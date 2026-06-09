【6月話題韓劇TOP 10】《鐵拳教育》VS《我的王室死對頭》爭冠軍韓劇、黑馬劇《新進社員姜會長》來勢洶洶衝上第4名！

《新進社員姜會長》、《我的王室死對頭》、《鐵拳教育》海報(圖片來源：JTBC、Netflix)

【文／少女心文室】一轉眼2026上半年進入最後一個月份，目前還有不少5月開播韓劇熱播中，加上6月開播新劇，可以說是排名大洗牌！不曉得大家最近在追什麼呢？趕緊一起來看今年6月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開6月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！最近討論度超高的兩部韓劇《鐵拳教育》VS《我的王室死對頭》究竟誰拿下第一呢？趕緊一起來看6月話題韓劇榜單！

《大叔再出招》申河均、吳正世、許泰城海報劇照(圖片來源：MBC)

6月話題韓劇TOP 1《我的王室死對頭》30.75%

Netflix熱播韓劇《我的王室死對頭》拿下話題冠軍頭銜！全劇共14集，目前播至第10集，該劇由林智妍、許楠儁、張勝祖、李世熙等卡司主演，上演「惡男惡女們」羅曼史！該劇講述朝鮮時代「最惡的妖女」的「姜團心（禧嬪）」穿越到二十一世紀並附身到無名的女演員「申瑞霜」後，遇上性格極端的財閥「車世界」，展開一段如戰爭般激烈的愛情故事！已經注定要死的朝鮮時代惡女穿越到現代，這是她改寫命運的最後機會，究竟他們在前世今生有著什麼樣的愛恨糾葛，有待劇情揭發！韓劇《我的王室死對頭》線上看：Netflix獨播！

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《大叔再出招》申河均、吳正世、許泰城海報劇照(圖片來源：MBC)

6月話題韓劇TOP 2《鐵拳教育》27.42%

Netflix《鐵拳教育》在日前上線，即刻衝上Netflix節目榜NO.1！該劇由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演！故事背景設定在師權利失序、校園秩序崩壞的現代韓國。校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預....學生、家長與教師之間的矛盾越趨激烈，教育體制逐漸崩壞，傳統教育機制已難以運作，政府通過《教師權利保護法》，成立了「教權保護局」一支擁有合法武力與心理干預手段的特勤小組趕抵現場，以「非常手段解決非常問題」為運作核心，專門處理失控校園案件，小組督察們被派往各個問題學校處理失序行為，用強硬手段，試著重建校園秩序與教育權威！韓劇《鐵拳教育》線上看：Netflix獨播！

Netflix《鐵拳教育》金武烈、李星民、秦基周、表志勳劇照(圖片來源：Netflix)

6月話題韓劇TOP 3《菜鳥伙房兵》15.75%

《菜鳥伙房兵》全劇共12集，目前播至第10集！該劇由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐主演！劇情講述一位用菜刀代替槍、用圍裙代替子彈帶的廚師 ，踏上拯救人生的征程，最終成為傳奇的軍事喜劇。朴志訓飾演「江成宰」雖然家境貧寒卻依然努力拼搏的青年，入伍後獲得了意想不到的能力，成為一名廚師，成宰聽從陌生聲音指引的任務畫面，挑戰自我，不斷提昇實力！本劇受邀參加法國2026年Series Mania劇集展「非競賽單元的特別放映」，成為唯一獲此殊榮的韓國劇集。韓劇《菜鳥伙房兵》線上看：HBO Max獨播！

《菜鳥伙房兵》朴志訓劇照海報(圖片來源：TVING)

6月話題韓劇TOP 4《新進社員姜會長》8.10%

《新進社員姜會長》全劇共12集，目前播至第4集！該劇由李濬榮、李宙明、田慧振、晉久、孫賢周主演！該劇翻拍改編自《財閥家的小兒子》原著山景作家的同名網路小說，講述被譽為「商業之神」的頂尖大企業最盛集團會長「姜龍虎」（孫賢周 飾），與李濬榮飾演的27歲足球選手「黃浚炫」靈魂互換！李濬榮演繹雖然外在是鮮肉外表，但內在靈魂是72歲霸總會長氣場，他將再次從底層爬起，奪回自己的一切！被迫開啟「人生第二回」展開重新審視自我的「重啟人生」故事。韓劇《新進社員姜會長》線上看：friDay影音獨播！

《愛情處方箋》海報(圖片來源：KBS)

6月話題韓劇TOP 5《醫到孤島愛上你》3.92%

《醫到孤島愛上你》全劇共12集，目前播至第4集。該劇由男女神：李宰旭、辛叡恩、洪民基主演，劇情背景為一座被人稱為「地獄之島」的島嶼（偏東島，偏遠、環境艱困、人煙稀少），很多人都不願到島上工作，而李宰旭飾演的男主角被派去這個島上擔任公共保健醫生，在這一年，他的人生出現巨大變化！而辛叡恩飾演的則是充滿祕密的護士，兩人在島上相遇後，繼而展開羅曼史！劇情通過充滿情感治癒內容，刻劃島上人們的故事，以及學習愛情的「島男島女」故事！韓劇《醫到孤島愛上你》線上看：Disney+獨播！

