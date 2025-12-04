一中憲法「國家統一前」是李登輝妥協之作！沈富雄批護憲「鱷魚的眼淚」：不理解台灣人的痛

前民進黨立委沈富雄今（4）日接受黃暐瀚專訪時，針對憲法增修條文「國家統一前」爭議，批旅美學者翁履中是「鱷魚的眼淚」，對台灣人民主流民意沒有感情。他強調，這五個字是李登輝當年不得已的妥協之作，目前主張兩岸統一的民意不超過8%。沈富雄引述前外交部次長房金炎經典論述「以一中為目標的兩國政策」，認為資深媒體人劉寶傑的文章才真正代表台灣主流民意。

爭議核心：憲法是台灣人的痛？還是該遵守的規範？

近日資深媒體人劉寶傑與旅美政治學者翁履中針對憲法增修條文「因應國家統一前」爆發論戰，核心爭議在於：這五個字到底是台灣人的痛，還是必須遵守的憲法規範？

廣告 廣告

劉寶傑認為，憲法中的「國家統一前」是台灣人心中的痛，批評部分政治人物不體貼民意、一味強調統一。

翁履中則反駁：既然說憲法是痛苦，就應該修憲；如果不敢修憲卻又談台獨、談戰爭，「這不是在玩假的嗎？」他主張，大家不修憲是因為擔心會打仗，既然選擇維持現狀，就應該有相應的戰略邏輯。

劉寶傑反擊：任何一個台灣人都知道為何不能修憲的苦，「但對方不知道」。

沈富雄在此背景下選擇表態，以「鱷魚的眼淚」批評學者翁履中的護憲論述。

「鱷魚的眼淚」：形式護憲vs真實民意

沈富雄所謂的「鱷魚的眼淚」，指的是表面上以護憲為名，實際上卻忽視台灣人民的真實感受。

沈富雄直言，「要不是不懂從李登輝修憲到今天的整個過程跟來龍去脈，要不然就是鱷魚的眼淚。就是對台灣人民主流民意沒有感情。」

沈富雄強調，憲法條文背後有其歷史脈絡與妥協，「明明知道這是李登輝的妥協，明明知道台灣人民對『國家統一』的真實感受，卻只用冷冰冰的憲法條文來回應，這就是沒有感情。」

沈富雄說，「你不要以這個護憲為名來羞辱劉寶傑。劉寶傑何嘗不懂這些，但是你用憲法在羞辱劉寶傑。」

李登輝在「鱷魚潭游泳」：被迫的妥協

沈富雄揭露，憲法增修條文中「因應國家統一前之需要」這五個字，是李登輝當年在「鱷魚潭游泳」、不得已的妥協之作。

什麼是「鱷魚潭游泳」？指的是李登輝必須在北京的壓力、美國的考量、台灣內部的矛盾中，找到一個所有人都勉強能接受的說法。這就是「國家統一前」的由來。

沈富雄問，「國家統一前，這是要等多久？這可能是10年、20年、50年、100年。那這一段時間未統一前，我們台灣的狀態是分裂呢？還是一國兩區呢？」沈富雄強調，「『國家統一前』不代表台灣必須積極追求統一。這段我們台灣人民到底要怎麼做？你也可以說我們可以不努力統一，也可以說我們要努力統一。這是民意。」

「統一民意只有8%」卻要全台灣配合？

「以現在台灣的民意，說要努力統一的大概只有8%。」沈富雄批評，馬英九蕭旭岑「是在展現8%的民意，那他們的理由就是說，你不這樣做，老共會生氣，老共會打我們。」沈富雄直言，「台灣目前主張兩岸統一的人數不會超過一成，不是主流民意。」

房金炎的智慧：以一中為目標的兩國政策

談到如何在憲法框架下理解台灣處境，沈富雄大讚前外交部次長房金炎的經典論述。房金炎將憲法增修條文詮釋為，「以一個中國為目標的現階段兩個中國政策。」

沈富雄讚嘆，「房金炎才是真正的特殊兩國論的提出者，比李登輝更早。但是他的兩國論是把『一個中國為目標』擺在前面。所以你有一點拿他沒辦法，對不對？」

這個說法的智慧在於承認憲法上的「一中框架」，也就是以「一個中國」作為目標，但同時強調「現階段」是「兩個中國」的現實，而「目標」可以是很遙遠的未來。這樣既符合憲法文字，又保留了台灣的現實空間。

為何不能修憲？國際現實的困境

沈富雄揭露修憲困境，「能夠到國會施壓的是美國，但美國有那麼雞婆嗎？美國是怕老共。因為老共生氣，美國害怕。美國害怕就操控我們的國會。」這段話點出台灣憲政困境的核心。不是台灣人不想修憲，而是國際現實不允許。美國擔心激怒北京，因此施壓台灣維持現狀。

沈富雄問，「這個難道你不懂嗎？如果你懂的話，你不要以這個護憲為名來羞辱劉寶傑。」在這樣的處境下，用「憲法就是這樣規定」來回應台灣人的痛，就是沈富雄所說的「沒有感情」。

誰代表台灣主流民意？

沈富雄認為，劉寶傑的文章雖然沒有講清楚「國家統一前」的歷史來龍去脈，但抓住了核心：「這個一中憲法是台灣人民心目中的痛。」相較之下，翁履中的護憲論述「與台灣民意脫節」。