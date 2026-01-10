【K品牌指數】2025年度韓劇TOP 10榜單出爐：《暴君的廚師》暴衝第2、《我的完美秘書》拿下第5、冠軍是這部年度神劇！

《苦盡柑來遇見你》、《颱風商社》、《我的完美秘書》、《暴君的廚師》劇照

【文/少女心文室】剛結束2025年，正式進2026年，亞洲品牌研究院「K品牌指數」公佈了年度戲劇TOP10榜單，來為劇迷做2025最後的回顧與總結，不曉得大家在2025看了哪些電視劇呢？趕緊一起來看這些熱門戲劇你看了幾部？

Netflix《苦盡柑來遇見你》IU李知恩、朴寶劍劇照

2025年度韓劇TOP 10《牽牛和仙女》

《牽牛和仙女》由兩大新生代青春演員秋英宇、趙怡賢主演！並由《說出你的願望》、金容完導演執導，梁智勳作家執筆！《牽牛和仙女》改編自同名網漫，劇情題材相當特殊，講述女高中生巫婆親自尋找初戀，所展開的奇幻羅曼史電視劇，青澀的初戀羅曼史加上毛骨悚然又心酸的鬼故事，帶來全新火花！趙怡賢飾演「朴星娥」白天是普通女高中生，晚上卻是巫婆的身分，已經過著5年的雙重生活，偶然與牽牛相遇一見鍾情。秋英宇飾演攜帶厄運的「裴堅遇」，他是排斥神與巫師的人，沒想到與成雅相遇後，竟然度過了平安無事的一天！值得注意的是，這是兩人繼《學校2021》後二搭演出！韓劇《牽牛和仙女》線上看：Prime Video獨播

《牽牛和仙女》高怡賢、秋英宇海報劇照

2025年度韓劇TOP 9《宇宙Marry Me？》

《宇宙 Marry me？》全劇共12集，最高收視落在大結局9.1%！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人將共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！韓劇《宇宙 Marry me？》線上看：Disney+獨播

《宇宙Marry Me？》崔宇植、庭沼珉海報

2025年度韓劇TOP 8《鬼宮》

《鬼宮》全劇共16集，最高收視落在第16集11.0%！該劇由苞娜(金知妍)、陸星材、金智勳主演！該劇劇情設定相當神秘奇幻，《鬼宮》是一檔奇幻愛情古裝羅曼史，由《哲仁王后》導演尹成植執導，聯手編劇尹秀晶合作打造！劇情講述的是拒絕靈媒命運的「巫女」汝利、被「惡神蟒蛇」姜哲附身的尹甲、對王室懷恨在心的「八尺鬼」，各種鬼怪相遇後，身體和靈魂緊緊糾纏在一起的肉身爭奪奇幻愛情故事，劇情相當跳脫框架，有許多奇幻驚悚視覺特效登場！韓劇《鬼宮》線上看：中華電信MOD與Hami Video獨播！

《鬼宮》金英光、苞娜、陸星材、金智勳劇照

2025年度韓劇TOP 7《健將聯盟》

《健將聯盟/Good Boy》是一部青春動作喜劇，由朴寶劍與金所泫主演！並由曾執導電視劇《壞媽媽》、《怪物》、《18歲的瞬間》的沈娜妍導演和執筆《輔佐官》、《Life on Mars》、《打架吧鬼啊》的李大日編劇聯手打造！劇情講述兩位男女主角都是奧運金牌出身選手，爾後通過奧運特招成為了警察，展開追捕犯人的熱血青春調查故事！朴寶劍飾演「尹東柱」，是奧運拳擊金牌得主，之後通過奧運會特招成爲警察，金所泫飾演「池漢娜」同樣為奧運金牌出身，以出眾的美貌擁有「射擊女神」的稱號，但是由於一起震驚各界的事件，池漢娜放棄了射擊，走上了警察之路！韓劇《Good Boy》線上看：Prime Video獨播！

《健將聯盟Good Boy》海報

2025年度韓劇TOP 6《比天堂還美麗》

《比天堂還美麗》全劇共12集，最高收視落在第12集8.345%！《比天堂還美麗》是《耀眼》導演新作，為孫錫久與金惠子共譜相差42歲的爺孫羅曼史，該劇講述80歲去世的「海淑」在天堂與漫長的歲月中相遇的人們重逢後發生的故事！劇情講述在市場打拼到80歲的「海淑」（金惠子 飾），跟丈夫感情相當深厚，丈夫常誇她漂亮，80歲也很漂亮，沒想到海淑以80歲模樣去了天堂以後，卻發現丈夫是以30代模樣登場，讓海淑好氣又好笑，繼而展開相當趣味的故事發展！韓劇《比天堂還美麗》線上看：Netflix獨播

