【K品牌指數】2025年度韓劇TOP 10榜單出爐：《暴君的廚師》暴衝第2、《我的完美秘書》拿下第5、冠軍是這部年度神劇！
【文/少女心文室】剛結束2025年，正式進2026年，亞洲品牌研究院「K品牌指數」公佈了年度戲劇TOP10榜單，來為劇迷做2025最後的回顧與總結，不曉得大家在2025看了哪些電視劇呢？趕緊一起來看這些熱門戲劇你看了幾部？
2025年度韓劇TOP 10《牽牛和仙女》
《牽牛和仙女》由兩大新生代青春演員秋英宇、趙怡賢主演！並由《說出你的願望》、金容完導演執導，梁智勳作家執筆！《牽牛和仙女》改編自同名網漫，劇情題材相當特殊，講述女高中生巫婆親自尋找初戀，所展開的奇幻羅曼史電視劇，青澀的初戀羅曼史加上毛骨悚然又心酸的鬼故事，帶來全新火花！趙怡賢飾演「朴星娥」白天是普通女高中生，晚上卻是巫婆的身分，已經過著5年的雙重生活，偶然與牽牛相遇一見鍾情。秋英宇飾演攜帶厄運的「裴堅遇」，他是排斥神與巫師的人，沒想到與成雅相遇後，竟然度過了平安無事的一天！值得注意的是，這是兩人繼《學校2021》後二搭演出！韓劇《牽牛和仙女》線上看：Prime Video獨播
2025年度韓劇TOP 9《宇宙Marry Me？》
《宇宙 Marry me？》全劇共12集，最高收視落在大結局9.1%！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！韓劇《宇宙 Marry me？》線上看：Disney+獨播
2025年度韓劇TOP 8《鬼宮》
《鬼宮》全劇共16集，最高收視落在第16集11.0%！該劇由苞娜(金知妍)、陸星材、金智勳主演！該劇劇情設定相當神秘奇幻，《鬼宮》是一檔奇幻愛情古裝羅曼史，由《哲仁王后》導演尹成植執導，聯手編劇尹秀晶合作打造！劇情講述的是拒絕靈媒命運的「巫女」汝利、被「惡神蟒蛇」姜哲附身的尹甲、對王室懷恨在心的「八尺鬼」，各種鬼怪相遇後，身體和靈魂緊緊糾纏在一起的肉身爭奪奇幻愛情故事，劇情相當跳脫框架，有許多奇幻驚悚視覺特效登場！韓劇《鬼宮》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！
2025年度韓劇TOP 7《健將聯盟》
《健將聯盟/Good Boy》是一部青春動作喜劇，由朴寶劍與金所泫主演！並由曾執導電視劇《壞媽媽》、《怪物》、《18歲的瞬間》的沈娜妍導演和執筆《輔佐官》、《Life on Mars》、《打架吧鬼啊》的李大日編劇聯手打造！劇情講述兩位男女主角都是奧運金牌出身選手，爾後通過奧運特招成為了警察，展開追捕犯人的熱血青春調查故事！朴寶劍飾演「尹東柱」，是奧運拳擊金牌得主，之後通過奧運會特招成爲警察，金所泫飾演「池漢娜」同樣為奧運金牌出身，以出眾的美貌擁有「射擊女神」的稱號，但是由於一起震驚各界的事件，池漢娜放棄了射擊，走上了警察之路！韓劇《Good Boy》線上看：Prime Video獨播！
2025年度韓劇TOP 6《比天堂還美麗》
《比天堂還美麗》全劇共12集，最高收視落在第12集8.345%！《比天堂還美麗》是《耀眼》導演新作，為孫錫久與金惠子共譜相差42歲的爺孫羅曼史，該劇講述80歲去世的「海淑」在天堂與漫長的歲月中相遇的人們重逢後發生的故事！劇情講述在市場打拼到80歲的「海淑」（金惠子 飾），跟丈夫感情相當深厚，丈夫常誇她漂亮，80歲也很漂亮，沒想到海淑以80歲模樣去了天堂以後，卻發現丈夫是以30代模樣登場，讓海淑好氣又好笑，繼而展開相當趣味的故事發展！韓劇《比天堂還美麗》線上看：Netflix獨播
2025年度韓劇TOP 5《我的完美秘書》
《我的完美秘書》全劇共12集，最高收視落在第12集12.0%！《我的完美秘書》由李浚赫、韓志旼主演，該劇為大人系羅曼史韓劇，韓志旼將變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，短短五年內就把公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱獵人頭公司CEO，但卻有著不為人知傷痛！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！李浚赫展現前所未有深情暖男面貌，溫柔照顧滿是傷痕的韓志旼，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷啊！韓劇《我的完美秘書》線上看：Hami Video獨播
2025年度韓劇TOP 4《颱風商社》
《颱風商社》全劇共16集，最高收視落在10.342%！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！
2025年度韓劇TOP 3《寶物島》
《寶物島》全劇共16集，最高收視落在第16集15.4%！該劇由朴炯植、許峻豪、洪華妍主演，並由《金錢之花》的編劇李明熙和《軍檢察官多伯曼》的導演陳昌圭合作打造，朴炯植飾演「徐東柱」，大山集團會長秘書室對外合作組長，是一個心思縝密、充滿野心的人。洪華妍飾演女主角「呂誾男」與朴炯植上演不少親密戲情愛鏡頭，共譜錯綜複雜關係羅曼史！許峻豪飾演「廉長善」，曾是國家情報院院長的法學研究生院客座教授，在King Maker背後協調一切的實權人物，眾人將共譜充滿野心與慾望的故事！韓劇《寶物島》線上看：Disney+獨播！
2025年度韓劇TOP 2《暴君的廚師》
《暴君的廚師》為Netflix下半年播出夯劇，以17.107%高收視率拿下2025韓劇榜收視冠軍！不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的觀看收視成績！韓劇《暴君的廚師》線上看：Netflix獨播！
2025年度韓劇TOP 1《苦盡柑來遇見你》
Netflix催淚神劇《苦盡柑來遇見你》為2025年度神劇！該劇在去年3月上線，並由男女神組合IU李知恩與朴寶劍強強聯手！劇情以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生，並且橫跨至2025年現代的多世代家庭故事。IU李知恩&文素利飾演「吳愛純」，IU更挑戰一飾兩角以「吳愛純／梁金明」角色深植人心，而朴寶劍、朴海俊飾演深情的「梁寬植」共譜關於復古年代的親情、愛情溫情故事，跨世代的賺人熱淚情節引爆觀眾共鳴與淚水，成為不少劇迷的人生韓劇！韓劇《苦盡柑來遇見你》線上看：Netflix獨播！
以上就是2025韓劇TOP 10榜單出爐，不曉得你喜歡的韓劇都上榜了嗎？就讓我們期待2026更多吸睛好劇登場吧！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
