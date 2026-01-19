㵾光文化藝術基金會輪椅送暖 助花蓮長者與身障者安心參與社區

（圖／花蓮縣府提供）





花蓮縣政府今（19）日與財團法人㵾光文化藝術基金會共同舉辦輪椅捐贈儀式，由基金會捐贈輪椅予本縣社區照顧關懷據點及社區長照站、花蓮縣退休消防人員協會、花蓮畢士大教養院及衛生福利部東區老人之家，提供單位臨時有行動協助需求者使用，並由花蓮縣政府饒秘書長忠代表縣府致贈感謝狀，感謝基金會長期投入公益、關懷花蓮在地社區，期望讓長者或身心障礙者在參與活動時更加安心、便利，也讓第一線照護服務更具支持量能。

縣長徐榛蔚表示，感謝㵾光文化藝術基金會長期關懷在地、持續投入公益，本次捐贈對象遍及全國各協會、社區及醫院等23個單位，捐贈項目包含助行器、小爪四腳拐杖及各式輪椅等輔具，展現長期且穩定的社會關懷行動。縣府感謝基金會以實際行動支持社區照護工作，將文化關懷延伸至長者與身心障礙族群，落實「在地老化」與「社區支持」精神。

㵾光文化藝術基金會長期致力於推廣文化藝術，持續提升民眾文化生活品質，並積極投入各項公益服務，善盡社會責任。除日常公益關懷外，於花蓮「0403 地震」發生後，第一時間捐助新臺幣300萬元協助災後重建；另於「0923 風災」期間，主動投入人力與資源，協助受災之孤老、身心障礙者及弱勢家庭進行住屋修繕，並裝設鋁門窗，改善其居住安全與生活環境，實踐關懷社會、回饋社會的宗旨。基金會榮譽董事長為花蓮縣議員韓林梅，長期關懷地方以及弱勢團體，主動將資源整合協助花蓮給予長者特別的需求，此次除董事長程錦緞親自出席外，花蓮辦事處處長王瑞璧、桃園辦事處處長莊碧珠及多位組別幹部、志工代表共12位共同到場，展現基金會對花蓮在地社區照護與公益服務的高度重視與支持。

本次受贈單位涵蓋社區照顧關懷據點及社區長照站、人民團體、身心障礙福利團體及機構，包括視覺障礙與肢體傷殘團體、花蓮縣花蓮市社區發展協會、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、花蓮縣退休消防人員協會、花蓮畢士大教養院及衛生福利部東區老人之家等共20個單位出席，受贈單位表示，輪椅設備對第一線服務極具實用性，不僅可於健康促進、社區活動、共餐及各項課程期間，作為身心障礙者和行動不便者的即時協助，也有助於提升整體服務安全與照護品質。

花蓮縣政府強調，未來將持續與民間單位攜手合作，整合公私資源，共同建構更完善的社區照顧支持網絡，讓花蓮成為更友善、更安心的高齡友善城市。

