㵾光基金會捐贈輪椅 攜手縣府建構高齡友善社區支持網

花蓮縣政府於19日舉行一場溫馨的輔具捐贈儀式，由財團法人㵾光文化藝術基金會慷慨解囊，捐贈一批輪椅及相關輔具予花蓮縣內社區照顧關懷據點、長照站、退休消防人員協會及多所教養院與老人之家。儀式現場由花蓮縣政府饒忠秘書長代表縣府致贈感謝狀，表彰基金會長期以來對花蓮在地社區的關懷，讓長者與身障者在參與社區活動時，能獲得更即時且安全的行動支持。

縣長徐榛蔚指出，㵾光文化藝術基金會的公益足跡遍布全台，此次受贈對象包含全國多個協會與醫療單位，捐贈物資則涵蓋助行器、四腳拐杖及多功能輪椅等，以實質行動補強了基層照護單位的輔具資源。縣府高度肯定基金會將文化藝術的關懷觸角延伸至社會福利領域，落實「在地老化」的核心精神，讓長者在熟悉的社區環境中，能因輔具的協助而更自在地參與各項共餐、運動及健康促進課程。

事實上，㵾光文化藝術基金會對花蓮的付出不僅止於輔具捐贈。在過去幾次自然災害中，基金會皆扮演了重要的支持角色，如「0403地震」發生後隨即捐助300萬元協助災後重建；「0923風災」期間更深入受災家庭，為孤老及弱勢身障者提供住屋修繕與環境改良。在榮譽董事長、花蓮縣議員韓林梅的長期耕耘下，基金會積極整合社會資源回饋鄉里，此次董事長程錦緞亦親自率領北中南幹部及志工代表到場，展現對花蓮基層服務量能的高度重視。

本次受贈單位共計20個，包含視障與肢障團體、老人暨家庭關懷協會及多個基層社區發展協會。與會代表均表示，第一線服務場域經常面臨民眾突發性的行動不便需求，這批具實用性的輪椅設備，將大幅提升長輩參與社區活動的安全感，減輕家屬與志工的負擔。花蓮縣政府也期盼透過此次公私協力，帶動更多社會力量挹注，共同構築一個更為友善且安心的高齡化支持網絡。

撰文、攝影／花蓮縣政府；TCnews編修