《愛情處方箋》海報(圖片來源：KBS)

6月話題韓劇TOP 6《超能路人甲》3.61%

Netflix爆笑英雄喜劇《超能路人甲》/(奇才傻瓜)由曾執導過《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植執導，並由《浪漫醫生金師傅》編劇姜銀慶擔任創作者開創，並由電影《雞不可失》編劇許大中執筆，來聯手打造這部新作！《超能路人甲》由車銀優、朴恩斌、金海淑、崔代勳、林成宰、孫賢周主演，該劇為一部超能力喜劇動作片，劇情講述在末日論佔上風的1999年，在非本人的意願下，因意外事件，村裡的人們意外獲得超能力，並繼而與威脅海城市和平的惡棍展開鬥爭！韓劇《超能路人甲》線上看：Netflix獨播！

Netflix《超能路人甲》朴恩斌、車銀優劇照(圖片來源：Netflix)

6月話題韓劇TOP 7《大叔再出招》2.15%

《大叔再出招》全劇共12集，目前播至第6集，該劇由申河均、吳正世、許泰城主演，劇情講述三位大叔的故事，已經生活了50%的人生，所展開的動作喜劇！申河均飾演「鄭浩明」現為五蘭飯店的廚師，曾是國家情報院的頭號黑色要員！吳正世飾演北韓菁英特務「奉季舜」10年前失去記憶的北韓特務，對生活感到憂鬱與日俱增，不知能否找回過去的面貌。許城泰曾是黑幫組織火山派的第二高位者「姜範龍」，現為便利商店店員，三位大叔如何度過後半人生的爆笑作喜劇！韓劇《大叔再出招》線上看：HBO Max獨播！

《大叔再出招》申河均、吳正世、許泰城海報劇照(圖片來源：MBC)

6月話題韓劇TOP 8《柔美的細胞小將3》1.96%

《柔美的細胞小將》一路來到了第三季！在《柔美的細胞小將》前2季劇情中，柔美揮別了具雄、八筆戀情，主角柔美的人生進入全新階段，在《柔美的細胞小將3》最新劇情中柔美（金高銀 飾）已從普通上班族成長為「知名浪漫小說作家」，雖然事業成功，但愛情依然卡關，在結束與具雄、八筆兩段刻骨戀情後，柔美的戀愛細胞幾乎「休眠」，此時新角色「申馴鹿」出現，再度喚醒柔美的細胞村，兩人展開「年下男 × 年上女」的姊弟戀CP戀愛線，最終兩人走向結婚！童話故事般的甜蜜大結局讓觀眾看了相當感動！韓劇《柔美的細胞小將3》線上看：HBO Max獨播！

《柔美的細胞小將3》金高銀、金載原劇照(圖片來源：TVING)

6月話題韓劇TOP 9《愛情處方箋》1.14%

《愛情處方籤》為韓國周末電視劇，全劇共50集。該劇由陳世妍、朴基雄主演，故事講述兩個糾纏了30年的家族世仇，如何透過新一代的戀情與理解逐步化解誤會、修補心傷，最終融合成為一家人，呈現一種現代版羅密歐與茱麗葉的故事線，青梅竹馬時期曾有情感連結的兩人，在身為上司與下屬的成年職場中再度相遇，面對過去情感與家族恩怨挑戰，陳世妍飾演太韓集團時尚設計師「孔珠雅」被調到總管理事梁賢斌手下工作，展開成年重逢故事。朴基雄飾演「梁賢斌」為太韓集團時尚事業部的總管理事，對孔珠雅懷抱深刻的初戀感情，視她為心中摯愛。該劇在台未有平台播出。

《愛情處方箋》海報(圖片來源：KBS)

6月話題韓劇TOP 10《浪漫的絕對值》0.85%

《羅曼史的絕對值》/《浪漫的絕對值》由金香起、車學沇、金宰鉉主演，並由《青春時代》、《檢察官內傳》、《這個區域的瘋子X》李太坤導演執導，李民珠編劇執筆。該劇講述以花美男老師們為主人公寫浪漫小說的女高中生，在現實中遇到意想不到的瞬間，成為波瀾壯闊的浪漫愛情主人公的青春浪漫喜劇。金香起在白天是一名普通女高中生，晚上用筆名創作「BL小說」的小有名氣作家，遇到了多位帥氣的老師，她一邊寫小說，一邊在現實中觀察老師，甚至把現實人物「寫進作品」，讓她的戀愛想像越來越真實，也越來越混亂….該劇在台未有平台播出。

《浪漫的絕對值》海報(圖片來源：COUPANG PLAY)