《比天堂還美麗》金惠子、孫錫久劇照

2025年度韓劇TOP 5《我的完美秘書》

《我的完美秘書》全劇共12集，最高收視落在第12集12.0%！《我的完美秘書》由李浚赫、韓志旼主演，該劇為大人系羅曼史韓劇，韓志旼將變身女霸總CEO，李浚赫飾演帥氣全能「菁英秘書」共譜「社內羅曼史」！韓志旼飾演「姜智允」飾演一名女霸總，短短五年內就把公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱獵人頭公司CEO，但卻有著不為人知傷痛！李浚赫飾演「劉恩浩」為女霸總姜智允袐書，同時也是獨自扶養六歲女兒的單身奶爸，擁有溫暖面貌與結實肌肉，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物！李浚赫展現前所未有深情暖男面貌，溫柔照顧滿是傷痕的韓志旼，心動羅曼史故事讓觀眾淪陷啊！韓劇《我的完美秘書》線上看：Hami Video獨播

《我的完美秘書》李浚赫、韓志旼劇照

2025年度韓劇TOP 4《颱風商社》

《颱風商社》全劇共16集，最高收視落在10.342%！《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！

《颱風商社》李俊昊、金敏荷劇照

2025年度韓劇TOP 3《寶物島》

《寶物島》全劇共16集，最高收視落在第16集15.4%！該劇由朴炯植、許峻豪、洪華妍主演，並由《金錢之花》的編劇李明熙和《軍檢察官多伯曼》的導演陳昌圭合作打造，朴炯植飾演「徐東柱」，大山集團會長秘書室對外合作組長，是一個心思縝密、充滿野心的人。洪華妍飾演女主角「呂誾男」與朴炯植上演不少親密戲情愛鏡頭，共譜錯綜複雜關係羅曼史！許峻豪飾演「廉長善」，曾是國家情報院院長的法學研究生院客座教授，在King Maker背後協調一切的實權人物，眾人將共譜充滿野心與慾望的故事！韓劇《寶物島》線上看：Disney+獨播！

《寶物島》朴炯植劇照

2025年度韓劇TOP 2《暴君的廚師》

《暴君的廚師》為Netflix下半年播出夯劇，以17.107%高收視率拿下2025韓劇榜收視冠軍！不僅刷新電視劇自身最高收視紀錄！更殺進tvN歷年收視榜單TOP 7，為該劇畫下完美的ending！《暴君的廚師》由林潤娥、李彩玟、姜漢娜主演！翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，聚焦古今穿越美食羅曼史！林潤娥飾演的待令熟手「延志永」與李彩玟飾演的暴君「燕熙君李獻」兩人關於美食還有穿越的劇情受到觀眾喜愛，在韓國電視台與Netflix都取得亮眼的觀看收視成績！韓劇《暴君的廚師》線上看：Netflix獨播！

Netflix《暴君的廚師》潤娥、李彩玟劇照

2025年度韓劇TOP 1《苦盡柑來遇見你》

Netflix催淚神劇《苦盡柑來遇見你》為2025年度神劇！該劇在去年3月上線，並由男女神組合IU李知恩與朴寶劍強強聯手！劇情以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生，並且橫跨至2025年現代的多世代家庭故事。IU李知恩&文素利飾演「吳愛純」，IU更挑戰一飾兩角以「吳愛純／梁金明」角色深植人心，而朴寶劍、朴海俊飾演深情的「梁寬植」共譜關於復古年代的親情、愛情溫情故事，跨世代的賺人熱淚情節引爆觀眾共鳴與淚水，成為不少劇迷的人生韓劇！韓劇《苦盡柑來遇見你》線上看：Netflix獨播！

Netflix《苦盡柑來遇見你》IU李知恩、朴寶劍海報

以上就是2025韓劇TOP 10榜單出爐，不曉得你喜歡的韓劇都上榜了嗎？就讓我們期待2026更多吸睛好劇登場吧！

K品牌指數2025年度韓劇TOP 10榜單