遭指喬中華電信人事 陳玉珍：不隨之起舞
（中央社記者林長順、王承中台北9日電）有意參選台北市議員的馬郁雯與陳又新今天到台灣台北地方檢察署，告發中國國民黨籍立法委員陳玉珍涉施壓中華電信喬人事，涉貪污治罪條例等；陳玉珍說，不隨之起舞。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
江啟臣、楊瓊瓔角逐接棒台中 盧秀燕喊時間緊迫籲黨中央速定案
相較之下，民進黨早已拍板徵召立委何欣純投入2026年台中市長選戰，國民黨卻仍在提名機制上遲未定案，讓地方藍營基層焦慮升高。雖然黨中央預計於16日召開協調會，討論江啟臣與楊瓊瓔這場備受矚目的「姐弟之爭」，但相關方向與內容尚未對外說明。隨著百里侯選戰進入倒數不到一...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元
[Newtalk新聞] 美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道、擴大資本投資，激勵中型太空衛星股價，2026 開年僅僅 5 個交易日，「Solactive 太空衛星指數」已大漲逾一成，在美股回檔之際逆勢上揚。 全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的ETF「第一金太空衛星」（00910）開年交易一周上漲 14.05%，今（9）日開盤高點衝上 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%，發行以來首度站上 50 元，漲幅超越台積電（2330）與台股槓桿型ETF，太空衛星產業正式進入「營收兌現元年」，市場預期，2026 年可望延續過去兩年的強勁漲勢再上攻。 2025 是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026 年開年太空衛星族群出現股價暴走，其中最強勢個股，像是美國從事自動地球衛星觀測的「衛星邏輯」（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及 NextGen 平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。 另外新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」
民眾黨2年條款有例外，如今立委陳昭姿辭職書也曝光，上面前主席柯文哲還特別親筆備註「必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」。就目前來看，除了陳昭姿以外，其他民眾黨立委都得遵循2年條款，包...華視 ・ 1 小時前 ・ 5
眼皮長黃色瘤別只靠醫美 醫師提醒恐是心血管警訊
（中央社記者沈佩瑤台北10日電）眼皮上發現影響美觀的「黃色瘤」，不少人是找醫美，但這其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」，若沒有從控制血脂根本做起，最嚴重恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
推普設親子館 林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市
林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，9日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
羽球／陳雨菲因傷退賽！無緣頂尖對決 安洗瑩晉級遺憾：期待再見面
超級1000等級馬來西亞公開賽，10日進行女單4強賽，世界球后安洗瑩將交手中國女將陳雨菲，這次頂尖對決成為關注焦點，然而賽前陳雨菲宣布因傷退賽，安洗瑩直接晉級決賽力拚戴資穎後3連霸紀錄，她也在社群表示遺憾聽到退賽消息，「我一直很期待和你的對決」，祝福早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀
準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選黃金週末 兩陣營全力衝刺
（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫 (圖)
基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警，消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫，現場燃燒面積約20平方公尺，起火原因待調查。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞
正訪問台灣的日本參議員石平，今天（1/9）痛批中國共產黨是流氓沒有人性，因此跟中國打交道不能心存幻想，更認為中國所謂的「對話」，都是瓦解和欺騙對方的手段，像是歷史上兩次國共對話，受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪，詳細精采內容，請鎖定今天（1/9）晚間8點的「有話鏡來講」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲
[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前3天，選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力
（中央社記者張淑伶上海9日電）3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體，也會施以處罰。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
振宇2025年度營收穩健成長5.73%
【記者柯安聰台北報導】振宇五金（2947）12月合併營收2億元，年成長0.92%；累計1至12月合併營收22億9930萬元，年增5.73%。公司表示，第4季整體消費環境仍受到房市降溫影響，維修與裝修市...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言