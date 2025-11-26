【Threads上紅什麼】THE TOOL LAB綠粉撲為什麼爆紅？5款人氣粉撲差在哪？一次幫你挑對款！
THE TOOL LAB 是由韓國知名化妝師 Happyrim（해피림）創立的專業刷具品牌，Happyrim 是在韓國專櫃品牌與彩妝教育圈深耕多年的專家，過去曾與多個專櫃底妝品牌、彩妝師團隊與攝影棚妝髮合作，專門負責底妝工具開發和專櫃內訓。她最擅長的是把彩妝師的需求轉換成真正好用的工具，因此也被業界稱為是韓國最懂粉撲的女人。
她開發過的粉撲、刷具被無數韓國化妝師帶進化妝箱，而品牌成立初期就是以「工具比產品更能決定妝感」的理念，迅速在韓國彩妝圈打出名號，主攻高質感刷具與粉撲，其中近期最受矚目的，就是在 Threads 上被瘋狂討論的「綠粉撲」！
THE TOOL LAB 粉撲為什麼突然爆紅？
這顆粉撲主打一拍就能呈現水光肌、不吃粉、不起屑，妝感像是套上柔焦濾鏡般乾淨亮澤，甚至被許多韓國化妝師形容是「用過一次就會上癮」的底妝秘密武器。因為表現太亮眼，它也被封為聖水洞必買粉撲，在韓國 Olive Young 甚至時常缺貨。
現在討論度最高、最熱賣的5款粉撲差在哪？下面一次整理給你！
THE TOOL LAB 粉撲怎麼挑？5款材質、妝效一次看
THE TOOL LAB粉撲：Glow 光澤款
Glow 主打細緻、柔軟、延展度高 的 100% Rubycell 材質，輕拍就能把粉底推得均勻透亮，妝感會呈現自然的「光澤奶油肌」。因為氣孔細密，它幾乎不會吃掉粉底的水分，乾肌、想要自然亮度、甚至想拍出玻璃光的人，用這款都會特別有感！這款也是在韓網上最常被乾肌女孩點名的水光妝必備粉撲。
THE TOOL LAB粉撲：Matte 霧面款
Matte 系列強調「控油」與「乾淨霧面」妝感，同樣是 100% Rubycell，但質地更挺、彈性更大，能把粉底拍得更薄、更緊、更不黏，不只鼻翼、額頭會更乾爽，整體底妝也會呈現乾淨又立體的霧光效果。油肌、混油肌、容易脫妝的人非常適合，尤其是需要長時間外出或拍攝的人，這款能讓妝維持在最穩定的狀態！
THE TOOL LAB粉撲：Cover 超持妝遮瑕款
Cover 系列是 THE TOOL LAB 中遮瑕力最強的一款粉撲，採用獨家的 Air Shield System™ 材質，使它的支撐度與彈性更高。這種結構讓粉撲在按壓時能夠非常精準地把粉底「推」進肌膚紋理，將遮瑕力集中在需要加強的部位，達到遮得住卻不厚的效果。對於痘痘肌、容易暗沉、有痘疤或斑點的人來說，這款粉撲能在不堆粉、不卡粉的情況下，加強局部遮瑕與底妝持久度，是底妝比較需要修飾時的首選工具！
THE TOOL LAB粉撲：Aqua 水光款（Threads上同款）
Aqua Puff（綠粉撲）就是最近在 Threads 上爆紅的那顆！這顆上妝可以有更亮、更服貼的妝感，拍起來的妝感比 Glow 更偏濕潤水光，保留底妝的水份、不吃粉、不起屑，是乾肌、混乾肌、喜歡亮面妝感的人一用就回不去的一顆粉撲！
THE TOOL LAB粉撲：Airy 雲朵柔膚款
Airy Tension 走的則是輕透自然路線，它比 Matte 更柔，比 Glow 更薄，氣孔均勻細緻，拍出來的妝會像原生皮膚一樣輕薄。很適合不喜歡厚妝、想要偽素顏妝感的人，因為材質柔和、不刮臉、不卡乾燥小皮屑，所以敏感肌也可以用，使用感非常舒服！適合中性肌、敏感肌，以及不喜歡厚妝、喜歡自然妝效的人。
