【Netflix 2026韓劇片單】孫藝真&池昌旭《醜聞》Jisoo&徐仁國《訂閱男友》、南柱赫&盧允瑞《鬼謎東宮》、孔劉&宋慧喬《慢慢地，強烈地》超狂CP集結！

【文/少女心文室】Netflix在近日重磅公開2026韓劇片單，曝光綜合版預告以及劇照等內容！超吸睛卡司掀起了劇迷們的注意！包括《訂閱男友》金智秀&徐仁國、《超能路人甲》車銀優&朴恩斌、《鬼謎東宮》南柱赫&盧允瑞、《醜聞》孫藝真&池昌旭、《戀愛充電中》金英光&蔡秀彬、《慢慢地，強烈地》宋慧喬&孔劉....等超狂卡司新劇即將登場，趕緊一起來看Netflix 2026韓劇陣容！

Netflix《醜聞》池昌旭、孫藝真劇照

2026 Netflix韓劇1.《莎拉的真偽人生》

主演陣容：申惠善、李浚赫、金載原、鄭多彬

上線時間：2/13

Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》確定由申惠善與李浚赫聯袂出演！該劇為一部犯罪懸疑韓劇，劇情講述就算是假的，也想成為名牌的一個女人的欲望，並由擅長打造驚悚懸疑劇集的《人性課外課》、《以吾之名》導演金鎮民打造，這不免讓人想到先前討論度超高的美劇《創造安娜》，同樣都是以充滿謊言人生的女主人公為主軸的劇情！當首爾奢華商圈出現一名女屍，一名鍥而不捨地刑警對她抽絲剝繭展開追查的驚悚故事！

Netflix《莎拉的真偽人生》申惠善、李浚赫劇照

2026 Netflix韓劇2.《訂閱男友》

主演陣容：Jisoo金智秀、徐仁國

上線時間：2026第一季度

《訂閱男友》確定由Jisoo金智秀與徐仁國主演，並由《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》金正植導演執導，打造出全新浪漫題材羅曼史！劇情講述夢想在虛擬實境中開啟第二段戀愛人生的網路漫畫製作人「徐美萊」，忙碌又疲憊的現實生活且一直單身的她，通過「月刊男友」設備進入虛擬世界。在超強多巴胺迸發的虛擬世界裡，她與非現實般完美的男人們戀愛，喚醒自己沉睡已久的戀愛細胞！劇情帶來前所未見的虛擬實境戀愛訂閱服務，勢必將顛覆對於傳統約會的想像，帶來粉紅色的心動時刻與滿滿的笑聲！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀、徐仁國劇照

2026 Netflix韓劇3.《末行手記》

主演陣容：崔岷植、崔顯旭、金允珍、陳慶、許峻豪

上線時間：2026第二季度

《末行手記》由崔岷植、崔顯旭、金允珍、陳慶、許峻豪主演！劇情改編自西班牙劇作家胡安·馬約爾加（Juan Mayorga）的同名舞台劇。故事圍繞一位國文學系教授與一名坐在教室最後一排、寫作才華驚人的大學生之間充滿張力、暗潮洶湧的人性故事。崔岷植飾演教授「許文悟」， 曾有過成為作家的夢想，但在寫作旅程中遭遇挫敗、作品響應冷淡，從此失去創作動力。某天，他意外被坐在最後一排學生李康(崔顯旭 飾) 的文字深深吸引，並開始與他展開一對一的秘密寫作指導課程。隨著兩人關係的深化，許文悟對李康的文字和個性產生愈來愈強烈甚至 近乎病態的執著，這段師生關係也逐漸走向危險與不可預測的走向....

《末行手記》崔顯旭、崔岷植劇照

2026 Netflix韓劇4.《Girigo：奪命許願》

主演陣容：全昭映、康美娜、白善浩、玄宇錫、李孝濟

上線時間：2026第二季度

《Girigo：奪命許願》由全昭映、康美娜、白善浩、玄宇錫、李孝濟主演！該劇由《Moving 異能》的共同導演朴允書執導，與朴鍾燮編劇合作打造。故事圍繞著被「Girigo」應用程式詛咒的高中生而展開，雖然這款應用程式聲稱可以實現願望，但很快就出現了不良後果，學生們必須爭分奪秒地揭開背後的險惡真相，逃脫其致命的魔爪。全昭映飾演「世雅」毫不猶豫地幫助陷入困境的朋友，並試圖揭開「Girigo」隱藏的秘密。康美娜飾演「娜莉」因其偶像般的外表而受到朋友們的歡迎，她不相信世雅所說的「Girigo」是詛咒媒介。

