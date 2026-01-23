【Disney+2026韓劇片單】金宣虎&裴秀智《魅惑》、IU&邊佑錫《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》超頂CP組合強強聯手！
【文/少女心文室】Disney+近幾年公開《MOVING異能》、《照明商店》等劇，都有相當好的反響，緊接著Disney+將在2026年大舉推出眾多重量級片單，不少大咖明星攜新作回歸！而Disney+今年2026韓劇片單相當精彩，包括金宣虎&裴秀智《魅惑》邊佑錫&IU《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》等男女神新作都在Disney+公開！趕緊一起搶先來看2026華麗片單陣容！
1.Disney+2026韓劇《在你燦爛的季節》
預計播出時間：2/20
主演：李聖經、蔡鍾協
《在你燦爛的季節》經過多番選角，男女主角選角正式出爐！最終確定由李聖經與蔡鍾協聯袂主演！該劇為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇！劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史！在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！
2.Disney+2026韓劇《21世紀大君夫人》
預計播出時間：2026上半年
主演：IU李知恩、邊佑錫、魯常泫、孔升妍
期待值破表韓劇《21世紀大君夫人》由男女神IU李知恩、邊佑錫重磅主演，男二女二則由魯尚炫、孔升妍出演！該劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，與獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。《21世紀大君夫人》劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！確定將在2026年上半年登場！
3.Disney+2026韓劇《賭金》
預計播出時間：2026上半年
主演：朴寶英、金聖喆、李賢旭、金熙元、文晶熙、李光洙
《賭金》由朴寶英、金聖喆、李賢旭、金熙元、文晶熙、李光洙主演！電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛合作打造。故事圍繞一場捲入600億韓元來歷不明的金條走私案，以及展開的人性慾望糾葛，並一步步揭開深藏的真相。朴寶英飾演的「熙珠」出生於偏遠小鎮的機場安檢員，在脫離父母獨立後，她開始在Goldland賭場工作，過著低調隱忍的生活，並與一名偶然相識的男子墜入愛河。然而，卻意外捲入一場與來歷不明的金條相關的謀殺未遂事件，自此成為警方、黑幫與走私組織三方勢力追捕的對象，讓她不得不為了守護金錢與愛情奮力掙扎！
4.Disney+2026韓劇《殺人者的購物中心2》
預計播出時間：2026下半年
主演：李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、李泰英、玄理、岡田將生、鄭潤廈
Disney+動作韓劇《殺人者的購物中心》在第一季大結局埋下眾多伏筆線，暗示劇情未終結，在第一季揭開鄭進灣與貝爾等人的恩怨，鄭進灣在槍戰後疑似生還的畫面為第二季埋下了伏筆！而Disney+也官宣確定製作第二季《殺人者的購物中心2》，包括第一季原班人馬：李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、李泰英、金民回歸，第二季預計將揭開鄭進灣過去真正身分與藏身之處，並描繪他與姪女鄭智安如何攜手對抗更龐大勢力，巴比倫組織的秘密與內部權力鬥爭也將逐步揭露，新登場的傭兵角色將帶來更強烈存在感與戲劇張力的火爆故事！同時Disney+也曝光第二季新加盟卡司：玄理、岡田將生、鄭允荷將強勢加盟出演第二季！
5.Disney+2026韓劇《婚姻之後》
預計播出時間：2026下半年
主演：南宮珉、李雪
《婚姻之後》由南宮珉、李雪主演！講述主要一對看似普通的夫妻在婚姻即將走到盡頭之際，遭遇了一場突如其來的危機：李雪飾演的妻子「姜太珠」被神秘勢力綁架，南宮珉飾演的「姜泰柱」為了營救他的妻子，必須面對殘酷的犯罪集團、解開籠罩在婚姻與人性之上的層層謎團，劇情融合了 婚姻危機、犯罪追逐、心理拉鋸與真情考驗，強調在極端情況下夫妻之間既破碎又仍可能重建的複雜情感，兩人雖然在婚姻中曾瀕臨分開，但當妻子被綁架後，他毫不猶豫捲入 生死鬥爭，展現出既堅定又脆弱的雙重面貌！
6.Disney+2026韓劇《韓國製造2》
預計播出時間：2026下半年
主演：玄彬、鄭雨盛、元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一
《韓國製造》在今年初播畢第一季！第二季即將在下半年上線！《韓國製造》由雙男神玄彬、鄭雨盛領銜主演！兩大男神夢幻連動，將在劇中展開正邪兩派的極限對抗。《韓國製造》(Made in korea)背景為1970年代，是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，講述在動盪1970年，玄彬飾演對財富和權力都有相當大野心的男人「白冀兌」，和為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛，兩人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件，眾人面對貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！
7.Disney+2026韓劇《再婚皇后》
預計播出時間：2026下半年
主演：申敏兒、朱智勳、李鍾奭、李世榮
熱門網漫作品《再婚皇后》真人版預計由李鍾碩、申敏兒、朱智勛、李世榮出演！該劇為人氣同名網漫翻拍改編，原作在LINE WEBTOON高達6500萬的瀏覽量，是接近10分滿分的評價作品，所以在該網漫宣布將翻拍改編漫改劇時，就掀起不少漫畫迷與劇迷的期待，也讓人相當好奇真人版選角的卡司！《再婚皇后》刻劃宮廷狗血羅曼史，劇情講述曾是東大帝國完美皇后「娜菲爾」，在知道皇帝「索本修」要把小三情婦「菈絲塔」封為皇后之後決心離婚，既然在這裡無法成為皇后也無妨，娜菲爾轉身再度與王子「海因里」再婚，所上演的古裝宮廷狗血四角戀！
8.Disney+2026韓劇《魅惑》
預計播出時間：2026下半年
主演：金宣虎、裴秀智、許峻豪 、崔顯旭
漫改劇《魅惑》確定由金宣虎與裴秀智繼《Start-Up》睽違4年後二搭出演！該劇是一部大尺度作品，也是一部時代劇，以1935年代京城還有1800年代上海為背景，講述來往於復古年代的懸疑驚悚羅曼史！劇情講述裴秀智飾演的「宋貞華」為南門賓館主人，她的真實身份是一位保持年輕外貌的吸血鬼，披裹著神秘面紗的富貴女士，沒有人知道她的正體身分，而金宣虎飾演的落魄窮畫家「尹以浩」，在某天收到宋貞華肖像畫委託，隨著深入的接觸，逐漸被宋貞華的魅力所迷惑。此外，宋貞華的父親K由金英光出演，是一位極為強大吸血鬼，擁有長生不老能力，另外崔顯旭、許峻豪也將出演該劇，眾人展開無法預測驚悚羅曼史！
以上就是Disney+確定在2026年陸續公開大製作內容，每部卡司題材都相當吸睛，就讓我們期待這些新作陸續公開吧！不曉得大家最期待哪部作品呢？
