛，並透過現代視角重新詮釋相親，講述事業心極強的女主人公為了有效率地找到愛所展開的故事。在尋找另一半的過程中，她意外地陷入了一段三角戀情，受到兩個截然不同的人所吸引。韓志旼飾演「李宜瑛」是「The Hills」酒店採購組的代理，藉著出色的技能獲得同事們的信任，事業蒸蒸日上，卻在感情生活上一直停滯不前。韓劇《未婚男女的效率戀愛》線上看：HBO Max獨播！

《未婚男女的效率戀愛》韓志旼、朴成焄、李基澤劇照

4月話題韓劇TOP 9《申醫生》3.33%

《申醫生》為韓國TV朝鮮自2026年3月14日起播映的週末迷你劇，這是Phoebe第5度和TV朝鮮合作，也是她首次嘗試醫療題材作品。該劇由鄭珆贊、白書羅、安友淵主演，劇集講述挑戰神之領域的外科醫師，愛上因事故而陷入腦昏迷的知名女星，以及她現在所愛的男人之間，交織著愛情與慾望、禁忌與犧牲的奇異愛情驚悚醫療劇，韓劇《申醫生》線上看：friDay影音獨播。

《申醫生》海報劇照

4月話題韓劇TOP 10《魔女之吻》2.95%

《魔女之吻》/《Siren's Kiss》全劇共12集，該劇由朴敏英、魏嘏雋(魏化儁)、金正賢主演！該劇改編自1999年日本富士電視台電視劇《冰的世界》，並由《惡之花》、《絕世網紅》導演金哲珪執導，編劇李英執筆劇本！該劇講述一個可能是「連環殺手」的危險女人，和一個在追蹤她時墜入愛河的男人的故事！在《魔女之吻》公開的預告中，只見疑似有男子倒臥在血泊之中，朴敏英在浴缸露出背部，還有一對男女熱吻鏡頭，更猜不透朴敏英的真實身分與底細，超展開劇情讓人相當好奇劇情的發展！韓劇《魔女之吻》線上看：Amazon Prime Video。

《魔女之吻》魏嘏雋、朴敏英劇照

以上就是2026年4月最新話題韓劇榜單，不曉得大家最近都在追什麼呢？這個月也將還有眾多強檔新劇陸續公開，預計也會讓排名大洗牌，大家趕緊把新劇都追起來吧！

4月話題電視劇TOP10榜單！翻攝自GOODDATA (fundex.co.kr)

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