Netflix《Girigo：奪命許願》全昭映、康美娜劇照

2026 Netflix韓劇5.《獵犬2》

主演陣容：禹棹煥、李相二、鄭智薰

上線時間：2026第二季度

《獵犬》為Netflix 2023年上線的原創內容！該劇由禹棹煥、李相二、許峻豪、朴星雄、金賽綸主演，並由《驅魔使者》導演金周煥自編自導，改編自同名人氣網漫，講述三名年輕人為了金錢還有債務糾紛，投身到高利貸產業一連串的故事，並捲入背後巨大角力權勢鬥爭，所展開的黑色動作劇！而Netflix也官宣確定製作第二季《獵犬2》內容，不僅兩大原班人馬禹棹煥&李相二回歸，更有全新卡司Rain鄭智薰飾演大反派「屠夫」。屠夫是一名擁有壓倒性力量的人物，為了把拳擊新星建優拉入黑暗聯盟，他將不擇手段！Rain將在《獵犬2》第二季內容展現反派魅力！

Netflix《獵犬2》李相二、禹棹煥、鄭智薰劇照

2026 Netflix韓劇6.《超能路人甲》

主演陣容：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周

上線時間：2026第二季度

《超能路人甲》/《The Wonder Fools》擁有強大的編導團隊！包括由曾執導過《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植執導，並由《浪漫醫生金師傅》編劇姜銀慶擔任創作者開創，並由電影《雞不可失》編劇許大中執筆，來聯手打造這部新作！《超能路人甲》由車銀優、朴恩斌、金海淑、崔代勳、林成宰、孫賢周主演，該劇為一部超能力喜劇動作片，劇情講述在末日論佔上風的1999年，在非本人的意願下，因意外事件，村裡的人們意外獲得超能力，並繼而與威脅海城市和平的惡棍展開鬥爭！

《超能路人甲》朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑劇照

2026 Netflix韓劇7.《鐵拳教育》

主演陣容：金武烈、李星民、秦基周、表志勳

上線時間：2026第二季度

《鐵拳教育》是改編自Naver同名人氣 網漫《Get Schooled》（참교육） 的韓劇作品，故事背景設定在 師權利失序、校園秩序崩壞的現代韓國。隨著學生、家長與教師之間的矛盾越趨激烈，政府通過《教師權利保護法》，成立了教育權利保護局（ERPA，或譯教權保護局） 一支擁有合法武力與心理干預手段的特別政府機構。劇中主要講述這個機構的督察們被派往問題學校處理失序行為，用強硬但富時代感的手法 面對挑戰，試著重建校園秩序與教育權威！

Netflix《鐵拳教育》金武烈、李星民劇照

2026 Netflix韓劇8.《鬼謎東宮》

主演陣容：南柱赫、盧允瑞、曹承佑

上線時間：2026第三季度

「南朋友」回來了！30歲南柱赫在去年9月退伍，隨即有新劇回歸！Netflix在近日官宣最新韓劇陣容卡司！Netflix韓劇《鬼謎東宮》確定由南柱赫、盧允瑞、崔承佑主演！劇情題材相當特別！古裝劇《鬼謎東宮》劇情講述在充滿秘密的深宮中，出沒各式各樣的鬼神！「除魔者」和「宮女」潛入宮中，展開解決鬼神的神祕動作劇故事，講述擁有穿梭於靈界能力的具天和身懷秘密的宮女生姜被王召見，以揭開籠罩在世子宮中的詛咒的故事。特殊的題材掀起熱議，預計將有破格特效場面，還有新穎的羅曼史登場！

Netflix《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞劇照

2026 Netflix韓劇9.《田鼠》

主演陣容：柳俊烈、薛景求

上線時間：2026第三季度

《田鼠》由柳俊烈、薛景求主演！劇情是根據同名人氣網漫改編的韓國驚悚追緝劇，故事聚焦於一位小說家與高利貸追債者，在身份被奪走、生活被徹底顛覆後 聯手追查神秘「田鼠」 的危險旅程！主角文載原是一名隱居、患有社交恐懼症的小說家，某日他發現自己的姓名、財產、身份都被未知人物奪走，連親友與系統都不再承認他的存在，為了重拾一切，他不得不踏上追查神秘「田鼠」（象徵身份偷竊者）的旅途。這場追擊不僅是尋回失去的過去，也是對於真相與自我的瘋狂探尋！

Netflix《田鼠》柳俊烈、薛景求劇照

2026 Netflix韓劇10.《醜聞》

主演陣容：池昌旭、孫藝真、NANA

上線時間：2026第三季度

《醜聞》翻拍改編自2003年上映的韓國情色電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，電視劇版由孫藝真、池昌旭、林珍兒(NANA)領銜主演，並以擁有欲望本身就是禁忌的朝鮮時代為背景，講述了挑戰嚴格的儒教秩序所展開膽大妄為的愛情和誘惑，以及賭注的愛情故事。劇情講述上流社會花花公子趙元（池昌旭 飾），與玩世不恭的趙氏夫人（孫藝真 飾）、守節九年寡婦淑夫人（林珍兒 飾）之間的大尺度19禁愛情遊戲與賭注，劇情將上演眾多情慾戲與床戲，是一部充滿致命誘惑和背叛、復仇的華麗視覺盛宴作品！

Netflix《醜聞》池昌旭、孫藝真、林珍兒劇照

2026 Netflix韓劇11.《我的荒糖戀愛》

主演陣容：丁海寅、賀營

上線時間：2026第三季度

《我的荒糖戀愛》由丁海寅、賀營主演！並由執導過《與惡魔有約》的金將漢導演，繼《You Raise Me Up》時隔四年再度與毛智慧編劇合作。劇情講述患有失憶症的檢察官，和自稱是她男朋友的拳擊教練，展開令人心動又棘手的同居生活。丁海寅飾演「張泰河」個性冷漠但內心炙熱的拳擊館教練，曾是前途無量的青少年拳擊選手，卻誤入歧途成為黑道分子，為了脫離組織，在執行最後一項任務時，遇見了失憶的初戀高恩世，於是開始了一場賭上性命的謊言！

《我的荒糖戀愛》賀營、丁海寅劇照

2026 Netflix韓劇12.《蜜兼職》

主演陣容：李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙俊

上線時間：2026第四季度

《蜜兼職》由李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙俊主演！故事背景設定在一間名為 「蜘蛛人力」 的神秘人力仲介公司，專門提供時薪高達市價 50 倍的「蜜兼職」工作機會，但這些看似夢幻又能快速賺錢的兼職機會，背後卻隱藏著難以想像的危機與恐怖現象。李宰旭飾演「赫俊」為了償還債務欠款，他接受了蜘蛛人力提供的時薪超高兼職工作，隨著兼職工作逐漸進入深層，他的命運也被不斷挑戰，陷入了恐怖與未知之中，不僅遭遇不可解的事件，更一步步陷入詭異、危險與生存掙扎的局面...

Netflix《蜜兼職》李宰旭劇照

2026 Netflix韓劇13.《戀愛充電中》

主演陣容：金英光、蔡秀彬、車禹閔

上線時間：2026第四季度

Netflix韓劇《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬、車禹閔主演！劇情兼具奇幻浪漫與醫療元素，故事核心基於「超能電力女 × 人工心臟男」這條奇妙設定展開。蔡秀彬天生帶電，凡接觸他人會觸電；金英光則依賴人工心臟維生，如電力耗盡將危及生命。兩人因契約式共存關係開始，從合作到情感逐步升溫，生活中擁有「電力」能力的女子遇見仰賴「人工心臟」維生的男子，兩人因電流與心跳交織出奇幻戀曲，男主身體設限的設定持續帶來生與死的懸疑張力，女主則在接觸他人時有心理矛盾、渴望卻抽離的掙扎，他們之間是「電擊」更是「心跳重啟」的奇幻戀情。

Netflix《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬劇照

2026 Netflix韓劇14.《Road》

主演陣容：孫錫求、永山瑛太、金新綠、崔成恩、鄭在詠

上線時間：2026第四季度

《Road》為Netflix計畫上線公開的原創韓國劇集，改編自廣受好評的韓、日合著漫畫《擒兇記—青色的路》，由《D.P：逃兵追緝令》系列的導演韓峻熹執導並兼任編劇，《變身機長》的曹宥珍共同執筆劇本。本劇講述某天，在東京發現一具怪異扭曲的屍體，屍體周圍用鮮血書寫的韓文震驚日本社會。不久之後，韓國也傳出類似事件的消息，這次屍體扭曲變形並且出現了日文。韓國和日本都意識到這是連環殺人案，於是兩國的刑警為揭開這起神秘案件的真相而展開聯合調查。

Netflix《Road》孫錫求、永山瑛太劇照

2026 Netflix韓劇15.《慢慢地，強烈地》

主演陣容：孔劉、宋慧喬、車勝元、李荷妮、金雪炫

上線時間：2026第四季度

《慢慢地，強烈地》由宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮主演，共譜20世紀1960-80年代，講述投身於演藝圈人們的激烈炙熱劇故事！該劇為《那年冬天風在吹》、《沒關系是愛情啊》、《我們的藍調時光》編劇「盧熙京」，聯手《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》李允貞導演執導，全劇共22集。宋慧喬將在劇中飾演「敏子」一角，敏子經歷各種大風大浪，是一名內心比任何人都堅強的人物，頑強的生活著，在剛萌芽的韓國音樂產業中尋找機會，並果斷地投身其中！而孔劉飾演「東九」，與宋慧喬是「青梅竹馬」設定，兩人是一起長大的朋友，從小一起經歷各種大大小小的事情，成年後兩人一起涉獵音樂產業，雖然東九的個性有些橫衝直撞，但是只要是敏子的話，都會聽從的性格！兩人將攜手在演藝圈裡闖蕩！

Netflix《慢慢地，強烈地》孔劉、宋慧喬劇照

以上就是2026年Netflix韓劇片單介紹，卡司陣容與題材相當精采華麗！就讓我們期待這些作品接力上線，不曉得今年又會有什麼爆款劇誕生呢？令人拭目以待！

